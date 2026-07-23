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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se han generado automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

zookeeper

Contiene ajustes que permiten a ClickHouse interactuar con un clúster de ZooKeeper. ClickHouse usa ZooKeeper para almacenar los metadatos de las réplicas cuando se utilizan tablas replicadas. Si no se usan tablas replicadas, esta sección de parámetros puede omitirse. Los siguientes ajustes se pueden configurar mediante subtags: También existe el ajuste zookeeper_load_balancing (opcional), que le permite seleccionar el algoritmo para la selección de nodos de ZooKeeper: Configuración de ejemplo
Véase también

zookeeper_log

Configuración de la tabla del sistema zookeeper_log. La siguiente configuración se puede establecer mediante subetiquetas: Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas: Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026