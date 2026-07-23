Estos ajustes configuran el servidor ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Período del temporizador del reloj de CPU del perfilador global (en nanosegundos). Establezca el valor en 0 para desactivar el perfilador global del reloj de CPU. El valor recomendado es de al menos 10000000 (100 veces por segundo) para consultas individuales o 1000000000 (una vez por segundo) para el perfilado en todo el clúster.

Período del temporizador de tiempo real del perfilador global (en nanosegundos). Establezca el valor 0 para desactivar el perfilador global de tiempo real. El valor recomendado es de al menos 10000000 (100 veces por segundo) para consultas individuales o 1000000000 (una vez por segundo) para el perfilado en todo el clúster.