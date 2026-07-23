Puerto para comunicarse con clientes mediante el protocolo MySQL.
mysql_port
Ejemplo
- Los enteros positivos especifican el número de puerto en el que escuchar
- Los valores vacíos se usan para deshabilitar la comunicación con clientes mediante el protocolo MySQL.
<mysql_port>9004</mysql_port>
Si se establece en true, se requiere una comunicación segura con los client a través de mysql_port. Se rechazará cualquier conexión con la opción
mysql_require_secure_transport
<--ssl-mode=none>. Úselo junto con la configuración de OpenSSL.