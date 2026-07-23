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Estas opciones configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

async_load_databases

Carga asíncrona de bases de datos y tablas.
  • Si es true, todas las bases de datos no pertenecientes al sistema con motor Ordinary, Atomic y Replicated se cargarán de forma asíncrona después del arranque del servidor ClickHouse. Consulte la tabla system.asynchronous_loader y los ajustes del servidor tables_loader_background_pool_size y tables_loader_foreground_pool_size. Cualquier consulta que intente acceder a una tabla que aún no se haya cargado esperará a que se inicie esa tabla en concreto. Si la tarea de carga falla, la consulta volverá a generar un error (en lugar de apagar todo el servidor en el caso de async_load_databases = false). La tabla por la que esté esperando al menos una consulta se cargará con mayor prioridad. Las consultas DDL sobre una base de datos esperarán a que se inicie esa base de datos en concreto. Considere también establecer un límite max_waiting_queries para el número total de consultas en espera.
  • Si es false, todas las bases de datos se cargan cuando se inicia el servidor.
Ejemplo

async_load_system_database

Carga asíncrona de las tablas del sistema. Resulta útil si hay una gran cantidad de tablas de registro y partes en la base de datos system. Es independiente de la configuración async_load_databases.
  • Si se establece en true, todas las bases de datos del sistema con motores Ordinary, Atomic y Replicated se cargarán de forma asíncrona después de que se inicie el servidor ClickHouse. Consulte la tabla system.asynchronous_loader y los ajustes del servidor tables_loader_background_pool_size y tables_loader_foreground_pool_size. Cualquier consulta que intente acceder a una tabla del sistema que aún no se haya cargado esperará a que se inicie precisamente esa tabla. La tabla por la que espere al menos una consulta se cargará con mayor prioridad. Considere también establecer la configuración max_waiting_queries para limitar el número total de consultas en espera.
  • Si se establece en false, la base de datos del sistema se carga antes del inicio del servidor.
Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026