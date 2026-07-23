Skip to main content
Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

backup_log

Configuración de la tabla del sistema backup_log para registrar operaciones BACKUP y RESTORE. Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas: Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
Ejemplo

backup_threads

El número máximo de hilos para ejecutar solicitudes de BACKUP.
Última modificación el 23 de julio de 2026