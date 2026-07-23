Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado graphite_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Envío de datos a Graphite

Configuración:

host – El servidor de Graphite.

– El servidor de Graphite. port – El puerto del servidor de Graphite.

– El puerto del servidor de Graphite. interval – El intervalo de envío, en segundos.

– El intervalo de envío, en segundos. timeout – El tiempo de espera para el envío de datos, en segundos.

– El tiempo de espera para el envío de datos, en segundos. root_path – Prefijo para las claves.

– Prefijo para las claves. metrics – Envío de datos desde la tabla system.metrics.

– Envío de datos desde la tabla system.metrics. events – Envío de datos delta acumulados para el período de tiempo desde la tabla system.events.

– Envío de datos delta acumulados para el período de tiempo desde la tabla system.events. events_cumulative – Envío de datos acumulativos desde la tabla system.events.

– Envío de datos acumulativos desde la tabla system.events. asynchronous_metrics – Envío de datos desde la tabla system.asynchronous_metrics.

Se pueden configurar varias cláusulas <graphite> . Por ejemplo, puede usarlas para enviar datos diferentes a intervalos distintos.

Ejemplo

< graphite > < host > localhost </ host > < port > 42000 </ port > < timeout > 0.1 </ timeout > < interval > 60 </ interval > < root_path > one_min </ root_path > < metrics > true </ metrics > < events > true </ events > < events_cumulative > false </ events_cumulative > < asynchronous_metrics > true </ asynchronous_metrics > </ graphite >

Configuración para reducir el volumen de los datos de Graphite.

Para obtener más detalles, consulta GraphiteMergeTree

Ejemplo