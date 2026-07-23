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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

workload_path

Directorio que se usa para almacenar todas las consultas CREATE WORKLOAD y CREATE RESOURCE. De forma predeterminada, se usa la carpeta /workload/ dentro del directorio de trabajo del servidor. Ejemplo
Véase también

workload_zookeeper_path

La ruta a un nodo de ZooKeeper que se usa como almacenamiento para todas las consultas CREATE WORKLOAD y CREATE RESOURCE. Para mantener la coherencia, todas las definiciones SQL se almacenan como valor de este único znode. De forma predeterminada, no se usa ZooKeeper y las definiciones se almacenan en disco. Ejemplo
Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026