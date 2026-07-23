Tamaño máximo de la caché de metadatos de Parquet, en número de entradas. Cero significa que está deshabilitada.
parquet_metadata_cache_max_entries
Nombre de la política de caché de metadatos de Parquet.
parquet_metadata_cache_policy
Tamaño máximo de la caché de metadatos de Parquet, en bytes. Cero significa que está deshabilitada.
parquet_metadata_cache_size
El tamaño de la cola protegida (en caso de una política SLRU) en la caché de metadatos de Parquet, como proporción del tamaño total de la caché.