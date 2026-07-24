أُضيف في: v22.2.0

يكتشف مجموعة المحارف لسلسلة إدخال غير مرمّزة بترميز UTF8.

هذه الدالة تجريبية، وقد تتغير بطرق غير متوقعة وغير متوافقة مع الإصدارات السابقة في الإصدارات المستقبلية. اضبط allow_experimental_nlp_functions = 1 لتمكينها.

البنية

detectCharset(s)

المعاملات

s — النص المراد تحليله. String

القيمة المُعادة

يعيد سلسلة نصية تحتوي على رمز مجموعة المحارف المُكتشفة String

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT detectCharset( 'Ich bleibe für ein paar Tage.' )

Response WINDOWS-1252

أُضيفت في: v22.2.0

تكتشف هذه الدالة لغة سلسلة الإدخال المرمّزة بترميز UTF8. تستخدم الدالة مكتبة CLD2 لاكتشاف اللغة، وتُرجع رمز لغة ISO مكوّنًا من حرفين.

كلما كان الإدخال أطول، زادت دقة اكتشاف اللغة.

هذه الدالة تجريبية، وقد تتغير مستقبلاً بطرق غير متوقعة وغير متوافقة مع الإصدارات السابقة. اضبط allow_experimental_nlp_functions = 1 لتمكينها.

البنية

detectLanguage(s)

المعاملات

text_to_be_analyzed — النص المراد تحليله. String

القيمة المُعادة

un = غير معروف، وتعذّر اكتشاف أي لغة، other = اللغة المكتشفة لا تملك رمزًا من حرفين. تُرجع رمز ISO المكوَّن من حرفين للغة المكتشفة. ومن النتائج الأخرى المحتملة:= غير معروف، وتعذّر اكتشاف أي لغة،= اللغة المكتشفة لا تملك رمزًا من حرفين. String

أمثلة

نص متعدد اللغات

Query SELECT detectLanguage( 'Je pense que je ne parviendrai jamais à parler français comme un natif. Where there\' s a will, there\ 's a way.' )

Response fr

تم تقديمها في: v22.2.0

detectLanguageMixed تُرجع Map من رموز اللغات المكوّنة من حرفين، تكون مرتبطة بالنسبة المئوية لكل لغة في النص. تشبه الدالة detectLanguage ، لكنتُرجعمن رموز اللغات المكوّنة من حرفين، تكون مرتبطة بالنسبة المئوية لكل لغة في النص.

هذه الدالة تجريبية، وقد تتغير في الإصدارات المستقبلية بطرق غير متوقعة وغير متوافقة مع الإصدارات السابقة. اضبط allow_experimental_nlp_functions = 1 لتمكينها.

البنية

detectLanguageMixed(s)

المعاملات

s — النص المراد تحليله String

القيمة المُعادة

يعيد خريطةً بمفاتيح تمثل رموز ISO مكوّنة من حرفين، وبقيمٍ مقابلة تمثل النسبة المئوية للنص المكتشف لكل لغة Map(String, Float32)

أمثلة

لغات مختلطة

Query SELECT detectLanguageMixed( '二兎を追う者は一兎をも得ず二兎を追う者は一兎をも得ず A vaincre sans peril, on triomphe sans gloire.' )

Response {'ja':0.62,'fr':0.36}

قُدِّمت في: v22.2.0

تشبه الدالة detectLanguage ‎، باستثناء أن الدالة detectLanguageUnknown تعمل مع السلاسل النصية غير المرمّزة بترميز UTF8. يُفضَّل استخدام هذا الإصدار عندما تكون مجموعة المحارف لديك UTF-16 أو UTF-32.

هذه الدالة تجريبية وقد تتغير في الإصدارات المستقبلية بطرق غير متوقعة وغير متوافقة مع الإصدارات السابقة. عيّن allow_experimental_nlp_functions = 1 لتمكينها.

البنية

detectLanguageUnknown( 's' )

المعاملات

s — النص المطلوب تحليله. String

القيمة المُعادة

un = غير معروف، وتعني تعذّر اكتشاف أي لغة، other = اللغة المكتشفة ليس لها رمز مكوّن من حرفين. يعيد رمز ISO المكوّن من حرفين للغة المكتشفة. النتائج الأخرى المحتملة:= غير معروف، وتعني تعذّر اكتشاف أي لغة،= اللغة المكتشفة ليس لها رمز مكوّن من حرفين. String

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT detectLanguageUnknown( 'Ich bleibe für ein paar Tage.' )

Response de

أُضيف في: v22.2.0

يحدّد الطابع العاطفي لبيانات النص المقدَّمة.

قيد هذه الدالة محدودة في شكلها الحالي، إذ تستخدم القاموس العاطفي المضمَّن ولا تعمل إلا مع اللغة الروسية.

هذه الدالة تجريبية، وقد تتغير بطرق غير متوافقة مع الإصدارات السابقة وبشكل غير متوقع في الإصدارات المستقبلية. اضبط allow_experimental_nlp_functions = 1 لتمكينها.

الصياغة

detectTonality(s)

الوسائط

s — النص المراد تحليله. String

القيمة المُعادة

يعيد متوسط قيمة المشاعر للكلمات في النص Float32

أمثلة

تحليل المشاعر باللغة الروسية

Query SELECT detectTonality( 'Шарик - хороший пёс' ), detectTonality( 'Шарик - пёс' ), detectTonality( 'Шарик - плохой пёс' )

Response 0.44445, 0, -0.3

أُضيفت في: v21.9.0

تُجري إرجاع الكلمة المعطاة إلى أصلها المعجمي. تتطلب هذه الدالة قواميس للعمل، ويمكن الحصول عليها من github . لمزيد من التفاصيل حول تحميل قاموس من ملف محلي، راجع صفحة “تعريف القواميس”

هذه الدالة تجريبية وقد تتغير بطرق غير متوقعة وغير متوافقة مع الإصدارات السابقة في الإصدارات المستقبلية. اضبط allow_experimental_nlp_functions = 1 لتمكينها.

البنية

lemmatize(lang, word)

المعاملات

lang — اللغة التي ستُطبَّق قواعدها. String

— اللغة التي ستُطبَّق قواعدها. word — كلمة مكتوبة بأحرف صغيرة يلزم إرجاعها إلى أصلها الصرفي. String

القيمة المُعادة

يعيد الصيغة المُرجَعة إلى أصلها الصرفي للكلمة. String

أمثلة

إرجاع الكلمات الإنجليزية إلى أصلها الصرفي

Query SELECT lemmatize( 'en' , 'wolves' )

Response wolf

استُحدثت في: v21.9.0

تُجري استخراج الجذر لكلمة أو Array من الكلمات باستخدام خوارزميات Snowball. يجب أن تكون كل سلسلة إدخال كلمة واحدة بحروف صغيرة فقط — فالسلاسل التي تحتوي على مسافات بيضاء تؤدي إلى حدوث Exception. يؤدي تمرير أحرف كبيرة إلى نتائج undefined. تعيد String للمدخلات scalar (بما في ذلك FixedString) وArray(String) لمدخلات المصفوفات. تتوفّر أيضًا متغيرات Nullable وLowCardinality من String وFixedString. تتوفر قائمة معرّفات اللغات المدعومة في system.stemmers

البنية

stem(word, language )

المعاملات

word — كلمة واحدة مكتوبة بأحرف صغيرة (أو مصفوفة من الكلمات) لتجذيرها. يجب أن تكون بأحرف صغيرة — إذ تؤدي الأحرف الكبيرة إلى نتائج غير محددة. يقبل String و FixedString و Array(String) و Array(FixedString) و Array(Nullable(String)) أو Array(Nullable(FixedString)). String أو FixedString أو Array(String) أو Array(FixedString)

— كلمة واحدة مكتوبة بأحرف صغيرة (أو مصفوفة من الكلمات) لتجذيرها. يجب أن تكون بأحرف صغيرة — إذ تؤدي الأحرف الكبيرة إلى نتائج غير محددة. يقبل String و FixedString و Array(String) و Array(FixedString) و Array(Nullable(String)) أو Array(Nullable(FixedString)). أو أو أو language — اللغة التي ستُطبَّق قواعد التجذير الخاصة بها. تُدرَج المعرّفات القياسية في system.stemmers (مثل ‘english’ و ‘german’ و ‘porter’). يقبل Snowball أيضًا رموز ISO 639 المكوّنة من حرفين أو ثلاثة (مثل ‘en’ و ‘eng’) كأسماء مستعارة حيثما كانت معرّفة، لكن التغطية تختلف باختلاف اللغة — لذا يُفضَّل استخدام الأسماء من system.stemmers لضمان قابلية النقل. String

القيمة المعادة

الصيغة المُجذَّرة للكلمة (String)، أو مصفوفة من الكلمات المُجذَّرة (Array(String)). String أو Array(String)

أمثلة

تجذير كلمة واحدة

Query SELECT stem( 'blessing' , 'en' ) AS res

Response bless

اختزال مصفوفة من الكلمات إلى جذورها

Query SELECT stem(['blessing', 'disguise'], 'en' ) AS res

Response ['bless','disguis']

تجذير قيمة FixedString

Query SELECT stem(toFixedString( 'blessing' , 10 ), 'en' ) AS res

Response bless

استخراج جذر كلمة من النوع Nullable

Query SELECT stem(toNullable( 'blessing' ), 'en' ) AS res

Response bless

أُضيفت في: v21.9.0

تعثر على مرادفات لكلمة معيّنة.

هناك نوعان من امتدادات المرادفات:

plain

wordnet

مع نوع الامتداد plain ، تحتاج إلى توفير مسار إلى ملف نصي بسيط، حيث يمثّل كل سطر مجموعة معيّنة من المرادفات. يجب فصل الكلمات في هذا السطر بمسافات أو بمحارف جدولة.

مع نوع الامتداد wordnet ، تحتاج إلى توفير مسار إلى دليل يحتوي على معجم المرادفات WordNet. يجب أن يحتوي معجم المرادفات على فهرس معاني WordNet.

هذه الدالة تجريبية وقد تتغير بطرق غير متوقعة وغير متوافقة مع الإصدارات السابقة في الإصدارات المستقبلية. اضبط allow_experimental_nlp_functions = 1 لتمكينها.

البنية

synonyms(ext_name, word)

المعاملات

ext_name — اسم الامتداد الذي سيُجرى البحث فيه. String

— اسم الامتداد الذي سيُجرى البحث فيه. word — الكلمة المطلوب البحث عنها في الامتداد. String

القيمة المعادة

تُرجع مصفوفة من المرادفات للكلمة المحددة. Array(String)

أمثلة

العثور على المرادفات

Query SELECT synonyms( 'list' , 'important' )