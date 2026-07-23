Estos parámetros configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Esta configuración especifica la ruta de caché para los discos en caché personalizados (creados desde SQL). custom_cached_disks_base_directory tiene mayor prioridad para los discos personalizados que filesystem_caches_path (ubicado en filesystem_caches_path.xml ), que se usa si el primero no está definido. La ruta de configuración de la caché del sistema de archivos debe estar dentro de ese directorio; de lo contrario, se generará una excepción que impedirá crear el disco.

Esto no afectará a los discos creados en una versión anterior para los que se actualizó el servidor. En este caso, no se generará una excepción, para permitir que el servidor se inicie correctamente.

Ejemplo:

< custom_cached_disks_base_directory > /var/lib/clickhouse/caches/ </ custom_cached_disks_base_directory >

Lista de prefijos utilizados para ajustes personalizados . Si hay varios prefijos, deben separarse con comas.

Ejemplo

< custom_settings_prefixes > SQL_ </ custom_settings_prefixes >

Véase también