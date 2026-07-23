Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado distributed_*.

ajustes del servidor de ClickHouse distributed_*

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

la limpieza comienza después de recibir el evento de un nodo nuevo si la última limpieza no se realizó hace menos de <cleanup_delay_period> segundos.

el número máximo de tareas que puede haber en la cola.

la ruta en Keeper para la <task_queue> de las consultas DDL

número de consultas <ON CLUSTER> que se pueden ejecutar simultáneamente

el perfil utilizado para ejecutar las consultas DDL

la ruta en Keeper para la <task_queue> de las réplicas

elimina el nodo si su antigüedad supera este valor.