Skip to main content
Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

merges_mutations_memory_usage_soft_limit

Establece el límite de RAM que se puede usar para realizar operaciones de merge y mutation. Si ClickHouse alcanza el límite establecido, no programará nuevas operaciones de merge o mutation en segundo plano, pero seguirá ejecutando las tareas ya programadas.
Un valor de 0 significa ilimitado.
Ejemplo

merges_mutations_memory_usage_to_ram_ratio

El valor predeterminado de merges_mutations_memory_usage_soft_limit se calcula como memory_amount * merges_mutations_memory_usage_to_ram_ratio. Consulte también:
Última modificación el 23 de julio de 2026