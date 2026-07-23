Skip to main content
Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

abort_on_logical_error

Hace que el servidor falle ante excepciones LOGICAL_ERROR. Solo para expertos.

allowed_disks_for_table_engines

Lista de discos permitidos para su uso con Iceberg

auth_use_forwarded_address

Usa la dirección de origen para autenticar a los client conectados a través de un proxy.
Esta configuración debe usarse con especial precaución, ya que las direcciones reenviadas pueden falsificarse fácilmente; no se debe acceder directamente a los servidores que aceptan este tipo de autenticación, sino únicamente a través de un proxy de confianza.

bcrypt_workfactor

Factor de trabajo para el tipo de autenticación bcrypt_password, que utiliza el algoritmo Bcrypt. El factor de trabajo define la cantidad de cálculos y el tiempo necesarios para calcular el hash y verificar la contraseña.
Para las aplicaciones con autenticación frecuente, considere métodos de autenticación alternativos debido a la carga computacional de bcrypt con factores de trabajo más altos.

blob_storage_log

Configuración de la tabla del sistema blob_storage_log. Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas: Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
Ejemplo:

builtin_dictionaries_reload_interval

El intervalo, en segundos, antes de recargar los diccionarios integrados. ClickHouse recarga los diccionarios integrados cada x segundos. Esto permite editar los diccionarios “sobre la marcha” sin reiniciar el servidor. Ejemplo

cache_size_to_ram_max_ratio

Establece la proporción máxima entre el tamaño de la caché y la RAM. Permite reducir el tamaño de la caché en sistemas con poca memoria.

cannot_allocate_thread_fault_injection_probability

Solo para pruebas.

cgroups_memory_usage_observer_wait_time

Intervalo, en segundos, durante el cual el consumo máximo de memoria permitido del servidor se ajusta según el umbral correspondiente en cgroups. Para desactivar el observador de cgroups, establezca este valor en 0.

compresión

Configuración de la compresión de datos para las tablas con motor MergeTree.
Recomendamos no cambiar esto si estás empezando a usar ClickHouse.
Plantilla de configuración:
Campos de <case>:
  • min_part_size – El tamaño mínimo de una parte de datos.
  • min_part_size_ratio – La proporción entre el tamaño de la parte de datos y el tamaño de la tabla.
  • method – Método de compresión. Valores aceptables: lz4, lz4hc, zstd,deflate_qpl.
  • level – Nivel de compresión. Consulte Códecs.
Puede configurar varias secciones <case>.
Acciones cuando se cumplen las condiciones:
  • Si una parte de datos coincide con un conjunto de condiciones, ClickHouse usa el método de compresión especificado.
  • Si una parte de datos coincide con varios conjuntos de condiciones, ClickHouse usa el primer conjunto de condiciones que coincida.
Si no se cumple ninguna condición para una parte de datos, ClickHouse usa la compresión lz4.
Ejemplo

config_reload_interval_ms

Con qué frecuencia ClickHouse recargará la configuración y comprobará si hay cambios nuevos

config-file

Indica el archivo de configuración del servidor.

core_dump

Configura el límite flexible del tamaño del archivo de volcado de memoria.
El límite duro se configura mediante herramientas del sistema
Ejemplo

crash_log

Configuración para el funcionamiento de la tabla del sistema crash_log. La siguiente configuración puede establecerse mediante subetiquetas: El archivo de configuración del servidor predeterminado config.xml contiene la siguiente sección de configuración:

database_atomic_delay_before_drop_table_sec

El tiempo durante el cual una tabla eliminada se puede restaurar mediante la sentencia UNDROP. Si DROP TABLE se ejecutó con el modificador SYNC, esta configuración se ignora. El valor predeterminado de esta configuración es 480 (8 minutos).

dead_letter_queue

Configuración de la tabla del sistema ‘dead_letter_queue’. Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas: Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
Los ajustes predeterminados son:

dictionary_background_reconnect_interval

Intervalo, en milisegundos, entre los intentos de reconexión de los Diccionarios de MySQL y Postgres que han fallado y tienen background_reconnect habilitado.

disk_transaction_wait_for_blob_removal

Valor predeterminado de la configuración wait_for_blob_removal para cada disco. Cuando está habilitada, el servidor espera a que se complete la eliminación de blobs en segundo plano antes de confirmar la operación.

display_secrets_in_show_and_select

Habilita o deshabilita la visualización de secretos en las consultas SHOW y SELECT de tablas, bases de datos, funciones de tabla y diccionarios. El usuario que quiera ver secretos también debe tener habilitado el format_display_secrets_in_show_and_select ajuste de formato y contar con el privilegio displaySecretsInShowAndSelect. Valores posibles:
  • 0 — Deshabilitado.
  • 1 — Habilitado.

dns_max_consecutive_failures

Detiene los intentos posteriores de actualizar la caché DNS de un nombre de host tras este número de fallos consecutivos. La información permanece en la caché DNS. Cero significa ilimitado. Véase también

dynamic_user_defined_executable_functions_path

El directorio que se utiliza para almacenar los archivos de configuración de los UDF ejecutables creados dinámicamente por controladores (consulte CREATE FUNCTION ... ENGINE = DriverName(...)). Al reiniciar el servidor, se analiza el directorio en busca de archivos de configuración y los UDF correspondientes se cargan sin volver a invocar el controlador. Ejemplo

cifrado

Configura un comando para obtener una clave que usarán los códecs de cifrado. La clave (o las claves) debe escribirse en variables de entorno o establecerse en el archivo de configuración. Las claves pueden ser hexadecimales o cadenas de 16 bytes de longitud. Ejemplo Carga desde la configuración:
No se recomienda almacenar las claves en el archivo de configuración. No es seguro. Puede mover las claves a un archivo de configuración independiente en un disco seguro y crear un enlace simbólico a ese archivo de configuración dentro de la carpeta config.d/.
Carga desde la configuración cuando la clave está en formato hexadecimal:
Cargando la clave desde la variable de entorno:
Aquí, current_key_id establece la clave actual para el cifrado, y todas las claves especificadas pueden utilizarse para el descifrado. Cada uno de estos métodos puede aplicarse a varias claves:
Aquí, current_key_id muestra la clave actual de cifrado. Además, los usuarios pueden añadir un nonce, que debe tener una longitud de 12 bytes (de forma predeterminada, los procesos de cifrado y descifrado usan un nonce compuesto por bytes con valor cero):
O se puede especificar en hexadecimal:
Todo lo mencionado anteriormente también puede aplicarse a aes_256_gcm_siv (pero la clave debe tener una longitud de 32 bytes).

enforce_keeper_component_tracking

Si está habilitada, cada solicitud a ZooKeeper debe tener un nombre de componente establecido mediante Coordination::setCurrentComponent. Genera una excepción LOGICAL_ERROR si falta el componente.

error_log

Está desactivado de forma predeterminada. Activación Para activar manualmente la recopilación del historial de errores system.error_log, cree /etc/clickhouse-server/config.d/error_log.xml con el siguiente contenido:
Desactivar Para desactivar la configuración error_log, debe crear el siguiente archivo /etc/clickhouse-server/config.d/disable_error_log.xml con el siguiente contenido:
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas: Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:

filesystem_caches_path

Este ajuste especifica la ruta de la caché. Ejemplo

google_protos_path

Define un directorio que contiene archivos proto para tipos Protobuf. Ejemplo

handshake_timeout_milliseconds

Tiempo de espera real en milisegundos para toda la fase de handshake de TCP (Hello + Addendum). Limita cuánto tiempo una conexión no autenticada puede ocupar un hilo. Establézcalo en 0 para desactivarlo.

hdfs.libhdfs3_conf

Indica a libhdfs3 la ubicación correcta de su configuración.

hsts_max_age

Tiempo de caducidad de HSTS en segundos.
Un valor de 0 significa que ClickHouse desactiva HSTS. Si establece un número positivo, HSTS se habilitará y max-age será el número que haya establecido.
Ejemplo

iceberg_background_schedule_pool_size

Tamaño del grupo de hilos para obtener de forma asíncrona los metadatos más recientes de un catálogo Iceberg remoto; el grupo se comparte entre todas las tablas activas.

ignore_empty_sql_security_in_create_view_query

Si es true, ClickHouse no escribe los valores predeterminados para una sentencia SQL SECURITY vacía en las consultas CREATE VIEW.
Esta configuración solo es necesaria durante el período de migración y quedará obsoleta en la versión 24.4

include_from

La ruta del archivo con las sustituciones. Se admiten los formatos XML y YAML. Para obtener más información, consulte la sección Archivos de configuración. Ejemplo

insert_deduplication_version

Mecanismo de protección de migración obsoleto. Esta versión admite solo el hash unificado de deduplicación de inserciones (new_unified_hash); el servidor se niega a iniciarse si esta configuración está presente con cualquier otro valor (como old_separate_hashes o compatible_double_hashes). Complete la migración de deduplicación en la versión anterior antes de actualizar ejecutando compatible_double_hashes (que escribe tanto los hash legacy como los unificados). En las tablas replicadas, ejecútelo durante al menos replicated_deduplication_window_seconds (una hora de forma predeterminada); las ventanas predeterminadas conservan los hash unificados de todas las inserciones durante ese intervalo, lo que se considera suficiente para cubrir un bucle de reintentos de inserción. En las tablas no replicadas con non_replicated_deduplication_window > 0, la ventana se basa en el recuento en lugar del tiempo, así que ejecute compatible_double_hashes durante al menos esa cantidad de inserciones antes de actualizar.

io_thread_pool_queue_size

El número máximo de trabajos que se pueden programar en el grupo de hilos de IO.
Un valor de 0 significa que no hay límite.

keep_alive_timeout

El número de segundos que ClickHouse espera las solicitudes entrantes a través del protocolo HTTP antes de cerrar la conexión. Ejemplo

ldap_servers

Enumere aquí los servidores LDAP con sus parámetros de conexión para:
  • usarlos como autenticadores para usuarios locales dedicados, que tienen especificado un mecanismo de autenticación ldap en lugar de password
  • usarlos como directorios de usuarios remotos.
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subtags: El ajuste user_dn_detection puede configurarse con subtags: Ejemplo:
Ejemplo (caso típico de Active Directory con la detección de user DN configurada para la posterior asignación de roles):

logger

La ubicación y el formato de los mensajes de registro. Claves: Especificadores de formato de registro Los nombres de archivo en las rutas log y errorLog admiten los siguientes especificadores de formato para el nombre de archivo resultante (la parte del directorio no los admite). La columna “Ejemplo” muestra la salida para 2023-07-06 18:32:07. Ejemplo
Para imprimir solo los mensajes de registro en la consola:
Sobrescrituras por nivel El nivel de registro de cada nombre de log se puede sobrescribir. Por ejemplo, para silenciar todos los mensajes de los loggers “Backup” y “RBAC”.
syslog Para escribir también mensajes de registro en syslog:
Claves para <syslog>: Formatos de registro Puede especificar el formato de registro que se mostrará en el registro de la consola. Actualmente, solo se admite JSON. Ejemplo A continuación se muestra un ejemplo de un log de salida en formato JSON:
Para habilitar la compatibilidad con el registro en JSON, use el siguiente fragmento:
Cambiar el nombre de las claves para los logs JSON Los nombres de las claves pueden modificarse cambiando los valores de las etiquetas dentro de la etiqueta <names>. Por ejemplo, para cambiar DATE_TIME a MY_DATE_TIME, puede usar <date_time>MY_DATE_TIME</date_time>. Omitir claves para los logs JSON Las propiedades del log pueden omitirse comentando la propiedad correspondiente. Por ejemplo, si no quiere que su log muestre query_id, puede comentar la etiqueta <query_id>.

logger.count

Política de rotación: cantidad máxima de archivos de registro históricos de ClickHouse que se conservan.

logger.errorlog

La ruta del archivo de registro de errores.

logger.formatting.type

formato de registro para la salida por consola. Actualmente, solo se admite <json>.

logger.level

Nivel de registro. Valores aceptados: <none> (desactiva el registro), <fatal>, <critical>, <error>, <warning>, <notice>, <information>, <debug>, <trace>, <test>.

logger.log

La ruta del archivo de registro.

logger.rotation

Política de rotación: controla cuándo se rotan los archivos de registro. La rotación puede basarse en el tamaño, el tiempo o una combinación de ambos. Ejemplos: 100M, daily, 100M,daily. Una vez que el archivo de registro supera el tamaño especificado o se alcanza el intervalo de tiempo indicado, se renombra y se archiva, y se crea un nuevo archivo de registro.

logger.shutdown_level

Shutdown level se usa para establecer el nivel del logger raíz cuando se apaga el server.

logger.size

Política de rotación: tamaño máximo de los archivos de registro en bytes. Cuando el tamaño del archivo de registro supera este umbral, se renombra y se archiva, y se crea un nuevo archivo de registro.

logger.startup_level

El nivel de inicio se utiliza para establecer el nivel del logger raíz durante el arranque del servidor. Después del arranque, el nivel de registro vuelve a la configuración <level>.

logger.stream_compress

Comprime los mensajes de registro mediante LZ4. Establézcalo en <1> o <true> para activarlo.

logger.syslog_level

nivel de registro para el registro en syslog.

logger.use_syslog

También envía la salida de logs a syslog.

macros

Sustituciones de parámetros para tablas replicadas. Pueden omitirse si no se usan tablas replicadas. Para obtener más información, consulte la sección Creación de tablas replicadas. Ejemplo

message_queue_disable_insertion

Deshabilita la inserción desde los motores de cola de mensajes (Kafka, RabbitMQ, NATS) hacia las vistas materializadas adjuntas

metric_log

Está deshabilitado de manera predeterminada. Habilitación Para activar manualmente la recopilación del historial de métricas system.metric_log, cree /etc/clickhouse-server/config.d/metric_log.xml con el contenido siguiente:
Desactivación Para desactivar la configuración metric_log, cree el siguiente archivo /etc/clickhouse-server/config.d/disable_metric_log.xml con el siguiente contenido:
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas: Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:

mmap_cache_size

Esta configuración permite evitar llamadas frecuentes a open/close (que son muy costosas debido a los fallos de página que provocan) y reutilizar mapeos entre varios hilos y consultas. El valor de la configuración es el número de regiones mapeadas (normalmente igual al número de archivos mapeados). La cantidad de datos en los archivos mapeados puede supervisarse en las siguientes tablas del sistema mediante las siguientes métricas:
La cantidad de datos en los archivos mapeados no consume memoria directamente y no se contabiliza en el uso de memoria de la consulta ni del servidor, porque esta memoria puede descartarse de forma similar a la caché de páginas del SO. La caché se elimina (los archivos se cierran) automáticamente al eliminar partes antiguas en tablas de la familia MergeTree; también puede eliminarse manualmente mediante la consulta SYSTEM DROP MMAP CACHE.Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.

mutation_workload

Se utiliza para regular cómo se utilizan y comparten los recursos entre las mutaciones y otras cargas de trabajo. El valor especificado se usa como valor de la configuración workload para todas las mutaciones en segundo plano. Puede sobrescribirse mediante un ajuste de MergeTree. Véase también

oom_score

En sistemas Linux, esto puede controlar el comportamiento del OOM killer.

openSSL

Configuración SSL de client/servidor. La compatibilidad con SSL la proporciona la biblioteca libpoco. Las opciones de configuración disponibles se explican en SSLManager.h. Los valores predeterminados pueden consultarse en SSLManager.cpp. Claves para la configuración de servidor/client: Ejemplo de configuración:

openSSL.client.caConfig

Ruta al archivo o directorio que contiene certificados de CA de confianza. Si esta ruta apunta a un archivo, debe estar en formato PEM y puede contener varios certificados de CA. Si esta ruta apunta a un directorio, debe contener un archivo .pem por cada certificado de CA. Los nombres de archivo se buscan mediante el valor hash del nombre del sujeto de la CA. Puede encontrar más detalles en la página man de SSL_CTX_load_verify_locations.

openSSL.client.cacheSessions

Activa o desactiva el almacenamiento en caché de las sesiones. Debe usarse en combinación con <sessionIdContext>. Valores aceptables: <true>, <false>.

openSSL.client.certificateFile

Ruta al archivo de certificado de cliente/servidor en formato PEM. Puede omitirse si <privateKeyFile> contiene el certificado.

openSSL.client.cipherList

Cifrados de OpenSSL compatibles.

openSSL.client.disableProtocols

Protocolos cuyo uso no está permitido.

openSSL.client.extendedVerification

Si está habilitado, verifica que el CN o SAN del certificado coincida con el nombre de host del peer.

openSSL.client.fips

Activa el modo FIPS de OpenSSL. Se admite si la versión de OpenSSL de la library es compatible con FIPS.

openSSL.client.invalidCertificateHandler.name

Clase (una subclase de CertificateHandler) para verificar certificados inválidos. Por ejemplo: <<invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler>>.

openSSL.client.loadDefaultCAFile

Determina si se usarán los certificados de CA integrados de OpenSSL. ClickHouse asume que estos certificados de CA integrados se encuentran en el archivo </etc/ssl/cert.pem> (o bien en el directorio </etc/ssl/certs>), o en el archivo (o bien el directorio) especificado por la variable de entorno <SSL_CERT_FILE> (o bien <SSL_CERT_DIR>).

openSSL.client.preferServerCiphers

Suites de cifrado del servidor preferidas por el cliente.

openSSL.client.privateKeyFile

Ruta al archivo que contiene la clave privada del certificado PEM. El archivo puede contener la clave y el certificado al mismo tiempo.

openSSL.client.privateKeyPassphraseHandler.name

Clase (subclase de PrivateKeyPassphraseHandler) que solicita la frase de paso para acceder a la clave privada. Por ejemplo: <<privateKeyPassphraseHandler>>, <<name>KeyFileHandler</name>>, <<options><password>test</password></options>>, <</privateKeyPassphraseHandler>>

openSSL.client.verificationDepth

La longitud máxima de la cadena de verificación. La verificación fallará si la longitud de la cadena de certificados supera el valor configurado.

openSSL.client.verificationMode

El método para verificar los certificados del nodo. Los detalles se encuentran en la descripción de la clase Context. Valores posibles: <none>, <relaxed>, <strict>, <once>.

openSSL.server.caConfig

Ruta al archivo o al directorio que contiene certificados de CA de confianza. Si apunta a un archivo, debe estar en formato PEM y puede contener varios certificados de CA. Si apunta a un directorio, debe contener un archivo .pem por cada certificado de CA. Los nombres de archivo se buscan mediante el valor hash del nombre del sujeto de la CA. Puede encontrar más información en la página del manual de SSL_CTX_load_verify_locations.

openSSL.server.cacheSessions

Activa o desactiva el almacenamiento en caché de las sesiones. Debe usarse junto con <sessionIdContext>. Valores aceptables: <true>, <false>.

openSSL.server.certificateFile

Ruta al archivo del certificado de cliente/servidor en formato PEM. Puede omitirse si <privateKeyFile> contiene el certificado.

openSSL.server.cipherList

Cifrado de OpenSSL compatible.

openSSL.server.disableProtocols

Protocolos cuyo uso no está permitido.

openSSL.server.extendedVerification

Si está habilitado, verifica que el CN o SAN del certificado coincida con el nombre de host del peer.

openSSL.server.fips

Activa el modo FIPS de OpenSSL. Se admite si la versión de OpenSSL de la biblioteca admite FIPS.

openSSL.server.invalidCertificateHandler.name

Clase (una subclase de CertificateHandler) para verificar certificados inválidos. Por ejemplo: <<invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler>>.

openSSL.server.loadDefaultCAFile

Determina si se utilizarán los certificados de CA integrados de OpenSSL. ClickHouse asume que estos certificados de CA integrados se encuentran en el archivo </etc/ssl/cert.pem> (o, según corresponda, en el directorio </etc/ssl/certs>) o en el archivo (o, según corresponda, en el directorio) especificado por la variable de entorno <SSL_CERT_FILE> (o, según corresponda, <SSL_CERT_DIR>).

openSSL.server.preferServerCiphers

Suites de cifrado del servidor preferidas por el cliente.

openSSL.server.privateKeyFile

Ruta del archivo que contiene la clave privada del certificado PEM. El archivo puede contener tanto la clave como el certificado.

openSSL.server.privateKeyPassphraseHandler.name

Clase (subclase de PrivateKeyPassphraseHandler) que solicita la frase de paso para acceder a la clave privada. Por ejemplo: <<privateKeyPassphraseHandler>>, <<name>KeyFileHandler</name>>, <<options><password>test</password></options>>, <</privateKeyPassphraseHandler>>

openSSL.server.sessionCacheSize

El número máximo de sesiones que el servidor almacena en la caché. Un valor de 0 significa que el número de sesiones es ilimitado.

openSSL.server.sessionIdContext

Un conjunto único de caracteres aleatorios que el servidor añade a cada identificador generado. La longitud de la cadena no debe superar <SSL_MAX_SSL_SESSION_ID_LENGTH>. Este parámetro siempre se recomienda, ya que ayuda a evitar problemas tanto si el servidor almacena en caché la sesión como si el client ha solicitado el almacenamiento en caché.

openSSL.server.sessionTimeout

Tiempo durante el que la sesión se almacena en caché en el servidor, en horas.

openSSL.server.verificationDepth

La longitud máxima de la cadena de verificación. La verificación fallará si la longitud de la cadena de certificados supera el valor configurado.

openSSL.server.verificationMode

El método para verificar los certificados del nodo. Los detalles se encuentran en la descripción de la clase Context. Valores posibles: <none>, <relaxed>, <strict>, <once>.

opentelemetry_span_log

Opciones de configuración de la tabla del sistema opentelemetry_span_log. Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas: Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
Ejemplo:

part_log

Registra eventos asociados con MergeTree. Por ejemplo, la adición o la fusión de datos. Puede usar el registro para simular algoritmos de fusión y comparar sus características. También puede visualizar el proceso de fusión. Las consultas se registran en la tabla system.part_log, no en un archivo independiente. Puede configurar el nombre de esta tabla con el parámetro table (consulte más abajo). Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas: Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
Ejemplo

path

La ruta del directorio que contiene los datos.
La barra diagonal final es obligatoria.
Ejemplo

per_cpu_untracked_memory_thread_buffer

Cantidad de memoria no rastreada, en bytes, que cada hilo puede mantener sin tocar el presupuesto compartido por CPU. Amortiza el coste de la contabilidad por CPU para asignaciones pequeñas y es el margen añadido por encima de max_per_cpu_untracked_memory * number_of_cpus en el peor de los casos. Un valor de 0 elimina ese margen: cada asignación actualiza el contador compartido por CPU (lo más preciso, pero con mayor contención). Solo en Linux.

point_in_polygon_cache_size

Tamaño máximo, en bytes, de la caché de polígonos preprocesados que usa la función pointInPolygon con un argumento de polígono constante. Las entradas que superen el límite se desalojan en orden de uso menos reciente. Establecerlo en 0 desactiva la caché: se desalojan todos los polígonos almacenados en caché y cada consulta posterior vuelve a preprocesar su polígono constante. La caché también puede vaciarse manualmente, sin cambiar este límite, con la consulta SYSTEM DROP POINT IN POLYGON CACHE.
Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.

prefixes_deserialization_thread_pool_thread_pool_queue_size

El número máximo de tareas que se pueden programar en el pool de hilos de deserialización de prefijos.
Un valor de 0 significa ilimitado.

prepare_system_log_tables_on_startup

Si es true, ClickHouse crea todas las tablas system.*_log configuradas antes del arranque. Puede ser útil si algunos scripts de inicio dependen de estas tablas.

process_query_plan_packet

Esta configuración permite leer el paquete QueryPlan. Este paquete se envía para consultas distribuidas cuando serialize_query_plan está habilitado. Está deshabilitada de forma predeterminada para evitar posibles problemas de seguridad causados por bugs en la deserialización binaria del plan de consulta. Ejemplo

processors_profile_log

Configuración de la tabla del sistema processors_profile_log. Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas: Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
La configuración predeterminada es la siguiente:

prometheus

Expone datos de métricas para que Prometheus pueda recopilarlos. Configuración:
  • endpoint – endpoint HTTP para la recopilación de métricas por parte del servidor Prometheus. Debe comenzar con ’/’.
  • port – Puerto de endpoint.
  • metrics – Expone métricas de la tabla system.metrics.
  • events – Expone métricas de la tabla system.events.
  • asynchronous_metrics – Expone los valores actuales de las métricas de la tabla system.asynchronous_metrics.
  • errors - Expone la cantidad de errores por código de error producidos desde el último reinicio del servidor. Esta información también puede obtenerse de system.errors.
Ejemplo
Compruebe (reemplace 127.0.0.1 por la dirección IP o el nombre de host de su servidor ClickHouse):

prometheus.keeper_metrics_only

Expone las métricas relacionadas con Keeper

proxy

Defina servidores proxy para peticiones HTTP y HTTPS, actualmente admitidos por el almacenamiento S3, las funciones de tabla S3 y las funciones URL. Hay tres formas de definir servidores proxy:
  • variables de entorno
  • listas de proxy
  • resolvers remotos de proxy.
También se admite omitir los servidores proxy para hosts específicos mediante no_proxy. Variables de entorno Las variables de entorno http_proxy y https_proxy le permiten especificar un servidor proxy para un protocolo determinado. Si las tiene configuradas en su sistema, deberían funcionar sin problemas. Este es el enfoque más sencillo si un protocolo determinado tiene solo un servidor proxy y ese servidor proxy no cambia. Listas de proxy Este enfoque le permite especificar uno o más servidores proxy para un protocolo. Si se define más de un servidor proxy, ClickHouse usa distintos proxies en round-robin, equilibrando la carga entre los servidores. Este es el enfoque más sencillo si hay más de un servidor proxy para un protocolo y la lista de servidores proxy no cambia. Plantilla de configuración
Seleccione un campo padre en las pestañas siguientes para ver sus campos hijo:
Resolvers proxy remotos Es posible que los servidores proxy cambien dinámicamente. En ese caso, puede definir el endpoint de un resolver. ClickHouse envía una solicitud GET vacía a ese endpoint; el resolver remoto debe devolver el host del proxy. ClickHouse lo usará para construir el URI del proxy con la siguiente plantilla: \{proxy_scheme\}://\{proxy_host\}:{proxy_port} Plantilla de configuración
Seleccione un campo padre en las pestañas siguientes para ver sus hijos:
Precedencia La configuración del proxy se determina en el siguiente orden: ClickHouse comprobará el tipo de resolver de mayor prioridad para el protocolo de la solicitud. Si no está definido, comprobará el siguiente tipo de resolver de mayor prioridad, hasta llegar al resolver de entorno. Esto también permite usar una combinación de tipos de resolver.

remap_executable

Configuración para reasignar memoria al código máquina (“text”) mediante páginas enormes.
Esta función es muy experimental.
Ejemplo

replica_group_name

Nombre del grupo de réplicas de la base de datos Replicated. El clúster creado por la base de datos Replicated constará de réplicas del mismo grupo. Las consultas DDL solo esperarán a las réplicas del mismo grupo. Está vacío de forma predeterminada. Ejemplo

replicated_merge_tree

Ajuste avanzado para tablas de ReplicatedMergeTree. Esta configuración tiene mayor prioridad. Para obtener más información, consulte el archivo de cabecera MergeTreeSettings.h. Ejemplo

restore_threads

El número máximo de hilos para ejecutar solicitudes de RESTORE.

send_crash_reports

Configuración para enviar informes de fallos al equipo principal de desarrolladores de ClickHouse. Se agradece mucho habilitar esta opción, especialmente en entornos de preproducción. Claves: Uso recomendado

series_keeper_path

Ruta en Keeper con números autoincrementales generados por la función generateSerialID. Cada serie será un nodo dentro de esta ruta.

ssh_server

La parte pública de la clave del host se escribirá en el archivo known_hosts del lado del cliente SSH en la primera conexión. Las configuraciones de clave de host están inactivas de forma predeterminada. Descomenta las configuraciones de clave de host y proporciona la ruta a la clave SSH correspondiente para activarlas: Ejemplo:

table_engines_require_grant

Si se establece en true, los usuarios necesitan un privilegio para crear una tabla con un motor específico; por ejemplo, GRANT TABLE ENGINE ON TinyLog to user.
De forma predeterminada, para mantener la compatibilidad con versiones anteriores, la creación de una tabla con un motor de tabla específico ignora este privilegio; sin embargo, puede cambiar este comportamiento estableciendo este valor en true.

tcp_ssh_port

Puerto del servidor SSH que permite al usuario conectarse y ejecutar consultas de forma interactiva mediante el client integrado a través de PTY. Ejemplo:

text_log

Configuración de la tabla del sistema text_log para registrar mensajes de texto. Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas: Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
Además: Ejemplo

thread_pool_queue_size

El número máximo de trabajos que se pueden programar en el pool global de hilos. Aumentar el tamaño de la cola implica un mayor uso de memoria. Se recomienda mantener este valor igual a max_thread_pool_size.
Un valor de 0 significa que no hay límite.
Ejemplo