تعيد عبارة
DESC|DESCRIBE TABLE [db.]table [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
DESCRIBE صفًا لكل عمود في الجدول، بالقيم التالية من نوع String:
name— اسم العمود.
type— نوع العمود.
default_type— عبارة تُستخدم في التعبير الافتراضي للعمود:
DEFAULTأو
MATERIALIZEDأو
ALIAS. وإذا لم يكن هناك تعبير افتراضي، فستُعاد سلسلة فارغة.
default_expression— تعبير مُحدَّد بعد العبارة
DEFAULT.
comment— تعليق العمود.
codec_expression— codec مُطبَّق على العمود.
ttl_expression— تعبير TTL.
is_subcolumn— علامة تساوي
1للأعمدة الفرعية الداخلية. ولا يُضمَّن هذا الحقل في النتيجة إلا إذا كان وصف الأعمدة الفرعية مُمكّنًا بواسطة الإعداد describe_include_subcolumns.
Query
CREATE TABLE describe_example (
id UInt64, text String DEFAULT 'unknown' CODEC(ZSTD),
user Tuple (name String, age UInt8)
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
DESCRIBE TABLE describe_example;
DESCRIBE TABLE describe_example SETTINGS describe_include_subcolumns=1;
يعرض الاستعلام الثاني أيضًا الأعمدة الفرعية:
Response
┌─name─┬─type──────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ id │ UInt64 │ │ │ │ │ │
│ text │ String │ DEFAULT │ 'unknown' │ │ ZSTD(1) │ │
│ user │ Tuple(name String, age UInt8) │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
يمكن أيضًا استخدام عبارة DESCRIBE مع الاستعلامات الفرعية أو التعبيرات القيمية:
Response
┌─name──────┬─type──────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┬─is_subcolumn─┐
│ id │ UInt64 │ │ │ │ │ │ 0 │
│ text │ String │ DEFAULT │ 'unknown' │ │ ZSTD(1) │ │ 0 │
│ user │ Tuple(name String, age UInt8) │ │ │ │ │ │ 0 │
│ user.name │ String │ │ │ │ │ │ 1 │
│ user.age │ UInt8 │ │ │ │ │ │ 1 │
└───────────┴───────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┴──────────────┘
أو
DESCRIBE SELECT 1 FORMAT TSV;
DESCRIBE (SELECT 1) FORMAT TSV;
يُرجع هذا الاستخدام بيانات وصفية عن أعمدة نتائج الاستعلام أو الاستعلام الفرعي المحدد. ويكون مفيدًا لفهم بنية الاستعلامات المعقدة قبل تنفيذها. انظر أيضًا
Response
1 UInt8
- إعداد describe_include_subcolumns.