يعرض معلومات عن أعمدة الجدول.

البنية

DESC |DESCRIBE TABLE [db.] table [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]

DESCRIBE صفًا لكل عمود في الجدول، بالقيم التالية من نوع تعيد عبارةصفًا لكل عمود في الجدول، بالقيم التالية من نوع String

name — اسم العمود.

— اسم العمود. type — نوع العمود.

— نوع العمود. default_type — عبارة تُستخدم في التعبير الافتراضي للعمود: DEFAULT أو MATERIALIZED أو ALIAS . وإذا لم يكن هناك تعبير افتراضي، فستُعاد سلسلة فارغة.

— عبارة تُستخدم في التعبير الافتراضي للعمود: أو أو . وإذا لم يكن هناك تعبير افتراضي، فستُعاد سلسلة فارغة. default_expression — تعبير مُحدَّد بعد العبارة DEFAULT .

— تعبير مُحدَّد بعد العبارة . comment — تعليق العمود.

— تعليق العمود. codec_expression — codec مُطبَّق على العمود.

— codec مُطبَّق على العمود. ttl_expression — تعبير TTL.

— تعبير TTL. is_subcolumn — علامة تساوي 1 للأعمدة الفرعية الداخلية. ولا يُضمَّن هذا الحقل في النتيجة إلا إذا كان وصف الأعمدة الفرعية مُمكّنًا بواسطة الإعداد describe_include_subcolumns.

تُوصَف جميع الأعمدة في هياكل البيانات Nested كلٌّ على حدة. ويُسبَق اسم كل عمود باسم العمود الأب متبوعًا بنقطة.

لعرض الأعمدة الفرعية الداخلية لأنواع البيانات الأخرى، استخدم الإعداد describe_include_subcolumns

مثال

Query CREATE TABLE describe_example ( id UInt64, text String DEFAULT 'unknown' CODEC(ZSTD), user Tuple ( name String, age UInt8) ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id; DESCRIBE TABLE describe_example; DESCRIBE TABLE describe_example SETTINGS describe_include_subcolumns = 1 ;

Response ┌─name─┬─type──────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ id │ UInt64 │ │ │ │ │ │ │ text │ String │ DEFAULT │ 'unknown' │ │ ZSTD(1) │ │ │ user │ Tuple(name String, age UInt8) │ │ │ │ │ │ └──────┴───────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

يعرض الاستعلام الثاني أيضًا الأعمدة الفرعية:

Response ┌─name──────┬─type──────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┬─is_subcolumn─┐ │ id │ UInt64 │ │ │ │ │ │ 0 │ │ text │ String │ DEFAULT │ 'unknown' │ │ ZSTD(1) │ │ 0 │ │ user │ Tuple(name String, age UInt8) │ │ │ │ │ │ 0 │ │ user.name │ String │ │ │ │ │ │ 1 │ │ user.age │ UInt8 │ │ │ │ │ │ 1 │ └───────────┴───────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┴──────────────┘

يمكن أيضًا استخدام عبارة DESCRIBE مع الاستعلامات الفرعية أو التعبيرات القيمية:

DESCRIBE SELECT 1 FORMAT TSV;

أو

DESCRIBE ( SELECT 1 ) FORMAT TSV;

Response 1 UInt8

يُرجع هذا الاستخدام بيانات وصفية عن أعمدة نتائج الاستعلام أو الاستعلام الفرعي المحدد. ويكون مفيدًا لفهم بنية الاستعلامات المعقدة قبل تنفيذها.

انظر أيضًا