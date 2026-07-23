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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

max_concurrent_insert_queries

Límite del número total de consultas de inserción concurrentes.
Un valor de 0 (predeterminado) significa que no hay límite.Esta configuración se puede modificar en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato. Las consultas que ya se estén ejecutando no se verán afectadas.

max_concurrent_queries

Límite del número total de consultas ejecutadas de forma concurrente. Tenga en cuenta que también deben considerarse los límites de las consultas INSERT y SELECT, así como el número máximo de consultas para los usuarios. Véase también:
Un valor de 0 (predeterminado) significa ilimitado.Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato. Las consultas que ya se estén ejecutando no cambiarán.

max_concurrent_select_queries

Límite del número total de consultas select concurrentes.
Un valor de 0 (valor predeterminado) significa que no hay límite.Este ajuste se puede modificar durante la ejecución y surtirá efecto de inmediato. Las consultas que ya estén en ejecución no cambiarán.
Última modificación el 23 de julio de 2026