Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Método de almacenamiento de los encabezados de las partes de datos en ZooKeeper. Esta configuración solo se aplica a la familia MergeTree . Se puede especificar:

Globalmente, en la sección merge_tree del archivo config.xml

ClickHouse usa esta configuración para todas las tablas del servidor. Puede cambiarla en cualquier momento. Las tablas existentes cambian su comportamiento cuando la configuración cambia.

Para cada tabla

Al crear una tabla, especifique la configuración del motor correspondiente. El comportamiento de una tabla existente con esta configuración no cambia, incluso si cambia la configuración global.

Valores posibles

0 — La funcionalidad está desactivada.

— La funcionalidad está desactivada. 1 — La funcionalidad está activada.

znode . Si la tabla contiene muchas columnas, este método de almacenamiento reduce significativamente el volumen de datos almacenados en ZooKeeper. Si use_minimalistic_part_header_in_zookeeper = 1 , las tablas replicadas almacenan los encabezados de las partes de datos de forma compacta mediante un único. Si la tabla contiene muchas columnas, este método de almacenamiento reduce significativamente el volumen de datos almacenados en ZooKeeper.

Después de aplicar use_minimalistic_part_header_in_zookeeper = 1 , no puede volver a una versión anterior del servidor ClickHouse que no admita esta configuración. Tenga cuidado al actualizar ClickHouse en los servidores de un cluster. No actualice todos los servidores a la vez. Es más seguro probar las nuevas versiones de ClickHouse en un entorno de pruebas o solo en unos pocos servidores del cluster. Los encabezados de las partes de datos ya almacenados con esta configuración no pueden restaurarse a su representación anterior (no compacta).

Habilita una arena dedicada de jemalloc para las asignaciones de caché (caché de marcas, caché sin comprimir, caché de páginas). Aísla los datos de la caché de las asignaciones para el procesamiento de consultas, lo que reduce la fragmentación de memoria.

Solo disponible en ClickHouse Cloud. Cuando está habilitado, las tablas system.*_log se respaldan en SharedMergeTree mediante una pipeline basada en S3. Para cada log <log> , los siguientes objetos se crean automáticamente al inicio:

system.<log>_s3 — una tabla respaldada por S3 que es el destino directo de flush; cada llamada a SYSTEM FLUSH LOGS escribe aquí un nuevo archivo particionado.

— una tabla respaldada por que es el destino directo de flush; cada llamada a escribe aquí un nuevo archivo particionado. system.<log>_s3queue — una tabla S3Queue (modo ordered) que recoge archivos de <log>_s3 y transmite las filas aguas abajo. Cada nodo procesa solo sus propios archivos mediante particionado basado en partition_regex .

— una tabla (modo ordered) que recoge archivos de y transmite las filas aguas abajo. Cada nodo procesa solo sus propios archivos mediante particionado basado en . system.<log>_mv — una MATERIALIZED VIEW que enruta las filas de <log>_s3queue a la tabla final SharedMergeTree .

— una que enruta las filas de a la tabla final . system.<log> — la tabla final SharedMergeTree donde las filas se acumulan y se consultan.

Cuando cambia el esquema o la configuración, la tabla afectada se renombra a <log>_0 , <log>_1 , etc. y se vuelve a crear, de forma coherente con el comportamiento actual de rotación de SystemLog .