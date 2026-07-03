SHOW CREATE (TABLE|DATABASE|USER) يُخفي البيانات السرية ما لم تُفعَّل الإعدادات التالية:
display_secrets_in_show_and_select(إعداد الخادم)
format_display_secrets_in_show_and_select(إعداد التنسيق)
displaySecretsInShowAndSelect.
تعيد هذه العبارات عمودًا واحدًا من النوع String، يحتوي على استعلام
SHOW CREATE TABLE | DICTIONARY | VIEW | DATABASE
CREATE المستخدم لإنشاء الكائن المحدد.
Syntax
SHOW [CREATE] TABLE | TEMPORARY TABLE | DICTIONARY | VIEW | DATABASE [db.]table|view [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
إذا استخدمت هذه العبارة للحصول على استعلام
CREATE الخاص بجداول النظام،
فستحصل على استعلام صوري يعرّف فقط بنية الجدول،
لكنه لا يصلح لاستخدامه في إنشاء جدول.
تُظهر هذه العبارة قائمة بجميع قواعد البيانات.
SHOW DATABASES
وهو مطابق للاستعلام:
Syntax
SHOW DATABASES [[NOT] LIKE | ILIKE '<pattern>'] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
في هذا المثال، نستخدم
SELECT name FROM system.databases [WHERE name [NOT] LIKE | ILIKE '<pattern>'] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
SHOW للحصول على أسماء قواعد البيانات التي تحتوي أسماؤها على تتابع الأحرف ‘de’:
Query
SHOW DATABASES LIKE '%de%'
يمكننا أيضًا القيام بذلك دون مراعاة حالة الأحرف:
Response
┌─name────┐
│ default │
└─────────┘
Query
SHOW DATABASES ILIKE '%DE%'
أو اعرض أسماء قواعد البيانات التي لا تتضمن ‘de’ في أسمائها:
Response
┌─name────┐
│ default │
└─────────┘
Query
SHOW DATABASES NOT LIKE '%de%'
أخيرًا، يمكننا الحصول على اسمي أول قاعدتَي بيانات فقط:
Response
┌─name───────────────────────────┐
│ _temporary_and_external_tables │
│ system │
│ test │
│ tutorial │
└────────────────────────────────┘
Query
SHOW DATABASES LIMIT 2
Response
┌─name───────────────────────────┐
│ _temporary_and_external_tables │
│ default │
└────────────────────────────────┘
تعرض عبارة
SHOW TABLES
SHOW TABLES قائمة بالجداول.
إذا لم تُحدَّد عبارة
Syntax
SHOW [FULL] [TEMPORARY] TABLES [{FROM | IN} <db>] [[NOT] LIKE | ILIKE '<pattern>'] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]
FROM، فسيُرجع الاستعلام قائمة بالجداول من قاعدة البيانات الحالية.
هذه العبارة مطابقة للاستعلام التالي:
في هذا المثال، نستخدم التعليمة
SELECT name FROM system.tables [WHERE name [NOT] LIKE | ILIKE '<pattern>'] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]
SHOW TABLES للعثور على جميع الجداول التي تتضمن أسماؤها ‘user’:
Query
SHOW TABLES FROM system LIKE '%user%'
يمكننا أيضًا تنفيذ ذلك دون التفريق بين حالة الأحرف:
Response
┌─name─────────────┐
│ user_directories │
│ users │
└──────────────────┘
Query
SHOW TABLES FROM system ILIKE '%USER%'
أو للعثور على الجداول التي لا تحتوي أسماؤها على الحرف ‘s’:
Response
┌─name─────────────┐
│ user_directories │
│ users │
└──────────────────┘
Query
SHOW TABLES FROM system NOT LIKE '%s%'
أخيرًا، يمكننا الحصول على أسماء الجدولين الأولين فقط:
Response
┌─name─────────┐
│ metric_log │
│ metric_log_0 │
│ metric_log_1 │
└──────────────┘
Query
SHOW TABLES FROM system LIMIT 2
Response
┌─name───────────────────────────┐
│ aggregate_function_combinators │
│ asynchronous_metric_log │
└────────────────────────────────┘
تعرض عبارة
SHOW COLUMNS
SHOW COLUMNS قائمة بالأعمدة.
يمكن تحديد اسم قاعدة البيانات واسم الجدول بصيغة مختصرة على شكل
Syntax
SHOW [EXTENDED] [FULL] COLUMNS {FROM | IN} <table> [{FROM | IN} <db>] [{[NOT] {LIKE | ILIKE} '<pattern>' | WHERE <expr>}] [LIMIT <N>] [INTO
OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]
<db>.<table>,
أي إن
FROM tab FROM db و
FROM db.tab متكافئتان.
إذا لم يتم تحديد قاعدة بيانات، فسيُرجع الاستعلام قائمة الأعمدة من قاعدة البيانات الحالية.
توجد أيضًا كلمتان مفتاحيتان اختياريتان:
EXTENDED و
FULL. لا يكون للكلمة المفتاحية
EXTENDED أي تأثير حاليًا،
وهي موجودة للتوافق مع MySQL. أما الكلمة المفتاحية
FULL فتجعل الخرج يتضمن الأعمدة
collation و
comment و
privilege.
تنتج العبارة
SHOW COLUMNS جدول نتائج بالبنية التالية:
في هذا المثال، سنستخدم العبارة
|Column
|Description
|Type
field
|اسم العمود
String
type
|نوع بيانات العمود. إذا أُجري الاستعلام عبر MySQL wire protocol، فسيُعرض اسم النوع المكافئ في MySQL.
String
null
YES إذا كان نوع بيانات العمود Nullable، وإلا
NO
String
key
PRI إذا كان العمود جزءًا من المفتاح الأساسي، و
SOR إذا كان العمود جزءًا من مفتاح الفرز، وإلا فتكون القيمة فارغة
String
default
|تعبير default للعمود إذا كان من النوع
ALIAS أو
DEFAULT أو
MATERIALIZED، وإلا
NULL.
Nullable(String)
extra
|معلومات إضافية، غير مستخدمة حاليًا
String
collation
|(فقط إذا تم تحديد الكلمة المفتاحية
FULL) Collation الخاصة بالعمود، وتكون دائمًا
NULL لأن ClickHouse لا يدعم collations على مستوى العمود
Nullable(String)
comment
|(فقط إذا تم تحديد الكلمة المفتاحية
FULL) تعليق العمود
String
privilege
|(فقط إذا تم تحديد الكلمة المفتاحية
FULL) الامتياز الذي لديك على هذا العمود، وهو غير متاح حاليًا
String
SHOW COLUMNS للحصول على معلومات عن جميع الأعمدة في الجدول ‘orders’،
بدءًا من ‘delivery_’:
Query
SHOW COLUMNS FROM 'orders' LIKE 'delivery_%'
Response
┌─field───────────┬─type─────┬─null─┬─key─────┬─default─┬─extra─┐
│ delivery_date │ DateTime │ 0 │ PRI SOR │ ᴺᵁᴸᴸ │ │
│ delivery_status │ Bool │ 0 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │
└─────────────────┴──────────┴──────┴─────────┴─────────┴───────┘
تعرض عبارة
SHOW DICTIONARIES
SHOW DICTIONARIES قائمةً بـالقواميس.
إذا لم يتم تحديد عبارة
Syntax
SHOW DICTIONARIES [FROM <db>] [LIKE '<pattern>'] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]
FROM، فسيُرجع الاستعلام قائمة القواميس في قاعدة البيانات الحالية.
يمكنك الحصول على النتائج نفسها التي يُرجعها استعلام
SHOW DICTIONARIES بالطريقة التالية:
يعرض الاستعلام التالي أول صفَّين من قائمة الجداول في قاعدة البيانات
SELECT name FROM system.dictionaries WHERE database = <db> [AND name LIKE <pattern>] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]
system التي تحتوي أسماؤها على
reg.
Query
SHOW DICTIONARIES FROM db LIKE '%reg%' LIMIT 2
Response
┌─name─────────┐
│ regions │
│ region_names │
└──────────────┘
يعرض قائمة بالمفتاح الأساسي وفهارس تخطي البيانات لجدول. يوجد هذا الأمر أساسًا للتوافق مع MySQL. توفّر جداول النظام
SHOW INDEX
system.tables (للمفاتيح الأساسية) و
system.data_skipping_indices (لفهارس تخطي البيانات)
معلومات مكافئة، ولكن بطريقة أكثر اتساقًا مع ClickHouse.
يمكن تحديد اسم قاعدة البيانات واسم الجدول بصيغة مختصرة على الشكل
Syntax
SHOW [EXTENDED] {INDEX | INDEXES | INDICES | KEYS } {FROM | IN} <table> [{FROM | IN} <db>] [WHERE <expr>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]
<db>.<table>، أي إن
FROM tab FROM db و
FROM db.tab متكافئان.
إذا لم تُحدَّد قاعدة بيانات، فإن الاستعلام يفترض قاعدة البيانات الحالية.
الكلمة المفتاحية الاختيارية
EXTENDED ليس لها أي تأثير حاليًا، وهي موجودة للتوافق مع MySQL.
تنتج العبارة جدول نتائج بالبنية التالية:
في هذا المثال، نستخدم عبارة
|العمود
|الوصف
|النوع
table
|اسم الجدول.
String
non_unique
|دائمًا
1 لأن ClickHouse لا يدعم قيود التفرد.
UInt8
key_name
|اسم الفهرس، أو
PRIMARY إذا كان الفهرس فهرس مفتاح أساسي.
String
seq_in_index
|بالنسبة إلى فهرس المفتاح الأساسي، موضع العمود بدءًا من
1. وبالنسبة إلى فهرس تخطي البيانات: يكون دائمًا
1.
UInt8
column_name
|بالنسبة إلى فهرس المفتاح الأساسي، اسم العمود. وبالنسبة إلى فهرس تخطي البيانات:
'' (سلسلة فارغة)، راجع الحقل “expression”.
String
collation
|ترتيب فرز العمود في الفهرس:
A إذا كان تصاعديًا، و
D إذا كان تنازليًا، و
NULL إذا لم يكن مفروزًا.
Nullable(String)
cardinality
|تقدير عدد القيم الفريدة في الفهرس. حاليًا يكون دائمًا 0.
UInt64
sub_part
|دائمًا
NULL لأن ClickHouse لا يدعم بادئات الفهرس مثل MySQL.
Nullable(String)
packed
|دائمًا
NULL لأن ClickHouse لا يدعم الفهارس المعبأة (كما في MySQL).
Nullable(String)
null
|غير مستخدم حاليًا
index_type
|نوع الفهرس، مثل
PRIMARY و
MINMAX و
BLOOM_FILTER وغيرها.
String
comment
|معلومات إضافية عن الفهرس، وتكون حاليًا دائمًا
'' (سلسلة فارغة).
String
index_comment
'' (سلسلة فارغة) لأن الفهارس في ClickHouse لا يمكن أن تحتوي على حقل
COMMENT (كما في MySQL).
String
visible
|إذا كان الفهرس مرئيًا للمُحسِّن، فيكون دائمًا
YES.
String
expression
|بالنسبة إلى فهرس تخطي البيانات، يكون تعبير الفهرس. وبالنسبة إلى فهرس المفتاح الأساسي:
'' (سلسلة فارغة).
String
SHOW INDEX للحصول على معلومات عن جميع الفهارس في الجدول ‘tbl’
Query
SHOW INDEX FROM 'tbl'
Response
┌─table─┬─non_unique─┬─key_name─┬─seq_in_index─┬─column_name─┬─collation─┬─cardinality─┬─sub_part─┬─packed─┬─null─┬─index_type───┬─comment─┬─index_comment─┬─visible─┬─expression─┐
│ tbl │ 1 │ blf_idx │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ BLOOM_FILTER │ │ │ YES │ d, b │
│ tbl │ 1 │ mm1_idx │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ MINMAX │ │ │ YES │ a, c, d │
│ tbl │ 1 │ mm2_idx │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ MINMAX │ │ │ YES │ c, d, e │
│ tbl │ 1 │ PRIMARY │ 1 │ c │ A │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ PRIMARY │ │ │ YES │ │
│ tbl │ 1 │ PRIMARY │ 2 │ a │ A │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ PRIMARY │ │ │ YES │ │
│ tbl │ 1 │ set_idx │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ SET │ │ │ YES │ e │
└───────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴────────┴──────┴──────────────┴─────────┴───────────────┴─────────┴────────────┘
يعرض محتوى جدول
SHOW PROCESSLIST
system.processes، الذي يتضمن قائمة بالاستعلامات قيد المعالجة حاليًا، باستثناء استعلامات
SHOW PROCESSLIST.
يُرجِع الاستعلام
Syntax
SHOW PROCESSLIST [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
SELECT * FROM system.processes بيانات عن جميع الاستعلامات الجارية حاليًا.
تعرض عبارة
SHOW GRANTS
SHOW GRANTS الامتيازات الممنوحة لمستخدم.
إذا لم يُحدَّد المستخدم، فسيُرجع الاستعلام الامتيازات الخاصة بالمستخدم الحالي. يتيح المُعدِّل
Syntax
SHOW GRANTS [FOR user1 [, user2 ...]] [WITH IMPLICIT] [FINAL]
WITH IMPLICIT إظهار الامتيازات الممنوحة ضمنيًا (على سبيل المثال،
GRANT SELECT ON system.one)
يجمع المُعدِّل
FINAL جميع الامتيازات الممنوحة للمستخدم وللأدوار الممنوحة له (مع التوريث)
تعرض عبارة
SHOW CREATE USER
SHOW CREATE USER المعلمات التي استُخدمت عند إنشاء المستخدم.
Syntax
SHOW CREATE USER [name1 [, name2 ...] | CURRENT_USER]
تعرض عبارة
SHOW CREATE ROLE
SHOW CREATE ROLE المعلمات التي استُخدمت عند إنشاء الدور.
Syntax
SHOW CREATE ROLE name1 [, name2 ...]
تُظهر عبارة
SHOW CREATE ROW POLICY
SHOW CREATE ROW POLICY المعلمات التي استُخدمت عند إنشاء ROW POLICY.
Syntax
SHOW CREATE [ROW] POLICY name ON [database1.]table1 [, [database2.]table2 ...]
تعرض عبارة
SHOW CREATE QUOTA
SHOW CREATE QUOTA المَعلمات التي استُخدمت عند إنشاء حصة.
Syntax
SHOW CREATE QUOTA [name1 [, name2 ...] | CURRENT]
تعرض العبارة
SHOW CREATE SETTINGS PROFILE
SHOW CREATE SETTINGS PROFILE المعلمات المُستخدمة عند إنشاء ملف تعريف الإعدادات.
Syntax
SHOW CREATE [SETTINGS] PROFILE name1 [, name2 ...]
تعرض عبارة
SHOW USERS
SHOW USERS قائمةً بأسماء حسابات المستخدمين.
للاطلاع على معلمات حسابات المستخدمين، راجع جدول النظام
system.users.
Syntax
SHOW USERS
تعيد عبارة
SHOW ROLES
SHOW ROLES قائمة بالأدوار الأدوار.
وللاطلاع على المعلمات الأخرى،
راجع جداول النظام
system.roles و
system.role_grants.
Syntax
SHOW [CURRENT|ENABLED] ROLES
تعرض عبارة
SHOW PROFILES
SHOW PROFILES قائمة بـملفات تعريف الإعدادات.
لعرض معلمات حسابات المستخدمين، راجع جدول النظام
settings_profiles.
Syntax
SHOW [SETTINGS] PROFILES
تعرض عبارة
SHOW POLICIES
SHOW POLICIES قائمةً بـسياسات الصفوف للجدول المحدد.
لعرض معلمات حسابات المستخدمين، راجع جدول النظام
system.row_policies.
Syntax
SHOW [ROW] POLICIES [ON [db.]table]
تعرض عبارة
SHOW QUOTAS
SHOW QUOTAS قائمة بـالحصص.
للاطلاع على معلمات الحصص، راجع جدول النظام
system.quotas.
Syntax
SHOW QUOTAS
تعرض عبارة
SHOW QUOTA
SHOW QUOTA مقدار استهلاك الحصة لجميع المستخدمين أو للمستخدم الحالي.
للاطّلاع على المعلمات الأخرى، راجع جدولَي النظام
system.quotas_usage و
system.quota_usage.
Syntax
SHOW [CURRENT] QUOTA
تعرض عبارة
SHOW ACCESS
SHOW ACCESS جميع المستخدمين، والأدوار، وملفات التعريف، وما إلى ذلك، وجميع الامتيازات الخاصة بها.
Syntax
SHOW ACCESS
تعيد عبارة
SHOW CLUSTER(S)
SHOW CLUSTER(S) قائمة بالتجمعات.
تُسرد جميع التجمعات المتاحة في جدول
system.clusters.
يعرض الاستعلام
SHOW CLUSTER name القيم
cluster و
shard_num و
replica_num و
host_name و
host_address و
port من جدول
system.clusters لاسم التجمع المحدد.
Syntax
SHOW CLUSTER '<name>'
SHOW CLUSTERS [[NOT] LIKE|ILIKE '<pattern>'] [LIMIT <N>]
Query
SHOW CLUSTERS;
Response
┌─cluster──────────────────────────────────────┐
│ test_cluster_two_shards │
│ test_cluster_two_shards_internal_replication │
│ test_cluster_two_shards_localhost │
│ test_shard_localhost │
│ test_shard_localhost_secure │
│ test_unavailable_shard │
└──────────────────────────────────────────────┘
Query
SHOW CLUSTERS LIKE 'test%' LIMIT 1;
Response
┌─cluster─────────────────┐
│ test_cluster_two_shards │
└─────────────────────────┘
Query
SHOW CLUSTER 'test_shard_localhost' FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
cluster: test_shard_localhost
shard_num: 1
replica_num: 1
host_name: localhost
host_address: 127.0.0.1
port: 9000
تعرض عبارة
SHOW SETTINGS
SHOW SETTINGS قائمة بإعدادات النظام وقيمها.
وتسترجع البيانات من الجدول
system.settings.
Syntax
SHOW [CHANGED] SETTINGS LIKE|ILIKE <name>
يتيح
البنود
LIKE|ILIKE تحديد نمط مطابقة لاسم الإعداد. ويمكن أن يتضمن أنماط glob مثل
% أو
_. ويكون بند
LIKE حساسًا لحالة الأحرف، أما
ILIKE فغير حساس لحالة الأحرف.
عند استخدام بند
CHANGED، يُرجع الاستعلام فقط الإعدادات التي تغيّرت عن قيمها الافتراضية.
استعلام باستخدام العبارة
LIKE:
Query
SHOW SETTINGS LIKE 'send_timeout';
استعلام باستخدام البند
Response
┌─name─────────┬─type────┬─value─┐
│ send_timeout │ Seconds │ 300 │
└──────────────┴─────────┴───────┘
ILIKE:
Query
SHOW SETTINGS ILIKE '%CONNECT_timeout%'
استعلام باستخدام عبارة
Response
┌─name────────────────────────────────────┬─type─────────┬─value─┐
│ connect_timeout │ Seconds │ 10 │
│ connect_timeout_with_failover_ms │ Milliseconds │ 50 │
│ connect_timeout_with_failover_secure_ms │ Milliseconds │ 100 │
└─────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────┘
CHANGED:
Query
SHOW CHANGED SETTINGS ILIKE '%MEMORY%'
Response
┌─name─────────────┬─type───┬─value───────┐
│ max_memory_usage │ UInt64 │ 10000000000 │
└──────────────────┴────────┴─────────────┘
تعرض عبارة
SHOW SETTING
SHOW SETTING قيمة الإعداد الخاصة باسم الإعداد المحدد.
Syntax
SHOW SETTING <name>
- جدول
system.settings
SHOW FILESYSTEM CACHES
Query
SHOW FILESYSTEM CACHES
Response
┌─Caches────┐
│ s3_cache │
└───────────┘
- جدول
system.settings
تعرض عبارة
SHOW ENGINES
SHOW ENGINES محتوى جدول
system.table_engines،
الذي يتضمن وصفًا لمحركات الجداول التي يدعمها الخادم ومعلومات عن الميزات التي تدعمها.
Syntax
SHOW ENGINES [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
- جدول system.table_engines
تعرض عبارة
SHOW FUNCTIONS
SHOW FUNCTIONS محتوى الجدول
system.functions.
إذا جرى تحديد عبارة
Syntax
SHOW FUNCTIONS [LIKE | ILIKE '<pattern>']
LIKE أو
ILIKE، فإن الاستعلام يُرجع قائمة بدوال النظام التي تتطابق أسماؤها مع
<pattern> المحدَّد.
- جدول
system.functions
تُرجِع عبارة
SHOW MERGES
SHOW MERGES قائمة بعمليات الدمج.
تُدرج جميع عمليات الدمج في جدول
system.merges:
|العمود
|الوصف
table
|اسم الجدول.
database
|اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها الجدول.
estimate_complete
|الوقت التقديري للاكتمال (بالثواني).
elapsed
|الوقت المنقضي (بالثواني) منذ بدء عملية الدمج.
progress
|النسبة المئوية للعمل المكتمل (من 0 إلى 100).
is_mutation
|1 إذا كانت هذه العملية عبارة عن تعديل على جزء.
size_compressed
|الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة الخاصة بالأجزاء المدمجة.
memory_usage
|استهلاك الذاكرة لعملية الدمج.
Syntax
SHOW MERGES [[NOT] LIKE|ILIKE '<table_name_pattern>'] [LIMIT <N>]
Query
SHOW MERGES;
Response
┌─table──────┬─database─┬─estimate_complete─┬─elapsed─┬─progress─┬─is_mutation─┬─size_compressed─┬─memory_usage─┐
│ your_table │ default │ 0.14 │ 0.36 │ 73.01 │ 0 │ 5.40 MiB │ 10.25 MiB │
└────────────┴──────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────┴──────────────┘
Query
SHOW MERGES LIKE 'your_t%' LIMIT 1;
Response
┌─table──────┬─database─┬─estimate_complete─┬─elapsed─┬─progress─┬─is_mutation─┬─size_compressed─┬─memory_usage─┐
│ your_table │ default │ 0.14 │ 0.36 │ 73.01 │ 0 │ 5.40 MiB │ 10.25 MiB │
└────────────┴──────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────┴──────────────┘
تعرض عبارة
SHOW CREATE MASKING POLICY
SHOW CREATE MASKING POLICY المعلمات التي استُخدمت عند إنشاء سياسة الإخفاء.
Syntax
SHOW CREATE MASKING POLICY name ON [database.]table