Envío de datos a Graphite. Configuración:
graphite
host– El servidor de Graphite.
port– El puerto del servidor de Graphite.
interval– El intervalo de envío, en segundos.
timeout– El tiempo de espera para el envío de datos, en segundos.
root_path– Prefijo para las claves.
metrics– Envío de datos desde la tabla system.metrics.
events– Envío de datos delta acumulados para el período de tiempo desde la tabla system.events.
events_cumulative– Envío de datos acumulativos desde la tabla system.events.
asynchronous_metrics– Envío de datos desde la tabla system.asynchronous_metrics.
<graphite>. Por ejemplo, puede usarlas para enviar datos diferentes a intervalos distintos.
Ejemplo
<graphite>
<host>localhost</host>
<port>42000</port>
<timeout>0.1</timeout>
<interval>60</interval>
<root_path>one_min</root_path>
<metrics>true</metrics>
<events>true</events>
<events_cumulative>false</events_cumulative>
<asynchronous_metrics>true</asynchronous_metrics>
</graphite>
Configuración para reducir el volumen de los datos de Graphite. Para obtener más detalles, consulta GraphiteMergeTree. Ejemplo
graphite_rollup
<graphite_rollup_example>
<default>
<function>max</function>
<retention>
<age>0</age>
<precision>60</precision>
</retention>
<retention>
<age>3600</age>
<precision>300</precision>
</retention>
<retention>
<age>86400</age>
<precision>3600</precision>
</retention>
</default>
</graphite_rollup_example>