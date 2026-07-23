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Estos parámetros configuran el servidor de ClickHouse y se autogeneran a partir del código fuente de ClickHouse.

max_database_num_to_throw

Si el número de bases de datos es mayor que este valor, el servidor lanzará una excepción. 0 significa que no hay límite.

max_database_num_to_warn

Si el número de bases de datos adjuntas supera el valor especificado, el servidor de ClickHouse añadirá mensajes de advertencia a la tabla system.warnings. Ejemplo

max_database_replicated_create_table_thread_pool_size

El número de hilos para crear tablas durante la recuperación de la réplica en DatabaseReplicated. Cero significa que el número de hilos será igual al número de núcleos.
Última modificación el 23 de julio de 2026