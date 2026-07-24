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القاموس هو ربط (key -> attributes) مناسب لأنواع مختلفة من القوائم المرجعية. يدعم ClickHouse دوالًا خاصة للتعامل مع القواميس يمكن استخدامها في الاستعلامات. ويُعد استخدام القواميس مع الدوال أسهل وأكثر كفاءة من استخدام JOIN مع الجداول المرجعية. يمكن إنشاء القواميس بطريقتين:

إنشاء قاموس باستخدام استعلام DDL

يمكن إنشاء القواميس باستخدام استعلامات DDL. وهذه هي الطريقة الموصى بها، لأنه عند إنشاء القواميس عبر DDL:
  • لا تُضاف أي إدخالات إضافية إلى ملفات تهيئة الخادم.
  • يمكن استخدام القواميس ككيانات أساسية مثل الجداول أو طرق العرض.
  • يمكن قراءة البيانات مباشرةً باستخدام صيغة SELECT المألوفة بدلًا من دوال الجداول الخاصة بالقواميس. لاحظ أنه عند الوصول إلى قاموس مباشرةً عبر تعليمة SELECT، فإن القاموس المخزَّن مؤقتًا لن يُرجع إلا البيانات المخزَّنة مؤقتًا، بينما يُرجع القاموس غير المخزَّن مؤقتًا جميع البيانات التي يخزّنها.
  • يمكن إعادة تسمية القواميس بسهولة.

الصيغة

إنشاء قاموس باستخدام ملف تهيئة

لا ينطبق إنشاء قاموس باستخدام ملف تهيئة على ClickHouse Cloud. يُرجى استخدام DDL (انظر أعلاه)، وإنشاء القاموس بصفتك المستخدم default.
يكون ملف تهيئة القاموس بالتنسيق التالي:
يمكنك إعداد أي عدد من القواميس في الملف نفسه.

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آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦