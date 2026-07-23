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Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

asynchronous_heavy_metrics_update_period_s

Intervalo en segundos para actualizar las métricas asíncronas pesadas.

asynchronous_insert_log

Configuración de la tabla del sistema asynchronous_insert_log para registrar inserciones asíncronas. Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas: Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
Ejemplo

asynchronous_metric_log

Habilitado de forma predeterminada en los despliegues de ClickHouse Cloud. Si esta configuración no está habilitada de forma predeterminada en su entorno, según cómo se haya instalado ClickHouse, puede seguir las instrucciones a continuación para habilitarla o deshabilitarla. Habilitación Para activar manualmente la recopilación del historial de registros de métricas asíncronas system.asynchronous_metric_log, cree /etc/clickhouse-server/config.d/asynchronous_metric_log.xml con el siguiente contenido:
Desactivación Para desactivar la configuración asynchronous_metric_log, debe crear el siguiente archivo /etc/clickhouse-server/config.d/disable_asynchronous_metric_log.xml con el siguiente contenido:
Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas: Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:
Última modificación el 23 de julio de 2026