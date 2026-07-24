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يدعم ClickHouse عدة أنواع من الدوال المعرّفة من قبل المستخدم (UDFs):
  • تبدأ Executable UDFs برنامجًا خارجيًا أو برنامجًا نصيًا (بايثون، Bash، إلخ)، وتُمرِّر إليه blocks من البيانات عبر STDIN / STDOUT. استخدمها لدمج التعليمات البرمجية أو الأدوات الحالية دون الحاجة إلى إعادة تجميع ClickHouse. وهي تفرض overhead أعلى لكل استدعاء مقارنةً بالخيارات التي تعمل داخل العملية، لذا فهي الأنسب للمنطق الأثقل أو عند الحاجة إلى runtime مختلف.
  • تُعرَّف SQL UDFs باستخدام CREATE FUNCTION بالكامل ضمن SQL. وتُضمَّن/تُوسَّع داخل query plan (من دون حدٍّ فاصل على مستوى العملية)، مما يجعلها lightweight ومثالية لإعادة استخدام منطق expression أو تبسيط columns المحسوبة المعقدة.
  • تُشغِّل Experimental WebAssembly UDFs تعليمات برمجية مُجمَّعة إلى WebAssembly داخل sandbox ضمن server process. وهي توفّر overhead أقل لكل استدعاء مقارنةً بالبرامج التنفيذية الخارجية، مع عزل أفضل من الامتدادات native، مما يجعلها مناسبة للخوارزميات المخصّصة المكتوبة بلغات يمكنها الاستهداف إلى WASM (مثل C/C++/Rust).
  • تتيح Experimental driver-based executable UDFs لـ operator يوفّره المشغّل أن يحوّل مقطع شيفرة مُقدَّمًا في CREATE FUNCTION ... ENGINE = DriverName(...) AS '...' إلى executable UDF عند وقت إنشاء الدالة (على سبيل المثال، عن طريق تجميعه). وهي تستند إلى executable UDFs وتتطلب إعداد driver على جانب server.

الدوال المعرّفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ

في ClickHouse Cloud، تكون UDFs القابلة للتنفيذ متاحة ضمن الإصدار التجريبي العام، ويتم إنشاؤها عبر واجهة مستخدم Cloud Console. راجع الدوال المعرّفة من قبل المستخدم في Cloud للاطلاع على سير العمل الخاص بـ Cloud.
يمكن لـ ClickHouse استدعاء أي برنامج خارجي قابل للتنفيذ أو برنامج نصي لمعالجة البيانات. يمكن أن يوجد تكوين الدوال المعرّفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ في ملف XML واحد أو أكثر. ويُحدَّد مسار هذا التكوين في المَعلمة user_defined_executable_functions_config. يتضمن تكوين الدالة الإعدادات التالية: يجب أن يقرأ الأمر الوسائط من STDIN وأن يكتب النتيجة إلى STDOUT. ويجب أن يعالج الأمر الوسائط على نحو تكراري. أي إنه بعد معالجة دفعة من الوسائط، يجب أن ينتظر الدفعة التالية.

الدوال المعرّفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ

أمثلة

UDF من برنامج نصي مضمن

أنشئ test_function_sum يدويًا مع ضبط execute_direct على القيمة 0 باستخدام إعدادات XML أو YAML.
الملف test_function.xml (/etc/clickhouse-server/test_function.xml مع إعدادات المسار الافتراضية).
/etc/clickhouse-server/test_function.xml

Query
Result

UDF من برنامج نصي بايثون

في هذا المثال، ننشئ UDF يقرأ قيمة من STDIN ويُرجعها كسلسلة نصية. أنشئ test_function باستخدام تهيئة XML أو YAML.
الملف test_function.xml (/etc/clickhouse-server/test_function.xml مع إعدادات المسار الافتراضية).
/etc/clickhouse-server/test_function.xml

أنشئ ملف البرنامج النصي test_function.py داخل مجلد user_scripts (/var/lib/clickhouse/user_scripts/test_function.py مع إعدادات المسار الافتراضية).
Query
Result

اقرأ قيمتين من STDIN وأعِد مجموعهما على شكل كائن JSON

أنشئ test_function_sum_json باستخدام وسيطات مُسمّاة وتنسيق JSONEachRow، وذلك باستخدام تهيئة XML أو YAML.
الملف test_function.xml (/etc/clickhouse-server/test_function.xml مع إعدادات المسار الافتراضية).
/etc/clickhouse-server/test_function.xml

أنشئ ملف البرنامج النصي test_function_sum_json.py داخل المجلد user_scripts (/var/lib/clickhouse/user_scripts/test_function_sum_json.py مع إعدادات المسار الافتراضية).
Query
Result

استخدام المعلمات في إعداد command

يمكن للدوال المعرّفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ أخذ معلمات ثابتة تُضبط في إعداد command (يعمل هذا فقط مع الدوال المعرّفة من قبل المستخدم من النوع executable). ويتطلب ذلك أيضًا الخيار execute_direct لضمان عدم وجود ثغرة ناتجة عن توسيع وسيطات الصدفة.
ملف test_function_parameter_python.xml (/etc/clickhouse-server/test_function_parameter_python.xml مع إعدادات المسار الافتراضية).
/etc/clickhouse-server/test_function_parameter_python.xml

أنشئ ملف البرنامج النصي test_function_parameter_python.py داخل المجلد user_scripts (/var/lib/clickhouse/user_scripts/test_function_parameter_python.py مع إعدادات المسار الافتراضية).
Query
Result

UDF من برنامج نصي shell

في هذا المثال، ننشئ برنامجًا نصيًا لـ shell يُضاعف كل قيمة.
ملف test_function_shell.xml (/etc/clickhouse-server/test_function_shell.xml باستخدام إعدادات المسار الافتراضية).
/etc/clickhouse-server/test_function_shell.xml

أنشئ ملف البرنامج النصي test_shell.sh داخل المجلد user_scripts (/var/lib/clickhouse/user_scripts/test_shell.sh باستخدام إعدادات المسار الافتراضية).
/var/lib/clickhouse/user_scripts/test_shell.sh
Query
Result

معالجة الأخطاء

قد تُطلق بعض الدوال استثناءً إذا كانت البيانات غير صالحة. في هذه الحالة، يُلغى الاستعلام ويُعاد نص الخطأ إلى العميل. في المعالجة الموزعة، إذا حدث استثناء على أحد الخوادم، تحاول الخوادم الأخرى أيضًا إلغاء الاستعلام.

تقييم تعبيرات الوسائط

في معظم لغات البرمجة، قد لا يُقيَّم أحد الوسائط مع بعض المعاملات. وعادةً ما تكون هذه المعاملات هي && و || و ?:. في ClickHouse، تُقيَّم وسائط الدوال (المعاملات) دائمًا. ويرجع ذلك إلى أن أجزاءً كاملة من الأعمدة تُقيَّم دفعةً واحدة، بدلًا من حساب كل صف على حدة.

تنفيذ الدوال في معالجة الاستعلامات الموزعة

في معالجة الاستعلامات الموزعة، يُنفَّذ أكبر عدد ممكن من مراحل معالجة الاستعلام على الخوادم البعيدة، وتُنفَّذ بقية المراحل (مثل دمج النتائج الوسيطة وكل ما يلي ذلك) على الخادم الطالب. وهذا يعني أن الدوال قد تُنفَّذ على خوادم مختلفة. على سبيل المثال، في الاستعلام SELECT f(sum(g(x))) FROM distributed_table GROUP BY h(y),
  • إذا كان distributed_table يحتوي على shardين على الأقل، فستُنفَّذ الدالتان ‘g’ و ‘h’ على الخوادم البعيدة، بينما تُنفَّذ الدالة ‘f’ على الخادم الطالب.
  • إذا كان distributed_table يحتوي على shard واحد فقط، فستُنفَّذ جميع الدوال ‘f’ و ‘g’ و ‘h’ على خادم هذا الـ shard.
عادةً لا تعتمد نتيجة الدالة على الخادم الذي تُنفَّذ عليه. لكن في بعض الحالات يكون ذلك مهمًا. فعلى سبيل المثال، تستخدم الدوال التي تعمل مع القواميس القاموس الموجود على الخادم الذي تعمل عليه. ومثال آخر هو الدالة hostName، التي تُرجع اسم الخادم الذي تعمل عليه، بحيث يمكن تنفيذ GROUP BY حسب الخوادم في استعلام SELECT. إذا كانت دالة في استعلام ما تُنفَّذ على الخادم الطالب، لكنك تحتاج إلى تنفيذها على الخوادم البعيدة، فيمكنك تغليفها داخل الدالة التجميعية ‘any’ أو إضافتها إلى مفتاح في GROUP BY.

دوال SQL المعرفة من قبل المستخدم

يمكن إنشاء دوال مخصصة من تعبيرات lambda باستخدام عبارة CREATE FUNCTION. ولحذف هذه الدوال، استخدم عبارة DROP FUNCTION.

دوال WebAssembly المعرّفة من قبل المستخدم

تتيح لك دوال WebAssembly المعرّفة من قبل المستخدم (WASM UDFs) تشغيل تعليمات برمجية مخصّصة مُجمَّعة إلى WebAssembly داخل عملية خادم ClickHouse.

البدء السريع

فعِّل دعم WebAssembly التجريبي في تهيئة ClickHouse:
أدرِج وحدة WASM المُجمَّعة في جدول النظام:
أنشئ FUNCTION باستخدام وحدة WASM الخاصة بك:
استخدم FUNCTION في استعلاماتك:

مزيد من المعلومات

راجِع وثائق دوال WebAssembly المعرّفة من قبل المستخدم لمزيد من التفاصيل.

الدوال المعرّفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ المعتمدة على برامج التشغيل

هذه ميزة تجريبية قد تتغيّر مستقبلاً بطرق قد لا تكون متوافقة مع الإصدارات السابقة. فعِّلها باستخدام إعداد الخادم allow_experimental_executable_udf_drivers.
برنامج التشغيل هو مهايئ يوفّره المشغّل لتحويل مقتطف من شيفرة المستخدم إلى دالة معرّفة من قبل المستخدم قابلة للتنفيذ يمكن تشغيلها. عند إنشاء دالة باستخدام ENGINE = DriverName(...)، يشغّل ClickHouse الأمر create_command الخاص ببرنامج التشغيل، مع تمرير توقيع الدالة ومحتوى الشيفرة إليه. بعد ذلك، يترجم برنامج التشغيل هذا المحتوى أو يعالجه بطريقة أخرى، ثم يطبع إعدادات دالة معرّفة من قبل المستخدم قابلة للتنفيذ، ليقوم ClickHouse بعدها بتخزينها وتحميلها. يتيح ذلك للمسؤولين توفير طريقة آمنة ومحدودة للمستخدمين لتعريف دوال بلغة برمجة كيفما كانت (على سبيل المثال، C بعد ترجمتها داخل حاوية معزولة) من دون منحهم إمكانية الوصول إلى ملفات تهيئة الخادم أو نظام الملفات. وتظل مجموعة برامج التشغيل المتاحة خاضعة بالكامل لسيطرة المشغّل.

تمكين برامج التشغيل

تكون UDFs القابلة للتنفيذ المعتمدة على برامج التشغيل معطّلة افتراضيًا. لتمكينها:
  1. عيّن خيار Experimental في إعدادات الخادم:
  2. وجّه user_defined_executable_function_drivers_config إلى ملف configuration واحد أو أكثر لبرامج التشغيل (مع دعم نمط glob)، واضبط اختياريًا dynamic_user_defined_executable_functions_path، وهو الدليل الذي تُخزَّن فيه ملفات configuration المُولَّدة الخاصة بـ UDFs القابلة للتنفيذ:
يُحمَّل سجل برامج التشغيل عند بدء تشغيل الخادم، ويُحدَّث عند SYSTEM RELOAD CONFIG، لذلك يمكن إضافة برامج التشغيل أو تعديلها أو إزالتها دون إعادة تشغيل الخادم.

إعداد برنامج التشغيل

يُعرَّف برنامج التشغيل من خلال ملف XML (أو YAML) يحتوي على عنصر <driver> في المستوى الأعلى. الحقول التالية مدعومة: مثال على إعداد برنامج التشغيل:

بروتوكول استدعاء برنامج التشغيل

عند تنفيذ CREATE FUNCTION، يُستدعى create_command بعد ضبط متغيرات env المهيأة، مع تمرير الوسيطات التالية:
  • --name <function_name>
  • --return <return_type> (إذا وُجد بند RETURNS)
  • --args <signature> (إذا وُجد بند ARGUMENTS)، حيث يمثّل التوقيع قائمة الوسيطات المعلنة، مثل x UInt8, y DateTime
  • --<key> <value> لكل وسيط engine مُعلن وممرَّر في ENGINE = DriverName(key = value)
يُرسَل متن شيفرة المستخدم (النص بعد AS) إلى الإدخال القياسي للأمر. ويجب أن يطبع الأمر تهيئة UDF executable إلى المخرج القياسي. ويُكتشَف format تلقائيًا: فإذا بدأ المخرج بـ < عُدّ XML، وإلا عُدّ YAML. ويجب أن يطابق اسم الدالة المعرَّفة في التهيئة المُولَّدة الاسم الذي يجري إنشاؤه. وإذا أنهى create_command التنفيذ بحالة غير صفرية، يفشل statement مع Exception تتضمن رمز الخروج والخطأ القياسي لبرنامج التشغيل. ويُستدعى drop_command، عند وجوده، بالطريقة نفسها (ولكن من دون متن شيفرة على stdin) عند حذف الدالة.

إنشاء function

يشغّل ClickHouse الأمر create_command الخاص ببرنامج التشغيل، ويكتب التهيئة الناتجة إلى dynamic_user_defined_executable_functions_path، ثم يكتشفها مُحمِّل UDF التنفيذي الحالي. بعد ذلك يمكن استدعاء الدالة مثل أي دالة أخرى.

حذف دالة

يستدعي DROP FUNCTION الأمر drop_command الخاص ببرنامج التشغيل (إن وُجد)، ويزيل التهيئة الديناميكية المُنشأة ودليل العمل الخاص بكل دالة، ويُعيد تحميل مُحمِّل UDF التنفيذي، ويزيل الاستعلام المحفوظ.

الاستمرارية وإعادة التشغيل

يُحفَظ الاستعلام الأصلي على هيئة عبارة ATTACH FUNCTION ... في دليل كائنات SQL المعرَّفة من قبل المستخدم، بحيث تبقى الدالة بعد إعادة تشغيل الخادم. عند بدء التشغيل، تُحمَّل التهيئات المُولَّدة في dynamic_user_defined_executable_functions_path مباشرةً من دون إعادة تشغيل برنامج التشغيل. وإذا لم تكن لعبارة ATTACH FUNCTION المحفوظة تهيئة مُولَّدة مطابقة (على سبيل المثال، إذا فُقد الدليل الديناميكي)، فستُعاد تشغيل برنامج التشغيل لإعادة إنشائها.

القيود

  • هذه الميزة تجريبية ولا تتاح إلا عند تفعيل allow_experimental_executable_udf_drivers.
  • الدوال المستندة إلى برامج التشغيل غير مدعومة مع التخزين المُكرَّر للدوال المعرّفة من قبل المستخدم (ON CLUSTER و <user_defined_zookeeper_path>)، لأن الاستعلام الأصلي فقط هو الذي يُكرَّر، وليس الملفات الناتجة.
  • تؤدي عملية RESTORE لدالة مستندة إلى برنامج تشغيل جرى أخذ نسخة احتياطية لها إلى الاحتفاظ بالاستعلام، لكنها لا تعيد تشغيل برنامج التشغيل؛ إذ تُطبَّق التهيئة المُولَّدة وتُحفَظ لاحقًا أثناء استرداد إعادة التشغيل.

مثال على برامج تشغيل C

تتضمن شجرة المصدر برامج تشغيل تجريبية لإثبات المفهوم ضمن programs/server/user_defined_executable_function_drivers_config.d/، وهي تُترجم جسم دالة بلغة C وتُشغّله. وهذه مجرد أمثلة ولا تُثبَّت عبر الحزم:
  • DockerC - يترجم الشيفرة ويشغّلها داخل حاويات Docker معزولة (--network=none --read-only --cap-drop=ALL --security-opt=no-new-privileges، بالإضافة إلى حدود الذاكرة/CPU/PID)، ويُنتج UDF من النوع executable_pool.
  • GVisorC - نسخة بديلة تشغّل الملف التنفيذي المترجم ضمن بيئة التشغيل gVisor runsc.
  • UnsafeC - يترجم الشيفرة ويشغّلها مباشرة على المضيف من دون sandbox. وكما يوحي الاسم، فهو لا يوفّر أي عزل، وهو مخصّص فقط للبيئات الموثوقة ولأغراض الاختبار.
صُمِّمت برامج التشغيل التجريبية هذه كنقطة بداية؛ لذا راجع آليات العزل وعزّزها بما يناسب بيئتك قبل إتاحتها لمستخدمين غير موثوقين.

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آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦