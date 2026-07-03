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يعرض معلومات عن أعمدة الجدول. البنية
تعيد عبارة DESCRIBE صفًا لكل عمود في الجدول، بالقيم التالية من نوع String:
  • name — اسم العمود.
  • type — نوع العمود.
  • default_type — عبارة تُستخدم في التعبير الافتراضي للعمود: DEFAULT أو MATERIALIZED أو ALIAS. وإذا لم يكن هناك تعبير افتراضي، فستُعاد سلسلة فارغة.
  • default_expression — تعبير مُحدَّد بعد العبارة DEFAULT.
  • commentتعليق العمود.
  • codec_expressioncodec مُطبَّق على العمود.
  • ttl_expression — تعبير TTL.
  • is_subcolumn — علامة تساوي 1 للأعمدة الفرعية الداخلية. ولا يُضمَّن هذا الحقل في النتيجة إلا إذا كان وصف الأعمدة الفرعية مُمكّنًا بواسطة الإعداد describe_include_subcolumns.
تُوصَف جميع الأعمدة في هياكل البيانات Nested كلٌّ على حدة. ويُسبَق اسم كل عمود باسم العمود الأب متبوعًا بنقطة. لعرض الأعمدة الفرعية الداخلية لأنواع البيانات الأخرى، استخدم الإعداد describe_include_subcolumns. مثال
Query
Response
يعرض الاستعلام الثاني أيضًا الأعمدة الفرعية:
Response
يمكن أيضًا استخدام عبارة DESCRIBE مع الاستعلامات الفرعية أو التعبيرات القيمية:
أو
Response
يُرجع هذا الاستخدام بيانات وصفية عن أعمدة نتائج الاستعلام أو الاستعلام الفرعي المحدد. ويكون مفيدًا لفهم بنية الاستعلامات المعقدة قبل تنفيذها. انظر أيضًا
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦