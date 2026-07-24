- تبدأ Executable UDFs برنامجًا خارجيًا أو برنامجًا نصيًا (بايثون، Bash، إلخ)، وتُمرِّر إليه blocks من البيانات عبر STDIN / STDOUT. استخدمها لدمج التعليمات البرمجية أو الأدوات الحالية دون الحاجة إلى إعادة تجميع ClickHouse. وهي تفرض overhead أعلى لكل استدعاء مقارنةً بالخيارات التي تعمل داخل العملية، لذا فهي الأنسب للمنطق الأثقل أو عند الحاجة إلى runtime مختلف.
- تُعرَّف SQL UDFs باستخدام
CREATE FUNCTIONبالكامل ضمن SQL. وتُضمَّن/تُوسَّع داخل query plan (من دون حدٍّ فاصل على مستوى العملية)، مما يجعلها lightweight ومثالية لإعادة استخدام منطق expression أو تبسيط columns المحسوبة المعقدة.
- تُشغِّل Experimental WebAssembly UDFs تعليمات برمجية مُجمَّعة إلى WebAssembly داخل sandbox ضمن server process. وهي توفّر overhead أقل لكل استدعاء مقارنةً بالبرامج التنفيذية الخارجية، مع عزل أفضل من الامتدادات native، مما يجعلها مناسبة للخوارزميات المخصّصة المكتوبة بلغات يمكنها الاستهداف إلى WASM (مثل C/C++/Rust).
- تتيح Experimental driver-based executable UDFs لـ operator يوفّره المشغّل أن يحوّل مقطع شيفرة مُقدَّمًا في
CREATE FUNCTION ... ENGINE = DriverName(...) AS '...'إلى executable UDF عند وقت إنشاء الدالة (على سبيل المثال، عن طريق تجميعه). وهي تستند إلى executable UDFs وتتطلب إعداد driver على جانب server.
الدوال المعرّفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ
يمكن لـ ClickHouse استدعاء أي برنامج خارجي قابل للتنفيذ أو برنامج نصي لمعالجة البيانات. يمكن أن يوجد تكوين الدوال المعرّفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ في ملف XML واحد أو أكثر. ويُحدَّد مسار هذا التكوين في المَعلمة
في ClickHouse Cloud، تكون UDFs القابلة للتنفيذ متاحة ضمن الإصدار التجريبي العام، ويتم إنشاؤها عبر واجهة مستخدم Cloud Console. راجع الدوال المعرّفة من قبل المستخدم في Cloud للاطلاع على سير العمل الخاص بـ Cloud.
user_defined_executable_functions_config.
يتضمن تكوين الدالة الإعدادات التالية:
يجب أن يقرأ الأمر الوسائط من
|Parameter
|الوصف
|مطلوب
|القيمة الافتراضية
name
|اسم دالة
|نعم
|-
command
|اسم البرنامج النصي المطلوب تنفيذه، أو الأمر إذا كانت
execute_direct تساوي
false
|نعم
|-
argument
|وصف الوسيطة مع
type و
name الاختياري الخاص بها. تُوصَف كل وسيطة في إعداد منفصل. ويكون تحديد الاسم ضروريًا إذا كانت أسماء الوسائط جزءًا من التسلسل لدالة معرّفة من قبل المستخدم بتنسيق مثل Native أو JSONEachRow
|نعم
c + argument_number
format
|تنسيق تُمرَّر به الوسائط إلى الأمر. ومن المتوقع أيضًا أن يستخدم خرج الأمر التنسيق نفسه
|نعم
|-
return_type
|نوع القيمة المُعادة
|نعم
|-
return_name
|اسم القيمة المُعادة. ويكون تحديد اسم الإرجاع ضروريًا إذا كان اسم الإرجاع جزءًا من التسلسل لدالة معرّفة من قبل المستخدم بتنسيق مثل Native أو JSONEachRow
|اختياري
result
type
|نوع التنفيذ. إذا ضُبطت
type على
executable، فسيُشغَّل أمر واحد. وإذا ضُبطت على
executable_pool، فسيُنشأ مجمّع من الأوامر
|نعم
|-
max_command_execution_time
|الحد الأقصى لوقت التنفيذ بالثواني لمعالجة كتلة من البيانات. يكون هذا الإعداد صالحًا فقط لأوامر
executable_pool
|اختياري
10
command_termination_timeout
|المدة بالثواني التي يجب أن ينهي خلالها الأمر عمله بعد إغلاق الأنبوب الخاص به. بعد ذلك، تُرسَل الإشارة
SIGTERM إلى العملية التي تنفذ الأمر
|اختياري
10
command_read_timeout
|مهلة قراءة البيانات من
stdout الخاص بالأمر، بالمللي ثانية
|اختياري
10000
command_write_timeout
|مهلة كتابة البيانات إلى
stdin الخاص بالأمر، بالمللي ثانية
|اختياري
10000
pool_size
|حجم مجمّع الأوامر
|اختياري
16
send_chunk_header
|يتحكم في ما إذا كان سيتم إرسال عدد الصفوف قبل إرسال دفعة من البيانات إلى العملية
|اختياري
false
execute_direct
|إذا كانت
execute_direct =
1، فسيُبحث عن
command داخل مجلد user_scripts المحدد بواسطة user_scripts_path. ويمكن تحديد وسائط إضافية للبرنامج النصي باستخدام فاصل من المسافات البيضاء. مثال:
script_name arg1 arg2. وإذا كانت
execute_direct =
0، فسيُمرَّر
command كوسيطة إلى
bin/sh -c
|اختياري
1
lifetime
|فترة إعادة تحميل الدالة بالثواني. إذا ضُبطت على
0 فلن تُعاد تحميل الدالة
|اختياري
0
deterministic
|ما إذا كانت الدالة حتمية (تعيد النتيجة نفسها للإدخال نفسه)
|اختياري
false
stderr_reaction
|كيفية التعامل مع خرج
stderr الخاص بالأمر. القيم:
none (تجاهل)،
log (تسجيل كل خرج
stderr فورًا)،
log_first (تسجيل أول 4 KiB بعد الخروج)،
log_last (تسجيل آخر 4 KiB بعد الخروج)،
throw (طرح استثناء فورًا عند أي خرج من
stderr). عند استخدام
log_first أو
log_last مع رمز خروج غير صفري، يُضمَّن محتوى
stderr في رسالة الاستثناء
|اختياري
log_last
check_exit_code
|إذا كانت القيمة
true، فسيتحقق ClickHouse من رمز خروج الأمر. ويتسبب رمز الخروج غير الصفري في حدوث استثناء
|اختياري
true
STDIN وأن يكتب النتيجة إلى
STDOUT. ويجب أن يعالج الأمر الوسائط على نحو تكراري. أي إنه بعد معالجة دفعة من الوسائط، يجب أن ينتظر الدفعة التالية.
الدوال المعرّفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ
أمثلة
أنشئ
UDF من برنامج نصي مضمن
test_function_sum يدويًا مع ضبط
execute_direct على القيمة
0 باستخدام إعدادات XML أو YAML.
- XML
- YAML
الملف
test_function.xml (
/etc/clickhouse-server/test_function.xml مع إعدادات المسار الافتراضية).
/etc/clickhouse-server/test_function.xml
<functions>
<function>
<type>executable</type>
<name>test_function_sum</name>
<return_type>UInt64</return_type>
<argument>
<type>UInt64</type>
<name>lhs</name>
</argument>
<argument>
<type>UInt64</type>
<name>rhs</name>
</argument>
<format>TabSeparated</format>
<command>cd /; clickhouse-local --input-format TabSeparated --output-format TabSeparated --structure 'x UInt64, y UInt64' --query "SELECT x + y FROM table"</command>
<execute_direct>0</execute_direct>
<deterministic>true</deterministic>
</function>
</functions>
Query
SELECT test_function_sum(2, 2);
Result
┌─test_function_sum(2, 2)─┐
│ 4 │
└─────────────────────────┘
في هذا المثال، ننشئ UDF يقرأ قيمة من
UDF من برنامج نصي بايثون
STDIN ويُرجعها كسلسلة نصية.
أنشئ
test_function باستخدام تهيئة XML أو YAML.
- XML
- YAML
الملف
test_function.xml (
/etc/clickhouse-server/test_function.xml مع إعدادات المسار الافتراضية).
/etc/clickhouse-server/test_function.xml
<functions>
<function>
<type>executable</type>
<name>test_function_python</name>
<return_type>String</return_type>
<argument>
<type>UInt64</type>
<name>value</name>
</argument>
<format>TabSeparated</format>
<command>test_function.py</command>
</function>
</functions>
أنشئ ملف البرنامج النصي
test_function.py داخل مجلد
user_scripts (
/var/lib/clickhouse/user_scripts/test_function.py مع إعدادات المسار الافتراضية).
#!/usr/bin/python3
import sys
if __name__ == '__main__':
for line in sys.stdin:
print("Value " + line, end='')
sys.stdout.flush()
Query
SELECT test_function_python(toUInt64(2));
Result
┌─test_function_python(2)─┐
│ Value 2 │
└─────────────────────────┘
أنشئ
اقرأ قيمتين من
اقرأ قيمتين من
STDIN وأعِد مجموعهما على شكل كائن JSON
test_function_sum_json باستخدام وسيطات مُسمّاة وتنسيق JSONEachRow، وذلك باستخدام تهيئة XML أو YAML.
- XML
- YAML
الملف
test_function.xml (
/etc/clickhouse-server/test_function.xml مع إعدادات المسار الافتراضية).
/etc/clickhouse-server/test_function.xml
<functions>
<function>
<type>executable</type>
<name>test_function_sum_json</name>
<return_type>UInt64</return_type>
<return_name>result_name</return_name>
<argument>
<type>UInt64</type>
<name>argument_1</name>
</argument>
<argument>
<type>UInt64</type>
<name>argument_2</name>
</argument>
<format>JSONEachRow</format>
<command>test_function_sum_json.py</command>
</function>
</functions>
أنشئ ملف البرنامج النصي
test_function_sum_json.py داخل المجلد
user_scripts (
/var/lib/clickhouse/user_scripts/test_function_sum_json.py مع إعدادات المسار الافتراضية).
#!/usr/bin/python3
import sys
import json
if __name__ == '__main__':
for line in sys.stdin:
value = json.loads(line)
first_arg = int(value['argument_1'])
second_arg = int(value['argument_2'])
result = {'result_name': first_arg + second_arg}
print(json.dumps(result), end='\n')
sys.stdout.flush()
Query
SELECT test_function_sum_json(2, 2);
Result
┌─test_function_sum_json(2, 2)─┐
│ 4 │
└──────────────────────────────┘
يمكن للدوال المعرّفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ أخذ معلمات ثابتة تُضبط في إعداد
استخدام المعلمات في إعداد
استخدام المعلمات في إعداد
command
command (يعمل هذا فقط مع الدوال المعرّفة من قبل المستخدم من النوع
executable).
ويتطلب ذلك أيضًا الخيار
execute_direct لضمان عدم وجود ثغرة ناتجة عن توسيع وسيطات الصدفة.
- XML
- YAML
ملف
test_function_parameter_python.xml (
/etc/clickhouse-server/test_function_parameter_python.xml مع إعدادات المسار الافتراضية).
/etc/clickhouse-server/test_function_parameter_python.xml
<functions>
<function>
<type>executable</type>
<execute_direct>true</execute_direct>
<name>test_function_parameter_python</name>
<return_type>String</return_type>
<argument>
<type>UInt64</type>
</argument>
<format>TabSeparated</format>
<command>test_function_parameter_python.py {test_parameter:UInt64}</command>
</function>
</functions>
أنشئ ملف البرنامج النصي
test_function_parameter_python.py داخل المجلد
user_scripts (
/var/lib/clickhouse/user_scripts/test_function_parameter_python.py مع إعدادات المسار الافتراضية).
#!/usr/bin/python3
import sys
if __name__ == "__main__":
for line in sys.stdin:
print("Parameter " + str(sys.argv[1]) + " value " + str(line), end="")
sys.stdout.flush()
Query
SELECT test_function_parameter_python(1)(2);
Result
┌─test_function_parameter_python(1)(2)─┐
│ Parameter 1 value 2 │
└──────────────────────────────────────┘
في هذا المثال، ننشئ برنامجًا نصيًا لـ shell يُضاعف كل قيمة.
UDF من برنامج نصي shell
- XML
- YAML
ملف
test_function_shell.xml (
/etc/clickhouse-server/test_function_shell.xml باستخدام إعدادات المسار الافتراضية).
/etc/clickhouse-server/test_function_shell.xml
<functions>
<function>
<type>executable</type>
<name>test_shell</name>
<return_type>String</return_type>
<argument>
<type>UInt8</type>
<name>value</name>
</argument>
<format>TabSeparated</format>
<command>test_shell.sh</command>
</function>
</functions>
أنشئ ملف البرنامج النصي
test_shell.sh داخل المجلد
user_scripts (
/var/lib/clickhouse/user_scripts/test_shell.sh باستخدام إعدادات المسار الافتراضية).
/var/lib/clickhouse/user_scripts/test_shell.sh
#!/bin/bash
while read read_data;
do printf "$(expr $read_data \* 2)\n";
done
Query
SELECT test_shell(number) FROM numbers(10);
Result
┌─test_shell(number)─┐
1. │ 0 │
2. │ 2 │
3. │ 4 │
4. │ 6 │
5. │ 8 │
6. │ 10 │
7. │ 12 │
8. │ 14 │
9. │ 16 │
10. │ 18 │
└────────────────────┘
قد تُطلق بعض الدوال استثناءً إذا كانت البيانات غير صالحة. في هذه الحالة، يُلغى الاستعلام ويُعاد نص الخطأ إلى العميل. في المعالجة الموزعة، إذا حدث استثناء على أحد الخوادم، تحاول الخوادم الأخرى أيضًا إلغاء الاستعلام.
معالجة الأخطاء
في معظم لغات البرمجة، قد لا يُقيَّم أحد الوسائط مع بعض المعاملات. وعادةً ما تكون هذه المعاملات هي
تقييم تعبيرات الوسائط
&& و
|| و
?:.
في ClickHouse، تُقيَّم وسائط الدوال (المعاملات) دائمًا.
ويرجع ذلك إلى أن أجزاءً كاملة من الأعمدة تُقيَّم دفعةً واحدة، بدلًا من حساب كل صف على حدة.
في معالجة الاستعلامات الموزعة، يُنفَّذ أكبر عدد ممكن من مراحل معالجة الاستعلام على الخوادم البعيدة، وتُنفَّذ بقية المراحل (مثل دمج النتائج الوسيطة وكل ما يلي ذلك) على الخادم الطالب. وهذا يعني أن الدوال قد تُنفَّذ على خوادم مختلفة. على سبيل المثال، في الاستعلام
تنفيذ الدوال في معالجة الاستعلامات الموزعة
SELECT f(sum(g(x))) FROM distributed_table GROUP BY h(y),
- إذا كان
distributed_tableيحتوي على shardين على الأقل، فستُنفَّذ الدالتان ‘g’ و ‘h’ على الخوادم البعيدة، بينما تُنفَّذ الدالة ‘f’ على الخادم الطالب.
- إذا كان
distributed_tableيحتوي على shard واحد فقط، فستُنفَّذ جميع الدوال ‘f’ و ‘g’ و ‘h’ على خادم هذا الـ shard.
hostName، التي تُرجع اسم الخادم الذي تعمل عليه، بحيث يمكن تنفيذ
GROUP BY حسب الخوادم في استعلام
SELECT.
إذا كانت دالة في استعلام ما تُنفَّذ على الخادم الطالب، لكنك تحتاج إلى تنفيذها على الخوادم البعيدة، فيمكنك تغليفها داخل الدالة التجميعية ‘any’ أو إضافتها إلى مفتاح في
GROUP BY.
يمكن إنشاء دوال مخصصة من تعبيرات lambda باستخدام عبارة CREATE FUNCTION. ولحذف هذه الدوال، استخدم عبارة DROP FUNCTION.
دوال SQL المعرفة من قبل المستخدم
تتيح لك دوال WebAssembly المعرّفة من قبل المستخدم (WASM UDFs) تشغيل تعليمات برمجية مخصّصة مُجمَّعة إلى WebAssembly داخل عملية خادم ClickHouse.
دوال WebAssembly المعرّفة من قبل المستخدم
فعِّل دعم WebAssembly التجريبي في تهيئة ClickHouse:
البدء السريع
أدرِج وحدة WASM المُجمَّعة في جدول النظام:
<clickhouse>
<allow_experimental_webassembly_udf>true</allow_experimental_webassembly_udf>
</clickhouse>
أنشئ FUNCTION باستخدام وحدة WASM الخاصة بك:
INSERT INTO system.webassembly_modules (name, code)
SELECT 'my_module', base64Decode('AGFzbQEAAAA...');
استخدم FUNCTION في استعلاماتك:
CREATE FUNCTION my_function
LANGUAGE WASM
ABI ROW_DIRECT
FROM 'my_module'
ARGUMENTS (x UInt32, y UInt32)
RETURNS UInt32;
SELECT my_function(10, 20);
راجِع وثائق دوال WebAssembly المعرّفة من قبل المستخدم لمزيد من التفاصيل.
مزيد من المعلومات
الدوال المعرّفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ المعتمدة على برامج التشغيل
برنامج التشغيل هو مهايئ يوفّره المشغّل لتحويل مقتطف من شيفرة المستخدم إلى دالة معرّفة من قبل المستخدم قابلة للتنفيذ يمكن تشغيلها. عند إنشاء دالة باستخدام
هذه ميزة تجريبية قد تتغيّر مستقبلاً بطرق قد لا تكون متوافقة مع الإصدارات السابقة. فعِّلها باستخدام إعداد الخادم
allow_experimental_executable_udf_drivers.
ENGINE = DriverName(...)، يشغّل ClickHouse الأمر
create_command الخاص ببرنامج التشغيل، مع تمرير توقيع الدالة ومحتوى الشيفرة إليه. بعد ذلك، يترجم برنامج التشغيل هذا المحتوى أو يعالجه بطريقة أخرى، ثم يطبع إعدادات دالة معرّفة من قبل المستخدم قابلة للتنفيذ، ليقوم ClickHouse بعدها بتخزينها وتحميلها.
يتيح ذلك للمسؤولين توفير طريقة آمنة ومحدودة للمستخدمين لتعريف دوال بلغة برمجة كيفما كانت (على سبيل المثال، C بعد ترجمتها داخل حاوية معزولة) من دون منحهم إمكانية الوصول إلى ملفات تهيئة الخادم أو نظام الملفات. وتظل مجموعة برامج التشغيل المتاحة خاضعة بالكامل لسيطرة المشغّل.
تكون UDFs القابلة للتنفيذ المعتمدة على برامج التشغيل معطّلة افتراضيًا. لتمكينها:
تمكين برامج التشغيل
-
عيّن خيار Experimental في إعدادات الخادم:
<clickhouse> <allow_experimental_executable_udf_drivers>true</allow_experimental_executable_udf_drivers> </clickhouse>
-
وجّه
user_defined_executable_function_drivers_configإلى ملف configuration واحد أو أكثر لبرامج التشغيل (مع دعم نمط
glob)، واضبط اختياريًا
dynamic_user_defined_executable_functions_path، وهو الدليل الذي تُخزَّن فيه ملفات configuration المُولَّدة الخاصة بـ UDFs القابلة للتنفيذ:
<clickhouse> <user_defined_executable_function_drivers_config>user_defined_executable_function_drivers_config.d/*_driver.xml</user_defined_executable_function_drivers_config> <dynamic_user_defined_executable_functions_path>/var/lib/clickhouse/dynamic_user_defined_executable_functions/</dynamic_user_defined_executable_functions_path> </clickhouse>
SYSTEM RELOAD CONFIG، لذلك يمكن إضافة برامج التشغيل أو تعديلها أو إزالتها دون إعادة تشغيل الخادم.
يُعرَّف برنامج التشغيل من خلال ملف XML (أو YAML) يحتوي على عنصر
إعداد برنامج التشغيل
<driver> في المستوى الأعلى. الحقول التالية مدعومة:
مثال على إعداد برنامج التشغيل:
|الحقل
|الوصف
|مطلوب
name
|اسم برنامج التشغيل، كما يُستخدم في
CREATE FUNCTION ... ENGINE = <name>(...).
|نعم
create_command
|المسار إلى البرنامج الذي يُستدعى لإنشاء UDF من مقتطف شيفرة. تُفسَّر المسارات النسبية بالاستناد إلى ملف إعداد برنامج التشغيل.
|نعم
drop_command
|المسار إلى البرنامج الذي يُستدعى عند حذف دالة تستند إلى برنامج التشغيل هذا.
|لا
engine_arguments
|يحدّد الوسيطات المسموح بها داخل
ENGINE = DriverName(...). كل عنصر فرعي هو اسم وسيطة؛ ويُشير العنصر الفرعي
<required>true</required> إلى أنها إلزامية.
|لا
env
|متغيرات البيئة المُصدَّرة عند استدعاء أوامر برنامج التشغيل.
|لا
<clickhouse>
<driver>
<name>DockerC</name>
<create_command>../user_defined_executable_function_drivers/docker_c_create.sh</create_command>
<drop_command>../user_defined_executable_function_drivers/docker_c_drop.sh</drop_command>
<engine_arguments>
<opt_level><required>false</required></opt_level>
</engine_arguments>
<env>
<CLICKHOUSE_C_DRIVER_MEMORY>256m</CLICKHOUSE_C_DRIVER_MEMORY>
<CLICKHOUSE_C_DRIVER_CPUS>1.0</CLICKHOUSE_C_DRIVER_CPUS>
</env>
</driver>
</clickhouse>
عند تنفيذ
بروتوكول استدعاء برنامج التشغيل
CREATE FUNCTION، يُستدعى
create_command بعد ضبط متغيرات
env المهيأة، مع تمرير الوسيطات التالية:
--name <function_name>
--return <return_type>(إذا وُجد بند
RETURNS)
--args <signature>(إذا وُجد بند
ARGUMENTS)، حيث يمثّل التوقيع قائمة الوسيطات المعلنة، مثل
x UInt8, y DateTime
--<key> <value>لكل وسيط engine مُعلن وممرَّر في
ENGINE = DriverName(key = value)
AS) إلى الإدخال القياسي للأمر. ويجب أن يطبع الأمر تهيئة UDF executable إلى المخرج القياسي. ويُكتشَف format تلقائيًا: فإذا بدأ المخرج بـ
< عُدّ XML، وإلا عُدّ YAML. ويجب أن يطابق اسم الدالة المعرَّفة في التهيئة المُولَّدة الاسم الذي يجري إنشاؤه. وإذا أنهى
create_command التنفيذ بحالة غير صفرية، يفشل statement مع Exception تتضمن رمز الخروج والخطأ القياسي لبرنامج التشغيل.
ويُستدعى
drop_command، عند وجوده، بالطريقة نفسها (ولكن من دون متن شيفرة على
stdin) عند حذف الدالة.
إنشاء function
يشغّل ClickHouse الأمر
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION [IF NOT EXISTS] name [ON CLUSTER cluster]
ARGUMENTS (a UInt8, b String) RETURNS UInt64
ENGINE = DriverName(key1 = 'value1', key2 = 42)
AS '...code body...'
create_command الخاص ببرنامج التشغيل، ويكتب التهيئة الناتجة إلى
dynamic_user_defined_executable_functions_path، ثم يكتشفها مُحمِّل UDF التنفيذي الحالي. بعد ذلك يمكن استدعاء الدالة مثل أي دالة أخرى.
حذف دالة
يستدعي
DROP FUNCTION [IF EXISTS] name [ON CLUSTER cluster]
DROP FUNCTION الأمر
drop_command الخاص ببرنامج التشغيل (إن وُجد)، ويزيل التهيئة الديناميكية المُنشأة ودليل العمل الخاص بكل دالة، ويُعيد تحميل مُحمِّل UDF التنفيذي، ويزيل الاستعلام المحفوظ.
يُحفَظ الاستعلام الأصلي على هيئة عبارة
الاستمرارية وإعادة التشغيل
ATTACH FUNCTION ... في دليل كائنات SQL المعرَّفة من قبل المستخدم، بحيث تبقى الدالة بعد إعادة تشغيل الخادم. عند بدء التشغيل، تُحمَّل التهيئات المُولَّدة في
dynamic_user_defined_executable_functions_path مباشرةً من دون إعادة تشغيل برنامج التشغيل. وإذا لم تكن لعبارة
ATTACH FUNCTION المحفوظة تهيئة مُولَّدة مطابقة (على سبيل المثال، إذا فُقد الدليل الديناميكي)، فستُعاد تشغيل برنامج التشغيل لإعادة إنشائها.
القيود
- هذه الميزة تجريبية ولا تتاح إلا عند تفعيل
allow_experimental_executable_udf_drivers.
- الدوال المستندة إلى برامج التشغيل غير مدعومة مع التخزين المُكرَّر للدوال المعرّفة من قبل المستخدم (
ON CLUSTERو
<user_defined_zookeeper_path>)، لأن الاستعلام الأصلي فقط هو الذي يُكرَّر، وليس الملفات الناتجة.
- تؤدي عملية
RESTOREلدالة مستندة إلى برنامج تشغيل جرى أخذ نسخة احتياطية لها إلى الاحتفاظ بالاستعلام، لكنها لا تعيد تشغيل برنامج التشغيل؛ إذ تُطبَّق التهيئة المُولَّدة وتُحفَظ لاحقًا أثناء استرداد إعادة التشغيل.
تتضمن شجرة المصدر برامج تشغيل تجريبية لإثبات المفهوم ضمن
مثال على برامج تشغيل C
programs/server/user_defined_executable_function_drivers_config.d/، وهي تُترجم جسم دالة بلغة C وتُشغّله. وهذه مجرد أمثلة ولا تُثبَّت عبر الحزم:
DockerC- يترجم الشيفرة ويشغّلها داخل حاويات Docker معزولة (
--network=none --read-only --cap-drop=ALL --security-opt=no-new-privileges، بالإضافة إلى حدود الذاكرة/CPU/PID)، ويُنتج UDF من النوع
executable_pool.
GVisorC- نسخة بديلة تشغّل الملف التنفيذي المترجم ضمن بيئة التشغيل gVisor
runsc.
UnsafeC- يترجم الشيفرة ويشغّلها مباشرة على المضيف من دون sandbox. وكما يوحي الاسم، فهو لا يوفّر أي عزل، وهو مخصّص فقط للبيئات الموثوقة ولأغراض الاختبار.