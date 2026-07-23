Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Indica si el worker de memoria en segundo plano debe corregir el rastreador interno de memoria basándose en información de fuentes externas como jemalloc y cgroups

Duración en milisegundos durante la cual la presión de memoria debe persistir antes de ajustar dinámicamente dirty_decay_ms de jemalloc. Cuando el uso de memoria se mantiene por encima del umbral de purga durante este período, el decaimiento automático de las páginas sucias se desactiva ( dirty_decay_ms=0 ) para recuperar memoria de forma agresiva. Cuando el uso se mantiene por debajo del umbral durante este período, se restaura el comportamiento de decaimiento predeterminado. Establézcalo en 0 para desactivar el ajuste dinámico y usar la configuración de decaimiento predeterminada de jemalloc.

Indica si el worker de memoria en segundo plano vuelve a calcular periódicamente, en tiempo de ejecución, el límite estricto de memoria del servidor como (resident memory + system available memory) * max_server_memory_usage_to_ram_ratio , de modo que el servidor deje holgura para otros procesos que se ejecutan en el mismo host.

Cuando está deshabilitado, max_server_memory_usage_to_ram_ratio solo limita estáticamente el límite estricto de memoria, al inicio y al recargar la configuración, como en versiones anteriores.

No tiene efecto cuando max_server_memory_usage_to_ram_ratio es 0 .

Período de tick del worker de memoria en segundo plano que corrige los consumos de memoria del rastreador de memoria y limpia las páginas no utilizadas cuando el uso de memoria es elevado. Si se establece en 0, se utilizará el valor predeterminado según el origen del uso de memoria.

La proporción umbral de las páginas sucias de jemalloc con respecto a la memoria disponible para servidor de ClickHouse. Cuando el tamaño de las páginas sucias supera esta proporción, el worker de memoria en segundo plano fuerza la purga de las páginas sucias. Si se establece en 0, se desactiva la purga forzada basada en la proporción de páginas sucias.

La proporción de umbral para purgar jemalloc en relación con la memoria disponible para servidor de ClickHouse. Cuando el uso total de memoria supera esta proporción, el worker de memoria en segundo plano fuerza la purga de páginas sucias. Si se establece en 0, se desactiva la purga forzada basada en la memoria total.

En cada tick de MemoryWorker , reserva una cantidad adicional de ratio * min(resident - previous_resident, resident - tracked) por encima del RSS observado, asumiendo que en el siguiente tick puede crecer en la misma cantidad que en el anterior ( resident - previous_resident es el aumento del RSS durante el último tick). El crecimiento está limitado por resident - tracked , la parte del RSS que no es visible para el rastreador global de memoria, porque el crecimiento que ya está rastreado lo gestiona la comprobación ordinaria del límite estricto. La reserva se aplica al contador rss que la comprobación global del límite estricto consulta mediante MemoryTracker::allocImpl , de modo que, cuando el valor extrapolado supera max_server_memory_usage , las asignaciones posteriores lanzan MEMORY_LIMIT_EXCEEDED antes de que se active el OOM-killer del kernel. Un valor de 0 desactiva la especulación (volviendo a rss = resident ); el valor predeterminado 1 reserva una delta de crecimiento completa de holgura para el siguiente intervalo. En sanitizadores ( ASan , UBSan , MSan , TSan ), el valor predeterminado es 0 , porque la brecha resident - tracked está dominada por la sobrecarga del shadow memory y del entorno de ejecución del sanitizador, más que por el retraso en la contabilidad del rastreador.

Usa la información actual sobre el uso de memoria del cgroup para corregir el seguimiento de la memoria.