En caso de que falle la eliminación de una tabla, ClickHouse esperará este intervalo antes de reintentar la operación.
database_catalog_drop_error_cooldown_sec
El tamaño del grupo de subprocesos usado para la eliminación de tablas.
database_catalog_drop_table_concurrency
Parámetro de una tarea que limpia residuos del directorio
database_catalog_unused_dir_cleanup_period_sec
store/.
Establece el período de planificación de la tarea.
Un valor de
0 significa “nunca”. El valor predeterminado corresponde a 1 día.
Parámetro de una tarea que limpia residuos del directorio
database_catalog_unused_dir_hide_timeout_sec
store/.
Si algún subdirectorio no es utilizado por clickhouse-server y este directorio no se ha modificado durante los últimos
database_catalog_unused_dir_hide_timeout_sec segundos, la tarea “ocultará” este directorio
eliminando todos los permisos de acceso. También funciona para directorios que clickhouse-server no
espera ver dentro de
store/.
Un valor de
0 significa “inmediatamente”.
Parámetro de una tarea que limpia residuos del directorio
database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec
store/.
Si algún subdirectorio no está siendo utilizado por clickhouse-server y anteriormente fue “ocultado”
(consulte database_catalog_unused_dir_hide_timeout_sec)
y este directorio no se ha modificado durante los últimos
[
database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec]/operations/server-configuration-parameters/settings#database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec) segundos, la tarea eliminará este directorio.
También funciona para los directorios que clickhouse-server no
espera encontrar dentro de
store/.
Un valor de
0 significa “nunca”. El valor predeterminado corresponde a 30 días.