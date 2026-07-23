El nombre de la base de datos predeterminada.
default_database
Establece el tipo de contraseña que se asignará automáticamente en consultas como
default_password_type
CREATE USER u IDENTIFIED BY 'p'.
Los valores aceptados son:
plaintext_password
sha256_password
double_sha1_password
bcrypt_password
<default_password_type>sha256_password</default_password_type>
Perfil de configuración predeterminado. Los perfiles de configuración están en el archivo especificado en la configuración
default_profile
user_config.
Ejemplo
<default_profile>default</default_profile>
Tiempo de espera predeterminado de la sesión, en segundos.
default_session_timeout
<default_session_timeout>60</default_session_timeout>