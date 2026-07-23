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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

index_mark_cache_policy

Nombre de la política de caché de marcas de índices secundarios.

index_mark_cache_prewarm_ratio

La proporción del tamaño total de la caché de marcas de índice que se rellenará durante el precalentamiento.

index_mark_cache_size

Tamaño máximo de la caché de marcas de índice.
Un valor de 0 significa que está deshabilitado.Esta configuración se puede modificar en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.

index_mark_cache_size_ratio

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché de marcas de índices secundarios, con respecto al tamaño total de la caché.
Última modificación el 23 de julio de 2026