Ajustes del servidor de ClickHouse del grupo generado asynchronous_*.

Estos ajustes configuran el servidor de ClickHouse y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Intervalo en segundos para actualizar las métricas asíncronas pesadas.

Configuración de la tabla del sistema asynchronous_insert_log para registrar inserciones asíncronas.

Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:

Configuración Descripción Predeterminado Nota database Nombre de la base de datos. table Nombre de la tabla del sistema. engine Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema. No puede usarse si se define partition_by u order_by . Si no se especifica, se selecciona MergeTree de forma predeterminada partition_by Clave de partición personalizada para una tabla del sistema. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ ttl Especifica el TTL de la tabla. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ order_by Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define engine . Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ storage_policy Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ settings Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ flush_interval_milliseconds Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla. 7500 max_size_rows Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco. 1048576 reserved_size_rows Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano. max_size_rows / 2 flush_on_crash Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo. false

Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

Configuración Descripción Predeterminado skip_alias_columns Cuando es true , las columnas ALIAS se omiten de los esquemas de las tablas de logs del sistema. Requerido para los logs del sistema respaldados por S3. false

Ejemplo

< clickhouse > < asynchronous_insert_log > < database > system </ database > < table > asynchronous_insert_log </ table > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < partition_by > toYYYYMM(event_date) </ partition_by > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > <!-- <engine>Engine = MergeTree PARTITION BY event_date ORDER BY event_time TTL event_date + INTERVAL 30 day</engine> --> </ asynchronous_insert_log > </ clickhouse >

Habilitado de forma predeterminada en los despliegues de ClickHouse Cloud.

Si esta configuración no está habilitada de forma predeterminada en su entorno, según cómo se haya instalado ClickHouse, puede seguir las instrucciones a continuación para habilitarla o deshabilitarla.

Habilitación

/etc/clickhouse-server/config.d/asynchronous_metric_log.xml con el siguiente contenido: Para activar manualmente la recopilación del historial de registros de métricas asíncronas system.asynchronous_metric_log , creecon el siguiente contenido:

< clickhouse > < asynchronous_metric_log > < database > system </ database > < table > asynchronous_metric_log </ table > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < collect_interval_milliseconds > 1000 </ collect_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ asynchronous_metric_log > </ clickhouse >

Desactivación

Para desactivar la configuración asynchronous_metric_log , debe crear el siguiente archivo /etc/clickhouse-server/config.d/disable_asynchronous_metric_log.xml con el siguiente contenido:

< clickhouse >< asynchronous_metric_log remove = "1" /></ clickhouse >

Los siguientes ajustes pueden configurarse mediante subetiquetas:

Configuración Descripción Predeterminado Nota database Nombre de la base de datos. table Nombre de la tabla del sistema. engine Definición del motor MergeTree para una tabla del sistema. No puede usarse si se define partition_by u order_by . Si no se especifica, se selecciona MergeTree de forma predeterminada partition_by Clave de partición personalizada para una tabla del sistema. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro partition_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ ttl Especifica el TTL de la tabla. Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro ttl debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ order_by Clave de ordenación personalizada para una tabla del sistema. No puede usarse si se define engine . Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro order_by debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ storage_policy Nombre de la política de almacenamiento que se usará para la tabla (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro storage_policy debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ settings Parámetros adicionales que controlan el comportamiento de MergeTree (opcional). Si se especifica engine para la tabla del sistema, el parámetro settings debe especificarse directamente dentro de ‘engine’ flush_interval_milliseconds Intervalo para volcar los datos del búfer en memoria a la tabla. 7500 max_size_rows Tamaño máximo, en líneas, de los registros. Cuando la cantidad de registros no volcados alcanza el tamaño máximo, los registros se vuelcan al disco. 1048576 reserved_size_rows Tamaño de memoria preasignado, en líneas, para los registros. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold Umbral para la cantidad de líneas. Si se alcanza el umbral, el volcado de los registros al disco se inicia en segundo plano. max_size_rows / 2 flush_on_crash Establece si los registros deben volcarse al disco en caso de fallo. false

Además, el siguiente ajuste a nivel de servidor controla la política de volcado predeterminada para todas las tablas de registros del sistema:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >