Contiene ajustes que permiten a ClickHouse interactuar con un clúster de ZooKeeper. ClickHouse usa ZooKeeper para almacenar los metadatos de las réplicas cuando se utilizan tablas replicadas. Si no se usan tablas replicadas, esta sección de parámetros puede omitirse. Los siguientes ajustes se pueden configurar mediante subtags:
zookeeper
También existe el ajuste
|Setting
|Description
node
|Endpoint de ZooKeeper. Puede configurar varios endpoints. Por ejemplo:
<node index="1"><host>example_host</host><port>2181</port></node>. El atributo
index especifica el orden de los nodos al intentar conectarse al clúster de ZooKeeper.
operation_timeout_ms
|Tiempo de espera máximo para una operación, en milisegundos.
session_timeout_ms
|Tiempo de espera máximo para la sesión del cliente, en milisegundos.
root (optional)
|El znode que se usa como raíz para los znodes utilizados por el servidor ClickHouse.
fallback_session_lifetime.min (optional)
|Límite mínimo para la duración de una sesión de ZooKeeper con el nodo de fallback cuando el primario no está disponible (load-balancing). Se establece en segundos. Valor predeterminado: 3 horas.
fallback_session_lifetime.max (optional)
|Límite máximo para la duración de una sesión de ZooKeeper con el nodo de fallback cuando el primario no está disponible (load-balancing). Se establece en segundos. Valor predeterminado: 6 horas.
identity (optional)
|Usuario y contraseña requeridos por ZooKeeper para acceder a los znodes solicitados.
use_compression (optional)
|Habilita la compresión en el protocolo Keeper si se establece en
true.
use_xid_64 (optional)
|Habilita los ID de transacción de 64 bits. Establézcalo en
true para habilitar el formato ampliado de ID de transacción. Valor predeterminado:
false.
pass_opentelemetry_tracing_context (optional)
|Habilita la propagación del contexto de tracing de OpenTelemetry a las solicitudes de Keeper. Cuando está habilitado, se crearán spans de tracing para las operaciones de Keeper, lo que permite el trazado distribuido entre ClickHouse y Keeper. Consulte Tracing ClickHouse Keeper Requests para obtener más detalles. Valor predeterminado:
false.
zookeeper_load_balancing (opcional), que le permite seleccionar el algoritmo para la selección de nodos de ZooKeeper:
Configuración de ejemplo
|Algorithm Name
|Description
random
|selecciona aleatoriamente uno de los nodos de ZooKeeper.
in_order
|selecciona el primer nodo de ZooKeeper; si no está disponible, selecciona el segundo, y así sucesivamente.
nearest_hostname
|selecciona un nodo de ZooKeeper cuyo hostname sea lo más parecido posible al hostname del servidor; el hostname se compara con el prefijo del nombre.
hostname_levenshtein_distance
|igual que nearest_hostname, pero compara el hostname mediante la distancia de Levenshtein.
first_or_random
|selecciona el primer nodo de ZooKeeper; si no está disponible, selecciona aleatoriamente uno de los nodos de ZooKeeper restantes.
round_robin
|selecciona el primer nodo de ZooKeeper; si se produce una reconexión, selecciona el siguiente.
Véase también
<zookeeper>
<node>
<host>example1</host>
<port>2181</port>
</node>
<node>
<host>example2</host>
<port>2181</port>
</node>
<session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms>
<operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms>
<!-- Optional. Chroot suffix. Should exist. -->
<root>/path/to/zookeeper/node</root>
<!-- Optional. Zookeeper digest ACL string. -->
<identity>user:password</identity>
<!--<zookeeper_load_balancing>random / in_order / nearest_hostname / hostname_levenshtein_distance / first_or_random / round_robin</zookeeper_load_balancing>-->
<zookeeper_load_balancing>random</zookeeper_load_balancing>
<!-- Optional. Enable 64-bit transaction IDs. -->
<use_xid_64>false</use_xid_64>
<!-- Optional. Enable OpenTelemetry tracing context propagation. -->
<pass_opentelemetry_tracing_context>false</pass_opentelemetry_tracing_context>
</zookeeper>
- Replicación
- Guía del programador de ZooKeeper
- Comunicación segura opcional entre ClickHouse y ZooKeeper
Configuración de la tabla del sistema
zookeeper_log
zookeeper_log.
La siguiente configuración se puede establecer mediante subetiquetas:
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:
Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
database
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla del sistema.
engine
|Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema.
|No puede usarse si se define
partition_by u
order_by. Si no se especifica, se selecciona
MergeTree de forma predeterminada
partition_by
|Clave de partición personalizada para una tabla del sistema.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
ttl
|Especifica el TTL de la tabla.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
order_by
|Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define
engine.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
storage_policy
|Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
settings
|Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla.
7500
max_size_rows
|Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco.
1048576
reserved_size_rows
|Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
Ejemplo
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
skip_alias_columns
|Cuando es
true, las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3.
false
<clickhouse>
<zookeeper_log>
<database>system</database>
<table>zookeeper_log</table>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<ttl>event_date + INTERVAL 1 WEEK DELETE</ttl>
</zookeeper_log>
</clickhouse>