Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado “Other”.

Otros ajustes del servidor

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Hace que el servidor falle ante excepciones LOGICAL_ERROR. Solo para expertos.

Lista de discos permitidos para su uso con Iceberg

Usa la dirección de origen para autenticar a los client conectados a través de un proxy.

Esta configuración debe usarse con especial precaución, ya que las direcciones reenviadas pueden falsificarse fácilmente; no se debe acceder directamente a los servidores que aceptan este tipo de autenticación, sino únicamente a través de un proxy de confianza.

bcrypt_password , que utiliza el Factor de trabajo para el tipo de autenticación, que utiliza el algoritmo Bcrypt . El factor de trabajo define la cantidad de cálculos y el tiempo necesarios para calcular el hash y verificar la contraseña.

< bcrypt_workfactor > 12 </ bcrypt_workfactor >

Para las aplicaciones con autenticación frecuente, considere métodos de autenticación alternativos debido a la carga computacional de bcrypt con factores de trabajo más altos.

Configuración de la tabla del sistema blob_storage_log

Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:

Configuración Descripción Predeterminado Nota database Nombre de la base de datos. table Nombre de la tabla del sistema. engine Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema. No puede usarse si se define partition_by u order_by . Si no se especifica, se selecciona MergeTree de forma predeterminada partition_by Clave de partición personalizada para una tabla del sistema. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ ttl Especifica el TTL de la tabla. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ order_by Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define engine . Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ storage_policy Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ settings Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ flush_interval_milliseconds Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla. 7500 max_size_rows Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco. 1048576 reserved_size_rows Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano. max_size_rows / 2 flush_on_crash Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo. false

Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

Configuración Descripción Predeterminado skip_alias_columns Cuando es true , las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3. false

Ejemplo:

< blob_storage_log > < database > system </ database <table > blob_storage_log </ table <partition_by > toYYYYMM(event_date) </ partition_by > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds <ttl > event_date + INTERVAL 30 DAY </ ttl > </ blob_storage_log >

El intervalo, en segundos, antes de recargar los diccionarios integrados.

ClickHouse recarga los diccionarios integrados cada x segundos. Esto permite editar los diccionarios “sobre la marcha” sin reiniciar el servidor.

Ejemplo

< builtin_dictionaries_reload_interval > 3600 </ builtin_dictionaries_reload_interval >

Establece la proporción máxima entre el tamaño de la caché y la RAM. Permite reducir el tamaño de la caché en sistemas con poca memoria.

Solo para pruebas.

Intervalo, en segundos, durante el cual el consumo máximo de memoria permitido del servidor se ajusta según el umbral correspondiente en cgroups.

Para desactivar el observador de cgroups, establezca este valor en 0 .

Configuración de la compresión de datos para las tablas con motor MergeTree

Recomendamos no cambiar esto si estás empezando a usar ClickHouse.

Plantilla de configuración:

< compression > < case > < min_part_size > ... </ min_part_size > < min_part_size_ratio > ... </ min_part_size_ratio > < method > ... </ method > < level > ... </ level > </ case > ... </ compression >

Campos de <case> :

min_part_size – El tamaño mínimo de una parte de datos.

– El tamaño mínimo de una parte de datos. min_part_size_ratio – La proporción entre el tamaño de la parte de datos y el tamaño de la tabla.

– La proporción entre el tamaño de la parte de datos y el tamaño de la tabla. method – Método de compresión. Valores aceptables: lz4 , lz4hc , zstd , deflate_qpl .

– Método de compresión. Valores aceptables: , , , . level – Nivel de compresión. Consulte Códecs.

Puede configurar varias secciones <case> .

Acciones cuando se cumplen las condiciones:

Si una parte de datos coincide con un conjunto de condiciones, ClickHouse usa el método de compresión especificado.

Si una parte de datos coincide con varios conjuntos de condiciones, ClickHouse usa el primer conjunto de condiciones que coincida.

Si no se cumple ninguna condición para una parte de datos, ClickHouse usa la compresión lz4 .

Ejemplo

< compression incl = "clickhouse_compression" > < case > < min_part_size > 10000000000 </ min_part_size > < min_part_size_ratio > 0.01 </ min_part_size_ratio > < method > zstd </ method > < level > 1 </ level > </ case > </ compression >

Con qué frecuencia ClickHouse recargará la configuración y comprobará si hay cambios nuevos

Indica el archivo de configuración del servidor.

Configura el límite flexible del tamaño del archivo de volcado de memoria.

El límite duro se configura mediante herramientas del sistema

Ejemplo

< core_dump > < size_limit > 1073741824 </ size_limit > </ core_dump >

Configuración para el funcionamiento de la tabla del sistema crash_log

La siguiente configuración puede establecerse mediante subetiquetas:

Configuración Descripción Predeterminado Nota buffer_size_rows_flush_threshold Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza este umbral, se inicia en segundo plano el volcado de los logs al disco. max_size_rows / 2 database Nombre de la base de datos. engine Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema. No puede usarse si se define partition_by o order_by . Si no se especifica, se selecciona MergeTree de forma predeterminada flush_interval_milliseconds Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla. 7500 flush_on_crash Establece si los logs deben volcarse al disco en caso de fallo. false max_size_rows Número máximo de líneas para los logs. Cuando la cantidad de logs no volcados alcanza max_size , los logs se vuelcan al disco. 1024 order_by Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define engine . Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ partition_by Clave de partición personalizada para una tabla del sistema. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ reserved_size_rows Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los logs. 1024 settings Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ storage_policy Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ table Nombre de la tabla del sistema. ttl Especifica el TTL de la tabla. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’

El archivo de configuración del servidor predeterminado config.xml contiene la siguiente sección de configuración:

< crash_log > < database > system </ database > < table > crash_log </ table > < partition_by > toYYYYMM(event_date) </ partition_by > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1024 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 1024 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 512 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ crash_log >

DROP TABLE se ejecutó con el modificador SYNC , esta configuración se ignora. El valor predeterminado de esta configuración es 480 (8 minutos). El tiempo durante el cual una tabla eliminada se puede restaurar mediante la sentencia UNDROP . Sise ejecutó con el modificador, esta configuración se ignora. El valor predeterminado de esta configuración es(8 minutos).

Configuración de la tabla del sistema ‘dead_letter_queue’.

Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:

Configuración Descripción Predeterminado Nota database Nombre de la base de datos. table Nombre de la tabla del sistema. engine Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema. No puede usarse si se define partition_by u order_by . Si no se especifica, se selecciona MergeTree de forma predeterminada partition_by Clave de partición personalizada para una tabla del sistema. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ ttl Especifica el TTL de la tabla. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ order_by Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define engine . Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ storage_policy Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ settings Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ flush_interval_milliseconds Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla. 7500 max_size_rows Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco. 1048576 reserved_size_rows Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano. max_size_rows / 2 flush_on_crash Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo. false

Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

Configuración Descripción Predeterminado skip_alias_columns Cuando es true , las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3. false

Los ajustes predeterminados son:

< dead_letter_queue > < database > system </ database > < table > dead_letter </ table > < partition_by > toYYYYMM(event_date) </ partition_by > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > </ dead_letter_queue >

Intervalo, en milisegundos, entre los intentos de reconexión de los Diccionarios de MySQL y Postgres que han fallado y tienen background_reconnect habilitado.

Valor predeterminado de la configuración wait_for_blob_removal para cada disco. Cuando está habilitada, el servidor espera a que se complete la eliminación de blobs en segundo plano antes de confirmar la operación.

Habilita o deshabilita la visualización de secretos en las consultas SHOW y SELECT de tablas, bases de datos, funciones de tabla y diccionarios.

El usuario que quiera ver secretos también debe tener habilitado el format_display_secrets_in_show_and_select ajuste de formato y contar con el privilegio displaySecretsInShowAndSelect

Valores posibles:

0 — Deshabilitado.

— Deshabilitado. 1 — Habilitado.

Detiene los intentos posteriores de actualizar la caché DNS de un nombre de host tras este número de fallos consecutivos. La información permanece en la caché DNS. Cero significa ilimitado.

Véase también

El directorio que se utiliza para almacenar los archivos de configuración de los UDF ejecutables creados dinámicamente por controladores (consulte CREATE FUNCTION ... ENGINE = DriverName(...) ). Al reiniciar el servidor, se analiza el directorio en busca de archivos de configuración y los UDF correspondientes se cargan sin volver a invocar el controlador.

Ejemplo

< dynamic_user_defined_executable_functions_path > /var/lib/clickhouse/dynamic_user_defined_executable_functions/ </ dynamic_user_defined_executable_functions_path >

Configura un comando para obtener una clave que usarán los códecs de cifrado . La clave (o las claves) debe escribirse en variables de entorno o establecerse en el archivo de configuración.

Las claves pueden ser hexadecimales o cadenas de 16 bytes de longitud.

Ejemplo

Carga desde la configuración:

< encryption_codecs > < aes_128_gcm_siv > < key > 1234567812345678 </ key > </ aes_128_gcm_siv > </ encryption_codecs >

No se recomienda almacenar las claves en el archivo de configuración. No es seguro. Puede mover las claves a un archivo de configuración independiente en un disco seguro y crear un enlace simbólico a ese archivo de configuración dentro de la carpeta config.d/ .

Carga desde la configuración cuando la clave está en formato hexadecimal:

< encryption_codecs > < aes_128_gcm_siv > < key_hex > 00112233445566778899aabbccddeeff </ key_hex > </ aes_128_gcm_siv > </ encryption_codecs >

Cargando la clave desde la variable de entorno:

< encryption_codecs > < aes_128_gcm_siv > < key_hex from_env = "ENVVAR" ></ key_hex > </ aes_128_gcm_siv > </ encryption_codecs >

Aquí, current_key_id establece la clave actual para el cifrado, y todas las claves especificadas pueden utilizarse para el descifrado.

Cada uno de estos métodos puede aplicarse a varias claves:

< encryption_codecs > < aes_128_gcm_siv > < key_hex id = "0" > 00112233445566778899aabbccddeeff </ key_hex > < key_hex id = "1" from_env = "ENVVAR" ></ key_hex > < current_key_id > 1 </ current_key_id > </ aes_128_gcm_siv > </ encryption_codecs >

Aquí, current_key_id muestra la clave actual de cifrado.

Además, los usuarios pueden añadir un nonce, que debe tener una longitud de 12 bytes (de forma predeterminada, los procesos de cifrado y descifrado usan un nonce compuesto por bytes con valor cero):

< encryption_codecs > < aes_128_gcm_siv > < nonce > 012345678910 </ nonce > </ aes_128_gcm_siv > </ encryption_codecs >

O se puede especificar en hexadecimal:

< encryption_codecs > < aes_128_gcm_siv > < nonce_hex > abcdefabcdef </ nonce_hex > </ aes_128_gcm_siv > </ encryption_codecs >

Todo lo mencionado anteriormente también puede aplicarse a aes_256_gcm_siv (pero la clave debe tener una longitud de 32 bytes).

Si está habilitada, cada solicitud a ZooKeeper debe tener un nombre de componente establecido mediante Coordination::setCurrentComponent . Genera una excepción LOGICAL_ERROR si falta el componente.

Está desactivado de forma predeterminada.

Activación

/etc/clickhouse-server/config.d/error_log.xml con el siguiente contenido: Para activar manualmente la recopilación del historial de errores system.error_log , creecon el siguiente contenido:

< clickhouse > < error_log > < database > system </ database > < table > error_log </ table > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < collect_interval_milliseconds > 1000 </ collect_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ error_log > </ clickhouse >

Desactivar

Para desactivar la configuración error_log , debe crear el siguiente archivo /etc/clickhouse-server/config.d/disable_error_log.xml con el siguiente contenido:

< clickhouse > < error_log remove = "1" /> </ clickhouse >

Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:

Configuración Descripción Predeterminado Nota database Nombre de la base de datos. table Nombre de la tabla del sistema. engine Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema. No puede usarse si se define partition_by u order_by . Si no se especifica, se selecciona MergeTree de forma predeterminada partition_by Clave de partición personalizada para una tabla del sistema. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ ttl Especifica el TTL de la tabla. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ order_by Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define engine . Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ storage_policy Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ settings Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ flush_interval_milliseconds Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla. 7500 max_size_rows Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco. 1048576 reserved_size_rows Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano. max_size_rows / 2 flush_on_crash Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo. false

Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

Configuración Descripción Predeterminado skip_alias_columns Cuando es true , las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3. false

Este ajuste especifica la ruta de la caché.

Ejemplo

< filesystem_caches_path > /var/lib/clickhouse/filesystem_caches/ </ filesystem_caches_path >

Define un directorio que contiene archivos proto para tipos Protobuf.

Ejemplo

< google_protos_path > /usr/share/clickhouse/protos/ </ google_protos_path >

Tiempo de espera real en milisegundos para toda la fase de handshake de TCP (Hello + Addendum). Limita cuánto tiempo una conexión no autenticada puede ocupar un hilo. Establézcalo en 0 para desactivarlo.

Indica a libhdfs3 la ubicación correcta de su configuración.

Tiempo de caducidad de HSTS en segundos.

Un valor de 0 significa que ClickHouse desactiva HSTS. Si establece un número positivo, HSTS se habilitará y max-age será el número que haya establecido.

Ejemplo

< hsts_max_age > 600000 </ hsts_max_age >

Tamaño del grupo de hilos para obtener de forma asíncrona los metadatos más recientes de un catálogo Iceberg remoto; el grupo se comparte entre todas las tablas activas.

Si es true, ClickHouse no escribe los valores predeterminados para una sentencia SQL SECURITY vacía en las consultas CREATE VIEW .

Esta configuración solo es necesaria durante el período de migración y quedará obsoleta en la versión 24.4

La ruta del archivo con las sustituciones. Se admiten los formatos XML y YAML.

Para obtener más información, consulte la sección Archivos de configuración

Ejemplo

< include_from > /etc/metrica.xml </ include_from >

Mecanismo de protección de migración obsoleto. Esta versión admite solo el hash unificado de deduplicación de inserciones ( new_unified_hash ); el servidor se niega a iniciarse si esta configuración está presente con cualquier otro valor (como old_separate_hashes o compatible_double_hashes ). Complete la migración de deduplicación en la versión anterior antes de actualizar ejecutando compatible_double_hashes (que escribe tanto los hash legacy como los unificados). En las tablas replicadas, ejecútelo durante al menos replicated_deduplication_window_seconds (una hora de forma predeterminada); las ventanas predeterminadas conservan los hash unificados de todas las inserciones durante ese intervalo, lo que se considera suficiente para cubrir un bucle de reintentos de inserción. En las tablas no replicadas con non_replicated_deduplication_window > 0, la ventana se basa en el recuento en lugar del tiempo, así que ejecute compatible_double_hashes durante al menos esa cantidad de inserciones antes de actualizar.

El número máximo de trabajos que se pueden programar en el grupo de hilos de IO.

Un valor de 0 significa que no hay límite.

El número de segundos que ClickHouse espera las solicitudes entrantes a través del protocolo HTTP antes de cerrar la conexión.

Ejemplo

< keep_alive_timeout > 30 </ keep_alive_timeout >

Enumere aquí los servidores LDAP con sus parámetros de conexión para:

usarlos como autenticadores para usuarios locales dedicados, que tienen especificado un mecanismo de autenticación ldap en lugar de password

en lugar de usarlos como directorios de usuarios remotos.

Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subtags:

Setting Description bind_dn Plantilla utilizada para construir el DN con el que se hará el bind. El DN resultante se construirá reemplazando todas las subcadenas \{user_name\} de la plantilla por el nombre de usuario real durante cada intento de autenticación. enable_tls Indicador que activa el uso de una conexión segura con el servidor LDAP. Especifique no para el protocolo de texto sin formato ( ldap:// ) (no recomendado). Especifique yes para el protocolo LDAP sobre SSL/TLS ( ldaps:// ) (recomendado; es el valor predeterminado). Especifique starttls para el protocolo StartTLS legacy (protocolo de texto sin formato ( ldap:// ) actualizado a TLS). host Hostname o IP del servidor LDAP; este parámetro es obligatorio y no puede estar vacío. port Puerto del servidor LDAP; el valor predeterminado es 636 si enable_tls está establecido en true, 389 en caso contrario. tls_ca_cert_dir ruta al directorio que contiene los certificados de la CA. tls_ca_cert_file ruta al archivo del certificado de la CA. tls_cert_file ruta al archivo del certificado. tls_cipher_suite conjunto de cifrado permitido (en notación OpenSSL). tls_key_file ruta al archivo de clave del certificado. tls_minimum_protocol_version La versión mínima del protocolo SSL/TLS. Los valores aceptados son: ssl2 , ssl3 , tls1.0 , tls1.1 , tls1.2 (el valor predeterminado). tls_require_cert Comportamiento de la verificación del certificado del peer SSL/TLS. Los valores aceptados son: never , allow , try , demand (el valor predeterminado). user_dn_detection Sección con parámetros de búsqueda LDAP para detectar el user DN real del usuario vinculado. Esto se usa principalmente en filtros de búsqueda para una asignación de roles posterior cuando el servidor es Active Directory. El user DN resultante se usará al reemplazar las subcadenas \{user_dn\} dondequiera que estén permitidas. De forma predeterminada, el user DN se establece igual al bind DN, pero una vez que se realiza la búsqueda, se actualizará con el valor real del user DN detectado. verification_cooldown Un período de tiempo, en segundos, después de un intento de bind correcto, durante el cual se asumirá que un usuario se ha autenticado correctamente para todas las solicitudes consecutivas sin contactar al servidor LDAP. Especifique 0 (el valor predeterminado) para deshabilitar el almacenamiento en caché y forzar el contacto con el servidor LDAP para cada solicitud de autenticación.

El ajuste user_dn_detection puede configurarse con subtags:

Setting Description base_dn plantilla utilizada para construir el base DN para la búsqueda LDAP. El DN resultante se construirá reemplazando todas las subcadenas \{user_name\} y \{bind_dn\} de la plantilla por el nombre de usuario real y el bind DN durante la búsqueda LDAP. scope alcance de la búsqueda LDAP. Los valores aceptados son: base , one_level , children , subtree (el valor predeterminado). search_filter plantilla utilizada para construir el search filter para la búsqueda LDAP. El filtro resultante se construirá reemplazando todas las subcadenas \{user_name\} , \{bind_dn\} y \{base_dn\} de la plantilla por el nombre de usuario real, el bind DN y el base DN durante la búsqueda LDAP. Tenga en cuenta que los caracteres especiales deben escaparse correctamente en XML.

Ejemplo:

< my_ldap_server > < host > localhost </ host > < port > 636 </ port > < bind_dn > uid={user_name},ou=users,dc=example,dc=com </ bind_dn > < verification_cooldown > 300 </ verification_cooldown > < enable_tls > yes </ enable_tls > < tls_minimum_protocol_version > tls1.2 </ tls_minimum_protocol_version > < tls_require_cert > demand </ tls_require_cert > < tls_cert_file > /path/to/tls_cert_file </ tls_cert_file > < tls_key_file > /path/to/tls_key_file </ tls_key_file > < tls_ca_cert_file > /path/to/tls_ca_cert_file </ tls_ca_cert_file > < tls_ca_cert_dir > /path/to/tls_ca_cert_dir </ tls_ca_cert_dir > < tls_cipher_suite > ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:AES256-GCM-SHA384 </ tls_cipher_suite > </ my_ldap_server >

Ejemplo (caso típico de Active Directory con la detección de user DN configurada para la posterior asignación de roles):

< my_ad_server > < host > localhost </ host > < port > 389 </ port > < bind_dn > EXAMPLE\{user_name} </ bind_dn > < user_dn_detection > < base_dn > CN=Users,DC=example,DC=com </ base_dn > < search_filter > ( & (objectClass=user)(sAMAccountName={user_name})) </ search_filter > </ user_dn_detection > < enable_tls > no </ enable_tls > </ my_ad_server >

La ubicación y el formato de los mensajes de registro.

Claves:

Key Description async Cuando es true (predeterminado), el registro se realiza de forma asíncrona (un hilo en segundo plano por canal de salida). En caso contrario, se registrará dentro del hilo que llama a LOG async_queue_max_size Cuando se usa el registro asíncrono, es la cantidad máxima de mensajes que se mantendrán en la cola a la espera de vaciarse. Los mensajes adicionales se descartarán console Habilita el registro en la consola. Establézcalo en 1 o true para habilitarlo. El valor predeterminado es 1 si ClickHouse no se ejecuta en modo daemon; en caso contrario, 0 . console_log_level Nivel de registro para la salida de la consola. El valor predeterminado es level . console_shutdown_log_level Shutdown level se usa para establecer el nivel de registro de la consola durante el apagado del servidor. console_startup_log_level nivel de inicio se usa para establecer el nivel de registro de la consola durante el inicio del servidor. Después del inicio, el nivel de registro vuelve a la configuración console_log_level count política de rotación: cuántos archivos de registro históricos conserva ClickHouse como máximo. errorlog La ruta del archivo de registro de errores. formatting.type Formato de registro para la salida de la consola. Actualmente, solo se admite json level Nivel de registro. Valores aceptables: none (desactiva el registro), fatal , critical , error , warning , notice , information , debug , trace , test log La ruta del archivo de registro. rotation política de rotación: controla cuándo se rotan los archivos de registro. La rotación puede basarse en el tamaño, el tiempo o una combinación de ambos. Ejemplos: 100M, daily, 100M,daily. Una vez que el archivo de registro supera el tamaño especificado o se alcanza el intervalo de tiempo indicado, se le cambia el nombre, se archiva y se crea un nuevo archivo de registro. shutdown_level Shutdown level se usa para establecer el nivel del logger raíz durante el apagado del servidor. size política de rotación: tamaño máximo de los archivos de registro en bytes. Una vez que el tamaño del archivo de registro supera este umbral, se le cambia el nombre, se archiva y se crea un nuevo archivo de registro. startup_level nivel de inicio se usa para establecer el nivel del logger raíz durante el inicio del servidor. Después del inicio, el nivel de registro vuelve a la configuración level stream_compress Comprime los mensajes de registro con LZ4. Establézcalo en 1 o true para habilitarlo. syslog_level Nivel de registro para el envío a syslog. use_syslog También reenvía la salida del registro a syslog.

Especificadores de formato de registro

Los nombres de archivo en las rutas log y errorLog admiten los siguientes especificadores de formato para el nombre de archivo resultante (la parte del directorio no los admite).

La columna “Ejemplo” muestra la salida para 2023-07-06 18:32:07 .

Especificador Descripción Ejemplo %% % literal % %n Carácter de nueva línea %t Carácter de tabulación horizontal %Y Año como número decimal, p. ej., 2017 2023 %y Últimos 2 dígitos del año como número decimal (rango [00,99]) 23 %C Primeros 2 dígitos del año como número decimal (rango [00,99]) 20 %G Año basado en semanas ISO 8601 de cuatro dígitos; es decir, el año que contiene la semana especificada. Normalmente solo es útil con %V 2023 %g Últimos 2 dígitos del año basado en semanas ISO 8601; es decir, el año que contiene la semana especificada. 23 %b Nombre abreviado del mes, p. ej., Oct (depende de la configuración regional) Jul %h Sinónimo de %b Jul %B Nombre completo del mes, p. ej., October (depende de la configuración regional) July %m Mes como número decimal (rango [01,12]) 07 %U Número de la semana del año en formato decimal (el domingo es el primer día de la semana) (rango [00,53]) 27 %W Número de la semana del año en formato decimal (el lunes es el primer día de la semana) (rango [00,53]) 27 %V week number ISO 8601 (rango [01,53]) 27 %j Day of the year como número decimal (rango [001,366]) 187 %d Day of the month como número decimal con ceros a la izquierda (rango [01,31]). Si tiene un solo dígito, va precedido de un cero. 06 %e Day of the month como número decimal con espacios a la izquierda (rango [1,31]). Si tiene un solo dígito, va precedido de un espacio. 6 %a Nombre abreviado del día de la semana, p. ej., Fri (depende de la configuración regional) Thu %A Nombre completo del día de la semana, p. ej., Friday (depende de la configuración regional) Thursday %w Día de la semana como número entero, donde el domingo es 0 (rango [0-6]) 4 %u Día de la semana como número decimal, donde el lunes es 1 (formato ISO 8601) (rango [1-7]) 4 %H Hora como número decimal, en formato de 24 horas (rango [00-23]) 18 %I Hora como número decimal, en formato de 12 horas (rango [01,12]) 06 %M Minuto como número decimal (rango [00,59]) 32 %S Segundo como número decimal (rango [00,60]) 07 %c Cadena estándar de fecha y hora, p. ej., Sun Oct 17 04:41:13 2010 (depende de la configuración regional) Thu Jul 6 18:32:07 2023 %x Representación localizada de la fecha (depende de la configuración regional) 07/06/23 %X Representación localizada de la hora, p. ej., 18:40:20 o 6:40:20 PM (depende de la configuración regional) 18:32:07 %D Fecha corta MM/DD/YY, equivalente a %m/%d/%y 07/06/23 %F Fecha corta AAAA-MM-DD, equivalente a %Y-%m-%d 2023-07-06 %r Hora local en formato de 12 horas (dependiente de la configuración regional) 06:32:07 PM %R Equivalente a “%H:%M” 18:32 %T Equivalente a “%H:%M:%S” (el formato de hora ISO 8601) 18:32:07 %p Indicador local de a. m. o p. m. (dependiente de la configuración regional) PM %z Desplazamiento respecto a UTC en formato ISO 8601 (p. ej., -0430), o ningún carácter si la información de la zona horaria no está disponible +0800 %Z Nombre o abreviatura de la zona horaria según la configuración regional, o ningún carácter si la información de la zona horaria no está disponible Z AWST

Ejemplo

< logger > < level > trace </ level > < log > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server-%F-%T.log </ log > < errorlog > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server-%F-%T.err.log </ errorlog > < size > 1000M </ size > < count > 10 </ count > < stream_compress > true </ stream_compress > </ logger >

Para imprimir solo los mensajes de registro en la consola:

< logger > < level > information </ level > < console > true </ console > </ logger >

Sobrescrituras por nivel

El nivel de registro de cada nombre de log se puede sobrescribir. Por ejemplo, para silenciar todos los mensajes de los loggers “Backup” y “RBAC”.

< logger > < levels > < logger > < name > Backup </ name > < level > none </ level > </ logger > < logger > < name > RBAC </ name > < level > none </ level > </ logger > </ levels > </ logger >

syslog

Para escribir también mensajes de registro en syslog:

< logger > < use_syslog > 1 </ use_syslog > < syslog > < address > syslog.remote:10514 </ address > < hostname > myhost.local </ hostname > < facility > LOG_LOCAL6 </ facility > < format > syslog </ format > </ syslog > </ logger >

Claves para <syslog> :

Key Description address La dirección de syslog en formato host\[:port\] . Si se omite, se usa el daemon local. hostname El nombre del host desde el que se envían los logs (opcional). facility La palabra clave de facility de syslog. Debe especificarse en mayúsculas con el prefijo “LOG_”; por ejemplo, LOG_USER , LOG_DAEMON , LOG_LOCAL3 , etc. Valor predeterminado: LOG_USER si se especifica address ; de lo contrario, LOG_DAEMON . format Formato del mensaje de registro. Valores posibles: bsd y syslog.

Formatos de registro

Puede especificar el formato de registro que se mostrará en el registro de la consola. Actualmente, solo se admite JSON.

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de un log de salida en formato JSON:

{ "date_time_utc" : "2024-11-06T09:06:09Z" , "date_time" : "1650918987.180175" , "thread_name" : "#1" , "thread_id" : "254545" , "level" : "Trace" , "query_id" : "" , "logger_name" : "BaseDaemon" , "message" : "Received signal 2" , "source_file" : "../base/daemon/BaseDaemon.cpp; virtual void SignalListener::run()" , "source_line" : "192" }

Para habilitar la compatibilidad con el registro en JSON, use el siguiente fragmento:

< logger > < formatting > < type > json </ type > <!-- Can be configured on a per-channel basis (log, errorlog, console, syslog), or globally for all channels (then just omit it). --> <!-- <channel></channel> --> < names > < date_time > date_time </ date_time > < thread_name > thread_name </ thread_name > < thread_id > thread_id </ thread_id > < level > level </ level > < query_id > query_id </ query_id > < logger_name > logger_name </ logger_name > < message > message </ message > < source_file > source_file </ source_file > < source_line > source_line </ source_line > </ names > </ formatting > </ logger >

Cambiar el nombre de las claves para los logs JSON

Los nombres de las claves pueden modificarse cambiando los valores de las etiquetas dentro de la etiqueta <names> . Por ejemplo, para cambiar DATE_TIME a MY_DATE_TIME , puede usar <date_time>MY_DATE_TIME</date_time> .

Omitir claves para los logs JSON

Las propiedades del log pueden omitirse comentando la propiedad correspondiente. Por ejemplo, si no quiere que su log muestre query_id , puede comentar la etiqueta <query_id> .

Política de rotación: cantidad máxima de archivos de registro históricos de ClickHouse que se conservan.

La ruta del archivo de registro de errores.

formato de registro para la salida por consola. Actualmente, solo se admite <json> .

Nivel de registro. Valores aceptados: <none> (desactiva el registro), <fatal> , <critical> , <error> , <warning> , <notice> , <information> , <debug> , <trace> , <test> .

La ruta del archivo de registro.

Política de rotación: controla cuándo se rotan los archivos de registro. La rotación puede basarse en el tamaño, el tiempo o una combinación de ambos. Ejemplos: 100M, daily, 100M,daily. Una vez que el archivo de registro supera el tamaño especificado o se alcanza el intervalo de tiempo indicado, se renombra y se archiva, y se crea un nuevo archivo de registro.

Shutdown level se usa para establecer el nivel del logger raíz cuando se apaga el server.

Política de rotación: tamaño máximo de los archivos de registro en bytes. Cuando el tamaño del archivo de registro supera este umbral, se renombra y se archiva, y se crea un nuevo archivo de registro.

El nivel de inicio se utiliza para establecer el nivel del logger raíz durante el arranque del servidor. Después del arranque, el nivel de registro vuelve a la configuración <level> .

Comprime los mensajes de registro mediante LZ4. Establézcalo en <1> o <true> para activarlo.

nivel de registro para el registro en syslog.

También envía la salida de logs a syslog.

Sustituciones de parámetros para tablas replicadas.

Pueden omitirse si no se usan tablas replicadas.

Para obtener más información, consulte la sección Creación de tablas replicadas

Ejemplo

< macros incl = "macros" optional = "true" />

Deshabilita la inserción desde los motores de cola de mensajes (Kafka, RabbitMQ, NATS) hacia las vistas materializadas adjuntas

Está deshabilitado de manera predeterminada.

Habilitación

/etc/clickhouse-server/config.d/metric_log.xml con el contenido siguiente: Para activar manualmente la recopilación del historial de métricas system.metric_log , creecon el contenido siguiente:

< clickhouse > < metric_log > < database > system </ database > < table > metric_log </ table > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < collect_interval_milliseconds > 1000 </ collect_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ metric_log > </ clickhouse >

Desactivación

Para desactivar la configuración metric_log , cree el siguiente archivo /etc/clickhouse-server/config.d/disable_metric_log.xml con el siguiente contenido:

< clickhouse > < metric_log remove = "1" /> </ clickhouse >

Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:

Configuración Descripción Predeterminado Nota database Nombre de la base de datos. table Nombre de la tabla del sistema. engine Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema. No puede usarse si se define partition_by u order_by . Si no se especifica, se selecciona MergeTree de forma predeterminada partition_by Clave de partición personalizada para una tabla del sistema. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ ttl Especifica el TTL de la tabla. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ order_by Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define engine . Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ storage_policy Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ settings Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ flush_interval_milliseconds Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla. 7500 max_size_rows Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco. 1048576 reserved_size_rows Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano. max_size_rows / 2 flush_on_crash Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo. false

Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

Configuración Descripción Predeterminado skip_alias_columns Cuando es true , las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3. false

Esta configuración permite evitar llamadas frecuentes a open/close (que son muy costosas debido a los fallos de página que provocan) y reutilizar mapeos entre varios hilos y consultas. El valor de la configuración es el número de regiones mapeadas (normalmente igual al número de archivos mapeados).

La cantidad de datos en los archivos mapeados puede supervisarse en las siguientes tablas del sistema mediante las siguientes métricas:

MMappedFiles / MMappedFileBytes / MMapCacheCells en system.metrics , system.metric_log

/ / en , CreatedReadBufferMMap / CreatedReadBufferMMapFailed / MMappedFileCacheHits / MMappedFileCacheMisses en system.events , system.processes , system.query_log , system.query_thread_log , system.query_views_log

La cantidad de datos en los archivos mapeados no consume memoria directamente y no se contabiliza en el uso de memoria de la consulta ni del servidor, porque esta memoria puede descartarse de forma similar a la caché de páginas del SO. La caché se elimina (los archivos se cierran) automáticamente al eliminar partes antiguas en tablas de la familia MergeTree; también puede eliminarse manualmente mediante la consulta SYSTEM DROP MMAP CACHE . Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.

Se utiliza para regular cómo se utilizan y comparten los recursos entre las mutaciones y otras cargas de trabajo. El valor especificado se usa como valor de la configuración workload para todas las mutaciones en segundo plano. Puede sobrescribirse mediante un ajuste de MergeTree.

Véase también

En sistemas Linux, esto puede controlar el comportamiento del OOM killer.

Configuración SSL de client/servidor.

libpoco . Las opciones de configuración disponibles se explican en La compatibilidad con SSL la proporciona la biblioteca. Las opciones de configuración disponibles se explican en SSLManager.h . Los valores predeterminados pueden consultarse en SSLManager.cpp

Claves para la configuración de servidor/client:

Opción Descripción Valor predeterminado cacheSessions Habilita o deshabilita el almacenamiento en caché de las sesiones. Debe usarse en combinación con sessionIdContext . Valores aceptables: true , false . false caConfig Ruta al archivo o directorio que contiene certificados de CA de confianza. Si apunta a un archivo, debe estar en formato PEM y puede contener varios certificados de CA. Si apunta a un directorio, debe contener un archivo .pem por cada certificado de CA. Los nombres de los archivos se buscan mediante el valor hash del nombre del sujeto de la CA. Puede encontrar más detalles en la página man de SSL_CTX_load_verify_locations. certificateFile Ruta al archivo del certificado de cliente/servidor en formato PEM. Puede omitirse si privateKeyFile contiene el certificado. cipherList Cifrados de OpenSSL compatibles. ALL:!ADH:!LOW:!EXP:!MD5:!3DES:@STRENGTH disableProtocols Protocolos cuyo uso no está permitido. extendedVerification Si está habilitado, verifica que el CN o SAN del certificado coincida con el hostname del par remoto. false fips Activa el modo FIPS de OpenSSL. Se admite si la versión de OpenSSL de la biblioteca es compatible con FIPS. false invalidCertificateHandler Clase (una subclase de CertificateHandler) para comprobar certificados no válidos. Por ejemplo: <invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler> . RejectCertificateHandler loadDefaultCAFile Si se usarán los certificados de CA integrados de OpenSSL. ClickHouse supone que los certificados de CA integrados se encuentran en el archivo /etc/ssl/cert.pem (resp. el directorio /etc/ssl/certs ) o en el archivo (resp. directorio) especificado por la variable de entorno SSL_CERT_FILE (resp. SSL_CERT_DIR ). true preferServerCiphers Cifrados del servidor preferidos por el client. false privateKeyFile Ruta al archivo con la clave privada del certificado PEM. El archivo puede contener una clave y un certificado al mismo tiempo. privateKeyPassphraseHandler Clase (subclase de PrivateKeyPassphraseHandler) que solicita la frase de contraseña para acceder a la clave privada. Por ejemplo: <privateKeyPassphraseHandler> , <name>KeyFileHandler</name> , <options><password>test</password></options> , </privateKeyPassphraseHandler> . KeyConsoleHandler requireTLSv1 Requiere una conexión TLSv1. Valores aceptables: true , false . false requireTLSv1_1 Requiere una conexión con TLSv1.1. Valores aceptables: true , false . false requireTLSv1_2 Requiere una conexión TLSv1.2. Valores aceptables: true , false . false sessionCacheSize El número máximo de sesiones que el servidor mantiene en caché. Un valor de 0 significa un número ilimitado de sesiones. 1024*20 sessionIdContext Un conjunto único de caracteres aleatorios que el servidor añade a cada identificador generado. La longitud de la cadena no debe superar SSL_MAX_SSL_SESSION_ID_LENGTH . Este parámetro siempre es recomendable, ya que ayuda a evitar problemas tanto si el servidor almacena la sesión en caché como si el client solicitó el almacenamiento en caché. $\{application.name\} sessionTimeout Tiempo de almacenamiento en caché de la sesión en el servidor, en horas. 2 verificationDepth La longitud máxima de la cadena de verificación. La verificación fallará si la longitud de la cadena de certificados supera el valor establecido. 9 verificationMode Método para verificar los certificados del nodo. Los detalles están en la descripción de la clase Context. Valores posibles: none , relaxed , strict , once . relaxed

Ejemplo de configuración:

< openSSL > < server > <!-- openssl req -subj "/CN=localhost" -new -newkey rsa:2048 -days 365 -nodes -x509 -keyout /etc/clickhouse-server/server.key -out /etc/clickhouse-server/server.crt --> < certificateFile > /etc/clickhouse-server/server.crt </ certificateFile > < privateKeyFile > /etc/clickhouse-server/server.key </ privateKeyFile > <!-- openssl dhparam -out /etc/clickhouse-server/dhparam.pem 4096 --> < dhParamsFile > /etc/clickhouse-server/dhparam.pem </ dhParamsFile > < verificationMode > none </ verificationMode > < loadDefaultCAFile > true </ loadDefaultCAFile > < cacheSessions > true </ cacheSessions > < disableProtocols > sslv2,sslv3 </ disableProtocols > < preferServerCiphers > true </ preferServerCiphers > </ server > < client > < loadDefaultCAFile > true </ loadDefaultCAFile > < cacheSessions > true </ cacheSessions > < disableProtocols > sslv2,sslv3 </ disableProtocols > < preferServerCiphers > true </ preferServerCiphers > <!-- Use for self-signed: <verificationMode>none</verificationMode> --> < invalidCertificateHandler > <!-- Use for self-signed: <name>AcceptCertificateHandler</name> --> < name > RejectCertificateHandler </ name > </ invalidCertificateHandler > </ client > </ openSSL >

Ruta al archivo o directorio que contiene certificados de CA de confianza. Si esta ruta apunta a un archivo, debe estar en formato PEM y puede contener varios certificados de CA. Si esta ruta apunta a un directorio, debe contener un archivo .pem por cada certificado de CA. Los nombres de archivo se buscan mediante el valor hash del nombre del sujeto de la CA. Puede encontrar más detalles en la página man de SSL_CTX_load_verify_locations

Activa o desactiva el almacenamiento en caché de las sesiones. Debe usarse en combinación con <sessionIdContext> . Valores aceptables: <true> , <false> .

Ruta al archivo de certificado de cliente/servidor en formato PEM. Puede omitirse si <privateKeyFile> contiene el certificado.

Cifrados de OpenSSL compatibles.

Protocolos cuyo uso no está permitido.

Si está habilitado, verifica que el CN o SAN del certificado coincida con el nombre de host del peer.

Activa el modo FIPS de OpenSSL. Se admite si la versión de OpenSSL de la library es compatible con FIPS.

Clase (una subclase de CertificateHandler) para verificar certificados inválidos. Por ejemplo: <<invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler>> .

Determina si se usarán los certificados de CA integrados de OpenSSL. ClickHouse asume que estos certificados de CA integrados se encuentran en el archivo </etc/ssl/cert.pem> (o bien en el directorio </etc/ssl/certs> ), o en el archivo (o bien el directorio) especificado por la variable de entorno <SSL_CERT_FILE> (o bien <SSL_CERT_DIR> ).

Suites de cifrado del servidor preferidas por el cliente.

Ruta al archivo que contiene la clave privada del certificado PEM. El archivo puede contener la clave y el certificado al mismo tiempo.

Clase (subclase de PrivateKeyPassphraseHandler) que solicita la frase de paso para acceder a la clave privada. Por ejemplo: <<privateKeyPassphraseHandler>> , <<name>KeyFileHandler</name>> , <<options><password>test</password></options>> , <</privateKeyPassphraseHandler>>

La longitud máxima de la cadena de verificación. La verificación fallará si la longitud de la cadena de certificados supera el valor configurado.

<none> , <relaxed> , <strict> , <once> . El método para verificar los certificados del nodo. Los detalles se encuentran en la descripción de la clase Context . Valores posibles:

Ruta al archivo o al directorio que contiene certificados de CA de confianza. Si apunta a un archivo, debe estar en formato PEM y puede contener varios certificados de CA. Si apunta a un directorio, debe contener un archivo .pem por cada certificado de CA. Los nombres de archivo se buscan mediante el valor hash del nombre del sujeto de la CA. Puede encontrar más información en la página del manual de SSL_CTX_load_verify_locations

Activa o desactiva el almacenamiento en caché de las sesiones. Debe usarse junto con <sessionIdContext> . Valores aceptables: <true> , <false> .

Ruta al archivo del certificado de cliente/servidor en formato PEM. Puede omitirse si <privateKeyFile> contiene el certificado.

Cifrado de OpenSSL compatible.

Protocolos cuyo uso no está permitido.

Si está habilitado, verifica que el CN o SAN del certificado coincida con el nombre de host del peer.

Activa el modo FIPS de OpenSSL. Se admite si la versión de OpenSSL de la biblioteca admite FIPS.

Clase (una subclase de CertificateHandler) para verificar certificados inválidos. Por ejemplo: <<invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler>> .

Determina si se utilizarán los certificados de CA integrados de OpenSSL. ClickHouse asume que estos certificados de CA integrados se encuentran en el archivo </etc/ssl/cert.pem> (o, según corresponda, en el directorio </etc/ssl/certs> ) o en el archivo (o, según corresponda, en el directorio) especificado por la variable de entorno <SSL_CERT_FILE> (o, según corresponda, <SSL_CERT_DIR> ).

Suites de cifrado del servidor preferidas por el cliente.

Ruta del archivo que contiene la clave privada del certificado PEM. El archivo puede contener tanto la clave como el certificado.

Clase (subclase de PrivateKeyPassphraseHandler) que solicita la frase de paso para acceder a la clave privada. Por ejemplo: <<privateKeyPassphraseHandler>> , <<name>KeyFileHandler</name>> , <<options><password>test</password></options>> , <</privateKeyPassphraseHandler>>

El número máximo de sesiones que el servidor almacena en la caché. Un valor de 0 significa que el número de sesiones es ilimitado.

Un conjunto único de caracteres aleatorios que el servidor añade a cada identificador generado. La longitud de la cadena no debe superar <SSL_MAX_SSL_SESSION_ID_LENGTH> . Este parámetro siempre se recomienda, ya que ayuda a evitar problemas tanto si el servidor almacena en caché la sesión como si el client ha solicitado el almacenamiento en caché.

Tiempo durante el que la sesión se almacena en caché en el servidor, en horas.

La longitud máxima de la cadena de verificación. La verificación fallará si la longitud de la cadena de certificados supera el valor configurado.

<none> , <relaxed> , <strict> , <once> . El método para verificar los certificados del nodo. Los detalles se encuentran en la descripción de la clase Context . Valores posibles:

Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:

Configuración Descripción Predeterminado Nota database Nombre de la base de datos. table Nombre de la tabla del sistema. engine Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema. No puede usarse si se define partition_by u order_by . Si no se especifica, se selecciona MergeTree de forma predeterminada partition_by Clave de partición personalizada para una tabla del sistema. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ ttl Especifica el TTL de la tabla. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ order_by Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define engine . Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ storage_policy Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ settings Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ flush_interval_milliseconds Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla. 7500 max_size_rows Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco. 1048576 reserved_size_rows Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano. max_size_rows / 2 flush_on_crash Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo. false

Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

Configuración Descripción Predeterminado skip_alias_columns Cuando es true , las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3. false

Ejemplo:

< opentelemetry_span_log > < engine > engine MergeTree partition by toYYYYMM(finish_date) order by (finish_date, finish_time_us, trace_id) </ engine > < database > system </ database > < table > opentelemetry_span_log </ table > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ opentelemetry_span_log >

Registra eventos asociados con MergeTree . Por ejemplo, la adición o la fusión de datos. Puede usar el registro para simular algoritmos de fusión y comparar sus características. También puede visualizar el proceso de fusión.

table (consulte más abajo). Las consultas se registran en la tabla system.part_log , no en un archivo independiente. Puede configurar el nombre de esta tabla con el parámetro(consulte más abajo).

Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:

Configuración Descripción Predeterminado Nota database Nombre de la base de datos. table Nombre de la tabla del sistema. engine Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema. No puede usarse si se define partition_by u order_by . Si no se especifica, se selecciona MergeTree de forma predeterminada partition_by Clave de partición personalizada para una tabla del sistema. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ ttl Especifica el TTL de la tabla. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ order_by Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define engine . Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ storage_policy Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ settings Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ flush_interval_milliseconds Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla. 7500 max_size_rows Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco. 1048576 reserved_size_rows Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano. max_size_rows / 2 flush_on_crash Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo. false

Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

Configuración Descripción Predeterminado skip_alias_columns Cuando es true , las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3. false

Ejemplo

< part_log > < database > system </ database > < table > part_log </ table > < partition_by > toMonday(event_date) </ partition_by > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ part_log >

La ruta del directorio que contiene los datos.

La barra diagonal final es obligatoria.

Ejemplo

< path > /var/lib/clickhouse/ </ path >

Cantidad de memoria no rastreada, en bytes, que cada hilo puede mantener sin tocar el presupuesto compartido por CPU. Amortiza el coste de la contabilidad por CPU para asignaciones pequeñas y es el margen añadido por encima de max_per_cpu_untracked_memory * number_of_cpus en el peor de los casos. Un valor de 0 elimina ese margen: cada asignación actualiza el contador compartido por CPU (lo más preciso, pero con mayor contención). Solo en Linux.

pointInPolygon con un argumento de polígono constante. Las entradas que superen el límite se desalojan en orden de uso menos reciente. Establecerlo en 0 desactiva la caché: se desalojan todos los polígonos almacenados en caché y cada consulta posterior vuelve a preprocesar su polígono constante. La caché también puede vaciarse manualmente, sin cambiar este límite, con la consulta Tamaño máximo, en bytes, de la caché de polígonos preprocesados que usa la funcióncon un argumento de polígono constante. Las entradas que superen el límite se desalojan en orden de uso menos reciente. Establecerlo endesactiva la caché: se desalojan todos los polígonos almacenados en caché y cada consulta posterior vuelve a preprocesar su polígono constante. La caché también puede vaciarse manualmente, sin cambiar este límite, con la consulta SYSTEM DROP POINT IN POLYGON CACHE

Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.

El número máximo de tareas que se pueden programar en el pool de hilos de deserialización de prefijos.

Un valor de 0 significa ilimitado.

Si es true, ClickHouse crea todas las tablas system.*_log configuradas antes del arranque. Puede ser útil si algunos scripts de inicio dependen de estas tablas.

Esta configuración permite leer el paquete QueryPlan. Este paquete se envía para consultas distribuidas cuando serialize_query_plan está habilitado. Está deshabilitada de forma predeterminada para evitar posibles problemas de seguridad causados por bugs en la deserialización binaria del plan de consulta.

Ejemplo

< process_query_plan_packet > true </ process_query_plan_packet >

Configuración de la tabla del sistema processors_profile_log

Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:

Configuración Descripción Predeterminado Nota database Nombre de la base de datos. table Nombre de la tabla del sistema. engine Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema. No puede usarse si se define partition_by u order_by . Si no se especifica, se selecciona MergeTree de forma predeterminada partition_by Clave de partición personalizada para una tabla del sistema. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ ttl Especifica el TTL de la tabla. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ order_by Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define engine . Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ storage_policy Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ settings Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ flush_interval_milliseconds Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla. 7500 max_size_rows Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco. 1048576 reserved_size_rows Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano. max_size_rows / 2 flush_on_crash Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo. false

Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

Configuración Descripción Predeterminado skip_alias_columns Cuando es true , las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3. false

La configuración predeterminada es la siguiente:

< processors_profile_log > < database > system </ database > < table > processors_profile_log </ table > < partition_by > toYYYYMM(event_date) </ partition_by > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ processors_profile_log >

Expone datos de métricas para que Prometheus pueda recopilarlos.

Configuración:

endpoint – endpoint HTTP para la recopilación de métricas por parte del servidor Prometheus. Debe comenzar con ’/’.

– endpoint HTTP para la recopilación de métricas por parte del servidor Prometheus. Debe comenzar con ’/’. port – Puerto de endpoint .

– Puerto de . metrics – Expone métricas de la tabla system.metrics.

– Expone métricas de la tabla system.metrics. events – Expone métricas de la tabla system.events.

– Expone métricas de la tabla system.events. asynchronous_metrics – Expone los valores actuales de las métricas de la tabla system.asynchronous_metrics.

– Expone los valores actuales de las métricas de la tabla system.asynchronous_metrics. errors - Expone la cantidad de errores por código de error producidos desde el último reinicio del servidor. Esta información también puede obtenerse de system.errors.

Ejemplo

< clickhouse > < listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host > < http_port > 8123 </ http_port > < tcp_port > 9000 </ tcp_port > < prometheus > < endpoint > /metrics </ endpoint > < port > 9363 </ port > < metrics > true </ metrics > < events > true </ events > < asynchronous_metrics > true </ asynchronous_metrics > < errors > true </ errors > </ prometheus > </ clickhouse >

Compruebe (reemplace 127.0.0.1 por la dirección IP o el nombre de host de su servidor ClickHouse):

curl 127.0.0.1:9363/metrics

Expone las métricas relacionadas con Keeper

Defina servidores proxy para peticiones HTTP y HTTPS, actualmente admitidos por el almacenamiento S3, las funciones de tabla S3 y las funciones URL.

Hay tres formas de definir servidores proxy:

variables de entorno

listas de proxy

resolvers remotos de proxy.

También se admite omitir los servidores proxy para hosts específicos mediante no_proxy .

Variables de entorno

Las variables de entorno http_proxy y https_proxy le permiten especificar un servidor proxy para un protocolo determinado. Si las tiene configuradas en su sistema, deberían funcionar sin problemas.

Este es el enfoque más sencillo si un protocolo determinado tiene solo un servidor proxy y ese servidor proxy no cambia.

Listas de proxy

Este enfoque le permite especificar uno o más servidores proxy para un protocolo. Si se define más de un servidor proxy, ClickHouse usa distintos proxies en round-robin, equilibrando la carga entre los servidores. Este es el enfoque más sencillo si hay más de un servidor proxy para un protocolo y la lista de servidores proxy no cambia.

Plantilla de configuración

< proxy > < http > < uri > http://proxy1 </ uri > < uri > http://proxy2:3128 </ uri > </ http > < https > < uri > http://proxy1:3128 </ uri > </ https > </ proxy >

Seleccione un campo padre en las pestañas siguientes para ver sus campos hijo:

<proxy>

<http> y <https> Campo Descripción <http> Una lista de uno o más proxies HTTP <https> Una lista de uno o más proxies HTTPS Campo Descripción <uri> El URI del proxy

Resolvers proxy remotos

Es posible que los servidores proxy cambien dinámicamente. En ese caso, puede definir el endpoint de un resolver. ClickHouse envía una solicitud GET vacía a ese endpoint; el resolver remoto debe devolver el host del proxy. ClickHouse lo usará para construir el URI del proxy con la siguiente plantilla: \{proxy_scheme\}://\{proxy_host\}:{proxy_port}

Plantilla de configuración

< proxy > < http > < resolver > < endpoint > http://resolver:8080/hostname </ endpoint > < proxy_scheme > http </ proxy_scheme > < proxy_port > 80 </ proxy_port > < proxy_cache_time > 10 </ proxy_cache_time > </ resolver > </ http > < https > < resolver > < endpoint > http://resolver:8080/hostname </ endpoint > < proxy_scheme > http </ proxy_scheme > < proxy_port > 3128 </ proxy_port > < proxy_cache_time > 10 </ proxy_cache_time > </ resolver > </ https > </ proxy >

Seleccione un campo padre en las pestañas siguientes para ver sus hijos:

<proxy>

<http> y <https>

<resolver> Campo Descripción <http> Una lista de uno o más resolvers* <https> Una lista de uno o más resolvers* Campo Descripción <resolver> El endpoint y otros detalles de un resolver Puede tener varios elementos <resolver> , pero solo se usa el primer <resolver> para un protocolo determinado. Cualquier otro elemento <resolver> de ese protocolo se ignora. Esto significa que el balanceo de carga (si es necesario) debe implementarse en el resolver remoto. Campo Descripción <endpoint> El URI del resolver de proxy <proxy_scheme> El protocolo del URI final del proxy. Puede ser http o https . <proxy_port> El número de puerto del resolver de proxy <proxy_cache_time> El tiempo, en segundos, durante el que ClickHouse debe almacenar en caché los valores del resolver. Establecer este valor en 0 hace que ClickHouse contacte con el resolver para cada solicitud HTTP o HTTPS.

Precedencia

La configuración del proxy se determina en el siguiente orden:

Orden Configuración 1. Resolvers remotos de proxy 2. Listas de proxy 3. Variables de entorno

ClickHouse comprobará el tipo de resolver de mayor prioridad para el protocolo de la solicitud. Si no está definido, comprobará el siguiente tipo de resolver de mayor prioridad, hasta llegar al resolver de entorno. Esto también permite usar una combinación de tipos de resolver.

Configuración para reasignar memoria al código máquina (“text”) mediante páginas enormes.

Esta función es muy experimental.

Ejemplo

< remap_executable > false </ remap_executable >

Nombre del grupo de réplicas de la base de datos Replicated.

El clúster creado por la base de datos Replicated constará de réplicas del mismo grupo. Las consultas DDL solo esperarán a las réplicas del mismo grupo.

Está vacío de forma predeterminada.

Ejemplo

< replica_group_name > backups </ replica_group_name >

Ajuste avanzado para tablas de ReplicatedMergeTree . Esta configuración tiene mayor prioridad.

Para obtener más información, consulte el archivo de cabecera MergeTreeSettings.h.

Ejemplo

< replicated_merge_tree > < max_suspicious_broken_parts > 5 </ max_suspicious_broken_parts > </ replicated_merge_tree >

El número máximo de hilos para ejecutar solicitudes de RESTORE.

Configuración para enviar informes de fallos al equipo principal de desarrolladores de ClickHouse.

Se agradece mucho habilitar esta opción, especialmente en entornos de preproducción.

Claves:

Key Description enabled Indicador booleano para habilitar la funcionalidad; true de forma predeterminada. Establézcalo en false para evitar enviar informes de fallos. endpoint Puede sobrescribir la URL del endpoint para el envío de informes de fallos. send_logical_errors LOGICAL_ERROR es como un assert ; es un error en ClickHouse. Este indicador booleano habilita el envío de estas excepciones (predeterminado: true ).

Uso recomendado

< send_crash_reports > < enabled > true </ enabled > </ send_crash_reports >

Ruta en Keeper con números autoincrementales generados por la función generateSerialID . Cada serie será un nodo dentro de esta ruta.

La parte pública de la clave del host se escribirá en el archivo known_hosts del lado del cliente SSH en la primera conexión.

Las configuraciones de clave de host están inactivas de forma predeterminada. Descomenta las configuraciones de clave de host y proporciona la ruta a la clave SSH correspondiente para activarlas:

Ejemplo:

< ssh_server > < host_rsa_key > path_to_the_ssh_key </ host_rsa_key > < host_ecdsa_key > path_to_the_ssh_key </ host_ecdsa_key > < host_ed25519_key > path_to_the_ssh_key </ host_ed25519_key > </ ssh_server >

Si se establece en true, los usuarios necesitan un privilegio para crear una tabla con un motor específico; por ejemplo, GRANT TABLE ENGINE ON TinyLog to user .

De forma predeterminada, para mantener la compatibilidad con versiones anteriores, la creación de una tabla con un motor de tabla específico ignora este privilegio; sin embargo, puede cambiar este comportamiento estableciendo este valor en true.

Puerto del servidor SSH que permite al usuario conectarse y ejecutar consultas de forma interactiva mediante el client integrado a través de PTY.

Ejemplo:

< tcp_ssh_port > 9022 </ tcp_ssh_port >

Configuración de la tabla del sistema text_log para registrar mensajes de texto.

Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:

Configuración Descripción Predeterminado Nota database Nombre de la base de datos. table Nombre de la tabla del sistema. engine Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema. No puede usarse si se define partition_by u order_by . Si no se especifica, se selecciona MergeTree de forma predeterminada partition_by Clave de partición personalizada para una tabla del sistema. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ ttl Especifica el TTL de la tabla. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ order_by Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define engine . Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ storage_policy Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ settings Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ flush_interval_milliseconds Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla. 7500 max_size_rows Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco. 1048576 reserved_size_rows Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano. max_size_rows / 2 flush_on_crash Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo. false

Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

Configuración Descripción Predeterminado skip_alias_columns Cuando es true , las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3. false

Además:

Configuración Descripción Valor predeterminado level Nivel máximo de Message (por defecto, Trace ) que se almacenará en la tabla. Trace

Ejemplo

< clickhouse > < text_log > < level > notice </ level > < database > system </ database > < table > text_log </ table > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > <!-- <partition_by>event_date</partition_by> --> < engine > Engine = MergeTree PARTITION BY event_date ORDER BY event_time TTL event_date + INTERVAL 30 day </ engine > </ text_log > </ clickhouse >

El número máximo de trabajos que se pueden programar en el pool global de hilos. Aumentar el tamaño de la cola implica un mayor uso de memoria. Se recomienda mantener este valor igual a max_thread_pool_size

Un valor de 0 significa que no hay límite.

Ejemplo