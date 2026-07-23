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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

database_catalog_drop_error_cooldown_sec

En caso de que falle la eliminación de una tabla, ClickHouse esperará este intervalo antes de reintentar la operación.

database_catalog_drop_table_concurrency

El tamaño del grupo de subprocesos usado para la eliminación de tablas.

database_catalog_unused_dir_cleanup_period_sec

Parámetro de una tarea que limpia residuos del directorio store/. Establece el período de planificación de la tarea.
Un valor de 0 significa “nunca”. El valor predeterminado corresponde a 1 día.

database_catalog_unused_dir_hide_timeout_sec

Parámetro de una tarea que limpia residuos del directorio store/. Si algún subdirectorio no es utilizado por clickhouse-server y este directorio no se ha modificado durante los últimos database_catalog_unused_dir_hide_timeout_sec segundos, la tarea “ocultará” este directorio eliminando todos los permisos de acceso. También funciona para directorios que clickhouse-server no espera ver dentro de store/.
Un valor de 0 significa “inmediatamente”.

database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec

Parámetro de una tarea que limpia residuos del directorio store/. Si algún subdirectorio no está siendo utilizado por clickhouse-server y anteriormente fue “ocultado” (consulte database_catalog_unused_dir_hide_timeout_sec) y este directorio no se ha modificado durante los últimos [database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec]/operations/server-configuration-parameters/settings#database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec) segundos, la tarea eliminará este directorio. También funciona para los directorios que clickhouse-server no espera encontrar dentro de store/.
Un valor de 0 significa “nunca”. El valor predeterminado corresponde a 30 días.
Última modificación el 23 de julio de 2026