Controla cómo se asignan los slots de CPU a las consultas. Cuando es
concurrent_threads_lazy_allocation
true (valor predeterminado), una consulta comienza con un slot de CPU y solicita slots adicionales al planificador solo cuando su pipeline realmente envía más trabajo paralelizable. Esto evita que una consulta reserve hasta
max_threads slots pero termine usando solo una fracción de ellos, dejando sin recursos a otras consultas concurrentes. Se aplica tanto al control de concurrencia como al planificador preventivo de CPU para las cargas de trabajo.
Cuando es
false, la consulta solicita por adelantado todos los slots de
max_threads al iniciarse.
La política que define cómo realizar la planificación de los slots de CPU especificados por
concurrent_threads_scheduler
concurrent_threads_soft_limit_num y
concurrent_threads_soft_limit_ratio_to_cores. Algoritmo utilizado para controlar cómo se distribuye un número limitado de slots de CPU entre consultas concurrentes. El planificador puede cambiarse en tiempo de ejecución sin reiniciar el servidor.
Posibles valores:
round_robin— Cada consulta con la configuración
use_concurrency_control= 1 asigna hasta
max_threadsslots de CPU. Un slot por thread. Cuando hay contención, los slots de CPU se conceden a las consultas mediante round-robin. Tenga en cuenta que el primer slot se concede incondicionalmente, lo que podría provocar falta de equidad y un aumento de la latencia en las consultas con
max_threadsalto cuando hay un gran número de consultas con
max_threads= 1.
fair_round_robin— Cada consulta con la configuración
use_concurrency_control= 1 asigna hasta
max_threads - 1slots de CPU. Variante de
round_robinque no requiere un slot de CPU para el primer thread de cada consulta. De este modo, las consultas con
max_threads= 1 no requieren ningún slot y no pueden acaparar injustamente todos los slots. No hay slots concedidos incondicionalmente.
max_min_fair— Cada consulta con la configuración
use_concurrency_control= 1 asigna hasta
max_threads - 1slots de CPU. Similar a
fair_round_robin, pero los slots liberados siempre se conceden a la consulta con el número mínimo de slots asignados en ese momento. Esto proporciona una mayor equidad en condiciones de alta sobresuscripción, donde muchas consultas compiten por slots de CPU limitados. Las consultas de corta duración no se ven penalizadas por consultas de larga duración que han acumulado más slots con el tiempo.
El número máximo de hilos de procesamiento de consultas, excluidos los hilos dedicados a recuperar datos de servidores remotos, que pueden ejecutarse para el conjunto de consultas. No se trata de un límite estricto. Si se alcanza el límite, la consulta seguirá recibiendo al menos un hilo para ejecutarse. La consulta puede aumentar hasta el número deseado de hilos durante la ejecución si hay más hilos disponibles.
concurrent_threads_soft_limit_num
Un valor de
0 (predeterminado) significa que no hay límite.
Igual que
concurrent_threads_soft_limit_ratio_to_cores
concurrent_threads_soft_limit_num, pero con una proporción en relación con los núcleos.