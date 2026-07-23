Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado backups_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

​ copias de seguridad

Configuración de las copias de seguridad que se utiliza al ejecutar las sentencias BACKUP y RESTORE

La siguiente configuración puede establecerse mediante subetiquetas:

Ajuste Tipo Descripción Predeterminado allow_concurrent_backups Bool Determina si varias operaciones de copia de seguridad pueden ejecutarse de forma concurrente en el mismo host. true allow_concurrent_restores Bool Determina si varias operaciones de restauración pueden ejecutarse de forma concurrente en el mismo host. true allowed_disk String Disco en el que se realizará la copia de seguridad al usar File() . Este ajuste debe configurarse para poder usar File . “ allowed_path String Ruta en la que se realizará la copia de seguridad al usar File() . Este ajuste debe configurarse para poder usar File . “ attempts_to_collect_metadata_before_sleep UInt Número de intentos para recopilar metadatos antes de esperar en caso de inconsistencia tras comparar los metadatos recopilados. 2 collect_metadata_timeout UInt64 Tiempo de espera en milisegundos para recopilar metadatos durante la copia de seguridad. 600000 compare_collected_metadata Bool Si es true, compara los metadatos recopilados con los metadatos existentes para garantizar que no cambien durante la copia de seguridad. true create_table_timeout UInt64 Tiempo de espera en milisegundos para crear tablas durante la restauración. 300000 max_attempts_after_bad_version UInt64 Número máximo de intentos de reintento tras encontrar un error de versión no válida durante la copia de seguridad/restauración coordinada. 3 max_sleep_before_next_attempt_to_collect_metadata UInt64 Tiempo máximo de espera en milisegundos antes del siguiente intento de recopilar metadatos. 100 min_sleep_before_next_attempt_to_collect_metadata UInt64 Tiempo mínimo de espera en milisegundos antes del siguiente intento de recopilar metadatos. 5000 remove_backup_files_after_failure Bool Si el comando BACKUP falla, ClickHouse intentará eliminar los archivos ya copiados en la copia de seguridad antes del fallo; de lo contrario, dejará los archivos copiados tal como están. true sync_period_ms UInt64 Período de sincronización en milisegundos para la copia de seguridad/restauración coordinada. 5000 test_inject_sleep Bool Espera relacionada con las pruebas false test_randomize_order Bool Si es true, aleatoriza el orden de determinadas operaciones con fines de prueba. false zookeeper_path String Ruta en ZooKeeper donde se almacenan los metadatos de copia de seguridad y restauración al usar la cláusula ON CLUSTER . /clickhouse/backups

Este ajuste está configurado de forma predeterminada de la siguiente manera:

< backups > .... </ backups >

El número máximo de tareas que se pueden programar en el grupo de subprocesos de E/S para copias de seguridad. Se recomienda mantener esta cola ilimitada debido a la lógica actual de las copias de seguridad en S3.