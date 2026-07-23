Establece el límite de RAM que se puede usar para realizar operaciones de merge y mutation. Si ClickHouse alcanza el límite establecido, no programará nuevas operaciones de merge o mutation en segundo plano, pero seguirá ejecutando las tareas ya programadas.
merges_mutations_memory_usage_soft_limit
Ejemplo
Un valor de
0 significa ilimitado.
<merges_mutations_memory_usage_soft_limit>0</merges_mutations_memory_usage_soft_limit>
El valor predeterminado de
merges_mutations_memory_usage_to_ram_ratio
merges_mutations_memory_usage_soft_limit se calcula como
memory_amount * merges_mutations_memory_usage_to_ram_ratio.
Consulte también: