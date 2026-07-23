Nombre de la política de caché sin comprimir para el índice secundario.
index_uncompressed_cache_policy
Tamaño máximo de la caché para bloques sin comprimir de los índices de
index_uncompressed_cache_size
MergeTree.
Un valor de
0 significa que está desactivado.Esta configuración se puede modificar en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.
El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché sin comprimir del índice secundario con respecto al tamaño total de la caché.