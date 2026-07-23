Si el número de tablas es mayor que este valor, el servidor generará una excepción. Las siguientes tablas no se contabilizan:
max_table_num_to_throw
- view
- remote
- dictionary
- system
- Atomic
- Ordinary
- Replicated
- Lazy
Ejemplo
Un valor de
0 significa que no hay ningún límite.
<max_table_num_to_throw>400</max_table_num_to_throw>
Si el número de tablas adjuntas supera el valor especificado, ClickHouse server añadirá mensajes de advertencia a la tabla
max_table_num_to_warn
system.warnings.
Ejemplo
<max_table_num_to_warn>400</max_table_num_to_warn>
Restricción sobre la eliminación de tablas. Si el tamaño de una tabla MergeTree supera
max_table_size_to_drop
max_table_size_to_drop (en bytes), no se puede eliminar mediante una consulta
DROP o
TRUNCATE.
Ejemplo
Un valor de
0 significa que puedes eliminar todas las tablas sin ninguna restricción.Esta configuración no requiere reiniciar el servidor de ClickHouse para aplicarse. Otra forma de desactivar la restricción es crear el archivo
<clickhouse-path>/flags/force_drop_table.
<max_table_size_to_drop>0</max_table_size_to_drop>