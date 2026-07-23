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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

listen_backlog

Backlog (tamaño de la cola de conexiones pendientes) del socket de escucha. El valor predeterminado de <4096> es el mismo que el de Linux 5.4+). Normalmente no es necesario cambiar este valor, ya que:
  • El valor predeterminado es lo bastante grande.
  • El servidor tiene un thread independiente para aceptar las conexiones del client.
Así que, incluso si <TcpExtListenOverflows> (de <nstat>) no es cero y este contador aumenta en el servidor de ClickHouse, no significa que haya que incrementar este valor, ya que:
  • Normalmente, si <4096> no es suficiente, eso indica algún problema interno de scaling de ClickHouse, por lo que es mejor reportar un issue.
  • No significa que el servidor pueda manejar más conexiones más adelante (e incluso si pudiera, para entonces los client podrían haberse ido o desconectado).
Ejemplo

listen_host

Restricción de los hosts desde los que pueden recibirse solicitudes. Si quiere que el servidor responda a todos ellos, especifique ::. Ejemplos:

listen_reuse_port

Permite que varios servidores escuchen en la misma dirección:puerto. El sistema operativo dirigirá las solicitudes a un servidor aleatorio. No se recomienda habilitar esta configuración. Ejemplo

listen_try

El servidor no se cerrará si las redes IPv6 o IPv4 no están disponibles al intentar iniciar la escucha. Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026