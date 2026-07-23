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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

copias de seguridad

Configuración de las copias de seguridad que se utiliza al ejecutar las sentencias BACKUP y RESTORE. La siguiente configuración puede establecerse mediante subetiquetas: Este ajuste está configurado de forma predeterminada de la siguiente manera:

backups_io_thread_pool_queue_size

El número máximo de tareas que se pueden programar en el grupo de subprocesos de E/S para copias de seguridad. Se recomienda mantener esta cola ilimitada debido a la lógica actual de las copias de seguridad en S3.
Un valor de 0 (predeterminado) significa que no tiene límite.
Última modificación el 23 de julio de 2026