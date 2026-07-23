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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

parquet_metadata_cache_max_entries

Tamaño máximo de la caché de metadatos de Parquet, en número de entradas. Cero significa que está deshabilitada.

parquet_metadata_cache_policy

Nombre de la política de caché de metadatos de Parquet.

parquet_metadata_cache_size

Tamaño máximo de la caché de metadatos de Parquet, en bytes. Cero significa que está deshabilitada.

parquet_metadata_cache_size_ratio

El tamaño de la cola protegida (en caso de una política SLRU) en la caché de metadatos de Parquet, como proporción del tamaño total de la caché.
Última modificación el 23 de julio de 2026