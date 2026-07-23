Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Controla cómo se asignan los slots de CPU a las consultas.

Cuando es true (valor predeterminado), una consulta comienza con un slot de CPU y solicita slots adicionales al planificador solo cuando su pipeline realmente envía más trabajo paralelizable. Esto evita que una consulta reserve hasta max_threads slots pero termine usando solo una fracción de ellos, dejando sin recursos a otras consultas concurrentes. Se aplica tanto al control de concurrencia como al planificador preventivo de CPU para las cargas de trabajo.

Cuando es false , la consulta solicita por adelantado todos los slots de max_threads al iniciarse.

La política que define cómo realizar la planificación de los slots de CPU especificados por concurrent_threads_soft_limit_num y concurrent_threads_soft_limit_ratio_to_cores . Algoritmo utilizado para controlar cómo se distribuye un número limitado de slots de CPU entre consultas concurrentes. El planificador puede cambiarse en tiempo de ejecución sin reiniciar el servidor.

Posibles valores:

round_robin — Cada consulta con la configuración use_concurrency_control = 1 asigna hasta max_threads slots de CPU. Un slot por thread. Cuando hay contención, los slots de CPU se conceden a las consultas mediante round-robin. Tenga en cuenta que el primer slot se concede incondicionalmente, lo que podría provocar falta de equidad y un aumento de la latencia en las consultas con max_threads alto cuando hay un gran número de consultas con max_threads = 1.

— Cada consulta con la configuración = 1 asigna hasta slots de CPU. Un slot por thread. Cuando hay contención, los slots de CPU se conceden a las consultas mediante round-robin. Tenga en cuenta que el primer slot se concede incondicionalmente, lo que podría provocar falta de equidad y un aumento de la latencia en las consultas con alto cuando hay un gran número de consultas con = 1. fair_round_robin — Cada consulta con la configuración use_concurrency_control = 1 asigna hasta max_threads - 1 slots de CPU. Variante de round_robin que no requiere un slot de CPU para el primer thread de cada consulta. De este modo, las consultas con max_threads = 1 no requieren ningún slot y no pueden acaparar injustamente todos los slots. No hay slots concedidos incondicionalmente.

— Cada consulta con la configuración = 1 asigna hasta slots de CPU. Variante de que no requiere un slot de CPU para el primer thread de cada consulta. De este modo, las consultas con = 1 no requieren ningún slot y no pueden acaparar injustamente todos los slots. No hay slots concedidos incondicionalmente. max_min_fair — Cada consulta con la configuración use_concurrency_control = 1 asigna hasta max_threads - 1 slots de CPU. Similar a fair_round_robin , pero los slots liberados siempre se conceden a la consulta con el número mínimo de slots asignados en ese momento. Esto proporciona una mayor equidad en condiciones de alta sobresuscripción, donde muchas consultas compiten por slots de CPU limitados. Las consultas de corta duración no se ven penalizadas por consultas de larga duración que han acumulado más slots con el tiempo.

El número máximo de hilos de procesamiento de consultas, excluidos los hilos dedicados a recuperar datos de servidores remotos, que pueden ejecutarse para el conjunto de consultas. No se trata de un límite estricto. Si se alcanza el límite, la consulta seguirá recibiendo al menos un hilo para ejecutarse. La consulta puede aumentar hasta el número deseado de hilos durante la ejecución si hay más hilos disponibles.

Un valor de 0 (predeterminado) significa que no hay límite.