Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado max_server_memory_usage_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

La cantidad máxima de memoria que puede usar el servidor, expresada en bytes.

El consumo máximo de memoria del servidor se limita aún más mediante la configuración max_server_memory_usage_to_ram_ratio .

Como caso especial, un valor de 0 (predeterminado) significa que el servidor puede consumir toda la memoria disponible (sin contar las restricciones adicionales impuestas por max_server_memory_usage_to_ram_ratio ).

La cantidad máxima de memoria que puede usar el servidor, expresada como una proporción de toda la memoria disponible.

Por ejemplo, un valor de 0.9 (predeterminado) significa que el servidor puede consumir el 90 % de la memoria disponible.

Permite reducir el uso de memoria en sistemas con poca memoria. En hosts con poca RAM y swap, es posible que necesite establecer max_server_memory_usage_to_ram_ratio con un valor superior a 1.

Esta proporción se aplica de dos maneras:

Al iniciar (y al recargar la configuración), limita el límite estricto de memoria del servidor a esta fracción de la RAM física total, como se describió anteriormente.

En tiempo de ejecución, el worker de memoria en segundo plano recalcula periódicamente el límite estricto de memoria como (resident memory + system available memory) * max_server_memory_usage_to_ram_ratio , de modo que el servidor deje holgura para otros procesos que se estén ejecutando en el mismo host. Cuando se ejecuta dentro de un cgroup con un límite de memoria finito, se usa la memoria disponible del cgroup en lugar del valor de todo el host. A medida que otros procesos crecen y la memoria disponible se reduce, el límite estricto del servidor disminuye en consecuencia, limitando el crecimiento antes de que el host (o el cgroup) se quede sin memoria.

Establecer la proporción en 0 desactiva tanto el límite al inicio como el ajuste en tiempo de ejecución. El ajuste en tiempo de ejecución tampoco tiene efecto en sistemas que no son Linux ni en clickhouse-keeper , que no expone esta configuración. Para mantener el límite estático al inicio/recarga pero desactivar el ajuste en tiempo de ejecución (el comportamiento de versiones anteriores), establezca memory_worker_dynamic_hard_limit en 0 .