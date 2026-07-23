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Estos parámetros configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

replicated_fetches_http_connection_timeout

Tiempo de espera de la conexión HTTP para las solicitudes de recuperación de partes. Se hereda del perfil predeterminado http_connection_timeout si no se establece explícitamente.

replicated_fetches_http_receive_timeout

Tiempo de espera de recepción HTTP para las solicitudes de recuperación de partes. Se hereda del perfil predeterminado http_receive_timeout si no se establece explícitamente.

replicated_fetches_http_send_timeout

Tiempo de espera para el envío HTTP de solicitudes de recuperación de partes. Se hereda del perfil predeterminado http_send_timeout si no se establece explícitamente.
Última modificación el 23 de julio de 2026