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Estas opciones de configuración del servidor de ClickHouse se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

mysql_port

Puerto para comunicarse con clientes mediante el protocolo MySQL.
  • Los enteros positivos especifican el número de puerto en el que escuchar
  • Los valores vacíos se usan para deshabilitar la comunicación con clientes mediante el protocolo MySQL.
Ejemplo

mysql_require_secure_transport

Si se establece en true, se requiere una comunicación segura con los client a través de mysql_port. Se rechazará cualquier conexión con la opción <--ssl-mode=none>. Úselo junto con la configuración de OpenSSL.
Última modificación el 23 de julio de 2026