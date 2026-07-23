primes() – يعيد جدولًا لا نهائيًا بعمود prime واحد (UInt64) يحتوي على أعداد أولية مرتبة ترتيبًا تصاعديًا، بدءًا من 2. استخدم LIMIT (واختياريًا OFFSET ) لتقييد عدد الصفوف.

primes(N) – يعيد جدولًا بعمود prime واحد (UInt64) يحتوي على أول N عددًا أوليًا، بدءًا من 2.

primes(N, M) – يعيد جدولًا بعمود prime واحد (UInt64) يحتوي على M عددًا أوليًا، بدءًا من العدد الأولي ذي الفهرس N (بفهرسة تبدأ من 0).