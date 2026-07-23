Habilita los hilos en segundo plano de jemalloc. Jemalloc usa hilos en segundo plano para limpiar las páginas de memoria no utilizadas. Deshabilitarlos podría provocar una degradación del rendimiento.
jemalloc_enable_background_threads
Habilita el Profiler de asignaciones de jemalloc para todos los hilos. Jemalloc muestreará las asignaciones y todas las liberaciones de las asignaciones muestreadas. Los perfiles se pueden vaciar con SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE, que puede usarse para el análisis de asignaciones. Las muestras también pueden almacenarse en system.trace_log mediante la configuración jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log o con el ajuste de consulta jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log. Consulta perfilado de asignaciones