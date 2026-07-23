Ajustes del servidor de ClickHouse incluidos en el grupo generado index_uncompressed_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Nombre de la política de caché sin comprimir para el índice secundario.

Tamaño máximo de la caché para bloques sin comprimir de los índices de MergeTree .

Un valor de 0 significa que está desactivado. Esta configuración se puede modificar en tiempo de ejecución y surtirá efecto de inmediato.

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché sin comprimir del índice secundario con respecto al tamaño total de la caché.