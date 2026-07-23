Indica si el worker de memoria en segundo plano debe corregir el rastreador interno de memoria basándose en información de fuentes externas como jemalloc y cgroups
memory_worker_correct_memory_tracker
Duración en milisegundos durante la cual la presión de memoria debe persistir antes de ajustar dinámicamente
memory_worker_decay_adjustment_period_ms
dirty_decay_ms de jemalloc. Cuando el uso de memoria se mantiene por encima del umbral de purga durante este período, el decaimiento automático de las páginas sucias se desactiva (
dirty_decay_ms=0) para recuperar memoria de forma agresiva. Cuando el uso se mantiene por debajo del umbral durante este período, se restaura el comportamiento de decaimiento predeterminado. Establézcalo en 0 para desactivar el ajuste dinámico y usar la configuración de decaimiento predeterminada de jemalloc.
Indica si el worker de memoria en segundo plano vuelve a calcular periódicamente, en tiempo de ejecución, el límite estricto de memoria del servidor como
memory_worker_dynamic_hard_limit
(resident memory + system available memory) * max_server_memory_usage_to_ram_ratio, de modo que el servidor deje holgura para otros procesos que se ejecutan en el mismo host.
Cuando está deshabilitado,
max_server_memory_usage_to_ram_ratio solo limita estáticamente el límite estricto de memoria, al inicio y al recargar la configuración, como en versiones anteriores.
No tiene efecto cuando
max_server_memory_usage_to_ram_ratio es
0.
Período de tick del worker de memoria en segundo plano que corrige los consumos de memoria del rastreador de memoria y limpia las páginas no utilizadas cuando el uso de memoria es elevado. Si se establece en 0, se utilizará el valor predeterminado según el origen del uso de memoria.
memory_worker_period_ms
La proporción umbral de las páginas sucias de jemalloc con respecto a la memoria disponible para servidor de ClickHouse. Cuando el tamaño de las páginas sucias supera esta proporción, el worker de memoria en segundo plano fuerza la purga de las páginas sucias. Si se establece en 0, se desactiva la purga forzada basada en la proporción de páginas sucias.
memory_worker_purge_dirty_pages_threshold_ratio
La proporción de umbral para purgar jemalloc en relación con la memoria disponible para servidor de ClickHouse. Cuando el uso total de memoria supera esta proporción, el worker de memoria en segundo plano fuerza la purga de páginas sucias. Si se establece en 0, se desactiva la purga forzada basada en la memoria total.
memory_worker_purge_total_memory_threshold_ratio
En cada tick de
memory_worker_rss_speculative_reserve_ratio
MemoryWorker, reserva una cantidad adicional de
ratio * min(resident - previous_resident, resident - tracked) por encima del
RSS observado, asumiendo que en el siguiente tick puede crecer en la misma
cantidad que en el anterior (
resident - previous_resident es el aumento del RSS
durante el último tick). El crecimiento está limitado por
resident - tracked, la parte
del RSS que no es visible para el rastreador global de memoria, porque el crecimiento que
ya está rastreado lo gestiona la comprobación ordinaria del límite estricto. La reserva
se aplica al contador
rss que la comprobación global del límite estricto consulta
mediante
MemoryTracker::allocImpl, de modo que, cuando el valor extrapolado supera
max_server_memory_usage, las asignaciones posteriores lanzan
MEMORY_LIMIT_EXCEEDED antes de que se active el OOM-killer del kernel. Un valor de
0
desactiva la especulación (volviendo a
rss = resident); el valor predeterminado
1
reserva una delta de crecimiento completa de holgura para el siguiente intervalo. En
sanitizadores (
ASan,
UBSan,
MSan,
TSan), el valor predeterminado es
0, porque la
brecha
resident - tracked está dominada por la sobrecarga del shadow memory y del entorno de ejecución del sanitizador,
más que por el retraso en la contabilidad del rastreador.
Usa la información actual sobre el uso de memoria del cgroup para corregir el seguimiento de la memoria.