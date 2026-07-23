إنشاء جدول
معلمات المحرّك معلمات
CREATE TABLE test (name String, value UInt32)
ENGINE = AzureQueue(...)
[SETTINGS]
[mode = '',]
[after_processing = 'keep',]
[keeper_path = '',]
...
AzureQueue هي نفسها المعلمات التي يدعمها محرك الجدول
AzureBlobStorage. راجع قسم المعلمات هنا.
وعلى غرار محرك الجدول AzureBlobStorage، يمكن للمستخدمين استخدام المحاكي Azurite لاستخدام Azure Storage محليًا أثناء التطوير. مزيد من التفاصيل هنا.
مثال
CREATE TABLE azure_queue_engine_table
(
`key` UInt64,
`data` String
)
ENGINE = AzureQueue('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;', 'testcontainer', '*', 'CSV')
SETTINGS mode = 'unordered'
مجموعة الإعدادات المدعومة هي إلى حدّ كبير نفسها الخاصة بمحرك الجدول
الإعدادات
S3Queue، ولكن من دون البادئة
s3queue_. راجع القائمة الكاملة للإعدادات.
للحصول على قائمة بالإعدادات المهيأة للجدول، استخدم الجدول
system.azure_queue_settings. هذا متاح بدءًا من
24.10.
فيما يلي الإعدادات المتوافقة فقط مع AzureQueue ولا تنطبق على S3Queue.
سلسلة الاتصال الخاصة بـ Azure Blob Storage لنقل الملفات التي تمت معالجتها بنجاح إليها، إذا كانت الوجهة حاوية Azure أخرى. القيم الممكنة:
after_processing_move_connection_string
- String.
اسم الحاوية التي تُنقل إليها الملفات التي تمت معالجتها بنجاح، إذا كانت الوجهة حاوية Azure أخرى. القيم المحتملة:
after_processing_move_container
- String.
CREATE TABLE azure_queue_engine_table
(
`key` UInt64,
`data` String
)
ENGINE = AzureQueue('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;', 'testcontainer', '*', 'CSV')
SETTINGS
mode = 'unordered',
after_processing = 'move',
after_processing_move_connection_string = 'DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;',
after_processing_move_container = 'dst-container';
تكون استعلامات SELECT محظورة افتراضيًا على جداول AzureQueue. ويتبع ذلك نمط قائمة الانتظار الشائع، حيث تُقرأ البيانات مرة واحدة ثم تُزال من قائمة الانتظار. ويُحظر SELECT لمنع فقدان البيانات عن طريق الخطأ. ومع ذلك، قد يكون هذا مفيدًا أحيانًا. وللقيام بذلك، تحتاج إلى تعيين الإعداد
SELECT من محرك الجدول AzureQueue
stream_like_engine_allow_direct_select إلى
True.
يحتوي محرك AzureQueue على إعداد خاص لاستعلامات SELECT:
commit_on_select. عيّنه إلى
False للاحتفاظ بالبيانات في قائمة الانتظار بعد قراءتها، أو إلى
True لإزالتها.
لا يُعد
الوصف
SELECT مفيدًا كثيرًا في
استيراد البيانات المتدفقة (إلا لأغراض
debugging)، لأن كل ملف لا يمكن استيراده إلا مرة واحدة. ومن العملي أكثر إنشاء مسارات معالجة آنية باستخدام العروض المادية. وللقيام بذلك:
- استخدم المحرّك لإنشاء جدول للاستهلاك من المسار المحدد في Azure Blob Storage واعتبره تدفق بيانات.
- أنشئ جدولًا بالبنية المطلوبة.
- أنشئ عرضًا ماديًا يحوّل البيانات من المحرّك ويضعها في جدول تم إنشاؤه مسبقًا.
MATERIALIZED VIEW بالمحرّك، يبدأ في جمع البيانات في الخلفية.
تكون وسيطات المحرّك بالصيغة
AzureQueue(connection_string, container_name, blobpath, format[, compression]).
مثال:
CREATE TABLE azure_queue_engine_table (key UInt64, data String)
ENGINE=AzureQueue('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;', 'testcontainer', '*', 'CSV')
SETTINGS
mode = 'unordered';
CREATE TABLE stats (key UInt64, data String)
ENGINE = MergeTree() ORDER BY key;
CREATE MATERIALIZED VIEW consumer TO stats
AS SELECT key, data FROM azure_queue_engine_table;
SELECT * FROM stats ORDER BY key;
الأعمدة الافتراضية
_path— مسار الملف.
_file— اسم الملف.
فعِّل التسجيل للجدول عبر إعداد الجدول
الاستقصاء الداخلي
enable_logging_to_queue_log=1.
قدرات الاستقصاء الداخلي مماثلة لتلك الخاصة بـ محرك الجدول S3Queue، مع بعض الاختلافات الواضحة:
- استخدم
system.azure_queue_metadata_cacheللحالة الموجودة في الذاكرة الخاصة بقائمة الانتظار في إصدارات الخادم >= 25.1. أمّا في الإصدارات الأقدم، فاستخدم
system.s3queue_metadata_cache(وسيحتوي أيضًا على معلومات عن جداول
azure).
- فعِّل
system.azure_queue_logعبر إعداد ClickHouse الرئيسي، على سبيل المثال:
يحتوي هذا الجدول الدائم على المعلومات نفسها الموجودة في
<azure_queue_log>
<database>system</database>
<table>azure_queue_log</table>
</azure_queue_log>
system.s3queue_metadata_cache، لكنها تخص الملفات التي تمت معالجتها والملفات الفاشلة.
يحتوي الجدول على البنية التالية:
مثال:
CREATE TABLE system.azure_queue_log
(
`hostname` LowCardinality(String) COMMENT 'Hostname',
`event_date` Date COMMENT 'Event date of writing this log row',
`event_time` DateTime COMMENT 'Event time of writing this log row',
`database` String COMMENT 'The name of a database where current S3Queue table lives.',
`table` String COMMENT 'The name of S3Queue table.',
`uuid` String COMMENT 'The UUID of S3Queue table',
`file_name` String COMMENT 'File name of the processing file',
`rows_processed` UInt64 COMMENT 'Number of processed rows',
`status` Enum8('Processed' = 0, 'Failed' = 1) COMMENT 'Status of the processing file',
`processing_start_time` Nullable(DateTime) COMMENT 'Time of the start of processing the file',
`processing_end_time` Nullable(DateTime) COMMENT 'Time of the end of processing the file',
`exception` String COMMENT 'Exception message if happened'
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(event_date)
ORDER BY (event_date, event_time)
COMMENT 'Contains logging entries with the information files processes by S3Queue engine.'
SELECT *
FROM system.azure_queue_log
LIMIT 1
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
hostname: clickhouse
event_date: 2024-12-16
event_time: 2024-12-16 13:42:47
database: default
table: azure_queue_engine_table
uuid: 1bc52858-00c0-420d-8d03-ac3f189f27c8
file_name: test_1.csv
rows_processed: 3
status: Processed
processing_start_time: 2024-12-16 13:42:47
processing_end_time: 2024-12-16 13:42:47
exception:
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.