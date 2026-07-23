صُمم هذا المحرك لتقليل كثافة بيانات Graphite وتجميعها/احتساب متوسطها (rollup). وقد يكون مفيدًا للمطورين الذين يريدون استخدام ClickHouse كمخزن بيانات لـ Graphite.

يمكنك استخدام أي محرك جدول في ClickHouse لتخزين بيانات Graphite إذا لم تكن بحاجة إلى rollup، ولكن إذا كنت بحاجة إليه فاستخدم GraphiteMergeTree . يقلل هذا المحرك من حجم التخزين ويزيد من كفاءة استعلامات Graphite.

يرث هذا المحرك خصائصه من MergeTree

​ إنشاء جدول

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( Path String, Time DateTime , Value Float64, Version < Numeric_type > ... ) ENGINE = GraphiteMergeTree(config_section) [PARTITION BY expr] [ORDER BY expr] [SAMPLE BY expr] [SETTINGS name=value, ...]

اطّلع على وصف تفصيلي لعبارة CREATE TABLE

يجب أن يحتوي جدول بيانات Graphite على الأعمدة التالية لأنواع البيانات التالية:

اسم المقياس (Graphite sensor). نوع البيانات: String .

وقت قياس المقياس. نوع البيانات: DateTime .

قيمة المقياس. نوع البيانات: Float64 .

إصدار المقياس. نوع البيانات: أي نوع رقمي (يحفظ ClickHouse الصفوف ذات الإصدار الأعلى، أو آخر صف كُتب إذا كانت الإصدارات متساوية. وتُحذف الصفوف الأخرى أثناء دمج أجزاء البيانات).

يجب ضبط أسماء هذه الأعمدة في إعداد rollup.

معلمات GraphiteMergeTree

config_section — اسم القسم في ملف الإعدادات الذي تُضبط فيه قواعد rollup.

بنود الاستعلام

GraphiteMergeTree ، تكون MergeTree . عند إنشاء جدول، تكون البنود نفسها مطلوبة كما هي الحال عند إنشاء جدول

​ تهيئة rollup

تُحدَّد إعدادات rollup بواسطة المعلمة graphite_rollup ضمن إعدادات الخادم. ويمكن أن يكون اسم المعلمة أيّ اسم. يمكنك إنشاء عدة تهيئات واستخدامها مع جداول مختلفة.

بنية تهيئة rollup:

الأعمدة المطلوبة

الأنماط

​ الأعمدة المطلوبة

path_column_name — اسم العمود الذي يخزّن اسم المقياس (Graphite sensor). القيمة الافتراضية: Path .

time_column_name — اسم العمود الذي يخزّن وقت قياس المقياس. القيمة الافتراضية: Time .

value_column_name — اسم العمود الذي يخزّن قيمة المقياس عند الوقت المحدَّد في time_column_name . القيمة الافتراضية: Value .

version_column_name — اسم العمود الذي يخزّن إصدار المقياس. القيمة الافتراضية: Timestamp .

بنية قسم patterns :

pattern rule_type regexp function pattern rule_type regexp age + precision ... pattern rule_type regexp function age + precision ... pattern ... default function age + precision ...

يجب أن تكون الأنماط مرتبة ترتيبًا صارمًا: الأنماط التي لا تحتوي على function أو retention . الأنماط التي تحتوي على كلٍّ من function و retention . النمط default .

عند معالجة صف، يتحقق ClickHouse من القواعد في أقسام pattern . ويمكن لكل قسم من أقسام pattern (بما في ذلك default ) أن يحتوي على المعلَمة function للتجميع، أو معلَمات retention ، أو كليهما. إذا طابق اسم المقياس regexp ، فستُطبَّق القواعد من قسم pattern (أو الأقسام)؛ وإلا فستُستخدم القواعد من قسم default .

الحقول الخاصة بقسمي pattern و default :

rule_type - نوع القاعدة. لا تُطبَّق إلا على مقاييس معيّنة. يستخدمها المحرّك للفصل بين المقاييس العادية والمقاييس الموسومة. معلَمة اختيارية. القيمة الافتراضية: all . لا تكون ضرورية إذا لم يكن الأداء بالغ الأهمية، أو إذا كان يُستخدم نوع واحد فقط من المقاييس، مثل المقاييس العادية. افتراضيًا، لا تُنشأ إلا مجموعة واحدة من القواعد. بخلاف ذلك، إذا جرى تعريف أي من الأنواع الخاصة، فستُنشأ مجموعتان مختلفتان: واحدة للمقاييس العادية (root.branch.leaf) وأخرى للمقاييس الموسومة (root.branch.leaf;tag1=value1). وتُدرج القواعد الافتراضية ضمن كلتا المجموعتين. القيم الصالحة: all (الافتراضية) - قاعدة عامة تُستخدم عند حذف rule_type . plain - قاعدة للمقاييس العادية. يُعالَج الحقل regexp بوصفه تعبيرًا نمطيًا. tagged - قاعدة للمقاييس الموسومة (تُخزَّن المقاييس في DB بالتنسيق someName?tag1=value1&tag2=value2&tag3=value3 ). يجب أن يكون التعبير النمطي مرتبًا بحسب أسماء tags، ويجب أن يكون أول tag هو __name__ إن وُجد. يُعالَج الحقل regexp بوصفه تعبيرًا نمطيًا. tag_list - قاعدة للمقاييس الموسومة، وهي DSL بسيطة لتسهيل وصف المقياس بتنسيق graphite مثل someName;tag1=value1;tag2=value2 أو someName أو tag1=value1;tag2=value2 . يُترجم الحقل regexp إلى قاعدة tagged . لا حاجة إلى الترتيب حسب أسماء tags، إذ سيُجرى ذلك تلقائيًا. ويمكن تعيين قيمة tag (وليس الاسم) على هيئة تعبير نمطي، مثل env=(dev|staging) .

- نوع القاعدة. لا تُطبَّق إلا على مقاييس معيّنة. يستخدمها المحرّك للفصل بين المقاييس العادية والمقاييس الموسومة. معلَمة اختيارية. القيمة الافتراضية: . لا تكون ضرورية إذا لم يكن الأداء بالغ الأهمية، أو إذا كان يُستخدم نوع واحد فقط من المقاييس، مثل المقاييس العادية. افتراضيًا، لا تُنشأ إلا مجموعة واحدة من القواعد. بخلاف ذلك، إذا جرى تعريف أي من الأنواع الخاصة، فستُنشأ مجموعتان مختلفتان: واحدة للمقاييس العادية (root.branch.leaf) وأخرى للمقاييس الموسومة (root.branch.leaf;tag1=value1). وتُدرج القواعد الافتراضية ضمن كلتا المجموعتين. القيم الصالحة: regexp – نمط لاسم المقياس (تعبير نمطي أو DSL).

– نمط لاسم المقياس (تعبير نمطي أو DSL). age – الحد الأدنى لعمر البيانات بالثواني.

– الحد الأدنى لعمر البيانات بالثواني. precision – مدى الدقة في تحديد عمر البيانات بالثواني. يجب أن يكون قاسمًا للعدد 86400 (عدد الثواني في اليوم).

– مدى الدقة في تحديد عمر البيانات بالثواني. يجب أن يكون قاسمًا للعدد 86400 (عدد الثواني في اليوم). function – اسم دالة التجميع التي ستُطبَّق على البيانات التي يقع عمرها ضمن المجال [age, age + precision] . الدوال المقبولة: min / max / any / avg. يُحسَب المتوسط بشكل غير دقيق، مثل متوسط المتوسطات.

​ مثال على التهيئة من دون أنواع القواعد

< graphite_rollup > < version_column_name > Version </ version_column_name > < pattern > < regexp > click_cost </ regexp > < function > any </ function > < retention > < age > 0 </ age > < precision > 5 </ precision > </ retention > < retention > < age > 86400 </ age > < precision > 60 </ precision > </ retention > </ pattern > < default > < function > max </ function > < retention > < age > 0 </ age > < precision > 60 </ precision > </ retention > < retention > < age > 3600 </ age > < precision > 300 </ precision > </ retention > < retention > < age > 86400 </ age > < precision > 3600 </ precision > </ retention > </ default > </ graphite_rollup >

​ مثال على التهيئة لأنواع القواعد

< graphite_rollup > < version_column_name > Version </ version_column_name > < pattern > < rule_type > plain </ rule_type > < regexp > click_cost </ regexp > < function > any </ function > < retention > < age > 0 </ age > < precision > 5 </ precision > </ retention > < retention > < age > 86400 </ age > < precision > 60 </ precision > </ retention > </ pattern > < pattern > < rule_type > tagged </ rule_type > < regexp > ^((.*)|.)min\? </ regexp > < function > min </ function > < retention > < age > 0 </ age > < precision > 5 </ precision > </ retention > < retention > < age > 86400 </ age > < precision > 60 </ precision > </ retention > </ pattern > < pattern > < rule_type > tagged </ rule_type > < regexp > <![CDATA[^someName\?(.*&)*tag1=value1(&|$)]]> </ regexp > < function > min </ function > < retention > < age > 0 </ age > < precision > 5 </ precision > </ retention > < retention > < age > 86400 </ age > < precision > 60 </ precision > </ retention > </ pattern > < pattern > < rule_type > tag_list </ rule_type > < regexp > someName;tag2=value2 </ regexp > < retention > < age > 0 </ age > < precision > 5 </ precision > </ retention > < retention > < age > 86400 </ age > < precision > 60 </ precision > </ retention > </ pattern > < default > < function > max </ function > < retention > < age > 0 </ age > < precision > 60 </ precision > </ retention > < retention > < age > 3600 </ age > < precision > 300 </ precision > </ retention > < retention > < age > 86400 </ age > < precision > 3600 </ precision > </ retention > </ default > </ graphite_rollup >