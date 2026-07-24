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detectCharset

أُضيف في: v22.2.0 يكتشف مجموعة المحارف لسلسلة إدخال غير مرمّزة بترميز UTF8.
هذه الدالة تجريبية، وقد تتغير بطرق غير متوقعة وغير متوافقة مع الإصدارات السابقة في الإصدارات المستقبلية. اضبط allow_experimental_nlp_functions = 1 لتمكينها.
البنية
المعاملات
  • s — النص المراد تحليله. String
القيمة المُعادة يعيد سلسلة نصية تحتوي على رمز مجموعة المحارف المُكتشفة String أمثلة الاستخدام الأساسي
Query
Response

detectLanguage

أُضيفت في: v22.2.0 تكتشف هذه الدالة لغة سلسلة الإدخال المرمّزة بترميز UTF8. تستخدم الدالة مكتبة CLD2 لاكتشاف اللغة، وتُرجع رمز لغة ISO مكوّنًا من حرفين. كلما كان الإدخال أطول، زادت دقة اكتشاف اللغة.
هذه الدالة تجريبية، وقد تتغير مستقبلاً بطرق غير متوقعة وغير متوافقة مع الإصدارات السابقة. اضبط allow_experimental_nlp_functions = 1 لتمكينها.
البنية
المعاملات
  • text_to_be_analyzed — النص المراد تحليله. String
القيمة المُعادة تُرجع رمز ISO المكوَّن من حرفين للغة المكتشفة. ومن النتائج الأخرى المحتملة: un = غير معروف، وتعذّر اكتشاف أي لغة، other = اللغة المكتشفة لا تملك رمزًا من حرفين. String أمثلة نص متعدد اللغات
Query
Response

detectLanguageMixed

تم تقديمها في: v22.2.0 تشبه الدالة detectLanguage، لكن detectLanguageMixed تُرجع Map من رموز اللغات المكوّنة من حرفين، تكون مرتبطة بالنسبة المئوية لكل لغة في النص.
هذه الدالة تجريبية، وقد تتغير في الإصدارات المستقبلية بطرق غير متوقعة وغير متوافقة مع الإصدارات السابقة. اضبط allow_experimental_nlp_functions = 1 لتمكينها.
البنية
المعاملات
  • s — النص المراد تحليله String
القيمة المُعادة يعيد خريطةً بمفاتيح تمثل رموز ISO مكوّنة من حرفين، وبقيمٍ مقابلة تمثل النسبة المئوية للنص المكتشف لكل لغة Map(String, Float32) أمثلة لغات مختلطة
Query
Response

detectLanguageUnknown

قُدِّمت في: v22.2.0 تشبه الدالة detectLanguage‎، باستثناء أن الدالة detectLanguageUnknown تعمل مع السلاسل النصية غير المرمّزة بترميز UTF8. يُفضَّل استخدام هذا الإصدار عندما تكون مجموعة المحارف لديك UTF-16 أو UTF-32.
هذه الدالة تجريبية وقد تتغير في الإصدارات المستقبلية بطرق غير متوقعة وغير متوافقة مع الإصدارات السابقة. عيّن allow_experimental_nlp_functions = 1 لتمكينها.
البنية
المعاملات
  • s — النص المطلوب تحليله. String
القيمة المُعادة يعيد رمز ISO المكوّن من حرفين للغة المكتشفة. النتائج الأخرى المحتملة: un = غير معروف، وتعني تعذّر اكتشاف أي لغة، other = اللغة المكتشفة ليس لها رمز مكوّن من حرفين. String أمثلة الاستخدام الأساسي
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Response

detectTonality

أُضيف في: v22.2.0 يحدّد الطابع العاطفي لبيانات النص المقدَّمة.
قيدهذه الدالة محدودة في شكلها الحالي، إذ تستخدم القاموس العاطفي المضمَّن ولا تعمل إلا مع اللغة الروسية.
هذه الدالة تجريبية، وقد تتغير بطرق غير متوافقة مع الإصدارات السابقة وبشكل غير متوقع في الإصدارات المستقبلية. اضبط allow_experimental_nlp_functions = 1 لتمكينها.
الصياغة
الوسائط
  • s — النص المراد تحليله. String
القيمة المُعادة يعيد متوسط قيمة المشاعر للكلمات في النص Float32 أمثلة تحليل المشاعر باللغة الروسية
Query
Response

lemmatize

أُضيفت في: v21.9.0 تُجري إرجاع الكلمة المعطاة إلى أصلها المعجمي. تتطلب هذه الدالة قواميس للعمل، ويمكن الحصول عليها من github. لمزيد من التفاصيل حول تحميل قاموس من ملف محلي، راجع صفحة “تعريف القواميس”.
هذه الدالة تجريبية وقد تتغير بطرق غير متوقعة وغير متوافقة مع الإصدارات السابقة في الإصدارات المستقبلية. اضبط allow_experimental_nlp_functions = 1 لتمكينها.
البنية
المعاملات
  • lang — اللغة التي ستُطبَّق قواعدها. String
  • word — كلمة مكتوبة بأحرف صغيرة يلزم إرجاعها إلى أصلها الصرفي. String
القيمة المُعادة يعيد الصيغة المُرجَعة إلى أصلها الصرفي للكلمة. String أمثلة إرجاع الكلمات الإنجليزية إلى أصلها الصرفي
Query
Response

stem

استُحدثت في: v21.9.0 تُجري استخراج الجذر لكلمة أو Array من الكلمات باستخدام خوارزميات Snowball. يجب أن تكون كل سلسلة إدخال كلمة واحدة بحروف صغيرة فقط — فالسلاسل التي تحتوي على مسافات بيضاء تؤدي إلى حدوث Exception. يؤدي تمرير أحرف كبيرة إلى نتائج undefined. تعيد String للمدخلات scalar (بما في ذلك FixedString) وArray(String) لمدخلات المصفوفات. تتوفّر أيضًا متغيرات Nullable وLowCardinality من String وFixedString. تتوفر قائمة معرّفات اللغات المدعومة في system.stemmers. البنية
المعاملات
  • word — كلمة واحدة مكتوبة بأحرف صغيرة (أو مصفوفة من الكلمات) لتجذيرها. يجب أن تكون بأحرف صغيرة — إذ تؤدي الأحرف الكبيرة إلى نتائج غير محددة. يقبل String و FixedString و Array(String) و Array(FixedString) و Array(Nullable(String)) أو Array(Nullable(FixedString)). String أو FixedString أو Array(String) أو Array(FixedString)
  • language — اللغة التي ستُطبَّق قواعد التجذير الخاصة بها. تُدرَج المعرّفات القياسية في system.stemmers (مثل ‘english’ و ‘german’ و ‘porter’). يقبل Snowball أيضًا رموز ISO 639 المكوّنة من حرفين أو ثلاثة (مثل ‘en’ و ‘eng’) كأسماء مستعارة حيثما كانت معرّفة، لكن التغطية تختلف باختلاف اللغة — لذا يُفضَّل استخدام الأسماء من system.stemmers لضمان قابلية النقل. String
القيمة المعادة الصيغة المُجذَّرة للكلمة (String)، أو مصفوفة من الكلمات المُجذَّرة (Array(String)). String أو Array(String) أمثلة تجذير كلمة واحدة
Query
Response
اختزال مصفوفة من الكلمات إلى جذورها
Query
Response
تجذير قيمة FixedString
Query
Response
استخراج جذر كلمة من النوع Nullable
Query
Response

synonyms

أُضيفت في: v21.9.0 تعثر على مرادفات لكلمة معيّنة. هناك نوعان من امتدادات المرادفات:
  • plain
  • wordnet
مع نوع الامتداد plain، تحتاج إلى توفير مسار إلى ملف نصي بسيط، حيث يمثّل كل سطر مجموعة معيّنة من المرادفات. يجب فصل الكلمات في هذا السطر بمسافات أو بمحارف جدولة. مع نوع الامتداد wordnet، تحتاج إلى توفير مسار إلى دليل يحتوي على معجم المرادفات WordNet. يجب أن يحتوي معجم المرادفات على فهرس معاني WordNet.
هذه الدالة تجريبية وقد تتغير بطرق غير متوقعة وغير متوافقة مع الإصدارات السابقة في الإصدارات المستقبلية. اضبط allow_experimental_nlp_functions = 1 لتمكينها.
البنية
المعاملات
  • ext_name — اسم الامتداد الذي سيُجرى البحث فيه. String
  • word — الكلمة المطلوب البحث عنها في الامتداد. String
القيمة المعادة تُرجع مصفوفة من المرادفات للكلمة المحددة. Array(String) أمثلة العثور على المرادفات
Query
Response
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦