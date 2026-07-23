Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado database_catalog_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

En caso de que falle la eliminación de una tabla, ClickHouse esperará este intervalo antes de reintentar la operación.

El tamaño del grupo de subprocesos usado para la eliminación de tablas.

Parámetro de una tarea que limpia residuos del directorio store/ . Establece el período de planificación de la tarea.

Un valor de 0 significa “nunca”. El valor predeterminado corresponde a 1 día.

store/ . Si algún subdirectorio no es utilizado por clickhouse-server y este directorio no se ha modificado durante los últimos store/ . Parámetro de una tarea que limpia residuos del directorio. Si algún subdirectorio no es utilizado por clickhouse-server y este directorio no se ha modificado durante los últimos database_catalog_unused_dir_hide_timeout_sec segundos, la tarea “ocultará” este directorio eliminando todos los permisos de acceso. También funciona para directorios que clickhouse-server no espera ver dentro de

Un valor de 0 significa “inmediatamente”.

store/ . Si algún subdirectorio no está siendo utilizado por clickhouse-server y anteriormente fue “ocultado” (consulte database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec ]/operations/server-configuration-parameters/settings#database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec) segundos, la tarea eliminará este directorio. También funciona para los directorios que clickhouse-server no espera encontrar dentro de store/ . Parámetro de una tarea que limpia residuos del directorio. Si algún subdirectorio no está siendo utilizado por clickhouse-server y anteriormente fue “ocultado” (consulte database_catalog_unused_dir_hide_timeout_sec ) y este directorio no se ha modificado durante los últimos []/operations/server-configuration-parameters/settings#database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec) segundos, la tarea eliminará este directorio. También funciona para los directorios que clickhouse-server no espera encontrar dentro de