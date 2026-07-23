Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado mysql_*.

Estas opciones de configuración del servidor de ClickHouse se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Puerto para comunicarse con clientes mediante el protocolo MySQL.

Los enteros positivos especifican el número de puerto en el que escuchar

Los valores vacíos se usan para deshabilitar la comunicación con clientes mediante el protocolo MySQL.

Ejemplo

< mysql_port > 9004 </ mysql_port >