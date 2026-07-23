Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado text_index_*.

Estas opciones configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Tamaño de la caché del encabezado del índice de texto, en número de entradas. Cero significa que está deshabilitada.

Nombre de la política de caché del encabezado del índice de texto.

Tamaño de la caché para los encabezados del índice de texto. Cero significa que está deshabilitado.

Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché del encabezado del índice de texto, en relación con el tamaño total de la caché.

Tamaño de la caché de la lista de postings del índice de texto, en número de entradas. El valor cero significa que está deshabilitada.

Nombre de la política de caché para la lista de postings del índice de texto.

Tamaño de la caché de las listas de postings del índice de texto. Cero significa que está deshabilitada.

Esta configuración puede modificarse en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché de listas de postings del índice de texto, en relación con el tamaño total de la caché.

Tamaño de la caché de tokens del índice de texto, en entradas. Cero significa que está deshabilitada.

Nombre de la política de caché de los tokens del índice de texto.

Tamaño de la caché de tokens del índice de texto. El valor 0 significa que está deshabilitada.

Esta configuración se puede modificar en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.

El tamaño de la cola protegida (en el caso de una política SLRU) en la caché de tokens del índice de texto, en relación con el tamaño total de la caché.