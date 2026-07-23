Carga asíncrona de bases de datos y tablas.
async_load_databases
- Si es
true, todas las bases de datos no pertenecientes al sistema con motor
Ordinary,
Atomicy
Replicatedse cargarán de forma asíncrona después del arranque del servidor ClickHouse. Consulte la tabla
system.asynchronous_loadery los ajustes del servidor
tables_loader_background_pool_sizey
tables_loader_foreground_pool_size. Cualquier consulta que intente acceder a una tabla que aún no se haya cargado esperará a que se inicie esa tabla en concreto. Si la tarea de carga falla, la consulta volverá a generar un error (en lugar de apagar todo el servidor en el caso de
async_load_databases = false). La tabla por la que esté esperando al menos una consulta se cargará con mayor prioridad. Las consultas DDL sobre una base de datos esperarán a que se inicie esa base de datos en concreto. Considere también establecer un límite
max_waiting_queriespara el número total de consultas en espera.
- Si es
false, todas las bases de datos se cargan cuando se inicia el servidor.
<async_load_databases>true</async_load_databases>
Carga asíncrona de las tablas del sistema. Resulta útil si hay una gran cantidad de tablas de registro y partes en la base de datos
async_load_system_database
system. Es independiente de la configuración
async_load_databases.
- Si se establece en
true, todas las bases de datos del sistema con motores
Ordinary,
Atomicy
Replicatedse cargarán de forma asíncrona después de que se inicie el servidor ClickHouse. Consulte la tabla
system.asynchronous_loadery los ajustes del servidor
tables_loader_background_pool_sizey
tables_loader_foreground_pool_size. Cualquier consulta que intente acceder a una tabla del sistema que aún no se haya cargado esperará a que se inicie precisamente esa tabla. La tabla por la que espere al menos una consulta se cargará con mayor prioridad. Considere también establecer la configuración
max_waiting_queriespara limitar el número total de consultas en espera.
- Si se establece en
false, la base de datos del sistema se carga antes del inicio del servidor.
<async_load_system_database>true</async_load_system_database>