Nombre de la política de la caché de marcas.
mark_cache_policy
La proporción del tamaño total de la caché de marcas que se rellenará durante el precalentamiento.
mark_cache_prewarm_ratio
Tamaño máximo de la caché de marcas (índice de las tablas de la familia
mark_cache_size
MergeTree).
Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.
El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché de marcas con respecto al tamaño total de la caché.