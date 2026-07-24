أُضيف في: v22.2.0 يكتشف مجموعة المحارف لسلسلة إدخال غير مرمّزة بترميز UTF8. البنية
detectCharset
المعاملات
detectCharset(s)
s— النص المراد تحليله.
String
String
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT detectCharset('Ich bleibe für ein paar Tage.')
Response
WINDOWS-1252
أُضيفت في: v22.2.0 تكتشف هذه الدالة لغة سلسلة الإدخال المرمّزة بترميز UTF8. تستخدم الدالة مكتبة CLD2 لاكتشاف اللغة، وتُرجع رمز لغة ISO مكوّنًا من حرفين. كلما كان الإدخال أطول، زادت دقة اكتشاف اللغة. البنية
detectLanguage
المعاملات
detectLanguage(s)
text_to_be_analyzed— النص المراد تحليله.
String
un = غير معروف، وتعذّر اكتشاف أي لغة،
other = اللغة المكتشفة لا تملك رمزًا من حرفين.
String
أمثلة
نص متعدد اللغات
Query
SELECT detectLanguage('Je pense que je ne parviendrai jamais à parler français comme un natif. Where there\'s a will, there\'s a way.')
Response
fr
تم تقديمها في: v22.2.0 تشبه الدالة
detectLanguageMixed
detectLanguage، لكن
detectLanguageMixed تُرجع
Map من رموز اللغات المكوّنة من حرفين، تكون مرتبطة بالنسبة المئوية لكل لغة في النص.
البنية
المعاملات
detectLanguageMixed(s)
s— النص المراد تحليله
String
Map(String, Float32)
أمثلة
لغات مختلطة
Query
SELECT detectLanguageMixed('二兎を追う者は一兎をも得ず二兎を追う者は一兎をも得ず A vaincre sans peril, on triomphe sans gloire.')
Response
{'ja':0.62,'fr':0.36}
قُدِّمت في: v22.2.0 تشبه الدالة
detectLanguageUnknown
detectLanguage، باستثناء أن الدالة detectLanguageUnknown تعمل مع السلاسل النصية غير المرمّزة بترميز UTF8.
يُفضَّل استخدام هذا الإصدار عندما تكون مجموعة المحارف لديك UTF-16 أو UTF-32.
البنية
المعاملات
detectLanguageUnknown('s')
s— النص المطلوب تحليله.
String
un = غير معروف، وتعني تعذّر اكتشاف أي لغة،
other = اللغة المكتشفة ليس لها رمز مكوّن من حرفين.
String
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT detectLanguageUnknown('Ich bleibe für ein paar Tage.')
Response
de
أُضيف في: v22.2.0 يحدّد الطابع العاطفي لبيانات النص المقدَّمة.
detectTonality
الصياغة
قيدهذه الدالة محدودة في شكلها الحالي، إذ تستخدم القاموس العاطفي المضمَّن ولا تعمل إلا مع اللغة الروسية.
الوسائط
detectTonality(s)
s— النص المراد تحليله.
String
Float32
أمثلة
تحليل المشاعر باللغة الروسية
Query
SELECT
detectTonality('Шарик - хороший пёс'),
detectTonality('Шарик - пёс'),
detectTonality('Шарик - плохой пёс')
Response
0.44445, 0, -0.3
أُضيفت في: v21.9.0 تُجري إرجاع الكلمة المعطاة إلى أصلها المعجمي. تتطلب هذه الدالة قواميس للعمل، ويمكن الحصول عليها من github. لمزيد من التفاصيل حول تحميل قاموس من ملف محلي، راجع صفحة “تعريف القواميس”. البنية
lemmatize
المعاملات
lemmatize(lang, word)
lang— اللغة التي ستُطبَّق قواعدها.
String
word— كلمة مكتوبة بأحرف صغيرة يلزم إرجاعها إلى أصلها الصرفي.
String
String
أمثلة
إرجاع الكلمات الإنجليزية إلى أصلها الصرفي
Query
SELECT lemmatize('en', 'wolves')
Response
wolf
استُحدثت في: v21.9.0 تُجري استخراج الجذر لكلمة أو Array من الكلمات باستخدام خوارزميات Snowball. يجب أن تكون كل سلسلة إدخال كلمة واحدة بحروف صغيرة فقط — فالسلاسل التي تحتوي على مسافات بيضاء تؤدي إلى حدوث Exception. يؤدي تمرير أحرف كبيرة إلى نتائج undefined. تعيد String للمدخلات scalar (بما في ذلك FixedString) وArray(String) لمدخلات المصفوفات. تتوفّر أيضًا متغيرات Nullable وLowCardinality من String وFixedString. تتوفر قائمة معرّفات اللغات المدعومة في system.stemmers. البنية
stem
المعاملات
stem(word, language)
word— كلمة واحدة مكتوبة بأحرف صغيرة (أو مصفوفة من الكلمات) لتجذيرها. يجب أن تكون بأحرف صغيرة — إذ تؤدي الأحرف الكبيرة إلى نتائج غير محددة. يقبل String و FixedString و Array(String) و Array(FixedString) و Array(Nullable(String)) أو Array(Nullable(FixedString)).
Stringأو
FixedStringأو
Array(String)أو
Array(FixedString)
language— اللغة التي ستُطبَّق قواعد التجذير الخاصة بها. تُدرَج المعرّفات القياسية في system.stemmers (مثل ‘english’ و ‘german’ و ‘porter’). يقبل Snowball أيضًا رموز ISO 639 المكوّنة من حرفين أو ثلاثة (مثل ‘en’ و ‘eng’) كأسماء مستعارة حيثما كانت معرّفة، لكن التغطية تختلف باختلاف اللغة — لذا يُفضَّل استخدام الأسماء من
system.stemmersلضمان قابلية النقل.
String
String أو
Array(String)
أمثلة
تجذير كلمة واحدة
Query
SELECT stem('blessing', 'en') AS res
اختزال مصفوفة من الكلمات إلى جذورها
Response
bless
Query
SELECT stem(['blessing', 'disguise'], 'en') AS res
تجذير قيمة FixedString
Response
['bless','disguis']
Query
SELECT stem(toFixedString('blessing', 10), 'en') AS res
استخراج جذر كلمة من النوع Nullable
Response
bless
Query
SELECT stem(toNullable('blessing'), 'en') AS res
Response
bless
أُضيفت في: v21.9.0 تعثر على مرادفات لكلمة معيّنة. هناك نوعان من امتدادات المرادفات:
synonyms
plain
wordnet
plain، تحتاج إلى توفير مسار إلى ملف نصي بسيط، حيث يمثّل كل سطر مجموعة معيّنة من المرادفات.
يجب فصل الكلمات في هذا السطر بمسافات أو بمحارف جدولة.
مع نوع الامتداد
wordnet، تحتاج إلى توفير مسار إلى دليل يحتوي على معجم المرادفات WordNet.
يجب أن يحتوي معجم المرادفات على فهرس معاني WordNet.
البنية
المعاملات
synonyms(ext_name, word)
ext_name— اسم الامتداد الذي سيُجرى البحث فيه.
String
word— الكلمة المطلوب البحث عنها في الامتداد.
String
Array(String)
أمثلة
العثور على المرادفات
Query
SELECT synonyms('list', 'important')
Response
['important','big','critical','crucial']