Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Tamaño mínimo, en bytes, de una asignación genérica de C++ (del tipo que realizan los contenedores estándar, las cadenas, el crecimiento de std::vector , los punteros inteligentes, etc.) que puede provocar MEMORY_LIMIT_EXCEEDED una vez alcanzado max_server_memory_usage . Las asignaciones genéricas más pequeñas se siguen contabilizando en el rastreador de memoria, pero se permite que se completen incluso después de superar el límite, lo que reduce fallos espurios durante las rutas de limpieza y manejo de excepciones cerca de OOM.

Las asignaciones realizadas por los propios búferes grandes de ClickHouse — datos de columna, hash tables, arenas, canalizaciones de consulta, búferes de E/S — siempre respetan el límite de memoria y pueden lanzar una excepción independientemente de este valor. Esta configuración solo afecta a las asignaciones implícitas que pasan por operator new .

Un valor de 0 (predeterminado) conserva el comportamiento heredado: las asignaciones implícitas de operator new nunca son rechazadas por el rastreador de memoria, y solo las asignaciones explícitas de ClickHouse pueden provocar MEMORY_LIMIT_EXCEEDED .

Ten en cuenta que, para evitar efectos secundarios, se recomienda establecer un valor mayor que max_untracked_memory .