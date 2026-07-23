Directorio que se usa para almacenar todas las consultas
workload_path
CREATE WORKLOAD y
CREATE RESOURCE. De forma predeterminada, se usa la carpeta
/workload/ dentro del directorio de trabajo del servidor.
Ejemplo
Véase también
<workload_path>/var/lib/clickhouse/workload/</workload_path>
La ruta a un nodo de ZooKeeper que se usa como almacenamiento para todas las consultas
workload_zookeeper_path
CREATE WORKLOAD y
CREATE RESOURCE. Para mantener la coherencia, todas las definiciones SQL se almacenan como valor de este único znode. De forma predeterminada, no se usa ZooKeeper y las definiciones se almacenan en disco.
Ejemplo
Véase también
<workload_zookeeper_path>/clickhouse/workload/definitions.sql</workload_zookeeper_path>