Estos parámetros configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Tiempo de espera de la conexión HTTP para las solicitudes de recuperación de partes. Se hereda del perfil predeterminado http_connection_timeout si no se establece explícitamente.

Tiempo de espera de recepción HTTP para las solicitudes de recuperación de partes. Se hereda del perfil predeterminado http_receive_timeout si no se establece explícitamente.