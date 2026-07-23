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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

default_database

El nombre de la base de datos predeterminada.

default_password_type

Establece el tipo de contraseña que se asignará automáticamente en consultas como CREATE USER u IDENTIFIED BY 'p'. Los valores aceptados son:
  • plaintext_password
  • sha256_password
  • double_sha1_password
  • bcrypt_password

default_profile

Perfil de configuración predeterminado. Los perfiles de configuración están en el archivo especificado en la configuración user_config. Ejemplo

default_session_timeout

Tiempo de espera predeterminado de la sesión, en segundos.
Última modificación el 23 de julio de 2026