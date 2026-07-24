يدعم ClickHouse عدة أنواع من الدوال المعرّفة من قبل المستخدم (UDFs):

تبدأ Executable UDFs برنامجًا خارجيًا أو برنامجًا نصيًا (بايثون، Bash، إلخ)، وتُمرِّر إليه blocks من البيانات عبر STDIN / STDOUT. استخدمها لدمج التعليمات البرمجية أو الأدوات الحالية دون الحاجة إلى إعادة تجميع ClickHouse. وهي تفرض overhead أعلى لكل استدعاء مقارنةً بالخيارات التي تعمل داخل العملية، لذا فهي الأنسب للمنطق الأثقل أو عند الحاجة إلى runtime مختلف.

تُعرَّف SQL UDFs باستخدام CREATE FUNCTION بالكامل ضمن SQL. وتُضمَّن/تُوسَّع داخل query plan (من دون حدٍّ فاصل على مستوى العملية)، مما يجعلها lightweight ومثالية لإعادة استخدام منطق expression أو تبسيط columns المحسوبة المعقدة.

بالكامل ضمن SQL. وتُضمَّن/تُوسَّع داخل query plan (من دون حدٍّ فاصل على مستوى العملية)، مما يجعلها lightweight ومثالية لإعادة استخدام منطق expression أو تبسيط columns المحسوبة المعقدة. تُشغِّل Experimental WebAssembly UDFs تعليمات برمجية مُجمَّعة إلى WebAssembly داخل sandbox ضمن server process. وهي توفّر overhead أقل لكل استدعاء مقارنةً بالبرامج التنفيذية الخارجية، مع عزل أفضل من الامتدادات native، مما يجعلها مناسبة للخوارزميات المخصّصة المكتوبة بلغات يمكنها الاستهداف إلى WASM (مثل C/C++/Rust).

تتيح Experimental driver-based executable UDFs لـ operator يوفّره المشغّل أن يحوّل مقطع شيفرة مُقدَّمًا في CREATE FUNCTION ... ENGINE = DriverName(...) AS '...' إلى executable UDF عند وقت إنشاء الدالة (على سبيل المثال، عن طريق تجميعه). وهي تستند إلى executable UDFs وتتطلب إعداد driver على جانب server.

​ الدوال المعرّفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ

في ClickHouse Cloud، تكون UDFs القابلة للتنفيذ متاحة ضمن الإصدار التجريبي العام، ويتم إنشاؤها عبر واجهة مستخدم Cloud Console. راجع الدوال المعرّفة من قبل المستخدم في Cloud للاطلاع على سير العمل الخاص بـ Cloud.

يمكن لـ ClickHouse استدعاء أي برنامج خارجي قابل للتنفيذ أو برنامج نصي لمعالجة البيانات.

يمكن أن يوجد تكوين الدوال المعرّفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ في ملف XML واحد أو أكثر. ويُحدَّد مسار هذا التكوين في المَعلمة user_defined_executable_functions_config

يتضمن تكوين الدالة الإعدادات التالية:

Parameter الوصف مطلوب القيمة الافتراضية name اسم دالة نعم - command اسم البرنامج النصي المطلوب تنفيذه، أو الأمر إذا كانت execute_direct تساوي false نعم - argument وصف الوسيطة مع type و name الاختياري الخاص بها. تُوصَف كل وسيطة في إعداد منفصل. ويكون تحديد الاسم ضروريًا إذا كانت أسماء الوسائط جزءًا من التسلسل لدالة معرّفة من قبل المستخدم بتنسيق مثل Native أو JSONEachRow نعم c + argument_number format تنسيق تُمرَّر به الوسائط إلى الأمر. ومن المتوقع أيضًا أن يستخدم خرج الأمر التنسيق نفسه نعم - return_type نوع القيمة المُعادة نعم - return_name اسم القيمة المُعادة. ويكون تحديد اسم الإرجاع ضروريًا إذا كان اسم الإرجاع جزءًا من التسلسل لدالة معرّفة من قبل المستخدم بتنسيق مثل Native أو JSONEachRow اختياري result type نوع التنفيذ. إذا ضُبطت type على executable ، فسيُشغَّل أمر واحد. وإذا ضُبطت على executable_pool ، فسيُنشأ مجمّع من الأوامر نعم - max_command_execution_time الحد الأقصى لوقت التنفيذ بالثواني لمعالجة كتلة من البيانات. يكون هذا الإعداد صالحًا فقط لأوامر executable_pool اختياري 10 command_termination_timeout المدة بالثواني التي يجب أن ينهي خلالها الأمر عمله بعد إغلاق الأنبوب الخاص به. بعد ذلك، تُرسَل الإشارة SIGTERM إلى العملية التي تنفذ الأمر اختياري 10 command_read_timeout مهلة قراءة البيانات من stdout الخاص بالأمر، بالمللي ثانية اختياري 10000 command_write_timeout مهلة كتابة البيانات إلى stdin الخاص بالأمر، بالمللي ثانية اختياري 10000 pool_size حجم مجمّع الأوامر اختياري 16 send_chunk_header يتحكم في ما إذا كان سيتم إرسال عدد الصفوف قبل إرسال دفعة من البيانات إلى العملية اختياري false execute_direct إذا كانت execute_direct = 1 ، فسيُبحث عن command داخل مجلد user_scripts المحدد بواسطة user_scripts_path. ويمكن تحديد وسائط إضافية للبرنامج النصي باستخدام فاصل من المسافات البيضاء. مثال: script_name arg1 arg2 . وإذا كانت execute_direct = 0 ، فسيُمرَّر command كوسيطة إلى bin/sh -c اختياري 1 lifetime فترة إعادة تحميل الدالة بالثواني. إذا ضُبطت على 0 فلن تُعاد تحميل الدالة اختياري 0 deterministic ما إذا كانت الدالة حتمية (تعيد النتيجة نفسها للإدخال نفسه) اختياري false stderr_reaction كيفية التعامل مع خرج stderr الخاص بالأمر. القيم: none (تجاهل)، log (تسجيل كل خرج stderr فورًا)، log_first (تسجيل أول 4 KiB بعد الخروج)، log_last (تسجيل آخر 4 KiB بعد الخروج)، throw (طرح استثناء فورًا عند أي خرج من stderr ). عند استخدام log_first أو log_last مع رمز خروج غير صفري، يُضمَّن محتوى stderr في رسالة الاستثناء اختياري log_last check_exit_code إذا كانت القيمة true ، فسيتحقق ClickHouse من رمز خروج الأمر. ويتسبب رمز الخروج غير الصفري في حدوث استثناء اختياري true

يجب أن يقرأ الأمر الوسائط من STDIN وأن يكتب النتيجة إلى STDOUT . ويجب أن يعالج الأمر الوسائط على نحو تكراري. أي إنه بعد معالجة دفعة من الوسائط، يجب أن ينتظر الدفعة التالية.

​ الدوال المعرّفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ

​ UDF من برنامج نصي مضمن

أنشئ test_function_sum يدويًا مع ضبط execute_direct على القيمة 0 باستخدام إعدادات XML أو YAML.

XML

YAML الملف test_function.xml ( /etc/clickhouse-server/test_function.xml مع إعدادات المسار الافتراضية). /etc/clickhouse-server/test_function.xml < functions > < function > < type > executable </ type > < name > test_function_sum </ name > < return_type > UInt64 </ return_type > < argument > < type > UInt64 </ type > < name > lhs </ name > </ argument > < argument > < type > UInt64 </ type > < name > rhs </ name > </ argument > < format > TabSeparated </ format > < command > cd /; clickhouse-local --input-format TabSeparated --output-format TabSeparated --structure 'x UInt64, y UInt64' --query "SELECT x + y FROM table" </ command > < execute_direct > 0 </ execute_direct > < deterministic > true </ deterministic > </ function > </ functions > الملف test_function.yaml ( /etc/clickhouse-server/test_function.yaml مع إعدادات المسار الافتراضية). /etc/clickhouse-server/test_function.yaml functions : type : executable name : test_function_sum return_type : UInt64 argument : - type : UInt64 name : lhs - type : UInt64 name : rhs format : TabSeparated command : 'cd /; clickhouse-local --input-format TabSeparated --output-format TabSeparated --structure '' x UInt64, y UInt64 '' --query "SELECT x + y FROM table"' execute_direct : 0 deterministic : true

Query SELECT test_function_sum( 2 , 2 );

Result ┌─test_function_sum(2, 2)─┐ │ 4 │ └─────────────────────────┘

​ UDF من برنامج نصي بايثون

في هذا المثال، ننشئ UDF يقرأ قيمة من STDIN ويُرجعها كسلسلة نصية.

أنشئ test_function باستخدام تهيئة XML أو YAML.

XML

YAML الملف test_function.xml ( /etc/clickhouse-server/test_function.xml مع إعدادات المسار الافتراضية). /etc/clickhouse-server/test_function.xml < functions > < function > < type > executable </ type > < name > test_function_python </ name > < return_type > String </ return_type > < argument > < type > UInt64 </ type > < name > value </ name > </ argument > < format > TabSeparated </ format > < command > test_function.py </ command > </ function > </ functions > الملف test_function.yaml ( /etc/clickhouse-server/test_function.yaml مع إعدادات المسار الافتراضية). /etc/clickhouse-server/test_function.yaml functions : type : executable name : test_function_python return_type : String argument : - type : UInt64 name : value format : TabSeparated command : test_function.py

أنشئ ملف البرنامج النصي test_function.py داخل مجلد user_scripts ( /var/lib/clickhouse/user_scripts/test_function.py مع إعدادات المسار الافتراضية).

#!/usr/bin/python3 import sys if __name__ == '__main__' : for line in sys.stdin: print ( "Value " + line, end = '' ) sys.stdout.flush()

Query SELECT test_function_python(toUInt64( 2 ));

Result ┌─test_function_python(2)─┐ │ Value 2 │ └─────────────────────────┘

​ اقرأ قيمتين من STDIN وأعِد مجموعهما على شكل كائن JSON

test_function_sum_json باستخدام وسيطات مُسمّاة وتنسيق أنشئباستخدام وسيطات مُسمّاة وتنسيق JSONEachRow ، وذلك باستخدام تهيئة XML أو YAML.

XML

YAML الملف test_function.xml ( /etc/clickhouse-server/test_function.xml مع إعدادات المسار الافتراضية). /etc/clickhouse-server/test_function.xml < functions > < function > < type > executable </ type > < name > test_function_sum_json </ name > < return_type > UInt64 </ return_type > < return_name > result_name </ return_name > < argument > < type > UInt64 </ type > < name > argument_1 </ name > </ argument > < argument > < type > UInt64 </ type > < name > argument_2 </ name > </ argument > < format > JSONEachRow </ format > < command > test_function_sum_json.py </ command > </ function > </ functions > الملف test_function.yaml ( /etc/clickhouse-server/test_function.yaml مع إعدادات المسار الافتراضية). /etc/clickhouse-server/test_function.yaml functions : type : executable name : test_function_sum_json return_type : UInt64 return_name : result_name argument : - type : UInt64 name : argument_1 - type : UInt64 name : argument_2 format : JSONEachRow command : test_function_sum_json.py

أنشئ ملف البرنامج النصي test_function_sum_json.py داخل المجلد user_scripts ( /var/lib/clickhouse/user_scripts/test_function_sum_json.py مع إعدادات المسار الافتراضية).

#!/usr/bin/python3 import sys import json if __name__ == '__main__' : for line in sys.stdin: value = json.loads(line) first_arg = int (value[ 'argument_1' ]) second_arg = int (value[ 'argument_2' ]) result = { 'result_name' : first_arg + second_arg} print (json.dumps(result), end = '

' ) sys.stdout.flush()

Query SELECT test_function_sum_json( 2 , 2 );

Result ┌─test_function_sum_json(2, 2)─┐ │ 4 │ └──────────────────────────────┘

​ استخدام المعلمات في إعداد command

يمكن للدوال المعرّفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ أخذ معلمات ثابتة تُضبط في إعداد command (يعمل هذا فقط مع الدوال المعرّفة من قبل المستخدم من النوع executable ). ويتطلب ذلك أيضًا الخيار execute_direct لضمان عدم وجود ثغرة ناتجة عن توسيع وسيطات الصدفة.

XML

YAML ملف test_function_parameter_python.xml ( /etc/clickhouse-server/test_function_parameter_python.xml مع إعدادات المسار الافتراضية). /etc/clickhouse-server/test_function_parameter_python.xml < functions > < function > < type > executable </ type > < execute_direct > true </ execute_direct > < name > test_function_parameter_python </ name > < return_type > String </ return_type > < argument > < type > UInt64 </ type > </ argument > < format > TabSeparated </ format > < command > test_function_parameter_python.py {test_parameter:UInt64} </ command > </ function > </ functions > ملف test_function_parameter_python.yaml ( /etc/clickhouse-server/test_function_parameter_python.yaml مع إعدادات المسار الافتراضية). /etc/clickhouse-server/test_function_parameter_python.yaml functions : type : executable execute_direct : true name : test_function_parameter_python return_type : String argument : - type : UInt64 format : TabSeparated command : test_function_parameter_python.py {test_parameter:UInt64}

أنشئ ملف البرنامج النصي test_function_parameter_python.py داخل المجلد user_scripts ( /var/lib/clickhouse/user_scripts/test_function_parameter_python.py مع إعدادات المسار الافتراضية).

#!/usr/bin/python3 import sys if __name__ == "__main__" : for line in sys.stdin: print ( "Parameter " + str (sys.argv[ 1 ]) + " value " + str (line), end = "" ) sys.stdout.flush()

Query SELECT test_function_parameter_python( 1 )( 2 );

Result ┌─test_function_parameter_python(1)(2)─┐ │ Parameter 1 value 2 │ └──────────────────────────────────────┘

​ UDF من برنامج نصي shell

في هذا المثال، ننشئ برنامجًا نصيًا لـ shell يُضاعف كل قيمة.

XML

YAML ملف test_function_shell.xml ( /etc/clickhouse-server/test_function_shell.xml باستخدام إعدادات المسار الافتراضية). /etc/clickhouse-server/test_function_shell.xml < functions > < function > < type > executable </ type > < name > test_shell </ name > < return_type > String </ return_type > < argument > < type > UInt8 </ type > < name > value </ name > </ argument > < format > TabSeparated </ format > < command > test_shell.sh </ command > </ function > </ functions > ملف test_function_shell.yaml ( /etc/clickhouse-server/test_function_shell.yaml باستخدام إعدادات المسار الافتراضية). /etc/clickhouse-server/test_function_shell.yaml functions : type : executable name : test_shell return_type : String argument : - type : UInt8 name : value format : TabSeparated command : test_shell.sh

أنشئ ملف البرنامج النصي test_shell.sh داخل المجلد user_scripts ( /var/lib/clickhouse/user_scripts/test_shell.sh باستخدام إعدادات المسار الافتراضية).

/var/lib/clickhouse/user_scripts/test_shell.sh #!/bin/bash while read read_data ; do printf "$( expr $read_data \* 2 )

" ; done

Query SELECT test_shell( number ) FROM numbers( 10 );

Result ┌─test_shell(number)─┐ 1. │ 0 │ 2. │ 2 │ 3. │ 4 │ 4. │ 6 │ 5. │ 8 │ 6. │ 10 │ 7. │ 12 │ 8. │ 14 │ 9. │ 16 │ 10. │ 18 │ └────────────────────┘

​ معالجة الأخطاء

قد تُطلق بعض الدوال استثناءً إذا كانت البيانات غير صالحة. في هذه الحالة، يُلغى الاستعلام ويُعاد نص الخطأ إلى العميل. في المعالجة الموزعة، إذا حدث استثناء على أحد الخوادم، تحاول الخوادم الأخرى أيضًا إلغاء الاستعلام.

​ تقييم تعبيرات الوسائط

في معظم لغات البرمجة، قد لا يُقيَّم أحد الوسائط مع بعض المعاملات. وعادةً ما تكون هذه المعاملات هي && و || و ?: . في ClickHouse، تُقيَّم وسائط الدوال (المعاملات) دائمًا. ويرجع ذلك إلى أن أجزاءً كاملة من الأعمدة تُقيَّم دفعةً واحدة، بدلًا من حساب كل صف على حدة.

​ تنفيذ الدوال في معالجة الاستعلامات الموزعة

في معالجة الاستعلامات الموزعة، يُنفَّذ أكبر عدد ممكن من مراحل معالجة الاستعلام على الخوادم البعيدة، وتُنفَّذ بقية المراحل (مثل دمج النتائج الوسيطة وكل ما يلي ذلك) على الخادم الطالب.

وهذا يعني أن الدوال قد تُنفَّذ على خوادم مختلفة. على سبيل المثال، في الاستعلام SELECT f(sum(g(x))) FROM distributed_table GROUP BY h(y),

إذا كان distributed_table يحتوي على shardين على الأقل، فستُنفَّذ الدالتان ‘g’ و ‘h’ على الخوادم البعيدة، بينما تُنفَّذ الدالة ‘f’ على الخادم الطالب.

يحتوي على shardين على الأقل، فستُنفَّذ الدالتان ‘g’ و ‘h’ على الخوادم البعيدة، بينما تُنفَّذ الدالة ‘f’ على الخادم الطالب. إذا كان distributed_table يحتوي على shard واحد فقط، فستُنفَّذ جميع الدوال ‘f’ و ‘g’ و ‘h’ على خادم هذا الـ shard.

عادةً لا تعتمد نتيجة الدالة على الخادم الذي تُنفَّذ عليه. لكن في بعض الحالات يكون ذلك مهمًا. فعلى سبيل المثال، تستخدم الدوال التي تعمل مع القواميس القاموس الموجود على الخادم الذي تعمل عليه. ومثال آخر هو الدالة hostName ، التي تُرجع اسم الخادم الذي تعمل عليه، بحيث يمكن تنفيذ GROUP BY حسب الخوادم في استعلام SELECT .

إذا كانت دالة في استعلام ما تُنفَّذ على الخادم الطالب، لكنك تحتاج إلى تنفيذها على الخوادم البعيدة، فيمكنك تغليفها داخل الدالة التجميعية ‘any’ أو إضافتها إلى مفتاح في GROUP BY .

​ دوال SQL المعرفة من قبل المستخدم

يمكن إنشاء دوال مخصصة من تعبيرات lambda باستخدام عبارة CREATE FUNCTION . ولحذف هذه الدوال، استخدم عبارة DROP FUNCTION

​ دوال WebAssembly المعرّفة من قبل المستخدم

تتيح لك دوال WebAssembly المعرّفة من قبل المستخدم (WASM UDFs) تشغيل تعليمات برمجية مخصّصة مُجمَّعة إلى WebAssembly داخل عملية خادم ClickHouse.

​ البدء السريع

فعِّل دعم WebAssembly التجريبي في تهيئة ClickHouse:

< clickhouse > < allow_experimental_webassembly_udf > true </ allow_experimental_webassembly_udf > </ clickhouse >

أدرِج وحدة WASM المُجمَّعة في جدول النظام:

INSERT INTO system . webassembly_modules ( name , code) SELECT 'my_module' , base64Decode( 'AGFzbQEAAAA...' );

أنشئ FUNCTION باستخدام وحدة WASM الخاصة بك:

CREATE FUNCTION my_function LANGUAGE WASM ABI ROW_DIRECT FROM 'my_module' ARGUMENTS (x UInt32, y UInt32) RETURNS UInt32;

استخدم FUNCTION في استعلاماتك:

SELECT my_function( 10 , 20 );

​ مزيد من المعلومات

​ الدوال المعرّفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ المعتمدة على برامج التشغيل

هذه ميزة تجريبية قد تتغيّر مستقبلاً بطرق قد لا تكون متوافقة مع الإصدارات السابقة. فعِّلها باستخدام إعداد الخادم allow_experimental_executable_udf_drivers

ENGINE = DriverName(...) ، يشغّل ClickHouse الأمر create_command الخاص ببرنامج التشغيل، مع تمرير توقيع الدالة ومحتوى الشيفرة إليه. بعد ذلك، يترجم برنامج التشغيل هذا المحتوى أو يعالجه بطريقة أخرى، ثم يطبع إعدادات دالة معرّفة من قبل المستخدم قابلة للتنفيذ، ليقوم ClickHouse بعدها بتخزينها وتحميلها. برنامج التشغيل هو مهايئ يوفّره المشغّل لتحويل مقتطف من شيفرة المستخدم إلى دالة معرّفة من قبل المستخدم قابلة للتنفيذ يمكن تشغيلها. عند إنشاء دالة باستخدام، يشغّل ClickHouse الأمرالخاص ببرنامج التشغيل، مع تمرير توقيع الدالة ومحتوى الشيفرة إليه. بعد ذلك، يترجم برنامج التشغيل هذا المحتوى أو يعالجه بطريقة أخرى، ثم يطبع إعدادات دالة معرّفة من قبل المستخدم قابلة للتنفيذ، ليقوم ClickHouse بعدها بتخزينها وتحميلها.

يتيح ذلك للمسؤولين توفير طريقة آمنة ومحدودة للمستخدمين لتعريف دوال بلغة برمجة كيفما كانت (على سبيل المثال، C بعد ترجمتها داخل حاوية معزولة) من دون منحهم إمكانية الوصول إلى ملفات تهيئة الخادم أو نظام الملفات. وتظل مجموعة برامج التشغيل المتاحة خاضعة بالكامل لسيطرة المشغّل.

​ تمكين برامج التشغيل

تكون UDFs القابلة للتنفيذ المعتمدة على برامج التشغيل معطّلة افتراضيًا. لتمكينها:

عيّن خيار Experimental في إعدادات الخادم: < clickhouse > < allow_experimental_executable_udf_drivers > true </ allow_experimental_executable_udf_drivers > </ clickhouse > user_defined_executable_function_drivers_config إلى ملف configuration واحد أو أكثر لبرامج التشغيل (مع دعم نمط glob )، واضبط اختياريًا وجّهإلى ملف configuration واحد أو أكثر لبرامج التشغيل (مع دعم نمط)، واضبط اختياريًا dynamic_user_defined_executable_functions_path ، وهو الدليل الذي تُخزَّن فيه ملفات configuration المُولَّدة الخاصة بـ UDFs القابلة للتنفيذ: < clickhouse > < user_defined_executable_function_drivers_config > user_defined_executable_function_drivers_config.d/*_driver.xml </ user_defined_executable_function_drivers_config > < dynamic_user_defined_executable_functions_path > /var/lib/clickhouse/dynamic_user_defined_executable_functions/ </ dynamic_user_defined_executable_functions_path > </ clickhouse >

يُحمَّل سجل برامج التشغيل عند بدء تشغيل الخادم، ويُحدَّث عند SYSTEM RELOAD CONFIG ، لذلك يمكن إضافة برامج التشغيل أو تعديلها أو إزالتها دون إعادة تشغيل الخادم.

​ إعداد برنامج التشغيل

يُعرَّف برنامج التشغيل من خلال ملف XML (أو YAML) يحتوي على عنصر <driver> في المستوى الأعلى. الحقول التالية مدعومة:

الحقل الوصف مطلوب name اسم برنامج التشغيل، كما يُستخدم في CREATE FUNCTION ... ENGINE = <name>(...) . نعم create_command المسار إلى البرنامج الذي يُستدعى لإنشاء UDF من مقتطف شيفرة. تُفسَّر المسارات النسبية بالاستناد إلى ملف إعداد برنامج التشغيل. نعم drop_command المسار إلى البرنامج الذي يُستدعى عند حذف دالة تستند إلى برنامج التشغيل هذا. لا engine_arguments يحدّد الوسيطات المسموح بها داخل ENGINE = DriverName(...) . كل عنصر فرعي هو اسم وسيطة؛ ويُشير العنصر الفرعي <required>true</required> إلى أنها إلزامية. لا env متغيرات البيئة المُصدَّرة عند استدعاء أوامر برنامج التشغيل. لا

مثال على إعداد برنامج التشغيل:

< clickhouse > < driver > < name > DockerC </ name > < create_command > ../user_defined_executable_function_drivers/docker_c_create.sh </ create_command > < drop_command > ../user_defined_executable_function_drivers/docker_c_drop.sh </ drop_command > < engine_arguments > < opt_level >< required > false </ required ></ opt_level > </ engine_arguments > < env > < CLICKHOUSE_C_DRIVER_MEMORY > 256m </ CLICKHOUSE_C_DRIVER_MEMORY > < CLICKHOUSE_C_DRIVER_CPUS > 1.0 </ CLICKHOUSE_C_DRIVER_CPUS > </ env > </ driver > </ clickhouse >

​ بروتوكول استدعاء برنامج التشغيل

عند تنفيذ CREATE FUNCTION ، يُستدعى create_command بعد ضبط متغيرات env المهيأة، مع تمرير الوسيطات التالية:

--name <function_name>

--return <return_type> (إذا وُجد بند RETURNS )

(إذا وُجد بند ) --args <signature> (إذا وُجد بند ARGUMENTS )، حيث يمثّل التوقيع قائمة الوسيطات المعلنة، مثل x UInt8, y DateTime

(إذا وُجد بند )، حيث يمثّل التوقيع قائمة الوسيطات المعلنة، مثل --<key> <value> لكل وسيط engine مُعلن وممرَّر في ENGINE = DriverName(key = value)

يُرسَل متن شيفرة المستخدم (النص بعد AS ) إلى الإدخال القياسي للأمر. ويجب أن يطبع الأمر تهيئة UDF executable إلى المخرج القياسي. ويُكتشَف format تلقائيًا: فإذا بدأ المخرج بـ < عُدّ XML، وإلا عُدّ YAML. ويجب أن يطابق اسم الدالة المعرَّفة في التهيئة المُولَّدة الاسم الذي يجري إنشاؤه. وإذا أنهى create_command التنفيذ بحالة غير صفرية، يفشل statement مع Exception تتضمن رمز الخروج والخطأ القياسي لبرنامج التشغيل.

ويُستدعى drop_command ، عند وجوده، بالطريقة نفسها (ولكن من دون متن شيفرة على stdin ) عند حذف الدالة.

​ إنشاء function

CREATE [OR REPLACE] FUNCTION [IF NOT EXISTS] name [ON CLUSTER cluster] ARGUMENTS (a UInt8, b String) RETURNS UInt64 ENGINE = DriverName(key1 = 'value1' , key2 = 42 ) AS '...code body...'

create_command الخاص ببرنامج التشغيل، ويكتب التهيئة الناتجة إلى يشغّل ClickHouse الأمرالخاص ببرنامج التشغيل، ويكتب التهيئة الناتجة إلى dynamic_user_defined_executable_functions_path ، ثم يكتشفها مُحمِّل UDF التنفيذي الحالي. بعد ذلك يمكن استدعاء الدالة مثل أي دالة أخرى.

​ حذف دالة

DROP FUNCTION [IF EXISTS] name [ON CLUSTER cluster]

يستدعي DROP FUNCTION الأمر drop_command الخاص ببرنامج التشغيل (إن وُجد)، ويزيل التهيئة الديناميكية المُنشأة ودليل العمل الخاص بكل دالة، ويُعيد تحميل مُحمِّل UDF التنفيذي، ويزيل الاستعلام المحفوظ.

​ الاستمرارية وإعادة التشغيل

ATTACH FUNCTION ... في دليل كائنات SQL المعرَّفة من قبل المستخدم، بحيث تبقى الدالة بعد إعادة تشغيل الخادم. عند بدء التشغيل، تُحمَّل التهيئات المُولَّدة في ATTACH FUNCTION المحفوظة تهيئة مُولَّدة مطابقة (على سبيل المثال، إذا فُقد الدليل الديناميكي)، فستُعاد تشغيل برنامج التشغيل لإعادة إنشائها. يُحفَظ الاستعلام الأصلي على هيئة عبارةفي دليل كائنات SQL المعرَّفة من قبل المستخدم، بحيث تبقى الدالة بعد إعادة تشغيل الخادم. عند بدء التشغيل، تُحمَّل التهيئات المُولَّدة في dynamic_user_defined_executable_functions_path مباشرةً من دون إعادة تشغيل برنامج التشغيل. وإذا لم تكن لعبارةالمحفوظة تهيئة مُولَّدة مطابقة (على سبيل المثال، إذا فُقد الدليل الديناميكي)، فستُعاد تشغيل برنامج التشغيل لإعادة إنشائها.

هذه الميزة تجريبية ولا تتاح إلا عند تفعيل allow_experimental_executable_udf_drivers .

. الدوال المستندة إلى برامج التشغيل غير مدعومة مع التخزين المُكرَّر للدوال المعرّفة من قبل المستخدم ( ON CLUSTER و <user_defined_zookeeper_path> )، لأن الاستعلام الأصلي فقط هو الذي يُكرَّر، وليس الملفات الناتجة.

و )، لأن الاستعلام الأصلي فقط هو الذي يُكرَّر، وليس الملفات الناتجة. تؤدي عملية RESTORE لدالة مستندة إلى برنامج تشغيل جرى أخذ نسخة احتياطية لها إلى الاحتفاظ بالاستعلام، لكنها لا تعيد تشغيل برنامج التشغيل؛ إذ تُطبَّق التهيئة المُولَّدة وتُحفَظ لاحقًا أثناء استرداد إعادة التشغيل.

​ مثال على برامج تشغيل C

تتضمن شجرة المصدر برامج تشغيل تجريبية لإثبات المفهوم ضمن programs/server/user_defined_executable_function_drivers_config.d/ ، وهي تُترجم جسم دالة بلغة C وتُشغّله. وهذه مجرد أمثلة ولا تُثبَّت عبر الحزم:

DockerC - يترجم الشيفرة ويشغّلها داخل حاويات Docker معزولة ( --network=none --read-only --cap-drop=ALL --security-opt=no-new-privileges ، بالإضافة إلى حدود الذاكرة/CPU/PID)، ويُنتج UDF من النوع executable_pool .

- يترجم الشيفرة ويشغّلها داخل حاويات Docker معزولة ( ، بالإضافة إلى حدود الذاكرة/CPU/PID)، ويُنتج UDF من النوع . GVisorC - نسخة بديلة تشغّل الملف التنفيذي المترجم ضمن بيئة التشغيل gVisor runsc .

- نسخة بديلة تشغّل الملف التنفيذي المترجم ضمن بيئة التشغيل gVisor . UnsafeC - يترجم الشيفرة ويشغّلها مباشرة على المضيف من دون sandbox. وكما يوحي الاسم، فهو لا يوفّر أي عزل، وهو مخصّص فقط للبيئات الموثوقة ولأغراض الاختبار.

صُمِّمت برامج التشغيل التجريبية هذه كنقطة بداية؛ لذا راجع آليات العزل وعزّزها بما يناسب بيئتك قبل إتاحتها لمستخدمين غير موثوقين.