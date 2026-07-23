Límite del número total de consultas de inserción concurrentes.
max_concurrent_insert_queries
Un valor de
0 (predeterminado) significa que no hay límite.Esta configuración se puede modificar en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato. Las consultas que ya se estén ejecutando no se verán afectadas.
Límite del número total de consultas ejecutadas de forma concurrente. Tenga en cuenta que también deben considerarse los límites de las consultas
max_concurrent_queries
INSERT y
SELECT, así como el número máximo de consultas para los usuarios.
Véase también:
Un valor de
0 (predeterminado) significa ilimitado.Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato. Las consultas que ya se estén ejecutando no cambiarán.
Límite del número total de consultas
max_concurrent_select_queries
select concurrentes.
Un valor de
0 (valor predeterminado) significa que no hay límite.Este ajuste se puede modificar durante la ejecución y surtirá efecto de inmediato. Las consultas que ya estén en ejecución no cambiarán.