-
primes()– يعيد جدولًا لا نهائيًا بعمود
primeواحد (UInt64) يحتوي على أعداد أولية مرتبة ترتيبًا تصاعديًا، بدءًا من 2. استخدم
LIMIT(واختياريًا
OFFSET) لتقييد عدد الصفوف.
-
primes(N)– يعيد جدولًا بعمود
primeواحد (UInt64) يحتوي على أول
Nعددًا أوليًا، بدءًا من 2.
-
primes(N, M)– يعيد جدولًا بعمود
primeواحد (UInt64) يحتوي على
Mعددًا أوليًا، بدءًا من العدد الأولي ذي الفهرس
N(بفهرسة تبدأ من 0).
-
primes(N, M, S)– يعيد جدولًا بعمود
primeواحد (UInt64) يحتوي على
Mعددًا أوليًا، بدءًا من العدد الأولي ذي الفهرس
N(بفهرسة تبدأ من 0)، وبخطوة
Sوفق فهرس العدد الأولي. تتوافق الأعداد الأولية المعادة مع الفهارس
N, N + S, N + 2S, ..., N + (M - 1)S. يجب أن تكون
S
>= 1.
system.primes.
الاستعلامات التالية متكافئة:
الاستعلامات التالية متكافئة أيضًا:
SELECT * FROM primes(10);
SELECT * FROM primes(0, 10);
SELECT * FROM primes() LIMIT 10;
SELECT * FROM system.primes LIMIT 10;
SELECT * FROM system.primes WHERE prime IN (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29);
SELECT * FROM primes(10, 10);
SELECT * FROM primes() LIMIT 10 OFFSET 10;
SELECT * FROM system.primes LIMIT 10 OFFSET 10;
أول 10 أعداد أولية.
أمثلة
SELECT * FROM primes(10);
أول عدد أولي أكبر من 1e15.
┌─prime─┐
│ 2 │
│ 3 │
│ 5 │
│ 7 │
│ 11 │
│ 13 │
│ 17 │
│ 19 │
│ 23 │
│ 29 │
└───────┘
SELECT prime FROM primes() WHERE prime > 1e15 LIMIT 1;
حلّ قيدًا توافقيًا على الأعداد الأولية ضمن نطاق كبير جدًا: اعثر على أول عدد أولي
┌────────────prime─┐
│ 1000000000000037 │ -- 1.00 quadrillion
└──────────────────┘
p >= 10^15 بحيث يكون باقي قسمة
p على
65537 مساويًا لـ
1.
SELECT prime
FROM primes()
WHERE prime >= 1e15
AND prime % 65537 = 1
LIMIT 1;
الأعداد الأولية المرسينية السبعة الأولى.
┌────────────prime─┐
│ 1000000001218399 │ -- 1.00 quadrillion
└──────────────────┘
SELECT prime
FROM primes()
WHERE bitAnd(prime, prime + 1) = 0
LIMIT 7;
┌──prime─┐
│ 3 │
│ 7 │
│ 31 │
│ 127 │
│ 8191 │
│ 131071 │
│ 524287 │
└────────┘
ملاحظات
- أسرع الصيغ هي استعلامات النطاق البسيطة واستعلامات ترشيح النقاط التي تستخدم قيمة
stepالافتراضية (
1)، على سبيل المثال،
primes(N)أو
primes() LIMIT N. تستخدم هذه الصيغ مولّدًا محسّنًا للأعداد الأولية لحساب أعداد أولية كبيرة جدًا بكفاءة.
- بالنسبة إلى المصادر غير المحدودة (
primes()/
system.primes)، يمكن تطبيق مرشّحات قيم بسيطة مثل
prime BETWEEN ...أو
prime IN (...)أو
prime = ...أثناء التوليد لتقييد نطاقات القيم التي يجري البحث ضمنها. على سبيل المثال، يُنفَّذ الاستعلام التالي بشكل شبه فوري:
SELECT sum(prime)
FROM primes()
WHERE prime BETWEEN 1e6 AND 1e6 + 100
OR prime BETWEEN 1e12 AND 1e12 + 100
OR prime BETWEEN 1e15 AND 1e15 + 100
OR prime IN (9999999967, 9999999971, 9999999973)
OR prime = 1000000000000037;
┌───────sum(prime)─┐
│ 2004010006000641 │ -- 2.00 quadrillion
└──────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.090 sec.
- لا ينطبق تحسين نطاق القيم هذا على دوال الجداول المقيّدة (
primes(N),
primes(offset, count[, step])) مع
WHERE، لأن هذه الصيغ تحدد جدولًا محدودًا وفق ترتيب الأعداد الأولية، ويجب تقييم عامل التصفية بعد إنشاء ذلك الجدول للحفاظ على الدلالات.
- قد يكون استخدام
offsetغير صفري و/أو
stepأكبر من 1 (
primes(offset, count)/
primes(offset, count, step)) أبطأ، لأنه قد يلزم داخليًا توليد أعداد أولية إضافية وتخطيها. إذا لم تكن بحاجة إلى
offsetأو
step، فتجاهلهما.