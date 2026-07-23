Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado jemalloc_enable_*.

Estas opciones de configuración configuran el ClickHouse server y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Habilita los hilos en segundo plano de jemalloc. Jemalloc usa hilos en segundo plano para limpiar las páginas de memoria no utilizadas. Deshabilitarlos podría provocar una degradación del rendimiento.