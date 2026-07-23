la limpieza comienza después de recibir el evento de un nodo nuevo si la última limpieza no se realizó hace menos de
distributed_ddl.cleanup_delay_period
<cleanup_delay_period> segundos.
el número máximo de tareas que puede haber en la cola.
distributed_ddl.max_tasks_in_queue
la ruta en Keeper para la
distributed_ddl.path
<task_queue> de las consultas DDL
número de consultas
distributed_ddl.pool_size
<ON CLUSTER> que se pueden ejecutar simultáneamente
el perfil utilizado para ejecutar las consultas DDL
distributed_ddl.profile
la ruta en Keeper para la
distributed_ddl.replicas_path
<task_queue> de las réplicas
elimina el nodo si su antigüedad supera este valor.