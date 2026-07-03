SHOW CREATE (TABLE|DATABASE|USER) يُخفي البيانات السرية ما لم تُفعَّل الإعدادات التالية: display_secrets_in_show_and_select (إعداد الخادم)

(إعداد الخادم) format_display_secrets_in_show_and_select (إعداد التنسيق) بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يمتلك المستخدم الامتياز displaySecretsInShowAndSelect

​ SHOW CREATE TABLE | DICTIONARY | VIEW | DATABASE

تعيد هذه العبارات عمودًا واحدًا من النوع String، يحتوي على استعلام CREATE المستخدم لإنشاء الكائن المحدد.

Syntax SHOW [CREATE] TABLE | TEMPORARY TABLE | DICTIONARY | VIEW | DATABASE [db.] table |view [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]

إذا استخدمت هذه العبارة للحصول على استعلام CREATE الخاص بجداول النظام، فستحصل على استعلام صوري يعرّف فقط بنية الجدول، لكنه لا يصلح لاستخدامه في إنشاء جدول.

​ SHOW DATABASES

تُظهر هذه العبارة قائمة بجميع قواعد البيانات.

Syntax SHOW DATABASES [[NOT] LIKE | ILIKE '<pattern>' ] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]

وهو مطابق للاستعلام:

SELECT name FROM system . databases [WHERE name [NOT] LIKE | ILIKE '<pattern>' ] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]

في هذا المثال، نستخدم SHOW للحصول على أسماء قواعد البيانات التي تحتوي أسماؤها على تتابع الأحرف ‘de’:

Query SHOW DATABASES LIKE '%de%'

Response ┌─name────┐ │ default │ └─────────┘

يمكننا أيضًا القيام بذلك دون مراعاة حالة الأحرف:

Query SHOW DATABASES ILIKE '%DE%'

Response ┌─name────┐ │ default │ └─────────┘

أو اعرض أسماء قواعد البيانات التي لا تتضمن ‘de’ في أسمائها:

Query SHOW DATABASES NOT LIKE '%de%'

Response ┌─name───────────────────────────┐ │ _temporary_and_external_tables │ │ system │ │ test │ │ tutorial │ └────────────────────────────────┘

أخيرًا، يمكننا الحصول على اسمي أول قاعدتَي بيانات فقط:

Query SHOW DATABASES LIMIT 2

Response ┌─name───────────────────────────┐ │ _temporary_and_external_tables │ │ default │ └────────────────────────────────┘

​ SHOW TABLES

تعرض عبارة SHOW TABLES قائمة بالجداول.

Syntax SHOW [FULL] [TEMPORARY] TABLES [{FROM | IN} <db>] [[NOT] LIKE | ILIKE '<pattern>' ] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]

إذا لم تُحدَّد عبارة FROM ، فسيُرجع الاستعلام قائمة بالجداول من قاعدة البيانات الحالية.

هذه العبارة مطابقة للاستعلام التالي:

SELECT name FROM system . tables [WHERE name [NOT] LIKE | ILIKE '<pattern>' ] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]

في هذا المثال، نستخدم التعليمة SHOW TABLES للعثور على جميع الجداول التي تتضمن أسماؤها ‘user’:

Query SHOW TABLES FROM system LIKE '%user%'

Response ┌─name─────────────┐ │ user_directories │ │ users │ └──────────────────┘

يمكننا أيضًا تنفيذ ذلك دون التفريق بين حالة الأحرف:

Query SHOW TABLES FROM system ILIKE '%USER%'

Response ┌─name─────────────┐ │ user_directories │ │ users │ └──────────────────┘

أو للعثور على الجداول التي لا تحتوي أسماؤها على الحرف ‘s’:

Query SHOW TABLES FROM system NOT LIKE '%s%'

Response ┌─name─────────┐ │ metric_log │ │ metric_log_0 │ │ metric_log_1 │ └──────────────┘

أخيرًا، يمكننا الحصول على أسماء الجدولين الأولين فقط:

Query SHOW TABLES FROM system LIMIT 2

Response ┌─name───────────────────────────┐ │ aggregate_function_combinators │ │ asynchronous_metric_log │ └────────────────────────────────┘

​ SHOW COLUMNS

تعرض عبارة SHOW COLUMNS قائمة بالأعمدة.

Syntax SHOW [EXTENDED] [FULL] COLUMNS { FROM | IN } < table > [{FROM | IN} <db>] [{[NOT] { LIKE | ILIKE} '<pattern>' | WHERE < expr > }] [LIMIT <N>] [ INTO OUTFILE < filename > ] [FORMAT <format>]

يمكن تحديد اسم قاعدة البيانات واسم الجدول بصيغة مختصرة على شكل <db>.<table> , أي إن FROM tab FROM db و FROM db.tab متكافئتان. إذا لم يتم تحديد قاعدة بيانات، فسيُرجع الاستعلام قائمة الأعمدة من قاعدة البيانات الحالية.

توجد أيضًا كلمتان مفتاحيتان اختياريتان: EXTENDED و FULL . لا يكون للكلمة المفتاحية EXTENDED أي تأثير حاليًا، وهي موجودة للتوافق مع MySQL. أما الكلمة المفتاحية FULL فتجعل الخرج يتضمن الأعمدة collation و comment و privilege .

تنتج العبارة SHOW COLUMNS جدول نتائج بالبنية التالية:

Column Description Type field اسم العمود String type نوع بيانات العمود. إذا أُجري الاستعلام عبر MySQL wire protocol، فسيُعرض اسم النوع المكافئ في MySQL. String null YES إذا كان نوع بيانات العمود Nullable، وإلا NO String key PRI إذا كان العمود جزءًا من المفتاح الأساسي، و SOR إذا كان العمود جزءًا من مفتاح الفرز، وإلا فتكون القيمة فارغة String default تعبير default للعمود إذا كان من النوع ALIAS أو DEFAULT أو MATERIALIZED ، وإلا NULL . Nullable(String) extra معلومات إضافية، غير مستخدمة حاليًا String collation (فقط إذا تم تحديد الكلمة المفتاحية FULL ) Collation الخاصة بالعمود، وتكون دائمًا NULL لأن ClickHouse لا يدعم collations على مستوى العمود Nullable(String) comment (فقط إذا تم تحديد الكلمة المفتاحية FULL ) تعليق العمود String privilege (فقط إذا تم تحديد الكلمة المفتاحية FULL ) الامتياز الذي لديك على هذا العمود، وهو غير متاح حاليًا String

في هذا المثال، سنستخدم العبارة SHOW COLUMNS للحصول على معلومات عن جميع الأعمدة في الجدول ‘orders’، بدءًا من ‘delivery_’:

Query SHOW COLUMNS FROM 'orders' LIKE 'delivery_%'

Response ┌─field───────────┬─type─────┬─null─┬─key─────┬─default─┬─extra─┐ │ delivery_date │ DateTime │ 0 │ PRI SOR │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ │ delivery_status │ Bool │ 0 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ └─────────────────┴──────────┴──────┴─────────┴─────────┴───────┘

​ SHOW DICTIONARIES

SHOW DICTIONARIES قائمةً بـ تعرض عبارةقائمةً بـ القواميس

Syntax SHOW DICTIONARIES [FROM <db>] [LIKE '<pattern>'] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]

إذا لم يتم تحديد عبارة FROM ، فسيُرجع الاستعلام قائمة القواميس في قاعدة البيانات الحالية.

يمكنك الحصول على النتائج نفسها التي يُرجعها استعلام SHOW DICTIONARIES بالطريقة التالية:

SELECT name FROM system . dictionaries WHERE database = < db > [AND name LIKE <pattern>] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]

يعرض الاستعلام التالي أول صفَّين من قائمة الجداول في قاعدة البيانات system التي تحتوي أسماؤها على reg .

Query SHOW DICTIONARIES FROM db LIKE '%reg%' LIMIT 2

Response ┌─name─────────┐ │ regions │ │ region_names │ └──────────────┘

​ SHOW INDEX

يعرض قائمة بالمفتاح الأساسي وفهارس تخطي البيانات لجدول.

يوجد هذا الأمر أساسًا للتوافق مع MySQL. توفّر جداول النظام system.tables (للمفاتيح الأساسية) و system.data_skipping_indices (لفهارس تخطي البيانات) معلومات مكافئة، ولكن بطريقة أكثر اتساقًا مع ClickHouse.

Syntax SHOW [EXTENDED] { INDEX | INDEXES | INDICES | KEYS } { FROM | IN } < table > [{FROM | IN} <db>] [WHERE <expr>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]

يمكن تحديد اسم قاعدة البيانات واسم الجدول بصيغة مختصرة على الشكل <db>.<table> ، أي إن FROM tab FROM db و FROM db.tab متكافئان. إذا لم تُحدَّد قاعدة بيانات، فإن الاستعلام يفترض قاعدة البيانات الحالية.

الكلمة المفتاحية الاختيارية EXTENDED ليس لها أي تأثير حاليًا، وهي موجودة للتوافق مع MySQL.

تنتج العبارة جدول نتائج بالبنية التالية:

العمود الوصف النوع table اسم الجدول. String non_unique دائمًا 1 لأن ClickHouse لا يدعم قيود التفرد. UInt8 key_name اسم الفهرس، أو PRIMARY إذا كان الفهرس فهرس مفتاح أساسي. String seq_in_index بالنسبة إلى فهرس المفتاح الأساسي، موضع العمود بدءًا من 1 . وبالنسبة إلى فهرس تخطي البيانات: يكون دائمًا 1 . UInt8 column_name بالنسبة إلى فهرس المفتاح الأساسي، اسم العمود. وبالنسبة إلى فهرس تخطي البيانات: '' (سلسلة فارغة)، راجع الحقل “expression”. String collation ترتيب فرز العمود في الفهرس: A إذا كان تصاعديًا، و D إذا كان تنازليًا، و NULL إذا لم يكن مفروزًا. Nullable(String) cardinality تقدير عدد القيم الفريدة في الفهرس. حاليًا يكون دائمًا 0. UInt64 sub_part دائمًا NULL لأن ClickHouse لا يدعم بادئات الفهرس مثل MySQL. Nullable(String) packed دائمًا NULL لأن ClickHouse لا يدعم الفهارس المعبأة (كما في MySQL). Nullable(String) null غير مستخدم حاليًا index_type نوع الفهرس، مثل PRIMARY و MINMAX و BLOOM_FILTER وغيرها. String comment معلومات إضافية عن الفهرس، وتكون حاليًا دائمًا '' (سلسلة فارغة). String index_comment '' (سلسلة فارغة) لأن الفهارس في ClickHouse لا يمكن أن تحتوي على حقل COMMENT (كما في MySQL). String visible إذا كان الفهرس مرئيًا للمُحسِّن، فيكون دائمًا YES . String expression بالنسبة إلى فهرس تخطي البيانات، يكون تعبير الفهرس. وبالنسبة إلى فهرس المفتاح الأساسي: '' (سلسلة فارغة). String

في هذا المثال، نستخدم عبارة SHOW INDEX للحصول على معلومات عن جميع الفهارس في الجدول ‘tbl’

Query SHOW INDEX FROM 'tbl'

Response ┌─table─┬─non_unique─┬─key_name─┬─seq_in_index─┬─column_name─┬─collation─┬─cardinality─┬─sub_part─┬─packed─┬─null─┬─index_type───┬─comment─┬─index_comment─┬─visible─┬─expression─┐ │ tbl │ 1 │ blf_idx │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ BLOOM_FILTER │ │ │ YES │ d, b │ │ tbl │ 1 │ mm1_idx │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ MINMAX │ │ │ YES │ a, c, d │ │ tbl │ 1 │ mm2_idx │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ MINMAX │ │ │ YES │ c, d, e │ │ tbl │ 1 │ PRIMARY │ 1 │ c │ A │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ PRIMARY │ │ │ YES │ │ │ tbl │ 1 │ PRIMARY │ 2 │ a │ A │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ PRIMARY │ │ │ YES │ │ │ tbl │ 1 │ set_idx │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ SET │ │ │ YES │ e │ └───────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴────────┴──────┴──────────────┴─────────┴───────────────┴─────────┴────────────┘

​ SHOW PROCESSLIST

SHOW PROCESSLIST . يعرض محتوى جدول system.processes ، الذي يتضمن قائمة بالاستعلامات قيد المعالجة حاليًا، باستثناء استعلامات

Syntax SHOW PROCESSLIST [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]

يُرجِع الاستعلام SELECT * FROM system.processes بيانات عن جميع الاستعلامات الجارية حاليًا.

نفِّذ في الطرفية: $ watch -n1 "clickhouse-client --query='SHOW PROCESSLIST'"

​ SHOW GRANTS

تعرض عبارة SHOW GRANTS الامتيازات الممنوحة لمستخدم.

Syntax SHOW GRANTS [FOR user1 [, user2 ...]] [WITH IMPLICIT] [FINAL]

إذا لم يُحدَّد المستخدم، فسيُرجع الاستعلام الامتيازات الخاصة بالمستخدم الحالي.

يتيح المُعدِّل WITH IMPLICIT إظهار الامتيازات الممنوحة ضمنيًا (على سبيل المثال، GRANT SELECT ON system.one )

يجمع المُعدِّل FINAL جميع الامتيازات الممنوحة للمستخدم وللأدوار الممنوحة له (مع التوريث)

​ SHOW CREATE USER

SHOW CREATE USER المعلمات التي استُخدمت عند تعرض عبارةالمعلمات التي استُخدمت عند إنشاء المستخدم

Syntax SHOW CREATE USER [name1 [, name2 ...] | CURRENT_USER]

​ SHOW CREATE ROLE

SHOW CREATE ROLE المعلمات التي استُخدمت عند تعرض عبارةالمعلمات التي استُخدمت عند إنشاء الدور

Syntax SHOW CREATE ROLE name1 [, name2 ...]

​ SHOW CREATE ROW POLICY

SHOW CREATE ROW POLICY المعلمات التي استُخدمت عند تُظهر عبارةالمعلمات التي استُخدمت عند إنشاء ROW POLICY

Syntax SHOW CREATE [ROW] POLICY name ON [database1.]table1 [, [database2.]table2 ...]

​ SHOW CREATE QUOTA

SHOW CREATE QUOTA المَعلمات التي استُخدمت عند تعرض عبارةالمَعلمات التي استُخدمت عند إنشاء حصة

Syntax SHOW CREATE QUOTA [name1 [, name2 ...] | CURRENT]

​ SHOW CREATE SETTINGS PROFILE

SHOW CREATE SETTINGS PROFILE المعلمات المُستخدمة عند تعرض العبارةالمعلمات المُستخدمة عند إنشاء ملف تعريف الإعدادات

Syntax SHOW CREATE [SETTINGS] PROFILE name1 [, name2 ...]

​ SHOW USERS

SHOW USERS قائمةً بأسماء تعرض عبارةقائمةً بأسماء حسابات المستخدمين . للاطلاع على معلمات حسابات المستخدمين، راجع جدول النظام system.users

Syntax SHOW USERS

​ SHOW ROLES

SHOW ROLES قائمة بالأدوار system.role_grants . تعيد عبارةقائمة بالأدوار الأدوار . وللاطلاع على المعلمات الأخرى، راجع جداول النظام system.roles

Syntax SHOW [CURRENT|ENABLED] ROLES

​ SHOW PROFILES

SHOW PROFILES قائمة بـ تعرض عبارةقائمة بـ ملفات تعريف الإعدادات . لعرض معلمات حسابات المستخدمين، راجع جدول النظام settings_profiles

Syntax SHOW [SETTINGS] PROFILES

​ SHOW POLICIES

SHOW POLICIES قائمةً بـ تعرض عبارةقائمةً بـ سياسات الصفوف للجدول المحدد. لعرض معلمات حسابات المستخدمين، راجع جدول النظام system.row_policies

Syntax SHOW [ROW] POLICIES [ON [db.] table ]

​ SHOW QUOTAS

SHOW QUOTAS قائمة بـ تعرض عبارةقائمة بـ الحصص . للاطلاع على معلمات الحصص، راجع جدول النظام system.quotas

Syntax SHOW QUOTAS

​ SHOW QUOTA

SHOW QUOTA مقدار استهلاك system.quota_usage . تعرض عبارةمقدار استهلاك الحصة لجميع المستخدمين أو للمستخدم الحالي. للاطّلاع على المعلمات الأخرى، راجع جدولَي النظام system.quotas_usage

Syntax SHOW [CURRENT] QUOTA

​ SHOW ACCESS

Syntax SHOW ACCESS

SHOW CLUSTER(S) قائمة بالتجمعات. تُسرد جميع التجمعات المتاحة في جدول تعيد عبارةقائمة بالتجمعات. تُسرد جميع التجمعات المتاحة في جدول system.clusters

يعرض الاستعلام SHOW CLUSTER name القيم cluster و shard_num و replica_num و host_name و host_address و port من جدول system.clusters لاسم التجمع المحدد.

Syntax SHOW CLUSTER '<name>' SHOW CLUSTERS [[NOT] LIKE |ILIKE '<pattern>' ] [LIMIT <N>]

Query SHOW CLUSTERS;

Response ┌─cluster──────────────────────────────────────┐ │ test_cluster_two_shards │ │ test_cluster_two_shards_internal_replication │ │ test_cluster_two_shards_localhost │ │ test_shard_localhost │ │ test_shard_localhost_secure │ │ test_unavailable_shard │ └──────────────────────────────────────────────┘

Query SHOW CLUSTERS LIKE 'test%' LIMIT 1 ;

Response ┌─cluster─────────────────┐ │ test_cluster_two_shards │ └─────────────────────────┘

Query SHOW CLUSTER 'test_shard_localhost' FORMAT Vertical;

Response Row 1: ────── cluster: test_shard_localhost shard_num: 1 replica_num: 1 host_name: localhost host_address: 127.0.0.1 port: 9000

​ SHOW SETTINGS

SHOW SETTINGS قائمة بإعدادات النظام وقيمها. وتسترجع البيانات من الجدول تعرض عبارةقائمة بإعدادات النظام وقيمها. وتسترجع البيانات من الجدول system.settings

Syntax SHOW [CHANGED] SETTINGS LIKE |ILIKE < name >

يتيح LIKE|ILIKE تحديد نمط مطابقة لاسم الإعداد. ويمكن أن يتضمن أنماط glob مثل % أو _ . ويكون بند LIKE حساسًا لحالة الأحرف، أما ILIKE فغير حساس لحالة الأحرف.

عند استخدام بند CHANGED ، يُرجع الاستعلام فقط الإعدادات التي تغيّرت عن قيمها الافتراضية.

استعلام باستخدام العبارة LIKE :

Query SHOW SETTINGS LIKE 'send_timeout' ;

Response ┌─name─────────┬─type────┬─value─┐ │ send_timeout │ Seconds │ 300 │ └──────────────┴─────────┴───────┘

استعلام باستخدام البند ILIKE :

Query SHOW SETTINGS ILIKE '%CONNECT_timeout%'

Response ┌─name────────────────────────────────────┬─type─────────┬─value─┐ │ connect_timeout │ Seconds │ 10 │ │ connect_timeout_with_failover_ms │ Milliseconds │ 50 │ │ connect_timeout_with_failover_secure_ms │ Milliseconds │ 100 │ └─────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────┘

استعلام باستخدام عبارة CHANGED :

Query SHOW CHANGED SETTINGS ILIKE '%MEMORY%'

Response ┌─name─────────────┬─type───┬─value───────┐ │ max_memory_usage │ UInt64 │ 10000000000 │ └──────────────────┴────────┴─────────────┘

​ SHOW SETTING

تعرض عبارة SHOW SETTING قيمة الإعداد الخاصة باسم الإعداد المحدد.

Syntax SHOW SETTING < name >

​ SHOW FILESYSTEM CACHES

Query SHOW FILESYSTEM CACHES

Response ┌─Caches────┐ │ s3_cache │ └───────────┘

​ SHOW ENGINES

SHOW ENGINES محتوى جدول تعرض عبارةمحتوى جدول system.table_engines ، الذي يتضمن وصفًا لمحركات الجداول التي يدعمها الخادم ومعلومات عن الميزات التي تدعمها.

Syntax SHOW ENGINES [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]

​ SHOW FUNCTIONS

SHOW FUNCTIONS محتوى الجدول تعرض عبارةمحتوى الجدول system.functions

Syntax SHOW FUNCTIONS [LIKE | ILIKE '<pattern>']

إذا جرى تحديد عبارة LIKE أو ILIKE ، فإن الاستعلام يُرجع قائمة بدوال النظام التي تتطابق أسماؤها مع <pattern> المحدَّد.

​ SHOW MERGES

SHOW MERGES قائمة بعمليات الدمج. تُدرج جميع عمليات الدمج في جدول تُرجِع عبارةقائمة بعمليات الدمج. تُدرج جميع عمليات الدمج في جدول system.merges

العمود الوصف table اسم الجدول. database اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها الجدول. estimate_complete الوقت التقديري للاكتمال (بالثواني). elapsed الوقت المنقضي (بالثواني) منذ بدء عملية الدمج. progress النسبة المئوية للعمل المكتمل (من 0 إلى 100). is_mutation 1 إذا كانت هذه العملية عبارة عن تعديل على جزء. size_compressed الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة الخاصة بالأجزاء المدمجة. memory_usage استهلاك الذاكرة لعملية الدمج.

Syntax SHOW MERGES [[NOT] LIKE |ILIKE '<table_name_pattern>' ] [LIMIT <N>]

Query SHOW MERGES;

Response ┌─table──────┬─database─┬─estimate_complete─┬─elapsed─┬─progress─┬─is_mutation─┬─size_compressed─┬─memory_usage─┐ │ your_table │ default │ 0.14 │ 0.36 │ 73.01 │ 0 │ 5.40 MiB │ 10.25 MiB │ └────────────┴──────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────┴──────────────┘

Query SHOW MERGES LIKE 'your_t%' LIMIT 1 ;

Response ┌─table──────┬─database─┬─estimate_complete─┬─elapsed─┬─progress─┬─is_mutation─┬─size_compressed─┬─memory_usage─┐ │ your_table │ default │ 0.14 │ 0.36 │ 73.01 │ 0 │ 5.40 MiB │ 10.25 MiB │ └────────────┴──────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────┴──────────────┘

​ SHOW CREATE MASKING POLICY

SHOW CREATE MASKING POLICY المعلمات التي استُخدمت عند تعرض عبارةالمعلمات التي استُخدمت عند إنشاء سياسة الإخفاء