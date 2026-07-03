يجعل الخادم “ينسى” وجود جدول، أو عرض مادي، أو قاموس، أو قاعدة بيانات.

البنية

DETACH TABLE |VIEW|DICTIONARY| DATABASE [IF EXISTS] [db.] name [ON CLUSTER cluster] [PERMANENTLY] [SYNC]

إن فصل كيان ما لا يحذف البيانات أو البيانات الوصفية الخاصة بجدول أو materialized view أو Dictionary أو قاعدة بيانات. إذا لم يُفصل الكيان باستخدام PERMANENTLY ، فسيقرأ الخادم البيانات الوصفية عند تشغيله في المرة التالية ويُعيد إلحاق الجدول/العرض/القاموس/قاعدة البيانات. أما إذا فُصل الكيان باستخدام PERMANENTLY ، فلن تتم إعادة إلحاقه تلقائيًا.

query_log و text_log وغير ذلك). أما جداول النظام الأخرى فلا يمكن إعادة إلحاقها. وعند تشغيل الخادم في المرة التالية، سيُعيد الخادم إلحاق تلك الجداول مرة أخرى. وسواء فُصل جدول أو قاموس أو قاعدة بيانات بشكل دائم أم لا، ففي كلتا الحالتين يمكنك إعادة إلحاقه باستخدام استعلام ATTACH . كما يمكن أيضًا إعادة إلحاق جداول سجلات النظام (مثلوغير ذلك). أما جداول النظام الأخرى فلا يمكن إعادة إلحاقها. وعند تشغيل الخادم في المرة التالية، سيُعيد الخادم إلحاق تلك الجداول مرة أخرى.

لا يعمل ATTACH MATERIALIZED VIEW مع الصياغة المختصرة (من دون SELECT )، لكن يمكنك إلحاقه باستخدام استعلام ATTACH TABLE .

لاحظ أنه لا يمكنك فصل جدول بشكل دائم إذا كان مفصولًا بالفعل (مؤقتًا). لكن يمكنك إعادة إلحاقه ثم فصله بشكل دائم مرة أخرى.

كذلك، لا يمكنك DROP جدول منفصل، أو تنفيذ CREATE TABLE بالاسم نفسه لكيان فُصل بشكل دائم، أو استبداله بجدول آخر باستخدام استعلام RENAME TABLE

ينفّذ المُعدِّل SYNC الإجراء من دون تأخير.

مثال

إنشاء جدول:

Query CREATE TABLE test ENGINE = MergeTree ORDER BY () AS SELECT * FROM numbers( 10 ); SELECT * FROM test;

Response ┌─number─┐ │ 0 │ │ 1 │ │ 2 │ │ 3 │ │ 4 │ │ 5 │ │ 6 │ │ 7 │ │ 8 │ │ 9 │ └────────┘

فصل الجدول:

Query DETACH TABLE test; SELECT * FROM test;

Response Received exception from server (version 21.4.1): Code: 60. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Table default.test does not exist.

في ClickHouse Cloud، يجب على المستخدمين استخدام العبارة PERMANENTLY ، مثل: DETACH TABLE <table> PERMANENTLY . وإذا لم تُستخدم هذه العبارة، فستُرفَق الجداول من جديد عند إعادة تشغيل العنقود، مثلًا أثناء الترقيات.

انظر أيضًا