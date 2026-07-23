Skip to main content
Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

mark_cache_policy

Nombre de la política de la caché de marcas.

mark_cache_prewarm_ratio

La proporción del tamaño total de la caché de marcas que se rellenará durante el precalentamiento.

mark_cache_size

Tamaño máximo de la caché de marcas (índice de las tablas de la familia MergeTree).
Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.

mark_cache_size_ratio

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché de marcas con respecto al tamaño total de la caché.
Última modificación el 23 de julio de 2026