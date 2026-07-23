Ajustes del servidor de ClickHouse en el grupo generado max_replicated_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

La velocidad máxima de intercambio de datos por la red, en bytes por segundo, para las recuperaciones replicadas. Cero significa que no hay límite.

La velocidad máxima de intercambio de datos a través de la red, en bytes por segundo, para los envíos replicados. Cero significa que no hay límite.

Si el número de tablas replicadas supera este valor, el servidor generará una excepción.

Solo contabiliza las tablas de los siguientes motores de base de datos:

Atomic

Ordinary

Replicated

Lazy

Un valor de 0 significa que no hay límite.

Ejemplo