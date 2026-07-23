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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

max_replicated_fetches_network_bandwidth_for_server

La velocidad máxima de intercambio de datos por la red, en bytes por segundo, para las recuperaciones replicadas. Cero significa que no hay límite.

max_replicated_sends_network_bandwidth_for_server

La velocidad máxima de intercambio de datos a través de la red, en bytes por segundo, para los envíos replicados. Cero significa que no hay límite.

max_replicated_table_num_to_throw

Si el número de tablas replicadas supera este valor, el servidor generará una excepción. Solo contabiliza las tablas de los siguientes motores de base de datos:
  • Atomic
  • Ordinary
  • Replicated
  • Lazy
Un valor de 0 significa que no hay límite.
Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026