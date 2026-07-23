Intervalo en segundos para actualizar las métricas asíncronas pesadas.
asynchronous_heavy_metrics_update_period_s
Configuración de la tabla del sistema asynchronous_insert_log para registrar inserciones asíncronas. Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:
asynchronous_insert_log
Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
database
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla del sistema.
engine
|Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema.
|No puede usarse si se define
partition_by u
order_by. Si no se especifica, se selecciona
MergeTree de forma predeterminada
partition_by
|Clave de partición personalizada para una tabla del sistema.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
ttl
|Especifica el TTL de la tabla.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
order_by
|Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define
engine.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
storage_policy
|Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
settings
|Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla.
7500
max_size_rows
|Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco.
1048576
reserved_size_rows
|Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
Ejemplo
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
skip_alias_columns
|Cuando es
true, las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3.
false
<clickhouse>
<asynchronous_insert_log>
<database>system</database>
<table>asynchronous_insert_log</table>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
<!-- <engine>Engine = MergeTree PARTITION BY event_date ORDER BY event_time TTL event_date + INTERVAL 30 day</engine> -->
</asynchronous_insert_log>
</clickhouse>
Habilitado de forma predeterminada en los despliegues de ClickHouse Cloud. Si esta configuración no está habilitada de forma predeterminada en su entorno, según cómo se haya instalado ClickHouse, puede seguir las instrucciones a continuación para habilitarla o deshabilitarla. Habilitación Para activar manualmente la recopilación del historial de registros de métricas asíncronas
asynchronous_metric_log
system.asynchronous_metric_log, cree
/etc/clickhouse-server/config.d/asynchronous_metric_log.xml con el siguiente contenido:
Desactivación Para desactivar la configuración
<clickhouse>
<asynchronous_metric_log>
<database>system</database>
<table>asynchronous_metric_log</table>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<collect_interval_milliseconds>1000</collect_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</asynchronous_metric_log>
</clickhouse>
asynchronous_metric_log, debe crear el siguiente archivo
/etc/clickhouse-server/config.d/disable_asynchronous_metric_log.xml con el siguiente contenido:
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:
<clickhouse><asynchronous_metric_log remove="1" /></clickhouse>
Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
database
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla del sistema.
engine
|Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema.
|No puede usarse si se define
partition_by u
order_by. Si no se especifica, se selecciona
MergeTree de forma predeterminada
partition_by
|Clave de partición personalizada para una tabla del sistema.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
ttl
|Especifica el TTL de la tabla.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
order_by
|Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define
engine.
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
storage_policy
|Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
settings
|Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional).
|Si se especifica
engine para la tabla del sistema, el parámetro
settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla.
7500
max_size_rows
|Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco.
1048576
reserved_size_rows
|Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
skip_alias_columns
|Cuando es
true, las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3.
false