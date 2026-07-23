Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se autogeneran a partir del código fuente de ClickHouse.

Fracción del límite de memoria que debe mantenerse libre de la caché de páginas en espacio de usuario. Similar a la configuración min_free_kbytes de Linux.

Retraso antes de que la memoria liberada pueda ser utilizada por la caché de páginas en espacio de usuario.

Tamaño máximo de la caché de páginas en espacio de usuario. Establézcalo en 0 para desactivar la caché. Si es mayor que page_cache_min_size, el tamaño de la caché se ajustará continuamente dentro de este intervalo para usar la mayor parte de la memoria disponible, manteniendo al mismo tiempo el uso total de memoria por debajo del límite (max_server_memory_usage[_to_ram_ratio]).

Tamaño mínimo de la caché de páginas en espacio de usuario.

Nombre de la política de caché de páginas en espacio de usuario.

Divida la caché de páginas en espacio de usuario en este número de segmentos para reducir la contención de mutex. Experimental, es poco probable que mejore el rendimiento.

El tamaño de la cola protegida de la caché de páginas en espacio de usuario en relación con el tamaño total de la caché.