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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

max_pending_mutations_execution_time_to_warn

Si alguna de las mutaciones pendientes supera el valor especificado, en segundos, el servidor de ClickHouse añadirá mensajes de advertencia a la tabla system.warnings. Ejemplo

max_pending_mutations_to_warn

Si el número de mutaciones pendientes supera el valor especificado, el servidor de ClickHouse agregará mensajes de advertencia a la tabla system.warnings. Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026