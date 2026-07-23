Nombre de la política de caché de marcas de índices secundarios.
index_mark_cache_policy
La proporción del tamaño total de la caché de marcas de índice que se rellenará durante el precalentamiento.
index_mark_cache_prewarm_ratio
Tamaño máximo de la caché de marcas de índice.
index_mark_cache_size
Un valor de
0 significa que está deshabilitado.Esta configuración se puede modificar en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.
El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché de marcas de índices secundarios, con respecto al tamaño total de la caché.