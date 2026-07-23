يُستخدَم استنتاج المخطط عندما يحتاج ClickHouse إلى قراءة البيانات بتنسيق محدد وتكون بنيتها غير معروفة. تتضمن دوال الجدول هذه الوسيط الاختياري
الاستخدام
structure الذي يحدد بنية بيانات الإدخال. وإذا لم يُحدَّد هذا الوسيط أو ضُبط على
auto، فستُستنتَج البنية من البيانات.
مثال:
لنفترض أن لدينا الملف
hobbies.jsonl بتنسيق JSONEachRow داخل الدليل
user_files وبالمحتوى التالي:
يمكن لـ ClickHouse قراءة هذه البيانات دون الحاجة إلى تحديد بنيتها:
{"id" : 1, "age" : 25, "name" : "Josh", "hobbies" : ["football", "cooking", "music"]}
{"id" : 2, "age" : 19, "name" : "Alan", "hobbies" : ["tennis", "art"]}
{"id" : 3, "age" : 32, "name" : "Lana", "hobbies" : ["fitness", "reading", "shopping"]}
{"id" : 4, "age" : 47, "name" : "Brayan", "hobbies" : ["movies", "skydiving"]}
SELECT * FROM file('hobbies.jsonl')
ملاحظة: جرى تحديد التنسيق
┌─id─┬─age─┬─name───┬─hobbies──────────────────────────┐
│ 1 │ 25 │ Josh │ ['football','cooking','music'] │
│ 2 │ 19 │ Alan │ ['tennis','art'] │
│ 3 │ 32 │ Lana │ ['fitness','reading','shopping'] │
│ 4 │ 47 │ Brayan │ ['movies','skydiving'] │
└────┴─────┴────────┴──────────────────────────────────┘
JSONEachRow تلقائيًا استنادًا إلى امتداد الملف
.jsonl.
يمكنك الاطلاع على البنية التي جرى تحديدها تلقائيًا باستخدام استعلام
DESCRIBE:
DESCRIBE file('hobbies.jsonl')
إذا لم تُحدَّد قائمة الأعمدة في استعلام
┌─name────┬─type────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ id │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ age │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ name │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ hobbies │ Array(Nullable(String)) │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
CREATE TABLE، فستُستنتج بنية الجدول تلقائيًا من البيانات.
مثال:
لنستخدم الملف
hobbies.jsonl. يمكننا إنشاء جدول باستخدام المحرك
File استنادًا إلى البيانات الموجودة في هذا الملف:
CREATE TABLE hobbies ENGINE=File(JSONEachRow, 'hobbies.jsonl')
Ok.
SELECT * FROM hobbies
┌─id─┬─age─┬─name───┬─hobbies──────────────────────────┐
│ 1 │ 25 │ Josh │ ['football','cooking','music'] │
│ 2 │ 19 │ Alan │ ['tennis','art'] │
│ 3 │ 32 │ Lana │ ['fitness','reading','shopping'] │
│ 4 │ 47 │ Brayan │ ['movies','skydiving'] │
└────┴─────┴────────┴──────────────────────────────────┘
DESCRIBE TABLE hobbies
┌─name────┬─type────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ id │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ age │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ name │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ hobbies │ Array(Nullable(String)) │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
يحتوي
clickhouse-local
clickhouse-local على معامل اختياري
-S/--structure يحدّد بنية بيانات الإدخال. إذا لم يتم تحديد هذا المعامل أو تم ضبطه على
auto، فسيتم استنتاج البنية تلقائيًا من البيانات.
مثال:
لنستخدم الملف
hobbies.jsonl. يمكننا إجراء استعلام على البيانات من هذا الملف باستخدام
clickhouse-local:
clickhouse-local --file='hobbies.jsonl' --table='hobbies' --query='DESCRIBE TABLE hobbies'
id Nullable(Int64)
age Nullable(Int64)
name Nullable(String)
hobbies Array(Nullable(String))
clickhouse-local --file='hobbies.jsonl' --table='hobbies' --query='SELECT * FROM hobbies'
1 25 Josh ['football','cooking','music']
2 19 Alan ['tennis','art']
3 32 Lana ['fitness','reading','shopping']
4 47 Brayan ['movies','skydiving']
عند استخدام دوال الجداول
استخدام البنية من جدول الإدراج
file/s3/url/hdfs لإدراج البيانات في جدول،
يتوفر خيار لاستخدام البنية من جدول الإدراج بدلًا من استخلاصها من البيانات.
يمكن أن يحسّن ذلك أداء الإدراج لأن استنتاج المخطط قد يستغرق بعض الوقت. كما يكون ذلك مفيدًا عندما يكون للجدول مخطط مُحسَّن، بحيث
لن تُجرى أي تحويلات بين الأنواع.
يوجد إعداد خاص use_structure_from_insertion_table_in_table_functions
يتحكم في هذا السلوك. وله 3 قيم ممكنة:
- 0 - ستستخلص دالة الجدول البنية من البيانات.
- 1 - ستستخدم دالة الجدول البنية من جدول الإدراج.
- 2 - سيحدّد ClickHouse تلقائيًا ما إذا كان من الممكن استخدام البنية من جدول الإدراج أو اللجوء إلى استنتاج المخطط. هذه هي القيمة الافتراضية.
hobbies1 بالبنية التالية:
وأدخِل البيانات من الملف
CREATE TABLE hobbies1
(
`id` UInt64,
`age` LowCardinality(UInt8),
`name` String,
`hobbies` Array(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
hobbies.jsonl:
في هذه الحالة، تُدرَج جميع الأعمدة من الملف في الجدول من دون أي تغيير، لذا سيستخدم ClickHouse البنية الموجودة في جدول الإدراج بدلًا من استنتاج المخطط. مثال 2: لنُنشئ الجدول
INSERT INTO hobbies1 SELECT * FROM file(hobbies.jsonl)
hobbies2 بالبنية التالية:
وأدرِج البيانات من ملف
CREATE TABLE hobbies2
(
`id` UInt64,
`age` LowCardinality(UInt8),
`hobbies` Array(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
hobbies.jsonl:
في هذه الحالة، تكون جميع الأعمدة في استعلام
INSERT INTO hobbies2 SELECT id, age, hobbies FROM file(hobbies.jsonl)
SELECT موجودة في الجدول، لذا سيستخدم ClickHouse البنية من جدول الإدراج.
لاحظ أن هذا سيعمل فقط مع تنسيقات الإدخال التي تدعم قراءة مجموعة فرعية من الأعمدة، مثل JSONEachRow وTSKV وParquet وغيرها. (لذلك، لن يعمل مثلًا مع تنسيق TSV).
مثال 3:
لننشئ الجدول
hobbies3 بالبنية التالية:
وأدرِج البيانات من الملف
CREATE TABLE hobbies3
(
`identifier` UInt64,
`age` LowCardinality(UInt8),
`hobbies` Array(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY identifier;
hobbies.jsonl:
في هذه الحالة، يُستخدَم العمود
INSERT INTO hobbies3 SELECT id, age, hobbies FROM file(hobbies.jsonl)
id في استعلام
SELECT، لكن الجدول لا يحتوي على هذا العمود (بل يحتوي على عمود باسم
identifier)،
لذلك لا يمكن لـ ClickHouse استخدام بنية جدول الإدراج، وسيُستخدَم استنتاج المخطط.
Example 4:
لنُنشئ الجدول
hobbies4 بالبنية التالية:
وأدرِج البيانات من الملف
CREATE TABLE hobbies4
(
`id` UInt64,
`any_hobby` Nullable(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
hobbies.jsonl:
في هذه الحالة، تُجرى بعض العمليات على العمود
INSERT INTO hobbies4 SELECT id, empty(hobbies) ? NULL : hobbies[1] FROM file(hobbies.jsonl)
hobbies في استعلام
SELECT لإدراجه في الجدول، لذلك لا يمكن لـ ClickHouse استخدام البنية الخاصة بجدول الإدراج، وسيُستخدم استدلال المخطط.
بالنسبة إلى معظم تنسيقات الإدخال، يقرأ استنتاج المخطط بعض البيانات لتحديد بنيتها، وقد تستغرق هذه العملية بعض الوقت. ولتجنّب استنتاج المخطط نفسه في كل مرة يقرأ فيها ClickHouse البيانات من الملف نفسه، يُخزَّن المخطط المستنتَج مؤقتًا، وعند الوصول إلى الملف نفسه مرة أخرى، سيستخدم ClickHouse المخطط من ذاكرة التخزين المؤقت. توجد إعدادات خاصة تتحكم في ذاكرة التخزين المؤقت هذه:
ذاكرة التخزين المؤقت لاستنتاج المخطط
schema_inference_cache_max_elements_for_{file/s3/hdfs/url/azure}- الحد الأقصى لعدد المخططات المخزنة مؤقتًا لوظيفة الجدول المقابلة. القيمة الافتراضية هي
4096. يجب ضبط هذه الإعدادات في إعدادات الخادم.
schema_inference_use_cache_for_{file,s3,hdfs,url,azure}- يتيح تشغيل استخدام ذاكرة التخزين المؤقت لاستنتاج المخطط أو إيقافه. يمكن استخدام هذه الإعدادات في الاستعلامات.
url على معلومات عن وقت التعديل الأخير؛ وفي هذه الحالة، يوجد إعداد خاص
schema_inference_cache_require_modification_time_for_url. يتيح تعطيل هذا الإعداد استخدام المخطط من ذاكرة التخزين المؤقت دون وقت التعديل الأخير لمثل هذه الملفات.
يوجد أيضًا جدول نظام schema_inference_cache يضم جميع المخططات الحالية في ذاكرة التخزين المؤقت، وكذلك استعلام النظام
SYSTEM CLEAR SCHEMA CACHE [FOR File/S3/URL/HDFS]
الذي يتيح تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت للمخطط لجميع المصادر أو لمصدر محدد.
أمثلة:
لنجرب استنتاج البنية لمجموعة بيانات تجريبية من S3 باسم
github-2022.ndjson.gz ونرى كيف تعمل ذاكرة التخزين المؤقت لاستنتاج المخطط:
DESCRIBE TABLE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/github/github-2022.ndjson.gz')
┌─name───────┬─type─────────────────────────────────────────┐
│ type │ Nullable(String) │
│ actor │ Tuple( ↴│
│ │↳ avatar_url Nullable(String), ↴│
│ │↳ display_login Nullable(String), ↴│
│ │↳ id Nullable(Int64), ↴│
│ │↳ login Nullable(String), ↴│
│ │↳ url Nullable(String)) │
│ repo │ Tuple( ↴│
│ │↳ id Nullable(Int64), ↴│
│ │↳ name Nullable(String), ↴│
│ │↳ url Nullable(String)) │
│ created_at │ Nullable(String) │
│ payload │ Tuple( ↴│
│ │↳ action Nullable(String), ↴│
│ │↳ distinct_size Nullable(Int64), ↴│
│ │↳ pull_request Tuple( ↴│
│ │↳ author_association Nullable(String),↴│
│ │↳ base Tuple( ↴│
│ │↳ ref Nullable(String), ↴│
│ │↳ sha Nullable(String)), ↴│
│ │↳ head Tuple( ↴│
│ │↳ ref Nullable(String), ↴│
│ │↳ sha Nullable(String)), ↴│
│ │↳ number Nullable(Int64), ↴│
│ │↳ state Nullable(String), ↴│
│ │↳ title Nullable(String), ↴│
│ │↳ updated_at Nullable(String), ↴│
│ │↳ user Tuple( ↴│
│ │↳ login Nullable(String))), ↴│
│ │↳ ref Nullable(String), ↴│
│ │↳ ref_type Nullable(String), ↴│
│ │↳ size Nullable(Int64)) │
└────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.601 sec.
DESCRIBE TABLE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/github/github-2022.ndjson.gz')
كما ترى، نجح الاستعلام الثاني على الفور تقريبًا. لنحاول تغيير بعض الإعدادات التي يمكن أن تؤثر في المخطط المُستنتَج:
┌─name───────┬─type─────────────────────────────────────────┐
│ type │ Nullable(String) │
│ actor │ Tuple( ↴│
│ │↳ avatar_url Nullable(String), ↴│
│ │↳ display_login Nullable(String), ↴│
│ │↳ id Nullable(Int64), ↴│
│ │↳ login Nullable(String), ↴│
│ │↳ url Nullable(String)) │
│ repo │ Tuple( ↴│
│ │↳ id Nullable(Int64), ↴│
│ │↳ name Nullable(String), ↴│
│ │↳ url Nullable(String)) │
│ created_at │ Nullable(String) │
│ payload │ Tuple( ↴│
│ │↳ action Nullable(String), ↴│
│ │↳ distinct_size Nullable(Int64), ↴│
│ │↳ pull_request Tuple( ↴│
│ │↳ author_association Nullable(String),↴│
│ │↳ base Tuple( ↴│
│ │↳ ref Nullable(String), ↴│
│ │↳ sha Nullable(String)), ↴│
│ │↳ head Tuple( ↴│
│ │↳ ref Nullable(String), ↴│
│ │↳ sha Nullable(String)), ↴│
│ │↳ number Nullable(Int64), ↴│
│ │↳ state Nullable(String), ↴│
│ │↳ title Nullable(String), ↴│
│ │↳ updated_at Nullable(String), ↴│
│ │↳ user Tuple( ↴│
│ │↳ login Nullable(String))), ↴│
│ │↳ ref Nullable(String), ↴│
│ │↳ ref_type Nullable(String), ↴│
│ │↳ size Nullable(Int64)) │
└────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.059 sec.
كما ترى، لم يُستخدم المخطط من ذاكرة التخزين المؤقت للملف نفسه، لأن الإعداد الذي قد يؤثر في المخطط المستنتج قد تغيّر. لنتحقق من محتويات جدول
DESCRIBE TABLE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/github/github-2022.ndjson.gz')
SETTINGS input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects=0, input_format_json_read_objects_as_strings = 1
┌─name───────┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ type │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ actor │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ repo │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ created_at │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ payload │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.611 sec
system.schema_inference_cache:
SELECT schema, format, source FROM system.schema_inference_cache WHERE storage='S3'
كما ترى، هناك مخططان مختلفان للملف نفسه. يمكننا مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمخطط باستخدام استعلام SYSTEM:
┌─schema──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─format─┬─source───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ type Nullable(String), actor Tuple(avatar_url Nullable(String), display_login Nullable(String), id Nullable(Int64), login Nullable(String), url Nullable(String)), repo Tuple(id Nullable(Int64), name Nullable(String), url Nullable(String)), created_at Nullable(String), payload Tuple(action Nullable(String), distinct_size Nullable(Int64), pull_request Tuple(author_association Nullable(String), base Tuple(ref Nullable(String), sha Nullable(String)), head Tuple(ref Nullable(String), sha Nullable(String)), number Nullable(Int64), state Nullable(String), title Nullable(String), updated_at Nullable(String), user Tuple(login Nullable(String))), ref Nullable(String), ref_type Nullable(String), size Nullable(Int64)) │ NDJSON │ datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com443/datasets-documentation/github/github-2022.ndjson.gz │
│ type Nullable(String), actor Nullable(String), repo Nullable(String), created_at Nullable(String), payload Nullable(String) │ NDJSON │ datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com443/datasets-documentation/github/github-2022.ndjson.gz │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SYSTEM CLEAR SCHEMA CACHE FOR S3
Ok.
SELECT count() FROM system.schema_inference_cache WHERE storage='S3'
┌─count()─┐
│ 0 │
└─────────┘
في تنسيقات النص، يقرأ ClickHouse البيانات صفًا تلو الآخر، ويستخرج قيم الأعمدة وفقًا للتنسيق، ثم يستخدم بعض المحلِّلات التكرارية وأساليب الاستدلال لتحديد النوع لكل قيمة. ويجري التحكُّم في الحد الأقصى لعدد الصفوف والبايتات المقروءة من البيانات عند استنتاج المخطط بواسطة الإعدادين
تنسيقات النص
input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference (25000 افتراضيًا) و
input_format_max_bytes_to_read_for_schema_inference (32Mb افتراضيًا).
وافتراضيًا، تكون جميع الأنواع المستنتجة من نوع Nullable، ولكن يمكنك تغيير ذلك عن طريق تعيين
schema_inference_make_columns_nullable (راجع الأمثلة في قسم الإعدادات).
في تنسيقات JSON، يُحلِّل ClickHouse القيم وفقاً لمواصفات JSON ثم يحاول تحديد نوع البيانات الأنسب لها. دعنا نستعرض آلية عمل هذه الميزة، وأنواع البيانات التي يمكن استنتاجها تلقائيًا، والإعدادات المحددة التي يمكن استخدامها في تنسيقات JSON. أمثلة هنا وفيما يلي، ستُستخدم دالة الجدول format في الأمثلة. الأعداد الصحيحة، والأعداد العائمة، والقيم المنطقية، والسلاسل النصية:
تنسيقات JSON
DESC format(JSONEachRow, '{"int" : 42, "float" : 42.42, "string" : "Hello, World!"}');
Dates، DateTimes:
┌─name───┬─type──────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ int │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ float │ Nullable(Float64) │ │ │ │ │ │
│ bool │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ string │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└────────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(JSONEachRow, '{"date" : "2022-01-01", "datetime" : "2022-01-01 00:00:00", "datetime64" : "2022-01-01 00:00:00.000"}')
المصفوفات:
┌─name───────┬─type────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ date │ Nullable(Date) │ │ │ │ │ │
│ datetime │ Nullable(DateTime) │ │ │ │ │ │
│ datetime64 │ Nullable(DateTime64(9)) │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(JSONEachRow, '{"arr" : [1, 2, 3], "nested_arrays" : [[1, 2, 3], [4, 5, 6], []]}')
إذا احتوت المصفوفة على
┌─name──────────┬─type──────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ arr │ Array(Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │
│ nested_arrays │ Array(Array(Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
null، فسيستخدم ClickHouse الأنواع المستمدة من عناصر المصفوفة الأخرى:
DESC format(JSONEachRow, '{"arr" : [null, 42, null]}')
إذا كانت المصفوفة تحتوي على قيم من أنواع مختلفة وكان الإعداد
┌─name─┬─type───────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ arr │ Array(Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types مُفعَّلاً (وهو مُفعَّل افتراضياً)، فسيكون نوعها
Array(Dynamic):
SET input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types=1;
DESC format(JSONEachRow, '{"arr" : [42, "hello", [1, 2, 3]]}');
Tuples المسمّاة: عندما يكون الإعداد
┌─name─┬─type───────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ arr │ Array(Dynamic) │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects ممكّنًا، سيحاول ClickHouse أثناء استنتاج المخطط استنتاج Tuple مُسمّى من كائنات JSON.
وسيحتوي الـ Tuple المُسمّى الناتج على جميع العناصر من كل كائنات JSON المقابلة في بيانات العينة.
SET input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1;
DESC format(JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : 42, "b" : "Hello"}}, {"obj" : {"a" : 43, "c" : [1, 2, 3]}}, {"obj" : {"d" : {"e" : 42}}}')
Tuples غير المسماة: إذا كان الإعداد
┌─name─┬─type───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ obj │ Tuple(a Nullable(Int64), b Nullable(String), c Array(Nullable(Int64)), d Tuple(e Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types معطّلًا، فنعتبر المصفوفات التي تتكوّن من عناصر ذات أنواع مختلفة Tuples غير مسماة في تنسيقات JSON.
SET input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types = 0;
DESC format(JSONEachRow, '{"tuple" : [1, "Hello, World!", [1, 2, 3]]}')
إذا كانت بعض القيم
┌─name──┬─type─────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ tuple │ Tuple(Nullable(Int64), Nullable(String), Array(Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
null أو فارغة، فإننا نستخدم أنواع القيم المناظرة من الصفوف الأخرى:
SET input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types=0;
DESC format(JSONEachRow, $$
{"tuple" : [1, null, null]}
{"tuple" : [null, "Hello, World!", []]}
{"tuple" : [null, null, [1, 2, 3]]}
$$)
Maps: في JSON، يمكننا قراءة الكائنات التي تكون قيمها من النوع نفسه على أنها من النوع Map. ملاحظة: لن يعمل هذا إلا عند تعطيل الإعدادين
┌─name──┬─type─────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ tuple │ Tuple(Nullable(Int64), Nullable(String), Array(Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
input_format_json_read_objects_as_strings و
input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects.
SET input_format_json_read_objects_as_strings = 0, input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 0;
DESC format(JSONEachRow, '{"map" : {"key1" : 42, "key2" : 24, "key3" : 4}}')
الأنواع المعقدة من نوع Nested:
┌─name─┬─type─────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ map │ Map(String, Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(JSONEachRow, '{"value" : [[[42, 24], []], {"key1" : 42, "key2" : 24}]}')
إذا تعذّر على ClickHouse استنتاج النوع لبعض المفاتيح لأن البيانات لا تحتوي إلا على قيم NULL/كائنات فارغة/مصفوفات فارغة، فسيُستخدم النوع
┌─name──┬─type─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ value │ Tuple(Array(Array(Nullable(String))), Tuple(key1 Nullable(Int64), key2 Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
String إذا كان الإعداد
input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings مفعّلًا، وإلا فسيُطلق استثناء:
DESC format(JSONEachRow, '{"arr" : [null, null]}') SETTINGS input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings = 1;
┌─name─┬─type────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ arr │ Array(Nullable(String)) │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(JSONEachRow, '{"arr" : [null, null]}') SETTINGS input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings = 0;
Code: 652. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception:
Cannot determine type for column 'arr' by first 1 rows of data,
most likely this column contains only Nulls or empty Arrays/Maps.
...
إعدادات JSON
يتيح تمكين هذا الإعداد استنتاج الأرقام من القيم النصية. يكون هذا الإعداد معطّلًا افتراضيًا. مثال:
input_format_json_try_infer_numbers_from_strings
SET input_format_json_try_infer_numbers_from_strings = 1;
DESC format(JSONEachRow, $$
{"value" : "42"}
{"value" : "424242424242"}
$$)
┌─name──┬─type────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ value │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
يتيح تفعيل هذا الإعداد استنتاج Tuples مُسمّاة من كائنات JSON. وسيحتوي الـ Tuple المُسمّى الناتج على جميع العناصر من كل كائن JSON مطابق ضمن بيانات العينة. وقد يكون ذلك مفيدًا عندما لا تكون بيانات JSON متناثرة، بحيث تتضمن عينة البيانات جميع مفاتيح الكائن المحتملة. هذا الإعداد مُمكَّن افتراضيًا. مثال
input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects
Query
SET input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1;
DESC format(JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : 42, "b" : "Hello"}}, {"obj" : {"a" : 43, "c" : [1, 2, 3]}}, {"obj" : {"d" : {"e" : 42}}}')
Response
┌─name─┬─type───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ obj │ Tuple(a Nullable(Int64), b Nullable(String), c Array(Nullable(Int64)), d Tuple(e Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
Query
SET input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1;
DESC format(JSONEachRow, '{"array" : [{"a" : 42, "b" : "Hello"}, {}, {"c" : [1,2,3]}, {"d" : "2020-01-01"}]}')
Response
┌─name──┬─type────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ array │ Array(Tuple(a Nullable(Int64), b Nullable(String), c Array(Nullable(Int64)), d Nullable(Date))) │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
يتيح تمكين هذا الإعداد استخدام النوع String للمسارات غير الواضحة أثناء استنتاج الـ Tuples المُسمّاة من كائنات JSON (عندما يكون
input_format_json_use_string_type_for_ambiguous_paths_in_named_tuples_inference_from_objects
input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects مُمكّنًا) بدلًا من ظهور استثناء.
كما يتيح قراءة كائنات JSON باعتبارها Tuples مُسمّاة حتى عند وجود مسارات غير واضحة.
يكون معطّلًا افتراضيًا.
أمثلة
عند تعطيل الإعداد:
Query
SET input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1;
SET input_format_json_use_string_type_for_ambiguous_paths_in_named_tuples_inference_from_objects = 0;
DESC format(JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : 42}}, {"obj" : {"a" : {"b" : "Hello"}}}');
عند تمكين الإعداد:
Response
Code: 636. DB::Exception: The table structure cannot be extracted from a JSONEachRow format file. Error:
Code: 117. DB::Exception: JSON objects have ambiguous data: in some objects path 'a' has type 'Int64' and in some - 'Tuple(b String)'. You can enable setting input_format_json_use_string_type_for_ambiguous_paths_in_named_tuples_inference_from_objects to use String type for path 'a'. (INCORRECT_DATA) (version 24.3.1.1).
You can specify the structure manually. (CANNOT_EXTRACT_TABLE_STRUCTURE)
Query
SET input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1;
SET input_format_json_use_string_type_for_ambiguous_paths_in_named_tuples_inference_from_objects = 1;
DESC format(JSONEachRow, '{"obj" : "a" : 42}, {"obj" : {"a" : {"b" : "Hello"}}}');
SELECT * FROM format(JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : 42}}, {"obj" : {"a" : {"b" : "Hello"}}}');
Response
┌─name─┬─type──────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ obj │ Tuple(a Nullable(String)) │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
┌─obj─────────────────┐
│ ('42') │
│ ('{"b" : "Hello"}') │
└─────────────────────┘
يتيح تمكين هذا الإعداد قراءة كائنات JSON المتداخلة على أنها سلاسل نصية. يمكن استخدام هذا الإعداد لقراءة كائنات JSON المتداخلة دون استخدام نوع JSON object. هذا الإعداد مفعّل افتراضيًا. ملاحظة: لا يسري مفعول تمكين هذا الإعداد إلا إذا كان الإعداد
input_format_json_read_objects_as_strings
input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects معطّلًا.
SET input_format_json_read_objects_as_strings = 1, input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 0;
DESC format(JSONEachRow, $$
{"obj" : {"key1" : 42, "key2" : [1,2,3,4]}}
{"obj" : {"key3" : {"nested_key" : 1}}}
$$)
┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ obj │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
يؤدي تمكين هذا الإعداد إلى قراءة القيم الرقمية كسلاسل نصية. يكون هذا الإعداد مُمكّنًا افتراضيًا. مثال
input_format_json_read_numbers_as_strings
SET input_format_json_read_numbers_as_strings = 1;
DESC format(JSONEachRow, $$
{"value" : 1055}
{"value" : "unknown"}
$$)
┌─name──┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ value │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
يؤدي تفعيل هذا الإعداد إلى قراءة قيم Bool كأرقام. هذا الإعداد مفعّل افتراضيًا. مثال:
input_format_json_read_bools_as_numbers
SET input_format_json_read_bools_as_numbers = 1;
DESC format(JSONEachRow, $$
{"value" : true}
{"value" : 42}
$$)
┌─name──┬─type────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ value │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
يؤدي تمكين هذا الإعداد إلى قراءة قيم Bool كسلاسل نصية. يكون هذا الإعداد مفعّلًا افتراضيًا. مثال:
input_format_json_read_bools_as_strings
SET input_format_json_read_bools_as_strings = 1;
DESC format(JSONEachRow, $$
{"value" : true}
{"value" : "Hello, World"}
$$)
┌─name──┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ value │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
يتيح تفعيل هذا الإعداد قراءة قيم مصفوفات JSON كسلاسل نصية. هذا الإعداد مفعّل افتراضيًا. مثال
input_format_json_read_arrays_as_strings
SET input_format_json_read_arrays_as_strings = 1;
SELECT arr, toTypeName(arr), JSONExtractArrayRaw(arr)[3] from format(JSONEachRow, 'arr String', '{"arr" : [1, "Hello", [1,2,3]]}');
┌─arr───────────────────┬─toTypeName(arr)─┬─arrayElement(JSONExtractArrayRaw(arr), 3)─┐
│ [1, "Hello", [1,2,3]] │ String │ [1,2,3] │
└───────────────────────┴─────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
يؤدي تمكين هذا الإعداد إلى إتاحة استخدام النوع String لمفاتيح JSON التي لا تحتوي في عينة البيانات أثناء استنتاج المخطّط إلا على
input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings
Null/
{}/
[].
في تنسيقات JSON، يمكن قراءة أي قيمة باعتبارها String إذا كانت جميع الإعدادات المقابلة مُمكَّنة (وهي جميعها مُمكَّنة افتراضيًا)، ويمكن تجنّب أخطاء مثل
Cannot determine type for column 'column_name' by first 25000 rows of data, most likely this column contains only Nulls or empty Arrays/Maps أثناء استنتاج المخطّط
باستخدام النوع String للمفاتيح ذات الأنواع غير المعروفة.
مثال:
Query
SET input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings = 1, input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1;
DESCRIBE format(JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : [1,2,3], "b" : "hello", "c" : null, "d" : {}, "e" : []}}');
SELECT * FROM format(JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : [1,2,3], "b" : "hello", "c" : null, "d" : {}, "e" : []}}');
Response
┌─name─┬─type───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ obj │ Tuple(a Array(Nullable(Int64)), b Nullable(String), c Nullable(String), d Nullable(String), e Array(Nullable(String))) │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
┌─obj────────────────────────────┐
│ ([1,2,3],'hello',NULL,'{}',[]) │
└────────────────────────────────┘
في تنسيق CSV، يستخرج ClickHouse قيم الأعمدة من الصف وفقًا للمحددات. ويتوقع ClickHouse أن تكون جميع الأنواع، باستثناء الأرقام والسلاسل النصية، محاطة بعلامات اقتباس مزدوجة. وإذا كانت القيمة محاطة بعلامات اقتباس مزدوجة، يحاول ClickHouse تحليل البيانات داخل علامات الاقتباس باستخدام المحلل التكراري، ثم يحاول العثور على أنسب نوع بيانات لها. وإذا لم تكن القيمة محاطة بعلامات اقتباس مزدوجة، يحاول ClickHouse تحليلها كرقم، وإذا لم تكن رقمًا، فإن ClickHouse يتعامل معها على أنها سلسلة نصية. إذا كنت لا تريد أن يحاول ClickHouse تحديد الأنواع المعقدة باستخدام بعض المحللات والاستدلالات، يمكنك تعطيل الإعداد
CSV
input_format_csv_use_best_effort_in_schema_inference
وعندها سيتعامل ClickHouse مع جميع الأعمدة على أنها Strings.
إذا كان الإعداد
input_format_csv_detect_header ممكّنًا، فسيحاول ClickHouse اكتشاف صف العناوين الذي يتضمن أسماء الأعمدة (وربما الأنواع أيضًا) أثناء استنتاج المخطط. وهذا الإعداد مفعّل افتراضيًا.
أمثلة:
الأعداد الصحيحة، والأعداد العائمة، والقيم المنطقية، والسلاسل النصية:
DESC format(CSV, '42,42.42,true,"Hello,World!"')
السلاسل النصية من دون علامات اقتباس:
┌─name─┬─type──────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ c2 │ Nullable(Float64) │ │ │ │ │ │
│ c3 │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ c4 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(CSV, 'Hello world!,World hello!')
التواريخ، DateTimes:
┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ c2 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(CSV, '"2020-01-01","2020-01-01 00:00:00","2022-01-01 00:00:00.000"')
المصفوفات:
┌─name─┬─type────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Nullable(Date) │ │ │ │ │ │
│ c2 │ Nullable(DateTime) │ │ │ │ │ │
│ c3 │ Nullable(DateTime64(9)) │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(CSV, '"[1,2,3]","[[1, 2], [], [3, 4]]"')
┌─name─┬─type──────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Array(Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │
│ c2 │ Array(Array(Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(CSV, $$"['Hello', 'world']","[['Abc', 'Def'], []]"$$)
إذا احتوت المصفوفة على NULL، فسيعتمد ClickHouse على أنواع عناصر المصفوفة الأخرى:
┌─name─┬─type───────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Array(Nullable(String)) │ │ │ │ │ │
│ c2 │ Array(Array(Nullable(String))) │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(CSV, '"[NULL, 42, NULL]"')
Maps:
┌─name─┬─type───────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Array(Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(CSV, $$"{'key1' : 42, 'key2' : 24}"$$)
المصفوفات المتداخلة والخرائط:
┌─name─┬─type─────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Map(String, Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(CSV, $$"[{'key1' : [[42, 42], []], 'key2' : [[null], [42]]}]"$$)
إذا تعذّر على ClickHouse تحديد النوع داخل علامات الاقتباس، لأن البيانات تحتوي على قيم null فقط، فسيتعامل معها على أنها String:
┌─name─┬─type──────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Array(Map(String, Array(Array(Nullable(Int64))))) │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(CSV, '"[NULL, NULL]"')
مثال عند تعطيل الإعداد
┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
input_format_csv_use_best_effort_in_schema_inference:
SET input_format_csv_use_best_effort_in_schema_inference = 0
DESC format(CSV, '"[1,2,3]",42.42,Hello World!')
أمثلة على الاكتشاف التلقائي لصف العناوين (عندما يكون
┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ c2 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ c3 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
input_format_csv_detect_header ممكّنًا):
الأسماء فقط:
SELECT * FROM format(CSV,
$$"number","string","array"
42,"Hello","[1, 2, 3]"
43,"World","[4, 5, 6]"
$$)
الأسماء والأنواع:
┌─number─┬─string─┬─array───┐
│ 42 │ Hello │ [1,2,3] │
│ 43 │ World │ [4,5,6] │
└────────┴────────┴─────────┘
DESC format(CSV,
$$"number","string","array"
"UInt32","String","Array(UInt16)"
42,"Hello","[1, 2, 3]"
43,"World","[4, 5, 6]"
$$)
لاحظ أنه لا يمكن التعرّف على صف العناوين إلا إذا كان هناك عمود واحد على الأقل ليس من النوع
┌─name───┬─type──────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ number │ UInt32 │ │ │ │ │ │
│ string │ String │ │ │ │ │ │
│ array │ Array(UInt16) │ │ │ │ │ │
└────────┴───────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
String. وإذا كانت جميع الأعمدة من النوع
String، فلن يتم التعرّف على صف العناوين:
SELECT * FROM format(CSV,
$$"first_column","second_column"
"Hello","World"
"World","Hello"
$$)
┌─c1───────────┬─c2────────────┐
│ first_column │ second_column │
│ Hello │ World │
│ World │ Hello │
└──────────────┴───────────────┘
إعدادات CSV
يتيح تمكين هذا الإعداد استنتاج الأرقام من القيم من النوع String. هذا الإعداد معطّل افتراضيًا. مثال:
input_format_csv_try_infer_numbers_from_strings
SET input_format_json_try_infer_numbers_from_strings = 1;
DESC format(CSV, '42,42.42');
┌─name─┬─type──────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ c2 │ Nullable(Float64) │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
في تنسيقات TSV/TSKV، يستخرج ClickHouse قيمة العمود من الصف وفقًا للمحددات الجدولية، ثم يحلل القيمة المستخرجة باستخدام المحلل التكراري لتحديد النوع الأنسب. وإذا تعذر تحديد النوع، فسيتعامل ClickHouse مع هذه القيمة على أنها String. إذا كنت لا تريد أن يحاول ClickHouse تحديد الأنواع المعقدة باستخدام بعض المحللات والأساليب الاستدلالية، فيمكنك تعطيل الإعداد
TSV/TSKV
input_format_tsv_use_best_effort_in_schema_inference
وعندها سيتعامل ClickHouse مع جميع الأعمدة على أنها Strings.
إذا كان الإعداد
input_format_tsv_detect_header مُمكّنًا، فسيحاول ClickHouse اكتشاف صف العناوين الذي يحتوي على أسماء الأعمدة (وربما الأنواع) أثناء استنتاج المخطط. وهذا الإعداد مُمكّن افتراضيًا.
أمثلة:
الأعداد الصحيحة، الأعداد ذات الفاصلة العائمة، القيم المنطقية، السلاسل النصية:
DESC format(TSV, '42 42.42 true Hello,World!')
┌─name─┬─type──────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ c2 │ Nullable(Float64) │ │ │ │ │ │
│ c3 │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ c4 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(TSKV, 'int=42 float=42.42 bool=true string=Hello,World!\n')
Dates، DateTimes:
┌─name───┬─type──────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ int │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ float │ Nullable(Float64) │ │ │ │ │ │
│ bool │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ string │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└────────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(TSV, '2020-01-01 2020-01-01 00:00:00 2022-01-01 00:00:00.000')
المصفوفات:
┌─name─┬─type────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Nullable(Date) │ │ │ │ │ │
│ c2 │ Nullable(DateTime) │ │ │ │ │ │
│ c3 │ Nullable(DateTime64(9)) │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(TSV, '[1,2,3] [[1, 2], [], [3, 4]]')
┌─name─┬─type──────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Array(Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │
│ c2 │ Array(Array(Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(TSV, '[''Hello'', ''world''] [[''Abc'', ''Def''], []]')
إذا كانت المصفوفة تحتوي على قيمة null، فسيستخدم ClickHouse الأنواع المستمدة من عناصر المصفوفة الأخرى:
┌─name─┬─type───────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Array(Nullable(String)) │ │ │ │ │ │
│ c2 │ Array(Array(Nullable(String))) │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(TSV, '[NULL, 42, NULL]')
Tuples:
┌─name─┬─type───────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Array(Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(TSV, $$(42, 'Hello, world!')$$)
Map:
┌─name─┬─type─────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Tuple(Nullable(Int64), Nullable(String)) │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(TSV, $${'key1' : 42, 'key2' : 24}$$)
Nested، Arrays، Tuples وMaps:
┌─name─┬─type─────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Map(String, Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(TSV, $$[{'key1' : [(42, 'Hello'), (24, NULL)], 'key2' : [(NULL, ','), (42, 'world!')]}]$$)
إذا تعذّر على ClickHouse تحديد النوع لأن البيانات لا تحتوي إلا على قيم null، فسيتعامل معها ClickHouse باعتبارها String:
┌─name─┬─type────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Array(Map(String, Array(Tuple(Nullable(Int64), Nullable(String))))) │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(TSV, '[NULL, NULL]')
مثال عند تعطيل الإعداد
┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
input_format_tsv_use_best_effort_in_schema_inference:
SET input_format_tsv_use_best_effort_in_schema_inference = 0
DESC format(TSV, '[1,2,3] 42.42 Hello World!')
أمثلة على الاكتشاف التلقائي لصف العناوين (عندما يكون
┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ c2 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ c3 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
input_format_tsv_detect_header ممكّنًا):
الأسماء فقط:
SELECT * FROM format(TSV,
$$number string array
42 Hello [1, 2, 3]
43 World [4, 5, 6]
$$);
الأسماء والأنواع:
┌─number─┬─string─┬─array───┐
│ 42 │ Hello │ [1,2,3] │
│ 43 │ World │ [4,5,6] │
└────────┴────────┴─────────┘
DESC format(TSV,
$$number string array
UInt32 String Array(UInt16)
42 Hello [1, 2, 3]
43 World [4, 5, 6]
$$)
لاحظ أنه لا يمكن اكتشاف صف العناوين إلا إذا وُجد عمود واحد على الأقل ليس من النوع String. وإذا كانت جميع الأعمدة من النوع String، فلن يُكتشف صف العناوين:
┌─name───┬─type──────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ number │ UInt32 │ │ │ │ │ │
│ string │ String │ │ │ │ │ │
│ array │ Array(UInt16) │ │ │ │ │ │
└────────┴───────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
SELECT * FROM format(TSV,
$$first_column second_column
Hello World
World Hello
$$)
┌─c1───────────┬─c2────────────┐
│ first_column │ second_column │
│ Hello │ World │
│ World │ Hello │
└──────────────┴───────────────┘
في تنسيق Values، يستخرج ClickHouse قيمة العمود من الصف ثم يُحللها باستخدام المحلل اللغوي التعاودي، على غرار الطريقة التي تُحلَّل بها القيم الحرفية. أمثلة: الأعداد الصحيحة، Floats، Bools، Strings:
القيم
DESC format(Values, $$(42, 42.42, true, 'Hello,World!')$$)
التواريخ، الطوابع الزمنية:
┌─name─┬─type──────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ c2 │ Nullable(Float64) │ │ │ │ │ │
│ c3 │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ c4 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
DESC format(Values, $$('2020-01-01', '2020-01-01 00:00:00', '2022-01-01 00:00:00.000')$$)
المصفوفات:
┌─name─┬─type────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Nullable(Date) │ │ │ │ │ │
│ c2 │ Nullable(DateTime) │ │ │ │ │ │
│ c3 │ Nullable(DateTime64(9)) │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘