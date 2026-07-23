Configuración de las copias de seguridad que se utiliza al ejecutar las sentencias
copias de seguridad
BACKUP y
RESTORE.
La siguiente configuración puede establecerse mediante subetiquetas:
Este ajuste está configurado de forma predeterminada de la siguiente manera:
|Ajuste
|Tipo
|Descripción
|Predeterminado
allow_concurrent_backups
|Bool
|Determina si varias operaciones de copia de seguridad pueden ejecutarse de forma concurrente en el mismo host.
true
allow_concurrent_restores
|Bool
|Determina si varias operaciones de restauración pueden ejecutarse de forma concurrente en el mismo host.
true
allowed_disk
|String
|Disco en el que se realizará la copia de seguridad al usar
File(). Este ajuste debe configurarse para poder usar
File.
|“
allowed_path
|String
|Ruta en la que se realizará la copia de seguridad al usar
File(). Este ajuste debe configurarse para poder usar
File.
|“
attempts_to_collect_metadata_before_sleep
|UInt
|Número de intentos para recopilar metadatos antes de esperar en caso de inconsistencia tras comparar los metadatos recopilados.
2
collect_metadata_timeout
|UInt64
|Tiempo de espera en milisegundos para recopilar metadatos durante la copia de seguridad.
600000
compare_collected_metadata
|Bool
|Si es true, compara los metadatos recopilados con los metadatos existentes para garantizar que no cambien durante la copia de seguridad.
true
create_table_timeout
|UInt64
|Tiempo de espera en milisegundos para crear tablas durante la restauración.
300000
max_attempts_after_bad_version
|UInt64
|Número máximo de intentos de reintento tras encontrar un error de versión no válida durante la copia de seguridad/restauración coordinada.
3
max_sleep_before_next_attempt_to_collect_metadata
|UInt64
|Tiempo máximo de espera en milisegundos antes del siguiente intento de recopilar metadatos.
100
min_sleep_before_next_attempt_to_collect_metadata
|UInt64
|Tiempo mínimo de espera en milisegundos antes del siguiente intento de recopilar metadatos.
5000
remove_backup_files_after_failure
|Bool
|Si el comando
BACKUP falla, ClickHouse intentará eliminar los archivos ya copiados en la copia de seguridad antes del fallo; de lo contrario, dejará los archivos copiados tal como están.
true
sync_period_ms
|UInt64
|Período de sincronización en milisegundos para la copia de seguridad/restauración coordinada.
5000
test_inject_sleep
|Bool
|Espera relacionada con las pruebas
false
test_randomize_order
|Bool
|Si es true, aleatoriza el orden de determinadas operaciones con fines de prueba.
false
zookeeper_path
|String
|Ruta en ZooKeeper donde se almacenan los metadatos de copia de seguridad y restauración al usar la cláusula
ON CLUSTER.
/clickhouse/backups
<backups>
....
</backups>
El número máximo de tareas que se pueden programar en el grupo de subprocesos de E/S para copias de seguridad. Se recomienda mantener esta cola ilimitada debido a la lógica actual de las copias de seguridad en S3.
backups_io_thread_pool_queue_size
Un valor de
0 (predeterminado) significa que no tiene límite.