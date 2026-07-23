Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Se lanza una excepción al intentar crear una conexión cuando se alcanza este límite. Establézcalo en 0 para desactivar el límite estricto. El límite se aplica a las conexiones de disco.

El tamaño de la opción SO_RCVBUF para las conexiones de disco (S3, Azure, GCS). El valor predeterminado es 204800 (200 KB): se accede al almacenamiento de objetos dentro de la misma región, donde el producto de ancho de banda-retardo está muy por debajo de 100 KB, por lo que un límite pequeño proporciona un rendimiento máximo y evita los búferes de varios MiB por socket que, de otro modo, asignaría el autoajuste del kernel. Establézcalo en 0 para usar en su lugar el autoajuste TCP del kernel para el búfer de recepción. Nota: si vuelve a cambiar esta configuración a 0, el autoajuste se restablecerá solo para las conexiones recién creadas; las conexiones existentes del grupo conservarán tamaños de búfer fijos hasta que se vuelvan a crear.

El tamaño de la opción SO_SNDBUF para las conexiones de disco (S3, Azure, GCS). Si se establece en un valor superior a 0, anula el autoajuste TCP del kernel para el búfer de envío. 0 = valor predeterminado del kernel (autoajuste). Nota: si esta configuración se vuelve a establecer en 0, el autoajuste se restablece solo para las conexiones recién creadas; las conexiones agrupadas existentes conservan tamaños de búfer fijos hasta que se vuelvan a crear.

Las conexiones que superan este límite tienen un tiempo de vida significativamente más corto. El límite se aplica a las conexiones de disco.

Las conexiones que superen este límite se restablecen después de usarse. Establézcalo en 0 para desactivar la caché de conexiones. El límite se aplica a las conexiones de disco.

Se escriben mensajes de advertencia en los logs si el número de conexiones en uso supera este límite. El límite se aplica a las conexiones de disco.