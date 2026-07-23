Si alguna de las mutaciones pendientes supera el valor especificado, en segundos, el servidor de ClickHouse añadirá mensajes de advertencia a la tabla
max_pending_mutations_execution_time_to_warn
system.warnings.
Ejemplo
<max_pending_mutations_execution_time_to_warn>10000</max_pending_mutations_execution_time_to_warn>
Si el número de mutaciones pendientes supera el valor especificado, el servidor de ClickHouse agregará mensajes de advertencia a la tabla
max_pending_mutations_to_warn
system.warnings.
Ejemplo
<max_pending_mutations_to_warn>400</max_pending_mutations_to_warn>