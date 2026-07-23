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Estas opciones configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

unique_key_bitmap_cache_policy

Nombre de la política de caché del bitmap de eliminación de UNIQUE KEY (SLRU o LRU).

unique_key_bitmap_cache_size_bytes

Tamaño máximo en bytes de la caché en el mismo proceso para los bitmaps de eliminación por cada parte de UNIQUE KEY. Establézcalo en 0 para deshabilitar la caché.

unique_key_bitmap_cache_size_ratio

El tamaño de la cola protegida (en el caso de la política SLRU) en la caché de bitmap de eliminación de UNIQUE KEY, en relación con el tamaño total de la caché.

unique_key_index_cache_policy

Nombre de la política de caché para el índice UNIQUE KEY (SLRU o LRU).

unique_key_index_cache_size_bytes

Tamaño máximo (en bytes) de la caché en el mismo proceso para bloques del índice UNIQUE KEY (SST). Establézcalo en 0 para desactivar la caché.

unique_key_index_cache_size_ratio

El tamaño de la cola protegida (en el caso de una política SLRU) en la caché de índices UNIQUE KEY como proporción del tamaño total de la caché.
Última modificación el 23 de julio de 2026