Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado max_pending_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Si alguna de las mutaciones pendientes supera el valor especificado, en segundos, el servidor de ClickHouse añadirá mensajes de advertencia a la tabla system.warnings .

Ejemplo

< max_pending_mutations_execution_time_to_warn > 10000 </ max_pending_mutations_execution_time_to_warn >

Si el número de mutaciones pendientes supera el valor especificado, el servidor de ClickHouse agregará mensajes de advertencia a la tabla system.warnings .

Ejemplo