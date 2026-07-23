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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

distributed_ddl.cleanup_delay_period

la limpieza comienza después de recibir el evento de un nodo nuevo si la última limpieza no se realizó hace menos de <cleanup_delay_period> segundos.

distributed_ddl.max_tasks_in_queue

el número máximo de tareas que puede haber en la cola.

distributed_ddl.path

la ruta en Keeper para la <task_queue> de las consultas DDL

distributed_ddl.pool_size

número de consultas <ON CLUSTER> que se pueden ejecutar simultáneamente

distributed_ddl.profile

el perfil utilizado para ejecutar las consultas DDL

distributed_ddl.replicas_path

la ruta en Keeper para la <task_queue> de las réplicas

distributed_ddl.task_max_lifetime

elimina el nodo si su antigüedad supera este valor.
Última modificación el 23 de julio de 2026