Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Establece el límite de RAM que se puede usar para realizar operaciones de merge y mutation. Si ClickHouse alcanza el límite establecido, no programará nuevas operaciones de merge o mutation en segundo plano, pero seguirá ejecutando las tareas ya programadas.

Un valor de 0 significa ilimitado.

Ejemplo

< merges_mutations_memory_usage_soft_limit > 0 </ merges_mutations_memory_usage_soft_limit >

El valor predeterminado de merges_mutations_memory_usage_soft_limit se calcula como memory_amount * merges_mutations_memory_usage_to_ram_ratio .

Consulte también: