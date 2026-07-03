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SHOW CREATE (TABLE|DATABASE|USER) يُخفي البيانات السرية ما لم تُفعَّل الإعدادات التالية:بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يمتلك المستخدم الامتياز displaySecretsInShowAndSelect.

SHOW CREATE TABLE | DICTIONARY | VIEW | DATABASE

تعيد هذه العبارات عمودًا واحدًا من النوع String، يحتوي على استعلام CREATE المستخدم لإنشاء الكائن المحدد.

الصيغة

Syntax
إذا استخدمت هذه العبارة للحصول على استعلام CREATE الخاص بجداول النظام، فستحصل على استعلام صوري يعرّف فقط بنية الجدول، لكنه لا يصلح لاستخدامه في إنشاء جدول.

SHOW DATABASES

تُظهر هذه العبارة قائمة بجميع قواعد البيانات.

الصيغة

Syntax
وهو مطابق للاستعلام:

أمثلة

في هذا المثال، نستخدم SHOW للحصول على أسماء قواعد البيانات التي تحتوي أسماؤها على تتابع الأحرف ‘de’:
Query
Response
يمكننا أيضًا القيام بذلك دون مراعاة حالة الأحرف:
Query
Response
أو اعرض أسماء قواعد البيانات التي لا تتضمن ‘de’ في أسمائها:
Query
Response
أخيرًا، يمكننا الحصول على اسمي أول قاعدتَي بيانات فقط:
Query
Response

انظر أيضًا

SHOW TABLES

تعرض عبارة SHOW TABLES قائمة بالجداول.

الصيغة

Syntax
إذا لم تُحدَّد عبارة FROM، فسيُرجع الاستعلام قائمة بالجداول من قاعدة البيانات الحالية. هذه العبارة مطابقة للاستعلام التالي:

أمثلة

في هذا المثال، نستخدم التعليمة SHOW TABLES للعثور على جميع الجداول التي تتضمن أسماؤها ‘user’:
Query
Response
يمكننا أيضًا تنفيذ ذلك دون التفريق بين حالة الأحرف:
Query
Response
أو للعثور على الجداول التي لا تحتوي أسماؤها على الحرف ‘s’:
Query
Response
أخيرًا، يمكننا الحصول على أسماء الجدولين الأولين فقط:
Query
Response

راجع أيضًا

SHOW COLUMNS

تعرض عبارة SHOW COLUMNS قائمة بالأعمدة.

الصيغة

Syntax
يمكن تحديد اسم قاعدة البيانات واسم الجدول بصيغة مختصرة على شكل <db>.<table>, أي إن FROM tab FROM db وFROM db.tab متكافئتان. إذا لم يتم تحديد قاعدة بيانات، فسيُرجع الاستعلام قائمة الأعمدة من قاعدة البيانات الحالية. توجد أيضًا كلمتان مفتاحيتان اختياريتان: EXTENDED وFULL. لا يكون للكلمة المفتاحية EXTENDED أي تأثير حاليًا، وهي موجودة للتوافق مع MySQL. أما الكلمة المفتاحية FULL فتجعل الخرج يتضمن الأعمدة collation وcomment وprivilege. تنتج العبارة SHOW COLUMNS جدول نتائج بالبنية التالية:

أمثلة

في هذا المثال، سنستخدم العبارة SHOW COLUMNS للحصول على معلومات عن جميع الأعمدة في الجدول ‘orders’، بدءًا من ‘delivery_’:
Query
Response

راجع أيضًا

SHOW DICTIONARIES

تعرض عبارة SHOW DICTIONARIES قائمةً بـالقواميس.

الصيغة

Syntax
إذا لم يتم تحديد عبارة FROM، فسيُرجع الاستعلام قائمة القواميس في قاعدة البيانات الحالية. يمكنك الحصول على النتائج نفسها التي يُرجعها استعلام SHOW DICTIONARIES بالطريقة التالية:

أمثلة

يعرض الاستعلام التالي أول صفَّين من قائمة الجداول في قاعدة البيانات system التي تحتوي أسماؤها على reg.
Query
Response

SHOW INDEX

يعرض قائمة بالمفتاح الأساسي وفهارس تخطي البيانات لجدول. يوجد هذا الأمر أساسًا للتوافق مع MySQL. توفّر جداول النظام system.tables (للمفاتيح الأساسية) وsystem.data_skipping_indices (لفهارس تخطي البيانات) معلومات مكافئة، ولكن بطريقة أكثر اتساقًا مع ClickHouse.

الصيغة

Syntax
يمكن تحديد اسم قاعدة البيانات واسم الجدول بصيغة مختصرة على الشكل <db>.<table>، أي إن FROM tab FROM db وFROM db.tab متكافئان. إذا لم تُحدَّد قاعدة بيانات، فإن الاستعلام يفترض قاعدة البيانات الحالية. الكلمة المفتاحية الاختيارية EXTENDED ليس لها أي تأثير حاليًا، وهي موجودة للتوافق مع MySQL. تنتج العبارة جدول نتائج بالبنية التالية:

أمثلة

في هذا المثال، نستخدم عبارة SHOW INDEX للحصول على معلومات عن جميع الفهارس في الجدول ‘tbl’
Query
Response

راجع أيضًا

SHOW PROCESSLIST

يعرض محتوى جدول system.processes، الذي يتضمن قائمة بالاستعلامات قيد المعالجة حاليًا، باستثناء استعلامات SHOW PROCESSLIST.

الصيغة

Syntax
يُرجِع الاستعلام SELECT * FROM system.processes بيانات عن جميع الاستعلامات الجارية حاليًا.
نفِّذ في الطرفية:

SHOW GRANTS

تعرض عبارة SHOW GRANTS الامتيازات الممنوحة لمستخدم.

الصيغة

Syntax
إذا لم يُحدَّد المستخدم، فسيُرجع الاستعلام الامتيازات الخاصة بالمستخدم الحالي. يتيح المُعدِّل WITH IMPLICIT إظهار الامتيازات الممنوحة ضمنيًا (على سبيل المثال، GRANT SELECT ON system.one) يجمع المُعدِّل FINAL جميع الامتيازات الممنوحة للمستخدم وللأدوار الممنوحة له (مع التوريث)

SHOW CREATE USER

تعرض عبارة SHOW CREATE USER المعلمات التي استُخدمت عند إنشاء المستخدم.

الصيغة

Syntax

SHOW CREATE ROLE

تعرض عبارة SHOW CREATE ROLE المعلمات التي استُخدمت عند إنشاء الدور.

الصيغة

Syntax

SHOW CREATE ROW POLICY

تُظهر عبارة SHOW CREATE ROW POLICY المعلمات التي استُخدمت عند إنشاء ROW POLICY.

الصيغة

Syntax

SHOW CREATE QUOTA

تعرض عبارة SHOW CREATE QUOTA المَعلمات التي استُخدمت عند إنشاء حصة.

الصيغة

Syntax

SHOW CREATE SETTINGS PROFILE

تعرض العبارة SHOW CREATE SETTINGS PROFILE المعلمات المُستخدمة عند إنشاء ملف تعريف الإعدادات.

الصيغة

Syntax

SHOW USERS

تعرض عبارة SHOW USERS قائمةً بأسماء حسابات المستخدمين. للاطلاع على معلمات حسابات المستخدمين، راجع جدول النظام system.users.

الصيغة

Syntax

SHOW ROLES

تعيد عبارة SHOW ROLES قائمة بالأدوار الأدوار. وللاطلاع على المعلمات الأخرى، راجع جداول النظام system.roles وsystem.role_grants.

الصيغة

Syntax

SHOW PROFILES

تعرض عبارة SHOW PROFILES قائمة بـملفات تعريف الإعدادات. لعرض معلمات حسابات المستخدمين، راجع جدول النظام settings_profiles.

الصيغة

Syntax

SHOW POLICIES

تعرض عبارة SHOW POLICIES قائمةً بـسياسات الصفوف للجدول المحدد. لعرض معلمات حسابات المستخدمين، راجع جدول النظام system.row_policies.

الصيغة

Syntax

SHOW QUOTAS

تعرض عبارة SHOW QUOTAS قائمة بـالحصص. للاطلاع على معلمات الحصص، راجع جدول النظام system.quotas.

الصيغة

Syntax

SHOW QUOTA

تعرض عبارة SHOW QUOTA مقدار استهلاك الحصة لجميع المستخدمين أو للمستخدم الحالي. للاطّلاع على المعلمات الأخرى، راجع جدولَي النظام system.quotas_usage وsystem.quota_usage.

الصيغة

Syntax

SHOW ACCESS

تعرض عبارة SHOW ACCESS جميع المستخدمين، والأدوار، وملفات التعريف، وما إلى ذلك، وجميع الامتيازات الخاصة بها.

الصيغة

Syntax

SHOW CLUSTER(S)

تعيد عبارة SHOW CLUSTER(S) قائمة بالتجمعات. تُسرد جميع التجمعات المتاحة في جدول system.clusters.
يعرض الاستعلام SHOW CLUSTER name القيم cluster وshard_num وreplica_num وhost_name وhost_address وport من جدول system.clusters لاسم التجمع المحدد.

الصيغة

Syntax

أمثلة

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SHOW SETTINGS

تعرض عبارة SHOW SETTINGS قائمة بإعدادات النظام وقيمها. وتسترجع البيانات من الجدول system.settings.

الصيغة

Syntax

البنود

يتيح LIKE|ILIKE تحديد نمط مطابقة لاسم الإعداد. ويمكن أن يتضمن أنماط glob مثل % أو _. ويكون بند LIKE حساسًا لحالة الأحرف، أما ILIKE فغير حساس لحالة الأحرف. عند استخدام بند CHANGED، يُرجع الاستعلام فقط الإعدادات التي تغيّرت عن قيمها الافتراضية.

أمثلة

استعلام باستخدام العبارة LIKE:
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استعلام باستخدام البند ILIKE:
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Response
استعلام باستخدام عبارة CHANGED:
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Response

SHOW SETTING

تعرض عبارة SHOW SETTING قيمة الإعداد الخاصة باسم الإعداد المحدد.

الصيغة

Syntax

انظر أيضًا

SHOW FILESYSTEM CACHES

أمثلة

Query
Response

انظر أيضًا

SHOW ENGINES

تعرض عبارة SHOW ENGINES محتوى جدول system.table_engines، الذي يتضمن وصفًا لمحركات الجداول التي يدعمها الخادم ومعلومات عن الميزات التي تدعمها.

الصيغة

Syntax

انظر أيضًا

SHOW FUNCTIONS

تعرض عبارة SHOW FUNCTIONS محتوى الجدول system.functions.

الصيغة

Syntax
إذا جرى تحديد عبارة LIKE أو ILIKE، فإن الاستعلام يُرجع قائمة بدوال النظام التي تتطابق أسماؤها مع <pattern> المحدَّد.

راجع أيضًا

SHOW MERGES

تُرجِع عبارة SHOW MERGES قائمة بعمليات الدمج. تُدرج جميع عمليات الدمج في جدول system.merges:

الصيغة

Syntax

أمثلة

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SHOW CREATE MASKING POLICY

تعرض عبارة SHOW CREATE MASKING POLICY المعلمات التي استُخدمت عند إنشاء سياسة الإخفاء.

الصيغة

Syntax
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦