Método de almacenamiento de los encabezados de las partes de datos en ZooKeeper. Esta configuración solo se aplica a la familia
use_minimalistic_part_header_in_zookeeper
MergeTree. Se puede especificar:
Globalmente, en la sección merge_tree del archivo
config.xml
ClickHouse usa esta configuración para todas las tablas del servidor. Puede cambiarla en cualquier momento. Las tablas existentes cambian su comportamiento cuando la configuración cambia.
Para cada tabla
Al crear una tabla, especifique la configuración del motor correspondiente. El comportamiento de una tabla existente con esta configuración no cambia, incluso si cambia la configuración global.
Valores posibles
0— La funcionalidad está desactivada.
1— La funcionalidad está activada.
use_minimalistic_part_header_in_zookeeper = 1, las tablas replicadas almacenan los encabezados de las partes de datos de forma compacta mediante un único
znode. Si la tabla contiene muchas columnas, este método de almacenamiento reduce significativamente el volumen de datos almacenados en ZooKeeper.
Después de aplicar
use_minimalistic_part_header_in_zookeeper = 1, no puede volver a una versión anterior del servidor ClickHouse que no admita esta configuración. Tenga cuidado al actualizar ClickHouse en los servidores de un cluster. No actualice todos los servidores a la vez. Es más seguro probar las nuevas versiones de ClickHouse en un entorno de pruebas o solo en unos pocos servidores del cluster.Los encabezados de las partes de datos ya almacenados con esta configuración no pueden restaurarse a su representación anterior (no compacta).
Habilita una arena dedicada de jemalloc para las asignaciones de caché (caché de marcas, caché sin comprimir, caché de páginas). Aísla los datos de la caché de las asignaciones para el procesamiento de consultas, lo que reduce la fragmentación de memoria. Solo disponible en ClickHouse Cloud. Cuando está habilitado, las tablas
use_separate_cache_arena
system.*_log se respaldan en
SharedMergeTree mediante una pipeline basada en S3.
Para cada log
<log>, los siguientes objetos se crean automáticamente al inicio:
system.<log>_s3— una tabla respaldada por
S3que es el destino directo de flush; cada llamada a
SYSTEM FLUSH LOGSescribe aquí un nuevo archivo particionado.
system.<log>_s3queue— una tabla
S3Queue(modo ordered) que recoge archivos de
<log>_s3y transmite las filas aguas abajo. Cada nodo procesa solo sus propios archivos mediante particionado basado en
partition_regex.
system.<log>_mv— una
MATERIALIZED VIEWque enruta las filas de
<log>_s3queuea la tabla final
SharedMergeTree.
system.<log>— la tabla final
SharedMergeTreedonde las filas se acumulan y se consultan.
<log>_0,
<log>_1, etc.
y se vuelve a crear, de forma coherente con el comportamiento actual de rotación de
SystemLog.
Requiere que
<shared_log_pipeline><endpoint> esté configurado en la configuración del servidor.
Véase también:
shared_log_pipeline.enable_sync_flush,
shared_log_pipeline.flush_timeout_seconds.