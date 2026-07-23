Ajustes del servidor de ClickHouse en el grupo generado workload_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Directorio que se usa para almacenar todas las consultas CREATE WORKLOAD y CREATE RESOURCE . De forma predeterminada, se usa la carpeta /workload/ dentro del directorio de trabajo del servidor.

Ejemplo

< workload_path > /var/lib/clickhouse/workload/ </ workload_path >

Véase también

CREATE WORKLOAD y CREATE RESOURCE . Para mantener la coherencia, todas las definiciones SQL se almacenan como valor de este único znode. De forma predeterminada, no se usa ZooKeeper y las definiciones se almacenan en La ruta a un nodo de ZooKeeper que se usa como almacenamiento para todas las consultas. Para mantener la coherencia, todas las definiciones SQL se almacenan como valor de este único znode. De forma predeterminada, no se usa ZooKeeper y las definiciones se almacenan en disco

Ejemplo

< workload_zookeeper_path > /clickhouse/workload/definitions.sql </ workload_zookeeper_path >

Véase también