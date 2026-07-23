Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado max_database_*.

Estos parámetros configuran el servidor de ClickHouse y se autogeneran a partir del código fuente de ClickHouse.

Si el número de bases de datos es mayor que este valor, el servidor lanzará una excepción. 0 significa que no hay límite.

Si el número de bases de datos adjuntas supera el valor especificado, el servidor de ClickHouse añadirá mensajes de advertencia a la tabla system.warnings .

Ejemplo

< max_database_num_to_warn > 50 </ max_database_num_to_warn >

El número de hilos para crear tablas durante la recuperación de la réplica en DatabaseReplicated. Cero significa que el número de hilos será igual al número de núcleos.