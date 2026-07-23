Esta configuración especifica la ruta de caché para los discos en caché personalizados (creados desde SQL).
custom_cached_disks_base_directory
custom_cached_disks_base_directory tiene mayor prioridad para los discos personalizados que
filesystem_caches_path (ubicado en
filesystem_caches_path.xml),
que se usa si el primero no está definido.
La ruta de configuración de la caché del sistema de archivos debe estar dentro de ese directorio;
de lo contrario, se generará una excepción que impedirá crear el disco.
Ejemplo:
Esto no afectará a los discos creados en una versión anterior para los que se actualizó el servidor. En este caso, no se generará una excepción, para permitir que el servidor se inicie correctamente.
<custom_cached_disks_base_directory>/var/lib/clickhouse/caches/</custom_cached_disks_base_directory>
Lista de prefijos utilizados para ajustes personalizados. Si hay varios prefijos, deben separarse con comas. Ejemplo
custom_settings_prefixes
Véase también
<custom_settings_prefixes>SQL_</custom_settings_prefixes>