Tiempo de espera de la conexión HTTP para las solicitudes de recuperación de partes. Se hereda del perfil predeterminado
replicated_fetches_http_connection_timeout
http_connection_timeout si no se establece explícitamente.
Tiempo de espera de recepción HTTP para las solicitudes de recuperación de partes. Se hereda del perfil predeterminado
replicated_fetches_http_receive_timeout
http_receive_timeout si no se establece explícitamente.
Tiempo de espera para el envío HTTP de solicitudes de recuperación de partes. Se hereda del perfil predeterminado
replicated_fetches_http_send_timeout
http_send_timeout si no se establece explícitamente.