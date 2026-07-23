Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado listen_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Backlog (tamaño de la cola de conexiones pendientes) del socket de escucha. El valor predeterminado de <4096> es el mismo que el de Linux 5.4+).

Normalmente no es necesario cambiar este valor, ya que:

El valor predeterminado es lo bastante grande.

El servidor tiene un thread independiente para aceptar las conexiones del client.

Así que, incluso si <TcpExtListenOverflows> (de <nstat> ) no es cero y este contador aumenta en el servidor de ClickHouse, no significa que haya que incrementar este valor, ya que:

Normalmente, si <4096> no es suficiente, eso indica algún problema interno de scaling de ClickHouse, por lo que es mejor reportar un issue.

no es suficiente, eso indica algún problema interno de scaling de ClickHouse, por lo que es mejor reportar un issue. No significa que el servidor pueda manejar más conexiones más adelante (e incluso si pudiera, para entonces los client podrían haberse ido o desconectado).

Ejemplo

< listen_backlog > 4096 </ listen_backlog >

Restricción de los hosts desde los que pueden recibirse solicitudes. Si quiere que el servidor responda a todos ellos, especifique :: .

Ejemplos:

< listen_host > ::1 </ listen_host > < listen_host > 127.0.0.1 </ listen_host >

Permite que varios servidores escuchen en la misma dirección:puerto. El sistema operativo dirigirá las solicitudes a un servidor aleatorio. No se recomienda habilitar esta configuración.

Ejemplo

< listen_reuse_port > 0 </ listen_reuse_port >

El servidor no se cerrará si las redes IPv6 o IPv4 no están disponibles al intentar iniciar la escucha.

Ejemplo