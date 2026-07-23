Tamaño mínimo, en bytes, de una asignación genérica de C++ (del tipo que realizan los contenedores estándar, las cadenas, el crecimiento de
min_allocation_size_to_throw_on_memory_limit
std::vector, los punteros inteligentes, etc.) que puede provocar
MEMORY_LIMIT_EXCEEDED una vez alcanzado
max_server_memory_usage. Las asignaciones genéricas más pequeñas se siguen contabilizando en el rastreador de memoria, pero se permite que se completen incluso después de superar el límite, lo que reduce fallos espurios durante las rutas de limpieza y manejo de excepciones cerca de OOM.
Las asignaciones realizadas por los propios búferes grandes de ClickHouse — datos de columna, hash tables, arenas, canalizaciones de consulta, búferes de E/S — siempre respetan el límite de memoria y pueden lanzar una excepción independientemente de este valor. Esta configuración solo afecta a las asignaciones implícitas que pasan por
operator new.
Un valor de
0 (predeterminado) conserva el comportamiento heredado: las asignaciones implícitas de
operator new nunca son rechazadas por el rastreador de memoria, y solo las asignaciones explícitas de ClickHouse pueden provocar
MEMORY_LIMIT_EXCEEDED.
Ten en cuenta que, para evitar efectos secundarios, se recomienda establecer un valor mayor que
max_untracked_memory.
Proporción mínima entre los tiempos de espera de la CPU del SO (métrica
min_os_cpu_wait_time_ratio_to_drop_connection
OSCPUWaitMicroseconds) y de actividad (métrica
OSCPUVirtualTimeMicroseconds) a partir de la cual se considera cerrar conexiones. Se utiliza interpolación lineal entre la proporción mínima y la máxima para calcular la probabilidad; en este punto, la probabilidad es 0.
Consulta Control del comportamiento ante sobrecarga de CPU del servidor para obtener más detalles.