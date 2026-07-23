Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado index_mark_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Nombre de la política de caché de marcas de índices secundarios.

La proporción del tamaño total de la caché de marcas de índice que se rellenará durante el precalentamiento.

Tamaño máximo de la caché de marcas de índice.

Un valor de 0 significa que está deshabilitado. Esta configuración se puede modificar en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché de marcas de índices secundarios, con respecto al tamaño total de la caché.