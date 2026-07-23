Skip to main content
يوفّر هذا المحرك تكاملًا مع منظومة Azure Blob Storage، ما يتيح استيراد البيانات المتدفقة.

إنشاء جدول

معلمات المحرّك معلمات AzureQueue هي نفسها المعلمات التي يدعمها محرك الجدول AzureBlobStorage. راجع قسم المعلمات هنا. وعلى غرار محرك الجدول AzureBlobStorage، يمكن للمستخدمين استخدام المحاكي Azurite لاستخدام Azure Storage محليًا أثناء التطوير. مزيد من التفاصيل هنا. مثال

الإعدادات

مجموعة الإعدادات المدعومة هي إلى حدّ كبير نفسها الخاصة بمحرك الجدول S3Queue، ولكن من دون البادئة s3queue_. راجع القائمة الكاملة للإعدادات. للحصول على قائمة بالإعدادات المهيأة للجدول، استخدم الجدول system.azure_queue_settings. هذا متاح بدءًا من 24.10. فيما يلي الإعدادات المتوافقة فقط مع AzureQueue ولا تنطبق على S3Queue.

after_processing_move_connection_string

سلسلة الاتصال الخاصة بـ Azure Blob Storage لنقل الملفات التي تمت معالجتها بنجاح إليها، إذا كانت الوجهة حاوية Azure أخرى. القيم الممكنة:
  • String.
القيمة الافتراضية: سلسلة فارغة.

after_processing_move_container

اسم الحاوية التي تُنقل إليها الملفات التي تمت معالجتها بنجاح، إذا كانت الوجهة حاوية Azure أخرى. القيم المحتملة:
  • String.
القيمة الافتراضية: سلسلة فارغة. مثال:

SELECT من محرك الجدول AzureQueue

تكون استعلامات SELECT محظورة افتراضيًا على جداول AzureQueue. ويتبع ذلك نمط قائمة الانتظار الشائع، حيث تُقرأ البيانات مرة واحدة ثم تُزال من قائمة الانتظار. ويُحظر SELECT لمنع فقدان البيانات عن طريق الخطأ. ومع ذلك، قد يكون هذا مفيدًا أحيانًا. وللقيام بذلك، تحتاج إلى تعيين الإعداد stream_like_engine_allow_direct_select إلى True. يحتوي محرك AzureQueue على إعداد خاص لاستعلامات SELECT: commit_on_select. عيّنه إلى False للاحتفاظ بالبيانات في قائمة الانتظار بعد قراءتها، أو إلى True لإزالتها.

الوصف

لا يُعد SELECT مفيدًا كثيرًا في استيراد البيانات المتدفقة (إلا لأغراض debugging)، لأن كل ملف لا يمكن استيراده إلا مرة واحدة. ومن العملي أكثر إنشاء مسارات معالجة آنية باستخدام العروض المادية. وللقيام بذلك:
  1. استخدم المحرّك لإنشاء جدول للاستهلاك من المسار المحدد في Azure Blob Storage واعتبره تدفق بيانات.
  2. أنشئ جدولًا بالبنية المطلوبة.
  3. أنشئ عرضًا ماديًا يحوّل البيانات من المحرّك ويضعها في جدول تم إنشاؤه مسبقًا.
عند ربط MATERIALIZED VIEW بالمحرّك، يبدأ في جمع البيانات في الخلفية. تكون وسيطات المحرّك بالصيغة AzureQueue(connection_string, container_name, blobpath, format[, compression]). مثال:

الأعمدة الافتراضية

  • _path — مسار الملف.
  • _file — اسم الملف.
لمزيد من المعلومات عن الأعمدة الافتراضية، راجع هنا.

الاستقصاء الداخلي

فعِّل التسجيل للجدول عبر إعداد الجدول enable_logging_to_queue_log=1. قدرات الاستقصاء الداخلي مماثلة لتلك الخاصة بـ محرك الجدول S3Queue، مع بعض الاختلافات الواضحة:
  1. استخدم system.azure_queue_metadata_cache للحالة الموجودة في الذاكرة الخاصة بقائمة الانتظار في إصدارات الخادم >= 25.1. أمّا في الإصدارات الأقدم، فاستخدم system.s3queue_metadata_cache (وسيحتوي أيضًا على معلومات عن جداول azure).
  2. فعِّل system.azure_queue_log عبر إعداد ClickHouse الرئيسي، على سبيل المثال:
يحتوي هذا الجدول الدائم على المعلومات نفسها الموجودة في system.s3queue_metadata_cache، لكنها تخص الملفات التي تمت معالجتها والملفات الفاشلة. يحتوي الجدول على البنية التالية:
مثال:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦