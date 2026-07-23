Establece una proporción entre el número de hilos y el número de fusiones y mutaciones en segundo plano que pueden ejecutarse de forma concurrente. Por ejemplo, si la proporción es 2 y
background_merges_mutations_concurrency_ratio
background_pool_size está configurado en 16, entonces ClickHouse puede ejecutar 32 fusiones en segundo plano de forma concurrente. Esto es posible porque las operaciones en segundo plano pueden suspenderse y posponerse. Esto es necesario para dar mayor prioridad de ejecución a las fusiones pequeñas.
Solo puede aumentar esta proporción en tiempo de ejecución. Para reducirla, tiene que reiniciar el servidor.Al igual que la configuración
background_pool_size,
background_merges_mutations_concurrency_ratio podría aplicarse desde el perfil
default para mantener la compatibilidad con versiones anteriores.
La política para la planificación de las fusiones y mutaciones en segundo plano. Los posibles valores son:
background_merges_mutations_scheduling_policy
round_robin y
shortest_task_first.
Algoritmo utilizado para seleccionar la siguiente fusión o mutación que ejecutará el pool de hilos en segundo plano. La política puede cambiarse en tiempo de ejecución sin reiniciar el servidor.
Puede aplicarse desde el perfil
default para mantener la compatibilidad con versiones anteriores.
Posibles valores:
round_robin— Cada fusión y mutación concurrente se ejecuta en orden round-robin para garantizar un funcionamiento sin inanición. Las fusiones más pequeñas se completan más rápido que las más grandes simplemente porque tienen menos bloques que fusionar.
shortest_task_first— Ejecuta siempre la fusión o mutación más pequeña. A las fusiones y mutaciones se les asignan prioridades según su tamaño resultante. Las fusiones más pequeñas tienen preferencia estricta sobre las más grandes. Esta política garantiza la fusión más rápida posible de partes pequeñas, pero puede provocar la inanición indefinida de las fusiones grandes en particiones muy sobrecargadas por
INSERTs.