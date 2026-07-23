Si el número de bases de datos es mayor que este valor, el servidor lanzará una excepción. 0 significa que no hay límite.
max_database_num_to_throw
Si el número de bases de datos adjuntas supera el valor especificado, el servidor de ClickHouse añadirá mensajes de advertencia a la tabla
max_database_num_to_warn
system.warnings.
Ejemplo
<max_database_num_to_warn>50</max_database_num_to_warn>
El número de hilos para crear tablas durante la recuperación de la réplica en DatabaseReplicated. Cero significa que el número de hilos será igual al número de núcleos.