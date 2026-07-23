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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

graphite

Envío de datos a Graphite. Configuración:
  • host – El servidor de Graphite.
  • port – El puerto del servidor de Graphite.
  • interval – El intervalo de envío, en segundos.
  • timeout – El tiempo de espera para el envío de datos, en segundos.
  • root_path – Prefijo para las claves.
  • metrics – Envío de datos desde la tabla system.metrics.
  • events – Envío de datos delta acumulados para el período de tiempo desde la tabla system.events.
  • events_cumulative – Envío de datos acumulativos desde la tabla system.events.
  • asynchronous_metrics – Envío de datos desde la tabla system.asynchronous_metrics.
Se pueden configurar varias cláusulas <graphite>. Por ejemplo, puede usarlas para enviar datos diferentes a intervalos distintos. Ejemplo

graphite_rollup

Configuración para reducir el volumen de los datos de Graphite. Para obtener más detalles, consulta GraphiteMergeTree. Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026