La velocidad máxima de intercambio de datos por la red, en bytes por segundo, para las recuperaciones replicadas. Cero significa que no hay límite.
max_replicated_fetches_network_bandwidth_for_server
La velocidad máxima de intercambio de datos a través de la red, en bytes por segundo, para los envíos replicados. Cero significa que no hay límite.
max_replicated_sends_network_bandwidth_for_server
Si el número de tablas replicadas supera este valor, el servidor generará una excepción. Solo contabiliza las tablas de los siguientes motores de base de datos:
max_replicated_table_num_to_throw
- Atomic
- Ordinary
- Replicated
- Lazy
Ejemplo
Un valor de
0 significa que no hay límite.
<max_replicated_table_num_to_throw>400</max_replicated_table_num_to_throw>