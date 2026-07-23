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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

index_uncompressed_cache_policy

Nombre de la política de caché sin comprimir para el índice secundario.

index_uncompressed_cache_size

Tamaño máximo de la caché para bloques sin comprimir de los índices de MergeTree.
Un valor de 0 significa que está desactivado.Esta configuración se puede modificar en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.

index_uncompressed_cache_size_ratio

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché sin comprimir del índice secundario con respecto al tamaño total de la caché.
Última modificación el 23 de julio de 2026