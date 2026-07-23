Configuración de la tabla del sistema backup_log para registrar operaciones
backup_log
BACKUP y
RESTORE.
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:
Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
database
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla del sistema.
engine
|Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema.
|No puede usarse si se define
partition_by u
order_by. Si no se especifica, se selecciona
MergeTree de forma predeterminada
partition_by
|Clave de partición personalizada para una tabla del sistema.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
ttl
|Especifica el TTL de la tabla.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
order_by
|Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define
engine.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
storage_policy
|Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
settings
|Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla.
7500
max_size_rows
|Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco.
1048576
reserved_size_rows
|Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
Ejemplo
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
skip_alias_columns
|Cuando es
true, las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3.
false
<clickhouse>
<backup_log>
<database>system</database>
<table>backup_log</table>
<flush_interval_milliseconds>1000</flush_interval_milliseconds>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
<!-- <engine>Engine = MergeTree PARTITION BY event_date ORDER BY event_time TTL event_date + INTERVAL 30 day</engine> -->
</backup_log>
</clickhouse>
El número máximo de hilos para ejecutar solicitudes de
backup_threads
BACKUP.