Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado mark_cache_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Nombre de la política de la caché de marcas.

La proporción del tamaño total de la caché de marcas que se rellenará durante el precalentamiento.

Tamaño máximo de la caché de marcas (índice de las tablas de la familia MergeTree ).

Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché de marcas con respecto al tamaño total de la caché.