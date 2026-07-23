Skip to main content
Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

max_table_num_to_throw

Si el número de tablas es mayor que este valor, el servidor generará una excepción. Las siguientes tablas no se contabilizan:
  • view
  • remote
  • dictionary
  • system
Solo se contabilizan las tablas de los siguientes motores de base de datos:
  • Atomic
  • Ordinary
  • Replicated
  • Lazy
Un valor de 0 significa que no hay ningún límite.
Ejemplo

max_table_num_to_warn

Si el número de tablas adjuntas supera el valor especificado, ClickHouse server añadirá mensajes de advertencia a la tabla system.warnings. Ejemplo

max_table_size_to_drop

Restricción sobre la eliminación de tablas. Si el tamaño de una tabla MergeTree supera max_table_size_to_drop (en bytes), no se puede eliminar mediante una consulta DROP o TRUNCATE.
Un valor de 0 significa que puedes eliminar todas las tablas sin ninguna restricción.Esta configuración no requiere reiniciar el servidor de ClickHouse para aplicarse. Otra forma de desactivar la restricción es crear el archivo <clickhouse-path>/flags/force_drop_table.
Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026