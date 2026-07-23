Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Experimental. Habilita el canario OOM: un proceso hijo de sacrificio que atrae al OOM killer de Linux antes que el proceso principal del servidor ClickHouse, para dar al servidor la oportunidad de reducir la carga. Requiere Linux >= 5.3 (para pidfd_open ); el canario se desactiva durante el arranque en kernels más antiguos. La respuesta ante OOM requiere evidencia de OOM-kill en memory.events.local de cgroup v2 y puede ejecutar la cancelación global de consultas, la cancelación de merge y escrituras en system.crash_log . El canario no puede proteger al servidor cuando memory.oom.group de cgroup v2 está habilitado para el cgroup del servidor: en ese caso, el kernel mata todo el cgroup como una sola unidad, incluido el servidor, por lo que la respuesta ante OOM nunca se ejecuta. En este modo, se registra una advertencia durante el arranque. El comportamiento puede cambiar entre versiones de ClickHouse hasta que se complete la validación en producción.

Retraso inicial de backoff, en segundos, entre relanzamientos consecutivos del canario OOM. El retraso se duplica con cada relanzamiento hasta oom_canary_max_backoff_seconds .

Tiempo máximo de espera de backoff, en segundos, entre relanzamientos consecutivos del canario OOM.

Número máximo de relanzamientos rápidos consecutivos del canario OOM antes de que se desactive el relanzamiento automático para evitar ciclos de reinicio bajo una presión de memoria sostenida. El contador y el backoff de relanzamiento se restablecen cuando un canario sobrevive más de oom_canary_max_backoff_seconds , por lo que un canario que solo muere esporádicamente a lo largo de un uptime prolongado no termina desactivándose. Se aplica solo cuando oom_canary_relaunch es true.

Cuando está en true, el canario OOM se relanza automáticamente después de que el proceso canario muera por cualquier motivo distinto de un fallo permanente de configuración o del apagado del servidor, incluidos los cierres por OOM, otras señales y salidas transitorias, sujeto a oom_canary_max_rapid_relaunches y a la configuración de backoff. La propia secuencia de respuesta OOM se ejecuta solo cuando cgroup v2 memory.events.local proporciona evidencia de una finalización por OOM.