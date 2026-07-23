Estas opciones configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Nombre de la política de caché del bitmap de eliminación de UNIQUE KEY (SLRU o LRU).

Tamaño máximo en bytes de la caché en el mismo proceso para los bitmaps de eliminación por cada parte de UNIQUE KEY. Establézcalo en 0 para deshabilitar la caché.

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché de bitmap de eliminación de UNIQUE KEY, en relación con el tamaño total de la caché.

Nombre de la política de caché para el índice UNIQUE KEY (SLRU o LRU).

Tamaño máximo (en bytes) de la caché en el mismo proceso para bloques del índice UNIQUE KEY (SST). Establézcalo en 0 para desactivar la caché.

El tamaño de la cola protegida (en el caso de una política SLRU) en la caché de índices UNIQUE KEY como proporción del tamaño total de la caché.