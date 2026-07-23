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Estos parámetros configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

storage_configuration

Permite una configuración de almacenamiento en varios discos. La configuración de almacenamiento sigue la estructura:

Configuración de disks

La configuración de disks sigue la estructura que se muestra a continuación:
Las subetiquetas anteriores definen los siguientes ajustes para disks:
El orden de los discos no importa.

Configuración de políticas

Las subetiquetas anteriores definen los siguientes ajustes para policies: Para volume_priority:
  • Si todos los volúmenes tienen este parámetro, se priorizan en el orden especificado.
  • Si solo algunos volúmenes lo tienen, los volúmenes que no lo tienen reciben la prioridad más baja. Los que sí lo tienen se priorizan según el valor de la etiqueta; la prioridad del resto se determina por el orden en que aparecen en el archivo de configuración.
  • Si ningún volumen tiene este parámetro, su orden se determina por el orden en que aparecen en el archivo de configuración.
  • La prioridad de los volúmenes no puede ser la misma.

storage_metadata_write_full_object_key

Escribe los archivos de metadatos del disco en formato VERSION_FULL_OBJECT_KEY. Está habilitada de forma predeterminada. Esta configuración está obsoleta.

storage_shared_set_join_use_inner_uuid

Si está activado, se genera un UUID interno durante la creación de SharedSet y SharedJoin. Solo en ClickHouse Cloud
Última modificación el 23 de julio de 2026