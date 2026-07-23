Backlog (tamaño de la cola de conexiones pendientes) del socket de escucha. El valor predeterminado de
listen_backlog
<4096> es el mismo que el de Linux 5.4+).
Normalmente no es necesario cambiar este valor, ya que:
- El valor predeterminado es lo bastante grande.
- El servidor tiene un thread independiente para aceptar las conexiones del client.
<TcpExtListenOverflows> (de
<nstat>) no es cero y este contador aumenta en el servidor de ClickHouse, no significa que haya que incrementar este valor, ya que:
- Normalmente, si
<4096>no es suficiente, eso indica algún problema interno de scaling de ClickHouse, por lo que es mejor reportar un issue.
- No significa que el servidor pueda manejar más conexiones más adelante (e incluso si pudiera, para entonces los client podrían haberse ido o desconectado).
<listen_backlog>4096</listen_backlog>
Restricción de los hosts desde los que pueden recibirse solicitudes. Si quiere que el servidor responda a todos ellos, especifique
listen_host
::.
Ejemplos:
<listen_host>::1</listen_host>
<listen_host>127.0.0.1</listen_host>
Permite que varios servidores escuchen en la misma dirección:puerto. El sistema operativo dirigirá las solicitudes a un servidor aleatorio. No se recomienda habilitar esta configuración. Ejemplo
listen_reuse_port
<listen_reuse_port>0</listen_reuse_port>
El servidor no se cerrará si las redes IPv6 o IPv4 no están disponibles al intentar iniciar la escucha. Ejemplo
listen_try
<listen_try>0</listen_try>