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يمكن استخدام الاستعلام التالي لعدّ عدد الأجزاء حسب النوع:
فيما يلي مثال على الاستجابة:
شغّل الاستعلام أدناه لعرض حجم الأجزاء من نوعَي wide وcompact:
فيما يلي مثال على الاستجابة:
يظهر حجم الجزء المدمج بقيمة صفرلاحظ أن أحجام الأعمدة لا تُحتسب في الأجزاء المدمجة، لذا تظهر أعلاه بالقيمة 0.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦