Estos ajustes configuran servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Establece una proporción entre el número de hilos y el número de fusiones y mutaciones en segundo plano que pueden ejecutarse de forma concurrente.

Por ejemplo, si la proporción es 2 y background_pool_size está configurado en 16, entonces ClickHouse puede ejecutar 32 fusiones en segundo plano de forma concurrente. Esto es posible porque las operaciones en segundo plano pueden suspenderse y posponerse. Esto es necesario para dar mayor prioridad de ejecución a las fusiones pequeñas.

Solo puede aumentar esta proporción en tiempo de ejecución. Para reducirla, tiene que reiniciar el servidor. default para mantener la compatibilidad con versiones anteriores. Al igual que la configuración background_pool_size background_merges_mutations_concurrency_ratio podría aplicarse desde el perfilpara mantener la compatibilidad con versiones anteriores.

La política para la planificación de las fusiones y mutaciones en segundo plano. Los posibles valores son: round_robin y shortest_task_first .

Algoritmo utilizado para seleccionar la siguiente fusión o mutación que ejecutará el pool de hilos en segundo plano. La política puede cambiarse en tiempo de ejecución sin reiniciar el servidor. Puede aplicarse desde el perfil default para mantener la compatibilidad con versiones anteriores.

Posibles valores: