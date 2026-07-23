Hace que el servidor falle ante excepciones LOGICAL_ERROR. Solo para expertos.
abort_on_logical_error
Lista de discos permitidos para su uso con Iceberg
allowed_disks_for_table_engines
Usa la dirección de origen para autenticar a los client conectados a través de un proxy.
auth_use_forwarded_address
Esta configuración debe usarse con especial precaución, ya que las direcciones reenviadas pueden falsificarse fácilmente; no se debe acceder directamente a los servidores que aceptan este tipo de autenticación, sino únicamente a través de un proxy de confianza.
Factor de trabajo para el tipo de autenticación
bcrypt_workfactor
bcrypt_password, que utiliza el algoritmo Bcrypt.
El factor de trabajo define la cantidad de cálculos y el tiempo necesarios para calcular el hash y verificar la contraseña.
<bcrypt_workfactor>12</bcrypt_workfactor>
Configuración de la tabla del sistema
blob_storage_log
blob_storage_log.
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:
Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
database
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla del sistema.
engine
|Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema.
|No puede usarse si se define
partition_by u
order_by. Si no se especifica, se selecciona
MergeTree de forma predeterminada
partition_by
|Clave de partición personalizada para una tabla del sistema.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
ttl
|Especifica el TTL de la tabla.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
order_by
|Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define
engine.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
storage_policy
|Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
settings
|Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla.
7500
max_size_rows
|Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco.
1048576
reserved_size_rows
|Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
Ejemplo:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
skip_alias_columns
|Cuando es
true, las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3.
false
<blob_storage_log>
<database>system</database
<table>blob_storage_log</table
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds
<ttl>event_date + INTERVAL 30 DAY</ttl>
</blob_storage_log>
El intervalo, en segundos, antes de recargar los diccionarios integrados. ClickHouse recarga los diccionarios integrados cada x segundos. Esto permite editar los diccionarios “sobre la marcha” sin reiniciar el servidor. Ejemplo
builtin_dictionaries_reload_interval
<builtin_dictionaries_reload_interval>3600</builtin_dictionaries_reload_interval>
Establece la proporción máxima entre el tamaño de la caché y la RAM. Permite reducir el tamaño de la caché en sistemas con poca memoria.
cache_size_to_ram_max_ratio
Solo para pruebas.
cannot_allocate_thread_fault_injection_probability
Intervalo, en segundos, durante el cual el consumo máximo de memoria permitido del servidor se ajusta según el umbral correspondiente en cgroups. Para desactivar el observador de cgroups, establezca este valor en
cgroups_memory_usage_observer_wait_time
0.
Configuración de la compresión de datos para las tablas con motor MergeTree.
compresión
Plantilla de configuración:
Recomendamos no cambiar esto si estás empezando a usar ClickHouse.
Campos de
<compression>
<case>
<min_part_size>...</min_part_size>
<min_part_size_ratio>...</min_part_size_ratio>
<method>...</method>
<level>...</level>
</case>
...
</compression>
<case>:
min_part_size– El tamaño mínimo de una parte de datos.
min_part_size_ratio– La proporción entre el tamaño de la parte de datos y el tamaño de la tabla.
method– Método de compresión. Valores aceptables:
lz4,
lz4hc,
zstd,
deflate_qpl.
level– Nivel de compresión. Consulte Códecs.
Acciones cuando se cumplen las condiciones:
Puede configurar varias secciones
<case>.
- Si una parte de datos coincide con un conjunto de condiciones, ClickHouse usa el método de compresión especificado.
- Si una parte de datos coincide con varios conjuntos de condiciones, ClickHouse usa el primer conjunto de condiciones que coincida.
Ejemplo
Si no se cumple ninguna condición para una parte de datos, ClickHouse usa la compresión
lz4.
<compression incl="clickhouse_compression">
<case>
<min_part_size>10000000000</min_part_size>
<min_part_size_ratio>0.01</min_part_size_ratio>
<method>zstd</method>
<level>1</level>
</case>
</compression>
Con qué frecuencia ClickHouse recargará la configuración y comprobará si hay cambios nuevos
config_reload_interval_ms
Indica el archivo de configuración del servidor.
config-file
Configura el límite flexible del tamaño del archivo de volcado de memoria.
core_dump
Ejemplo
El límite duro se configura mediante herramientas del sistema
<core_dump>
<size_limit>1073741824</size_limit>
</core_dump>
Configuración para el funcionamiento de la tabla del sistema crash_log. La siguiente configuración puede establecerse mediante subetiquetas:
crash_log
El archivo de configuración del servidor predeterminado
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
buffer_size_rows_flush_threshold
|Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza este umbral, se inicia en segundo plano el volcado de los logs al disco.
max_size_rows / 2
database
|Nombre de la base de datos.
engine
|Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema.
|No puede usarse si se define
partition_by o
order_by. Si no se especifica, se selecciona
MergeTree de forma predeterminada
flush_interval_milliseconds
|Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla.
7500
flush_on_crash
|Establece si los logs deben volcarse al disco en caso de fallo.
false
max_size_rows
|Número máximo de líneas para los logs. Cuando la cantidad de logs no volcados alcanza
max_size, los logs se vuelcan al disco.
1024
order_by
|Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define
engine.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
partition_by
|Clave de partición personalizada para una tabla del sistema.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
reserved_size_rows
|Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los logs.
1024
settings
|Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
storage_policy
|Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
table
|Nombre de la tabla del sistema.
ttl
|Especifica el TTL de la tabla.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
config.xml contiene la siguiente sección de configuración:
<crash_log>
<database>system</database>
<table>crash_log</table>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1024</max_size_rows>
<reserved_size_rows>1024</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>512</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</crash_log>
El tiempo durante el cual una tabla eliminada se puede restaurar mediante la sentencia
database_atomic_delay_before_drop_table_sec
UNDROP. Si
DROP TABLE se ejecutó con el modificador
SYNC, esta configuración se ignora.
El valor predeterminado de esta configuración es
480 (8 minutos).
Configuración de la tabla del sistema ‘dead_letter_queue’. Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:
dead_letter_queue
Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
database
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla del sistema.
engine
|Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema.
|No puede usarse si se define
partition_by u
order_by. Si no se especifica, se selecciona
MergeTree de forma predeterminada
partition_by
|Clave de partición personalizada para una tabla del sistema.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
ttl
|Especifica el TTL de la tabla.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
order_by
|Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define
engine.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
storage_policy
|Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
settings
|Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla.
7500
max_size_rows
|Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco.
1048576
reserved_size_rows
|Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
Los ajustes predeterminados son:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
skip_alias_columns
|Cuando es
true, las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3.
false
<dead_letter_queue>
<database>system</database>
<table>dead_letter</table>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
</dead_letter_queue>
Intervalo, en milisegundos, entre los intentos de reconexión de los Diccionarios de MySQL y Postgres que han fallado y tienen
dictionary_background_reconnect_interval
background_reconnect habilitado.
Valor predeterminado de la configuración
disk_transaction_wait_for_blob_removal
wait_for_blob_removal para cada disco.
Cuando está habilitada, el servidor espera a que se complete la eliminación de blobs en segundo plano antes de confirmar la operación.
Habilita o deshabilita la visualización de secretos en las consultas
display_secrets_in_show_and_select
SHOW y
SELECT de tablas, bases de datos, funciones de tabla y diccionarios.
El usuario que quiera ver secretos también debe tener habilitado el
format_display_secrets_in_show_and_select ajuste de formato
y contar con el privilegio
displaySecretsInShowAndSelect.
Valores posibles:
0— Deshabilitado.
1— Habilitado.
Detiene los intentos posteriores de actualizar la caché DNS de un nombre de host tras este número de fallos consecutivos. La información permanece en la caché DNS. Cero significa ilimitado. Véase también
dns_max_consecutive_failures
El directorio que se utiliza para almacenar los archivos de configuración de los UDF ejecutables creados dinámicamente por controladores (consulte
dynamic_user_defined_executable_functions_path
CREATE FUNCTION ... ENGINE = DriverName(...)).
Al reiniciar el servidor, se analiza el directorio en busca de archivos de configuración y los UDF correspondientes se cargan sin volver a invocar el controlador.
Ejemplo
<dynamic_user_defined_executable_functions_path>/var/lib/clickhouse/dynamic_user_defined_executable_functions/</dynamic_user_defined_executable_functions_path>
Configura un comando para obtener una clave que usarán los códecs de cifrado. La clave (o las claves) debe escribirse en variables de entorno o establecerse en el archivo de configuración. Las claves pueden ser hexadecimales o cadenas de 16 bytes de longitud. Ejemplo Carga desde la configuración:
cifrado
<encryption_codecs>
<aes_128_gcm_siv>
<key>1234567812345678</key>
</aes_128_gcm_siv>
</encryption_codecs>
Carga desde la configuración cuando la clave está en formato hexadecimal:
No se recomienda almacenar las claves en el archivo de configuración. No es seguro. Puede mover las claves a un archivo de configuración independiente en un disco seguro y crear un enlace simbólico a ese archivo de configuración dentro de la carpeta
config.d/.
Cargando la clave desde la variable de entorno:
<encryption_codecs>
<aes_128_gcm_siv>
<key_hex>00112233445566778899aabbccddeeff</key_hex>
</aes_128_gcm_siv>
</encryption_codecs>
Aquí,
<encryption_codecs>
<aes_128_gcm_siv>
<key_hex from_env="ENVVAR"></key_hex>
</aes_128_gcm_siv>
</encryption_codecs>
current_key_id establece la clave actual para el cifrado, y todas las claves especificadas pueden utilizarse para el descifrado.
Cada uno de estos métodos puede aplicarse a varias claves:
Aquí,
<encryption_codecs>
<aes_128_gcm_siv>
<key_hex id="0">00112233445566778899aabbccddeeff</key_hex>
<key_hex id="1" from_env="ENVVAR"></key_hex>
<current_key_id>1</current_key_id>
</aes_128_gcm_siv>
</encryption_codecs>
current_key_id muestra la clave actual de cifrado.
Además, los usuarios pueden añadir un nonce, que debe tener una longitud de 12 bytes (de forma predeterminada, los procesos de cifrado y descifrado usan un nonce compuesto por bytes con valor cero):
O se puede especificar en hexadecimal:
<encryption_codecs>
<aes_128_gcm_siv>
<nonce>012345678910</nonce>
</aes_128_gcm_siv>
</encryption_codecs>
<encryption_codecs>
<aes_128_gcm_siv>
<nonce_hex>abcdefabcdef</nonce_hex>
</aes_128_gcm_siv>
</encryption_codecs>
Todo lo mencionado anteriormente también puede aplicarse a
aes_256_gcm_siv (pero la clave debe tener una longitud de 32 bytes).
Si está habilitada, cada solicitud a ZooKeeper debe tener un nombre de componente establecido mediante
enforce_keeper_component_tracking
Coordination::setCurrentComponent. Genera una excepción
LOGICAL_ERROR si falta el componente.
Está desactivado de forma predeterminada. Activación Para activar manualmente la recopilación del historial de errores
error_log
system.error_log, cree
/etc/clickhouse-server/config.d/error_log.xml con el siguiente contenido:
Desactivar Para desactivar la configuración
<clickhouse>
<error_log>
<database>system</database>
<table>error_log</table>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<collect_interval_milliseconds>1000</collect_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</error_log>
</clickhouse>
error_log, debe crear el siguiente archivo
/etc/clickhouse-server/config.d/disable_error_log.xml con el siguiente contenido:
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:
<clickhouse>
<error_log remove="1" />
</clickhouse>
Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
database
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla del sistema.
engine
|Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema.
|No puede usarse si se define
partition_by u
order_by. Si no se especifica, se selecciona
MergeTree de forma predeterminada
partition_by
|Clave de partición personalizada para una tabla del sistema.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
ttl
|Especifica el TTL de la tabla.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
order_by
|Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define
engine.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
storage_policy
|Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
settings
|Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla.
7500
max_size_rows
|Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco.
1048576
reserved_size_rows
|Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
skip_alias_columns
|Cuando es
true, las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3.
false
Este ajuste especifica la ruta de la caché. Ejemplo
filesystem_caches_path
<filesystem_caches_path>/var/lib/clickhouse/filesystem_caches/</filesystem_caches_path>
Define un directorio que contiene archivos proto para tipos Protobuf. Ejemplo
google_protos_path
<google_protos_path>/usr/share/clickhouse/protos/</google_protos_path>
Tiempo de espera real en milisegundos para toda la fase de handshake de TCP (Hello + Addendum). Limita cuánto tiempo una conexión no autenticada puede ocupar un hilo. Establézcalo en 0 para desactivarlo.
handshake_timeout_milliseconds
Indica a libhdfs3 la ubicación correcta de su configuración.
hdfs.libhdfs3_conf
Tiempo de caducidad de HSTS en segundos.
hsts_max_age
Ejemplo
Un valor de
0 significa que ClickHouse desactiva HSTS. Si establece un número positivo, HSTS se habilitará y
max-age será el número que haya establecido.
<hsts_max_age>600000</hsts_max_age>
Tamaño del grupo de hilos para obtener de forma asíncrona los metadatos más recientes de un catálogo Iceberg remoto; el grupo se comparte entre todas las tablas activas.
iceberg_background_schedule_pool_size
Si es true, ClickHouse no escribe los valores predeterminados para una sentencia SQL SECURITY vacía en las consultas
ignore_empty_sql_security_in_create_view_query
CREATE VIEW.
Esta configuración solo es necesaria durante el período de migración y quedará obsoleta en la versión 24.4
La ruta del archivo con las sustituciones. Se admiten los formatos XML y YAML. Para obtener más información, consulte la sección Archivos de configuración. Ejemplo
include_from
<include_from>/etc/metrica.xml</include_from>
Mecanismo de protección de migración obsoleto. Esta versión admite solo el hash unificado de deduplicación de inserciones (
insert_deduplication_version
new_unified_hash); el servidor se niega a iniciarse si esta configuración está presente con cualquier otro valor (como
old_separate_hashes o
compatible_double_hashes). Complete la migración de deduplicación en la versión anterior antes de actualizar ejecutando
compatible_double_hashes (que escribe tanto los hash legacy como los unificados). En las tablas replicadas, ejecútelo durante al menos
replicated_deduplication_window_seconds (una hora de forma predeterminada); las ventanas predeterminadas conservan los hash unificados de todas las inserciones durante ese intervalo, lo que se considera suficiente para cubrir un bucle de reintentos de inserción. En las tablas no replicadas con
non_replicated_deduplication_window > 0, la ventana se basa en el recuento en lugar del tiempo, así que ejecute
compatible_double_hashes durante al menos esa cantidad de inserciones antes de actualizar.
El número máximo de trabajos que se pueden programar en el grupo de hilos de IO.
io_thread_pool_queue_size
Un valor de
0 significa que no hay límite.
El número de segundos que ClickHouse espera las solicitudes entrantes a través del protocolo HTTP antes de cerrar la conexión. Ejemplo
keep_alive_timeout
<keep_alive_timeout>30</keep_alive_timeout>
Enumere aquí los servidores LDAP con sus parámetros de conexión para:
ldap_servers
- usarlos como autenticadores para usuarios locales dedicados, que tienen especificado un mecanismo de autenticación
ldapen lugar de
password
- usarlos como directorios de usuarios remotos.
El ajuste
|Setting
|Description
bind_dn
|Plantilla utilizada para construir el DN con el que se hará el bind. El DN resultante se construirá reemplazando todas las subcadenas
\{user_name\} de la plantilla por el nombre de usuario real durante cada intento de autenticación.
enable_tls
|Indicador que activa el uso de una conexión segura con el servidor LDAP. Especifique
no para el protocolo de texto sin formato (
ldap://) (no recomendado). Especifique
yes para el protocolo LDAP sobre SSL/TLS (
ldaps://) (recomendado; es el valor predeterminado). Especifique
starttls para el protocolo StartTLS legacy (protocolo de texto sin formato (
ldap://) actualizado a TLS).
host
|Hostname o IP del servidor LDAP; este parámetro es obligatorio y no puede estar vacío.
port
|Puerto del servidor LDAP; el valor predeterminado es 636 si
enable_tls está establecido en true,
389 en caso contrario.
tls_ca_cert_dir
|ruta al directorio que contiene los certificados de la CA.
tls_ca_cert_file
|ruta al archivo del certificado de la CA.
tls_cert_file
|ruta al archivo del certificado.
tls_cipher_suite
|conjunto de cifrado permitido (en notación OpenSSL).
tls_key_file
|ruta al archivo de clave del certificado.
tls_minimum_protocol_version
|La versión mínima del protocolo SSL/TLS. Los valores aceptados son:
ssl2,
ssl3,
tls1.0,
tls1.1,
tls1.2 (el valor predeterminado).
tls_require_cert
|Comportamiento de la verificación del certificado del peer SSL/TLS. Los valores aceptados son:
never,
allow,
try,
demand (el valor predeterminado).
user_dn_detection
|Sección con parámetros de búsqueda LDAP para detectar el user DN real del usuario vinculado. Esto se usa principalmente en filtros de búsqueda para una asignación de roles posterior cuando el servidor es Active Directory. El user DN resultante se usará al reemplazar las subcadenas
\{user_dn\} dondequiera que estén permitidas. De forma predeterminada, el user DN se establece igual al bind DN, pero una vez que se realiza la búsqueda, se actualizará con el valor real del user DN detectado.
verification_cooldown
|Un período de tiempo, en segundos, después de un intento de bind correcto, durante el cual se asumirá que un usuario se ha autenticado correctamente para todas las solicitudes consecutivas sin contactar al servidor LDAP. Especifique
0 (el valor predeterminado) para deshabilitar el almacenamiento en caché y forzar el contacto con el servidor LDAP para cada solicitud de autenticación.
user_dn_detection puede configurarse con subtags:
Ejemplo:
|Setting
|Description
base_dn
|plantilla utilizada para construir el base DN para la búsqueda LDAP. El DN resultante se construirá reemplazando todas las subcadenas
\{user_name\} y
\{bind_dn\} de la plantilla por el nombre de usuario real y el bind DN durante la búsqueda LDAP.
scope
|alcance de la búsqueda LDAP. Los valores aceptados son:
base,
one_level,
children,
subtree (el valor predeterminado).
search_filter
|plantilla utilizada para construir el search filter para la búsqueda LDAP. El filtro resultante se construirá reemplazando todas las subcadenas
\{user_name\},
\{bind_dn\} y
\{base_dn\} de la plantilla por el nombre de usuario real, el bind DN y el base DN durante la búsqueda LDAP. Tenga en cuenta que los caracteres especiales deben escaparse correctamente en XML.
Ejemplo (caso típico de Active Directory con la detección de user DN configurada para la posterior asignación de roles):
<my_ldap_server>
<host>localhost</host>
<port>636</port>
<bind_dn>uid={user_name},ou=users,dc=example,dc=com</bind_dn>
<verification_cooldown>300</verification_cooldown>
<enable_tls>yes</enable_tls>
<tls_minimum_protocol_version>tls1.2</tls_minimum_protocol_version>
<tls_require_cert>demand</tls_require_cert>
<tls_cert_file>/path/to/tls_cert_file</tls_cert_file>
<tls_key_file>/path/to/tls_key_file</tls_key_file>
<tls_ca_cert_file>/path/to/tls_ca_cert_file</tls_ca_cert_file>
<tls_ca_cert_dir>/path/to/tls_ca_cert_dir</tls_ca_cert_dir>
<tls_cipher_suite>ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:AES256-GCM-SHA384</tls_cipher_suite>
</my_ldap_server>
<my_ad_server>
<host>localhost</host>
<port>389</port>
<bind_dn>EXAMPLE\{user_name}</bind_dn>
<user_dn_detection>
<base_dn>CN=Users,DC=example,DC=com</base_dn>
<search_filter>(&(objectClass=user)(sAMAccountName={user_name}))</search_filter>
</user_dn_detection>
<enable_tls>no</enable_tls>
</my_ad_server>
La ubicación y el formato de los mensajes de registro. Claves:
logger
Especificadores de formato de registro Los nombres de archivo en las rutas
|Key
|Description
async
|Cuando es
true (predeterminado), el registro se realiza de forma asíncrona (un hilo en segundo plano por canal de salida). En caso contrario, se registrará dentro del hilo que llama a LOG
async_queue_max_size
|Cuando se usa el registro asíncrono, es la cantidad máxima de mensajes que se mantendrán en la cola a la espera de vaciarse. Los mensajes adicionales se descartarán
console
|Habilita el registro en la consola. Establézcalo en
1 o
true para habilitarlo. El valor predeterminado es
1 si ClickHouse no se ejecuta en modo daemon; en caso contrario,
0.
console_log_level
|Nivel de registro para la salida de la consola. El valor predeterminado es
level.
console_shutdown_log_level
|Shutdown level se usa para establecer el nivel de registro de la consola durante el apagado del servidor.
console_startup_log_level
|nivel de inicio se usa para establecer el nivel de registro de la consola durante el inicio del servidor. Después del inicio, el nivel de registro vuelve a la configuración
console_log_level
count
|política de rotación: cuántos archivos de registro históricos conserva ClickHouse como máximo.
errorlog
|La ruta del archivo de registro de errores.
formatting.type
|Formato de registro para la salida de la consola. Actualmente, solo se admite
json
level
|Nivel de registro. Valores aceptables:
none (desactiva el registro),
fatal,
critical,
error,
warning,
notice,
information,
debug,
trace,
test
log
|La ruta del archivo de registro.
rotation
|política de rotación: controla cuándo se rotan los archivos de registro. La rotación puede basarse en el tamaño, el tiempo o una combinación de ambos. Ejemplos: 100M, daily, 100M,daily. Una vez que el archivo de registro supera el tamaño especificado o se alcanza el intervalo de tiempo indicado, se le cambia el nombre, se archiva y se crea un nuevo archivo de registro.
shutdown_level
|Shutdown level se usa para establecer el nivel del logger raíz durante el apagado del servidor.
size
|política de rotación: tamaño máximo de los archivos de registro en bytes. Una vez que el tamaño del archivo de registro supera este umbral, se le cambia el nombre, se archiva y se crea un nuevo archivo de registro.
startup_level
|nivel de inicio se usa para establecer el nivel del logger raíz durante el inicio del servidor. Después del inicio, el nivel de registro vuelve a la configuración
level
stream_compress
|Comprime los mensajes de registro con LZ4. Establézcalo en
1 o
true para habilitarlo.
syslog_level
|Nivel de registro para el envío a syslog.
use_syslog
|También reenvía la salida del registro a syslog.
log y
errorLog admiten los siguientes especificadores de formato para el nombre de archivo resultante (la parte del directorio no los admite).
La columna “Ejemplo” muestra la salida para
2023-07-06 18:32:07.
Ejemplo
|Especificador
|Descripción
|Ejemplo
%%
|% literal
%
%n
|Carácter de nueva línea
%t
|Carácter de tabulación horizontal
%Y
|Año como número decimal, p. ej., 2017
2023
%y
|Últimos 2 dígitos del año como número decimal (rango [00,99])
23
%C
|Primeros 2 dígitos del año como número decimal (rango [00,99])
20
%G
|Año basado en semanas ISO 8601 de cuatro dígitos; es decir, el año que contiene la semana especificada. Normalmente solo es útil con
%V
2023
%g
|Últimos 2 dígitos del año basado en semanas ISO 8601; es decir, el año que contiene la semana especificada.
23
%b
|Nombre abreviado del mes, p. ej., Oct (depende de la configuración regional)
Jul
%h
|Sinónimo de %b
Jul
%B
|Nombre completo del mes, p. ej., October (depende de la configuración regional)
July
%m
|Mes como número decimal (rango [01,12])
07
%U
|Número de la semana del año en formato decimal (el domingo es el primer día de la semana) (rango [00,53])
27
%W
|Número de la semana del año en formato decimal (el lunes es el primer día de la semana) (rango [00,53])
27
%V
|week number ISO 8601 (rango [01,53])
27
%j
|Day of the year como número decimal (rango [001,366])
187
%d
|Day of the month como número decimal con ceros a la izquierda (rango [01,31]). Si tiene un solo dígito, va precedido de un cero.
06
%e
|Day of the month como número decimal con espacios a la izquierda (rango [1,31]). Si tiene un solo dígito, va precedido de un espacio.
6
%a
|Nombre abreviado del día de la semana, p. ej., Fri (depende de la configuración regional)
Thu
%A
|Nombre completo del día de la semana, p. ej., Friday (depende de la configuración regional)
Thursday
%w
|Día de la semana como número entero, donde el domingo es 0 (rango [0-6])
4
%u
|Día de la semana como número decimal, donde el lunes es 1 (formato ISO 8601) (rango [1-7])
4
%H
|Hora como número decimal, en formato de 24 horas (rango [00-23])
18
%I
|Hora como número decimal, en formato de 12 horas (rango [01,12])
06
%M
|Minuto como número decimal (rango [00,59])
32
%S
|Segundo como número decimal (rango [00,60])
07
%c
|Cadena estándar de fecha y hora, p. ej., Sun Oct 17 04:41:13 2010 (depende de la configuración regional)
Thu Jul 6 18:32:07 2023
%x
|Representación localizada de la fecha (depende de la configuración regional)
07/06/23
%X
|Representación localizada de la hora, p. ej., 18:40:20 o 6:40:20 PM (depende de la configuración regional)
18:32:07
%D
|Fecha corta MM/DD/YY, equivalente a %m/%d/%y
07/06/23
%F
|Fecha corta AAAA-MM-DD, equivalente a %Y-%m-%d
2023-07-06
%r
|Hora local en formato de 12 horas (dependiente de la configuración regional)
06:32:07 PM
%R
|Equivalente a “%H:%M”
18:32
%T
|Equivalente a “%H:%M:%S” (el formato de hora ISO 8601)
18:32:07
%p
|Indicador local de a. m. o p. m. (dependiente de la configuración regional)
PM
%z
|Desplazamiento respecto a UTC en formato ISO 8601 (p. ej., -0430), o ningún carácter si la información de la zona horaria no está disponible
+0800
%Z
|Nombre o abreviatura de la zona horaria según la configuración regional, o ningún carácter si la información de la zona horaria no está disponible
Z AWST
Para imprimir solo los mensajes de registro en la consola:
<logger>
<level>trace</level>
<log>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server-%F-%T.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server-%F-%T.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>10</count>
<stream_compress>true</stream_compress>
</logger>
Sobrescrituras por nivel El nivel de registro de cada nombre de log se puede sobrescribir. Por ejemplo, para silenciar todos los mensajes de los loggers “Backup” y “RBAC”.
<logger>
<level>information</level>
<console>true</console>
</logger>
syslog Para escribir también mensajes de registro en syslog:
<logger>
<levels>
<logger>
<name>Backup</name>
<level>none</level>
</logger>
<logger>
<name>RBAC</name>
<level>none</level>
</logger>
</levels>
</logger>
Claves para
<logger>
<use_syslog>1</use_syslog>
<syslog>
<address>syslog.remote:10514</address>
<hostname>myhost.local</hostname>
<facility>LOG_LOCAL6</facility>
<format>syslog</format>
</syslog>
</logger>
<syslog>:
Formatos de registro Puede especificar el formato de registro que se mostrará en el registro de la consola. Actualmente, solo se admite JSON. Ejemplo A continuación se muestra un ejemplo de un log de salida en formato JSON:
|Key
|Description
address
|La dirección de syslog en formato
host\[:port\]. Si se omite, se usa el daemon local.
hostname
|El nombre del host desde el que se envían los logs (opcional).
facility
|La palabra clave de facility de syslog. Debe especificarse en mayúsculas con el prefijo “LOG_”; por ejemplo,
LOG_USER,
LOG_DAEMON,
LOG_LOCAL3, etc. Valor predeterminado:
LOG_USER si se especifica
address; de lo contrario,
LOG_DAEMON.
format
|Formato del mensaje de registro. Valores posibles:
bsd y
syslog.
Para habilitar la compatibilidad con el registro en JSON, use el siguiente fragmento:
{
"date_time_utc": "2024-11-06T09:06:09Z",
"date_time": "1650918987.180175",
"thread_name": "#1",
"thread_id": "254545",
"level": "Trace",
"query_id": "",
"logger_name": "BaseDaemon",
"message": "Received signal 2",
"source_file": "../base/daemon/BaseDaemon.cpp; virtual void SignalListener::run()",
"source_line": "192"
}
Cambiar el nombre de las claves para los logs JSON Los nombres de las claves pueden modificarse cambiando los valores de las etiquetas dentro de la etiqueta
<logger>
<formatting>
<type>json</type>
<!-- Can be configured on a per-channel basis (log, errorlog, console, syslog), or globally for all channels (then just omit it). -->
<!-- <channel></channel> -->
<names>
<date_time>date_time</date_time>
<thread_name>thread_name</thread_name>
<thread_id>thread_id</thread_id>
<level>level</level>
<query_id>query_id</query_id>
<logger_name>logger_name</logger_name>
<message>message</message>
<source_file>source_file</source_file>
<source_line>source_line</source_line>
</names>
</formatting>
</logger>
<names>. Por ejemplo, para cambiar
DATE_TIME a
MY_DATE_TIME, puede usar
<date_time>MY_DATE_TIME</date_time>.
Omitir claves para los logs JSON
Las propiedades del log pueden omitirse comentando la propiedad correspondiente. Por ejemplo, si no quiere que su log muestre
query_id, puede comentar la etiqueta
<query_id>.
Política de rotación: cantidad máxima de archivos de registro históricos de ClickHouse que se conservan.
logger.count
La ruta del archivo de registro de errores.
logger.errorlog
formato de registro para la salida por consola. Actualmente, solo se admite
logger.formatting.type
<json>.
Nivel de registro. Valores aceptados:
logger.level
<none> (desactiva el registro),
<fatal>,
<critical>,
<error>,
<warning>,
<notice>,
<information>,
<debug>,
<trace>,
<test>.
La ruta del archivo de registro.
logger.log
Política de rotación: controla cuándo se rotan los archivos de registro. La rotación puede basarse en el tamaño, el tiempo o una combinación de ambos. Ejemplos: 100M, daily, 100M,daily. Una vez que el archivo de registro supera el tamaño especificado o se alcanza el intervalo de tiempo indicado, se renombra y se archiva, y se crea un nuevo archivo de registro.
logger.rotation
Shutdown level se usa para establecer el nivel del logger raíz cuando se apaga el server.
logger.shutdown_level
Política de rotación: tamaño máximo de los archivos de registro en bytes. Cuando el tamaño del archivo de registro supera este umbral, se renombra y se archiva, y se crea un nuevo archivo de registro.
logger.size
El nivel de inicio se utiliza para establecer el nivel del logger raíz durante el arranque del servidor. Después del arranque, el nivel de registro vuelve a la configuración
logger.startup_level
<level>.
Comprime los mensajes de registro mediante LZ4. Establézcalo en
logger.stream_compress
<1> o
<true> para activarlo.
nivel de registro para el registro en syslog.
logger.syslog_level
También envía la salida de logs a syslog.
logger.use_syslog
Sustituciones de parámetros para tablas replicadas. Pueden omitirse si no se usan tablas replicadas. Para obtener más información, consulte la sección Creación de tablas replicadas. Ejemplo
macros
<macros incl="macros" optional="true" />
Deshabilita la inserción desde los motores de cola de mensajes (Kafka, RabbitMQ, NATS) hacia las vistas materializadas adjuntas
message_queue_disable_insertion
Está deshabilitado de manera predeterminada. Habilitación Para activar manualmente la recopilación del historial de métricas
metric_log
system.metric_log, cree
/etc/clickhouse-server/config.d/metric_log.xml con el contenido siguiente:
Desactivación Para desactivar la configuración
<clickhouse>
<metric_log>
<database>system</database>
<table>metric_log</table>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<collect_interval_milliseconds>1000</collect_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</metric_log>
</clickhouse>
metric_log, cree el siguiente archivo
/etc/clickhouse-server/config.d/disable_metric_log.xml con el siguiente contenido:
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:
<clickhouse>
<metric_log remove="1" />
</clickhouse>
Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
database
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla del sistema.
engine
|Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema.
|No puede usarse si se define
partition_by u
order_by. Si no se especifica, se selecciona
MergeTree de forma predeterminada
partition_by
|Clave de partición personalizada para una tabla del sistema.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
ttl
|Especifica el TTL de la tabla.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
order_by
|Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define
engine.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
storage_policy
|Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
settings
|Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla.
7500
max_size_rows
|Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco.
1048576
reserved_size_rows
|Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
skip_alias_columns
|Cuando es
true, las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3.
false
Esta configuración permite evitar llamadas frecuentes a open/close (que son muy costosas debido a los fallos de página que provocan) y reutilizar mapeos entre varios hilos y consultas. El valor de la configuración es el número de regiones mapeadas (normalmente igual al número de archivos mapeados). La cantidad de datos en los archivos mapeados puede supervisarse en las siguientes tablas del sistema mediante las siguientes métricas:
mmap_cache_size
MMappedFiles/
MMappedFileBytes/
MMapCacheCellsen
system.metrics,
system.metric_log
CreatedReadBufferMMap/
CreatedReadBufferMMapFailed/
MMappedFileCacheHits/
MMappedFileCacheMissesen
system.events,
system.processes,
system.query_log,
system.query_thread_log,
system.query_views_log
La cantidad de datos en los archivos mapeados no consume memoria directamente y no se contabiliza en el uso de memoria de la consulta ni del servidor, porque esta memoria puede descartarse de forma similar a la caché de páginas del SO. La caché se elimina (los archivos se cierran) automáticamente al eliminar partes antiguas en tablas de la familia MergeTree; también puede eliminarse manualmente mediante la consulta
SYSTEM DROP MMAP CACHE.Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.
Se utiliza para regular cómo se utilizan y comparten los recursos entre las mutaciones y otras cargas de trabajo. El valor especificado se usa como valor de la configuración
mutation_workload
workload para todas las mutaciones en segundo plano. Puede sobrescribirse mediante un ajuste de MergeTree.
Véase también
En sistemas Linux, esto puede controlar el comportamiento del OOM killer.
oom_score
Configuración SSL de client/servidor. La compatibilidad con SSL la proporciona la biblioteca
openSSL
libpoco. Las opciones de configuración disponibles se explican en SSLManager.h. Los valores predeterminados pueden consultarse en SSLManager.cpp.
Claves para la configuración de servidor/client:
Ejemplo de configuración:
|Opción
|Descripción
|Valor predeterminado
cacheSessions
|Habilita o deshabilita el almacenamiento en caché de las sesiones. Debe usarse en combinación con
sessionIdContext. Valores aceptables:
true,
false.
false
caConfig
|Ruta al archivo o directorio que contiene certificados de CA de confianza. Si apunta a un archivo, debe estar en formato PEM y puede contener varios certificados de CA. Si apunta a un directorio, debe contener un archivo .pem por cada certificado de CA. Los nombres de los archivos se buscan mediante el valor hash del nombre del sujeto de la CA. Puede encontrar más detalles en la página man de SSL_CTX_load_verify_locations.
certificateFile
|Ruta al archivo del certificado de cliente/servidor en formato PEM. Puede omitirse si
privateKeyFile contiene el certificado.
cipherList
|Cifrados de OpenSSL compatibles.
ALL:!ADH:!LOW:!EXP:!MD5:!3DES:@STRENGTH
disableProtocols
|Protocolos cuyo uso no está permitido.
extendedVerification
|Si está habilitado, verifica que el CN o SAN del certificado coincida con el hostname del par remoto.
false
fips
|Activa el modo FIPS de OpenSSL. Se admite si la versión de OpenSSL de la biblioteca es compatible con FIPS.
false
invalidCertificateHandler
|Clase (una subclase de CertificateHandler) para comprobar certificados no válidos. Por ejemplo:
<invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler> .
RejectCertificateHandler
loadDefaultCAFile
|Si se usarán los certificados de CA integrados de OpenSSL. ClickHouse supone que los certificados de CA integrados se encuentran en el archivo
/etc/ssl/cert.pem (resp. el directorio
/etc/ssl/certs) o en el archivo (resp. directorio) especificado por la variable de entorno
SSL_CERT_FILE (resp.
SSL_CERT_DIR).
true
preferServerCiphers
|Cifrados del servidor preferidos por el client.
false
privateKeyFile
|Ruta al archivo con la clave privada del certificado PEM. El archivo puede contener una clave y un certificado al mismo tiempo.
privateKeyPassphraseHandler
|Clase (subclase de PrivateKeyPassphraseHandler) que solicita la frase de contraseña para acceder a la clave privada. Por ejemplo:
<privateKeyPassphraseHandler>,
<name>KeyFileHandler</name>,
<options><password>test</password></options>,
</privateKeyPassphraseHandler>.
KeyConsoleHandler
requireTLSv1
|Requiere una conexión TLSv1. Valores aceptables:
true,
false.
false
requireTLSv1_1
|Requiere una conexión con TLSv1.1. Valores aceptables:
true,
false.
false
requireTLSv1_2
|Requiere una conexión TLSv1.2. Valores aceptables:
true,
false.
false
sessionCacheSize
|El número máximo de sesiones que el servidor mantiene en caché. Un valor de
0 significa un número ilimitado de sesiones.
|1024*20
sessionIdContext
|Un conjunto único de caracteres aleatorios que el servidor añade a cada identificador generado. La longitud de la cadena no debe superar
SSL_MAX_SSL_SESSION_ID_LENGTH. Este parámetro siempre es recomendable, ya que ayuda a evitar problemas tanto si el servidor almacena la sesión en caché como si el client solicitó el almacenamiento en caché.
$\{application.name\}
sessionTimeout
|Tiempo de almacenamiento en caché de la sesión en el servidor, en horas.
2
verificationDepth
|La longitud máxima de la cadena de verificación. La verificación fallará si la longitud de la cadena de certificados supera el valor establecido.
9
verificationMode
|Método para verificar los certificados del nodo. Los detalles están en la descripción de la clase Context. Valores posibles:
none,
relaxed,
strict,
once.
relaxed
<openSSL>
<server>
<!-- openssl req -subj "/CN=localhost" -new -newkey rsa:2048 -days 365 -nodes -x509 -keyout /etc/clickhouse-server/server.key -out /etc/clickhouse-server/server.crt -->
<certificateFile>/etc/clickhouse-server/server.crt</certificateFile>
<privateKeyFile>/etc/clickhouse-server/server.key</privateKeyFile>
<!-- openssl dhparam -out /etc/clickhouse-server/dhparam.pem 4096 -->
<dhParamsFile>/etc/clickhouse-server/dhparam.pem</dhParamsFile>
<verificationMode>none</verificationMode>
<loadDefaultCAFile>true</loadDefaultCAFile>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
</server>
<client>
<loadDefaultCAFile>true</loadDefaultCAFile>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
<!-- Use for self-signed: <verificationMode>none</verificationMode> -->
<invalidCertificateHandler>
<!-- Use for self-signed: <name>AcceptCertificateHandler</name> -->
<name>RejectCertificateHandler</name>
</invalidCertificateHandler>
</client>
</openSSL>
Ruta al archivo o directorio que contiene certificados de CA de confianza. Si esta ruta apunta a un archivo, debe estar en formato PEM y puede contener varios certificados de CA. Si esta ruta apunta a un directorio, debe contener un archivo .pem por cada certificado de CA. Los nombres de archivo se buscan mediante el valor hash del nombre del sujeto de la CA. Puede encontrar más detalles en la página man de SSL_CTX_load_verify_locations.
openSSL.client.caConfig
Activa o desactiva el almacenamiento en caché de las sesiones. Debe usarse en combinación con
openSSL.client.cacheSessions
<sessionIdContext>. Valores aceptables:
<true>,
<false>.
Ruta al archivo de certificado de cliente/servidor en formato PEM. Puede omitirse si
openSSL.client.certificateFile
<privateKeyFile> contiene el certificado.
Cifrados de OpenSSL compatibles.
openSSL.client.cipherList
Protocolos cuyo uso no está permitido.
openSSL.client.disableProtocols
Si está habilitado, verifica que el CN o SAN del certificado coincida con el nombre de host del peer.
openSSL.client.extendedVerification
Activa el modo FIPS de OpenSSL. Se admite si la versión de OpenSSL de la library es compatible con FIPS.
openSSL.client.fips
Clase (una subclase de CertificateHandler) para verificar certificados inválidos. Por ejemplo:
openSSL.client.invalidCertificateHandler.name
<<invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler>>.
Determina si se usarán los certificados de CA integrados de OpenSSL. ClickHouse asume que estos certificados de CA integrados se encuentran en el archivo
openSSL.client.loadDefaultCAFile
</etc/ssl/cert.pem> (o bien en el directorio
</etc/ssl/certs>), o en el archivo (o bien el directorio) especificado por la variable de entorno
<SSL_CERT_FILE> (o bien
<SSL_CERT_DIR>).
Suites de cifrado del servidor preferidas por el cliente.
openSSL.client.preferServerCiphers
Ruta al archivo que contiene la clave privada del certificado PEM. El archivo puede contener la clave y el certificado al mismo tiempo.
openSSL.client.privateKeyFile
Clase (subclase de PrivateKeyPassphraseHandler) que solicita la frase de paso para acceder a la clave privada. Por ejemplo:
openSSL.client.privateKeyPassphraseHandler.name
<<privateKeyPassphraseHandler>>,
<<name>KeyFileHandler</name>>,
<<options><password>test</password></options>>,
<</privateKeyPassphraseHandler>>
La longitud máxima de la cadena de verificación. La verificación fallará si la longitud de la cadena de certificados supera el valor configurado.
openSSL.client.verificationDepth
El método para verificar los certificados del nodo. Los detalles se encuentran en la descripción de la clase Context. Valores posibles:
openSSL.client.verificationMode
<none>,
<relaxed>,
<strict>,
<once>.
Ruta al archivo o al directorio que contiene certificados de CA de confianza. Si apunta a un archivo, debe estar en formato PEM y puede contener varios certificados de CA. Si apunta a un directorio, debe contener un archivo .pem por cada certificado de CA. Los nombres de archivo se buscan mediante el valor hash del nombre del sujeto de la CA. Puede encontrar más información en la página del manual de SSL_CTX_load_verify_locations.
openSSL.server.caConfig
Activa o desactiva el almacenamiento en caché de las sesiones. Debe usarse junto con
openSSL.server.cacheSessions
<sessionIdContext>. Valores aceptables:
<true>,
<false>.
Ruta al archivo del certificado de cliente/servidor en formato PEM. Puede omitirse si
openSSL.server.certificateFile
<privateKeyFile> contiene el certificado.
Cifrado de OpenSSL compatible.
openSSL.server.cipherList
Protocolos cuyo uso no está permitido.
openSSL.server.disableProtocols
Si está habilitado, verifica que el CN o SAN del certificado coincida con el nombre de host del peer.
openSSL.server.extendedVerification
Activa el modo FIPS de OpenSSL. Se admite si la versión de OpenSSL de la biblioteca admite FIPS.
openSSL.server.fips
Clase (una subclase de CertificateHandler) para verificar certificados inválidos. Por ejemplo:
openSSL.server.invalidCertificateHandler.name
<<invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler>>.
Determina si se utilizarán los certificados de CA integrados de OpenSSL. ClickHouse asume que estos certificados de CA integrados se encuentran en el archivo
openSSL.server.loadDefaultCAFile
</etc/ssl/cert.pem> (o, según corresponda, en el directorio
</etc/ssl/certs>) o en el archivo (o, según corresponda, en el directorio) especificado por la variable de entorno
<SSL_CERT_FILE> (o, según corresponda,
<SSL_CERT_DIR>).
Suites de cifrado del servidor preferidas por el cliente.
openSSL.server.preferServerCiphers
Ruta del archivo que contiene la clave privada del certificado PEM. El archivo puede contener tanto la clave como el certificado.
openSSL.server.privateKeyFile
Clase (subclase de PrivateKeyPassphraseHandler) que solicita la frase de paso para acceder a la clave privada. Por ejemplo:
openSSL.server.privateKeyPassphraseHandler.name
<<privateKeyPassphraseHandler>>,
<<name>KeyFileHandler</name>>,
<<options><password>test</password></options>>,
<</privateKeyPassphraseHandler>>
El número máximo de sesiones que el servidor almacena en la caché. Un valor de 0 significa que el número de sesiones es ilimitado.
openSSL.server.sessionCacheSize
Un conjunto único de caracteres aleatorios que el servidor añade a cada identificador generado. La longitud de la cadena no debe superar
openSSL.server.sessionIdContext
<SSL_MAX_SSL_SESSION_ID_LENGTH>. Este parámetro siempre se recomienda, ya que ayuda a evitar problemas tanto si el servidor almacena en caché la sesión como si el client ha solicitado el almacenamiento en caché.
Tiempo durante el que la sesión se almacena en caché en el servidor, en horas.
openSSL.server.sessionTimeout
La longitud máxima de la cadena de verificación. La verificación fallará si la longitud de la cadena de certificados supera el valor configurado.
openSSL.server.verificationDepth
El método para verificar los certificados del nodo. Los detalles se encuentran en la descripción de la clase Context. Valores posibles:
openSSL.server.verificationMode
<none>,
<relaxed>,
<strict>,
<once>.
Opciones de configuración de la tabla del sistema
opentelemetry_span_log
opentelemetry_span_log.
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:
Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
database
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla del sistema.
engine
|Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema.
|No puede usarse si se define
partition_by u
order_by. Si no se especifica, se selecciona
MergeTree de forma predeterminada
partition_by
|Clave de partición personalizada para una tabla del sistema.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
ttl
|Especifica el TTL de la tabla.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
order_by
|Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define
engine.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
storage_policy
|Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
settings
|Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla.
7500
max_size_rows
|Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco.
1048576
reserved_size_rows
|Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
Ejemplo:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
skip_alias_columns
|Cuando es
true, las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3.
false
<opentelemetry_span_log>
<engine>
engine MergeTree
partition by toYYYYMM(finish_date)
order by (finish_date, finish_time_us, trace_id)
</engine>
<database>system</database>
<table>opentelemetry_span_log</table>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</opentelemetry_span_log>
Registra eventos asociados con MergeTree. Por ejemplo, la adición o la fusión de datos. Puede usar el registro para simular algoritmos de fusión y comparar sus características. También puede visualizar el proceso de fusión. Las consultas se registran en la tabla system.part_log, no en un archivo independiente. Puede configurar el nombre de esta tabla con el parámetro
part_log
table (consulte más abajo).
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:
Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
database
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla del sistema.
engine
|Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema.
|No puede usarse si se define
partition_by u
order_by. Si no se especifica, se selecciona
MergeTree de forma predeterminada
partition_by
|Clave de partición personalizada para una tabla del sistema.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
ttl
|Especifica el TTL de la tabla.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
order_by
|Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define
engine.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
storage_policy
|Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
settings
|Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla.
7500
max_size_rows
|Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco.
1048576
reserved_size_rows
|Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
Ejemplo
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
skip_alias_columns
|Cuando es
true, las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3.
false
<part_log>
<database>system</database>
<table>part_log</table>
<partition_by>toMonday(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</part_log>
La ruta del directorio que contiene los datos.
path
Ejemplo
La barra diagonal final es obligatoria.
<path>/var/lib/clickhouse/</path>
Cantidad de memoria no rastreada, en bytes, que cada hilo puede mantener sin tocar el presupuesto compartido por CPU. Amortiza el coste de la contabilidad por CPU para asignaciones pequeñas y es el margen añadido por encima de
per_cpu_untracked_memory_thread_buffer
max_per_cpu_untracked_memory * number_of_cpus en el peor de los casos. Un valor de
0 elimina ese margen: cada asignación actualiza el contador compartido por CPU (lo más preciso, pero con mayor contención). Solo en Linux.
Tamaño máximo, en bytes, de la caché de polígonos preprocesados que usa la función
point_in_polygon_cache_size
pointInPolygon con un argumento de polígono constante.
Las entradas que superen el límite se desalojan en orden de uso menos reciente.
Establecerlo en
0 desactiva la caché: se desalojan todos los polígonos almacenados en caché y cada consulta posterior vuelve a preprocesar su polígono constante.
La caché también puede vaciarse manualmente, sin cambiar este límite, con la consulta
SYSTEM DROP POINT IN POLYGON CACHE.
Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.
El número máximo de tareas que se pueden programar en el pool de hilos de deserialización de prefijos.
prefixes_deserialization_thread_pool_thread_pool_queue_size
Un valor de
0 significa ilimitado.
Si es true, ClickHouse crea todas las tablas
prepare_system_log_tables_on_startup
system.*_log configuradas antes del arranque. Puede ser útil si algunos scripts de inicio dependen de estas tablas.
Esta configuración permite leer el paquete QueryPlan. Este paquete se envía para consultas distribuidas cuando serialize_query_plan está habilitado. Está deshabilitada de forma predeterminada para evitar posibles problemas de seguridad causados por bugs en la deserialización binaria del plan de consulta. Ejemplo
process_query_plan_packet
<process_query_plan_packet>true</process_query_plan_packet>
Configuración de la tabla del sistema
processors_profile_log
processors_profile_log.
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:
Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
database
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla del sistema.
engine
|Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema.
|No puede usarse si se define
partition_by u
order_by. Si no se especifica, se selecciona
MergeTree de forma predeterminada
partition_by
|Clave de partición personalizada para una tabla del sistema.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
ttl
|Especifica el TTL de la tabla.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
order_by
|Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define
engine.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
storage_policy
|Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
settings
|Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla.
7500
max_size_rows
|Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco.
1048576
reserved_size_rows
|Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
La configuración predeterminada es la siguiente:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
skip_alias_columns
|Cuando es
true, las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3.
false
<processors_profile_log>
<database>system</database>
<table>processors_profile_log</table>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</processors_profile_log>
Expone datos de métricas para que Prometheus pueda recopilarlos. Configuración:
prometheus
endpoint– endpoint HTTP para la recopilación de métricas por parte del servidor Prometheus. Debe comenzar con ’/’.
port– Puerto de
endpoint.
metrics– Expone métricas de la tabla system.metrics.
events– Expone métricas de la tabla system.events.
asynchronous_metrics– Expone los valores actuales de las métricas de la tabla system.asynchronous_metrics.
errors- Expone la cantidad de errores por código de error producidos desde el último reinicio del servidor. Esta información también puede obtenerse de system.errors.
Compruebe (reemplace
<clickhouse>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<http_port>8123</http_port>
<tcp_port>9000</tcp_port>
<prometheus>
<endpoint>/metrics</endpoint>
<port>9363</port>
<metrics>true</metrics>
<events>true</events>
<asynchronous_metrics>true</asynchronous_metrics>
<errors>true</errors>
</prometheus>
</clickhouse>
127.0.0.1 por la dirección IP o el nombre de host de su servidor ClickHouse):
curl 127.0.0.1:9363/metrics
Expone las métricas relacionadas con Keeper
prometheus.keeper_metrics_only
Defina servidores proxy para peticiones HTTP y HTTPS, actualmente admitidos por el almacenamiento S3, las funciones de tabla S3 y las funciones URL. Hay tres formas de definir servidores proxy:
proxy
- variables de entorno
- listas de proxy
- resolvers remotos de proxy.
no_proxy.
Variables de entorno
Las variables de entorno
http_proxy y
https_proxy le permiten especificar un
servidor proxy para un protocolo determinado. Si las tiene configuradas en su sistema, deberían funcionar sin problemas.
Este es el enfoque más sencillo si un protocolo determinado tiene
solo un servidor proxy y ese servidor proxy no cambia.
Listas de proxy
Este enfoque le permite especificar uno o más
servidores proxy para un protocolo. Si se define más de un servidor proxy,
ClickHouse usa distintos proxies en round-robin, equilibrando la
carga entre los servidores. Este es el enfoque más sencillo si hay más de
un servidor proxy para un protocolo y la lista de servidores proxy no cambia.
Plantilla de configuración
Seleccione un campo padre en las pestañas siguientes para ver sus campos hijo:
<proxy>
<http>
<uri>http://proxy1</uri>
<uri>http://proxy2:3128</uri>
</http>
<https>
<uri>http://proxy1:3128</uri>
</https>
</proxy>
Resolvers proxy remotos Es posible que los servidores proxy cambien dinámicamente. En ese caso, puede definir el endpoint de un resolver. ClickHouse envía una solicitud GET vacía a ese endpoint; el resolver remoto debe devolver el host del proxy. ClickHouse lo usará para construir el URI del proxy con la siguiente plantilla:
- <proxy>
- <http> y <https>
|Campo
|Descripción
<http>
|Una lista de uno o más proxies HTTP
<https>
|Una lista de uno o más proxies HTTPS
\{proxy_scheme\}://\{proxy_host\}:{proxy_port}
Plantilla de configuración
Seleccione un campo padre en las pestañas siguientes para ver sus hijos:
<proxy>
<http>
<resolver>
<endpoint>http://resolver:8080/hostname</endpoint>
<proxy_scheme>http</proxy_scheme>
<proxy_port>80</proxy_port>
<proxy_cache_time>10</proxy_cache_time>
</resolver>
</http>
<https>
<resolver>
<endpoint>http://resolver:8080/hostname</endpoint>
<proxy_scheme>http</proxy_scheme>
<proxy_port>3128</proxy_port>
<proxy_cache_time>10</proxy_cache_time>
</resolver>
</https>
</proxy>
Precedencia La configuración del proxy se determina en el siguiente orden:
- <proxy>
- <http> y <https>
- <resolver>
|Campo
|Descripción
<http>
|Una lista de uno o más resolvers*
<https>
|Una lista de uno o más resolvers*
ClickHouse comprobará el tipo de resolver de mayor prioridad para el protocolo de la solicitud. Si no está definido, comprobará el siguiente tipo de resolver de mayor prioridad, hasta llegar al resolver de entorno. Esto también permite usar una combinación de tipos de resolver.
|Orden
|Configuración
|1.
|Resolvers remotos de proxy
|2.
|Listas de proxy
|3.
|Variables de entorno
Configuración para reasignar memoria al código máquina (“text”) mediante páginas enormes.
remap_executable
Ejemplo
Esta función es muy experimental.
<remap_executable>false</remap_executable>
Nombre del grupo de réplicas de la base de datos Replicated. El clúster creado por la base de datos Replicated constará de réplicas del mismo grupo. Las consultas DDL solo esperarán a las réplicas del mismo grupo. Está vacío de forma predeterminada. Ejemplo
replica_group_name
<replica_group_name>backups</replica_group_name>
Ajuste avanzado para tablas de ReplicatedMergeTree. Esta configuración tiene mayor prioridad. Para obtener más información, consulte el archivo de cabecera MergeTreeSettings.h. Ejemplo
replicated_merge_tree
<replicated_merge_tree>
<max_suspicious_broken_parts>5</max_suspicious_broken_parts>
</replicated_merge_tree>
El número máximo de hilos para ejecutar solicitudes de RESTORE.
restore_threads
Configuración para enviar informes de fallos al equipo principal de desarrolladores de ClickHouse. Se agradece mucho habilitar esta opción, especialmente en entornos de preproducción. Claves:
send_crash_reports
Uso recomendado
|Key
|Description
enabled
|Indicador booleano para habilitar la funcionalidad;
true de forma predeterminada. Establézcalo en
false para evitar enviar informes de fallos.
endpoint
|Puede sobrescribir la URL del endpoint para el envío de informes de fallos.
send_logical_errors
LOGICAL_ERROR es como un
assert; es un error en ClickHouse. Este indicador booleano habilita el envío de estas excepciones (predeterminado:
true).
<send_crash_reports>
<enabled>true</enabled>
</send_crash_reports>
Ruta en Keeper con números autoincrementales generados por la función
series_keeper_path
generateSerialID. Cada serie será un nodo dentro de esta ruta.
La parte pública de la clave del host se escribirá en el archivo known_hosts del lado del cliente SSH en la primera conexión. Las configuraciones de clave de host están inactivas de forma predeterminada. Descomenta las configuraciones de clave de host y proporciona la ruta a la clave SSH correspondiente para activarlas: Ejemplo:
ssh_server
<ssh_server>
<host_rsa_key>path_to_the_ssh_key</host_rsa_key>
<host_ecdsa_key>path_to_the_ssh_key</host_ecdsa_key>
<host_ed25519_key>path_to_the_ssh_key</host_ed25519_key>
</ssh_server>
Si se establece en true, los usuarios necesitan un privilegio para crear una tabla con un motor específico; por ejemplo,
table_engines_require_grant
GRANT TABLE ENGINE ON TinyLog to user.
De forma predeterminada, para mantener la compatibilidad con versiones anteriores, la creación de una tabla con un motor de tabla específico ignora este privilegio; sin embargo, puede cambiar este comportamiento estableciendo este valor en true.
Puerto del servidor SSH que permite al usuario conectarse y ejecutar consultas de forma interactiva mediante el client integrado a través de PTY. Ejemplo:
tcp_ssh_port
<tcp_ssh_port>9022</tcp_ssh_port>
Configuración de la tabla del sistema text_log para registrar mensajes de texto. Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:
text_log
Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
database
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla del sistema.
engine
|Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema.
|No puede usarse si se define
partition_by u
order_by. Si no se especifica, se selecciona
MergeTree de forma predeterminada
partition_by
|Clave de partición personalizada para una tabla del sistema.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
ttl
|Especifica el TTL de la tabla.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
order_by
|Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define
engine.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
storage_policy
|Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
settings
|Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla.
7500
max_size_rows
|Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco.
1048576
reserved_size_rows
|Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
Además:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
skip_alias_columns
|Cuando es
true, las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3.
false
Ejemplo
|Configuración
|Descripción
|Valor predeterminado
level
|Nivel máximo de Message (por defecto,
Trace) que se almacenará en la tabla.
Trace
<clickhouse>
<text_log>
<level>notice</level>
<database>system</database>
<table>text_log</table>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
<!-- <partition_by>event_date</partition_by> -->
<engine>Engine = MergeTree PARTITION BY event_date ORDER BY event_time TTL event_date + INTERVAL 30 day</engine>
</text_log>
</clickhouse>
El número máximo de trabajos que se pueden programar en el pool global de hilos. Aumentar el tamaño de la cola implica un mayor uso de memoria. Se recomienda mantener este valor igual a
thread_pool_queue_size
max_thread_pool_size.
Ejemplo
Un valor de
0 significa que no hay límite.